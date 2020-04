Di, 28.04.2020, 16.15 Uhr

In der Nachkriegszeit war Wohnraum im zerbombten Deutschland knapp und so wurden auch im ehemaligen Konzentrationslager Dachau geflüchtete Menschen untergebracht. Jean Böhme erinnert sich an seine Kindheit in den Baracken. from Jean Böhme in Dachau