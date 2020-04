Al Pacino wird 80: Ein Pulverfass aus Fleisch und Blut

Es ist diese große Filmszene, in der Michael Corleone vom netten jungen Burschen zum Killer wird. Auch Hollywoodkollegen haben Al Pacino immer wieder ihre Bewunderung versichert für diesen Auftritt, für seine Mimik in diesen Momenten höchster Anspannung, in der die innere Zerrissenheit so greifbar ist, die Qual der Entscheidung schmerzt, ehe Michael am Tisch der Trattoria schließlich aufspringt und einen Mafioso und einen korrupten Polizeioffizier niederschießt.

Francis Ford Coppolas epochale Mafia-Oper „Der Pate“ machte Al Pacino zum Weltstar, und mit dieser Szene, die für manchen Schauspieler zum Maß der Darstellungskunst wurde, kokettierte Pacino immer wieder gerne: „Vielleicht habe ich in dem Moment eher gedacht, wie lange ich noch hier sein werde – ich stand nämlich kurz davor gefeuert zu werden.“

Seine Größe von nur 1,69 Meter hat er nie kaschiert

80 wird der Filmstar aus New York an diesem Samstag, das schwarz gefärbte Haar mit den silbernen Strähnen ist immer noch einen Tick zu lang, das Hemd immer noch einen Knopf zu weit geöffnet, was denn auch sonst? Cool buchstabierte man über Jahrzehnte a-l-p-a-c-i-n-o, und so eitel er sein mag, dass er mit 1,69 Meter so klein ist wie viele Große seiner Zunft, wie Nicholson, De Niro oder Hoffman, hat er nie mit Tricksereien vor der Kamera kaschiert.

Drei Kinder hat er, verheiratet war er nie, die israelische Schauspielerin Meital Dohan (40) trennte sich Anfang des Jahres von ihm – der Altersunterschied, verriet sie Klatschblättern.

Al Pacino als „Der Pate“ – die Rolle als Michael Corleone in Francis Ford Coppolas epochaler Mafia-Oper machte in zum Weltstar. Foto: Archive Photos / Getty Images

Große Lust aufs Geld

Schmerzhaft für seine Bewunderer ist indes, dass man ihn eher selten noch in gescheiten Rollen erlebt, was keineswegs seinem Alter geschuldet ist, sondern seiner Rollenauswahl. Kompromisse ging Pacino nur auf der Bühne nie ein, wo er als Shylock in Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ das Theaterpublikum so sehr frösteln ließ wie als „Richard III.“.

Ähnlich wie sein New Yorker Buddy Robert De Niro aber hat er sich an zahllose Filme verschwendet, die seine Mitwirkung nie verdient hätten, Streifen, in denen er zur Parodie seiner selbst verkam. Beiden Schauspielern wird große Lust aufs Geld nachgesagt.

Der Schauspieler, der mit seiner Rolle verschmilzt

Vielleicht ist das eine Spätfolge seiner kaputten Jugend in der New Yorker Bronx. Mit neun fängt Alfredo an zu qualmen und Alkohol zu trinken, mit 13 kifft er, mit 17 schmeißt er die Schule und wurstelt sich mit Jobs durch. Am Actor’s Studio, das Legenden wie Marlon Brando formte, reift er als junger Mann zum „Method Actor“, der Schauspieler, der mit seiner Rolle verschmilzt.

Filmproduzent Robert Evans will aber Jack Nicholson für die Rolle des Michael Corleone 1971 in „Der Pate“ und nicht dieses Milchgesicht. Regisseur Francis Ford Coppola will Pacino und setzt sich durch. In der nicht weniger perfekt inszenierten Fortsetzung „Der Pate II“ drei Jahre später ist er schon die ganz große Nummer.

Fürs Herz: mit Michelle Pfeiffer 1991 als „Frankie and Johnny“. Foto: picture alliance / KPA TG

Oscars am Fließband

Einen Oscar, vier Golden Globes, neun Oscar- und 19 Golden-Globe-Nominierungen bei rund 60 Filmen verdient man sich nicht nebenher, aber auch wenn Pacino in Martin Scorseses „The Irishman“ unlängst noch einmal zu großer Form auflief und in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ als öliger Filmproduzent einen köstlichen Gastauftritt hinlegt.

Es sind die 70er-Jahre, in denen Pacino Maßstäbe setzt, in denen er das junge, kritische US-Kino prägt. Als Undercover-Ermittler „Serpico“, der die korrupte New Yorker Polizei gegen sich aufbringt, als Bankräuber in „Hundstage“, der seinem Liebhaber eine Geschlechtsumwandlung bezahlen will, als kämpferischer Anwalt in „Und Gerechtigkeit für alle“.

Pacino beherrscht die Szenerie, er ist das vibrierende Alphatier, der Panther auf dem Sprung, vor dem man besser in Deckung geht. Sein müder Blick und der schleppende Gang sind ein perfektes Täuschungsmanöver: Dieses Pulverfass aus Fleisch und Blut kann jederzeit explodieren. Pacino gibt mit kehlig heiserer Stimme den teuflischen Verführer, Helden und Verlierer, Jäger und Gejagte, viele Cops und noch mehr breitbeinige Verbrecher.

Als Proletengangster Tony Montana wird er zur Kultfigur

Als er mit zwei gewaltigen Bleispritzen auf der Showtreppe eines obszön geschmacklosen Anwesens die Magazine leerballert, wird er zur Kultfigur: Der Kopf des größenwahnsinnigen Proletengangsters Tony Montana aus dem blutig-barocken Killerspektakel „Scarface“ ziert mindestens 100.000 T-Shirts. Pacino agiert mit rollenden Augen und infernalischem Gebrüll hart an der Grenze zur Macho-Karikatur, aber das Publikum feiert die Show.

Es dauert lange, bis Pacino zur Kunst der Kleinigkeiten zurückkehrt, als rastloser Ermittler in Michael Manns „Heat“ 1995, vor allem aber in „Donnie Brasco“ 1997, wo er in seiner Rolle als Rädchen im Mafia-Getriebe zur alten Form findet.

Wie dieser bemitleidenswerte Ganove Lefty Ruggiero am Ende, praktisch zur eigenen Hinrichtung zitiert, in der Wohnung seine goldene Uhr sorgsam in die Schublade legt, die Jacke langsam überstreift, den Hut aufsetzt und seiner nichts ahnenden Frau einen Abschiedskuss gibt, das ist wieder so eine Szene. Nicht voller Sprengkraft wie in „Der Pate“. Aber genau hinsehen sollte man auch hier. Man kann das besser nicht spielen.