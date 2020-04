Sa, 25.04.2020, 15.16 Uhr

In der indischen Stadt Kolkata treibt der Hindu-Gott des Todes, Yama, sein Unwesen. Mit seiner Aktion will er die Bürger dazu bewegen, zu Hause zu bleiben und Masken zu tragen, damit sie sich nicht mit dem Coronavirus anstecken. IMAGES ET SONOREN°1QT4G3