Corona-Beschränkungen: Was ändert sich in Deutschland?

Do, 16.04.2020, 12.27 Uhr

Die Corona-Pandemie wird das öffentliche Leben in Deutschland auch in den nächsten Wochen stark einschränken. Bund und Länder haben vereinbart, die Beschränkungen nur an einigen Stellen zu lockern. Viele der bisher geltenden Regeln werden verlängert.