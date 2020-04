Angela Merkel warnt Deutsche deutlich - Kanzlerin äußert sich zur Corona-Lage

Berlin. Der Anstieg der Zahl der Coronavirus-Infektionen verlangsamt sich in Deutschland. Wie geht es weiter? Dazu will sich Merkel äußern.

Trotz der geplanten Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie in Österreich hält die deutsche Bundesregierung an ihrer Linie fest, derzeit keine Stichtage für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu nennen.

Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte am Montag die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sie noch keinen solchen Stichtag nennen könne und dies in der jetzigen Situation auch unverantwortlich wäre. Merkel will an diesem Montag um 16.15 Uhr vor die Presse treten, um sich zur aktuellen Lage zu äußern.

Coronavirus: Merkels wichtiger Appell zu Ostern

Merkel appellierte in ihrem wöchentlichen Podcast an die Bürger, die Beschränkungen einzuhalten. „Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor“, sagte sie. In Deutschland gelten zurzeit umfassende Kontaktsperren, außerdem sind unter anderem Restaurants, Theater, Kinos sowie Spielplätze und viele Geschäfte geschlossen. Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Die Menschen sind aufgerufen, auf „überregionale tagestouristische Ausflüge“ zu verzichten.

Die Kanzlerin hatte in ihrem am Freitagabend veröffentlichten wöchentlichen Podcast wörtlich gesagt, sie würde „absolut unverantwortlich handeln, wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen.“ Und: „Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor.“ Lesen Sie hier: Angela Merkel ruft bei Feuerwehr an – die legt auf.

