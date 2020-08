RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen - Reproduktionszahl

Urlauber, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren, müssen bei der Einreise nach Deutschland einen Coronatest machen. AFPTV hat sich an der deutsch-österreichischen Grenze in Kiefersfelden umgehört, wie das Prozedere bei den Heimkehrern ankommt.

Coronatest an der Grenze: "Tat nicht weh"

Berlin. Am Montag meldet das Robert Koch-Institut weniger Corona-Neuinfektionen: Was dahinter stecken könnte. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen.

Die aktuellen RKI-Zahlen der Corona-Neuinfektionen liegen niedriger als in der vergangenen Woche: 561 neue Ansteckungen meldet das Robert Koch-Institut am Montag

Am Sonntag waren es 625 Fälle gewesen – nach mehreren Tagen über 1400

Sonntags und Montags liegen die Zahlen oft niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende Daten ans RKI übermitteln

Seit Beginn der Pandemie sind 9232 Menschen in Deutschland am Coronavirus gestorben (Stand 17. August)

Bisher haben sich insgesamt 224.014 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert

Die Reproduktionszahl schätzt das Robert-Koch-Institut (RKI) auf 1,21 (Stand 16. August), zuvor lag sie bei 1,29

Der 7-Tage-R-Wert liegt laut RKI-Schätzungen derzeit bei 1,13; am Vortag lag er bei 1,23 (Stand 15. August)

Alle Corona-Fallzahlen des RKI im Überblick

Die vom RKI gemeldete Zahl der Corona- Neuinfektionen ist am Montag zurückgegangen: Das Robert Koch-Institut meldete 561 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden, am Sonntag waren es 625 – nach zwei Tagen mit mehr als 1400 neue Infizierten am Freitag und Samstag.

An Sonntagen und Montagen liegen die Zahlen erfahrungsgemäß oft niedriger als an anderen Tagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Am Freitag hatte die Zahl der binnen eines Tages registrierten Neu-Infektionen 1449 gelegen, die höchste Zahl seit dem 1. Mai. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen.

RKI: Steigende Fallzahlen sind ein beunruhigender Trend

Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden“, warnt das RKI.

Der Anteil an Kreisen, die keine Neuinfektionen übermittelt haben, sei in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. „Dieser Trend ist beunruhigend“, so das RKI.

Etwa jede dritte Corona-Neuinfektion ist derzeit auf Reiserückkehrer und andere Einreisende aus dem Ausland zurückzuführen. Mit den Grenzöffnungen sei der Anteil eingetragener Ansteckungen deutlich gestiegen, heißt es im Situationsbericht des Robert Koch-Instituts.

Bislang konnte Deutschland dank seiner Corona-Maßnahmen hohe Infektionszahlen wie etwa in den USA vermeiden; der Anstieg der Neuinfektionen hatte allerdings viele alarmiert. Lesen Sie hier: Virologe Drosten: Jeder Bürger sollte ein Kontakt-Tagebuch führen

Wie viele Menschen derzeit in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert sind, was die beiden Reproduktionszahlen bedeuten und wie deren aktueller Stand ist, lesen Sie hier:

RKI: Das sind die aktuellen Fallzahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin veröffentlicht jeden Tag neue Coronavirus-Infektionszahlen.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 223.453 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. (Stand 16. August).

Rund 201.300 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen bisher überstanden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9231.

Lesen Sie hier:

Was ist die Reproduktionszahl und wie hoch ist sie aktuell?

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 16. August, 0 Uhr, in Deutschland bei 1,21 (Vortag: 1,29). Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa zwölf weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Lesen Sie hier: Auswärtiges Amt warnt mit Reisewarnungen vor diesen Corona-Risikogebieten.

Die Reproduktionszahl ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Infektionsrate. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit dem Erreger ansteckt. Liegt der Wert unter eins, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen. Liegt er darüber, breitet sich das Virus weiter aus. Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet.

Was ist der 7-Tage-R-Wert und wie hoch ist er?

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert derzeit bei 1,13, am Vortag lag er bei 1,23 (Stand 16. August). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tage an.

Lesen Sie hier: Schule in der Corona-Pandemie – was Eltern jetzt wissen müssen

Zudem beeinflussen lokale Häufungen den R-Wert. Der Wert reagiere auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen, so das RKI.

Lesen Sie hier: RKI-Fallzahlen – Unterschiede zu den Corona-Daten der Johns-Hopkins-Universität.

Medizinisch-technische Assistenten bearbeiten im Labor Abstriche von Corona-Tests. Foto: Oliver Berg / dpa

Coronavirus-Pandemie: RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Die Uhrzeit, wann die Bundesländer neue Tagesstände übermitteln, variiert von Land zu Land. Unter Umständen gibt es dabei sogar an einem Tag mehrere Schwankungen.

Lesen Sie hier:

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (nachgewiesene Infektionen, Datenstand 15. August):

Nordrhein-Westfalen: 54.653

Bayern: 52.984

Baden-Württemberg: 38.512

Niedersachsen: 15.428

Hessen: 13.486

Berlin: 10.253

Rheinland-Pfalz: 8148

Hamburg: 5887

Sachsen: 5731

Brandenburg: 3703

Schleswig-Holstein: 3790

Thüringen: 3498

Saarland: 3000

Sachsen-Anhalt: 2123

Bremen: 1845

Mecklenburg-Vorpommern: 973

Weitere wichtige Zahlen finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor.

Weitere Informationen zur Corona-Krise: