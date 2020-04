Mi, 29.04.2020, 12.29 Uhr

Der britische Premier Boris Johnson ist erneut Vater geworden. Johnsons Verlobte, Carrie Symonds, brachte am frühen Morgen in London einen Jungen zur Welt, teilte ein Sprecher mit. Kind und Mutter seien wohlauf. de Boris Johnson et Carrie Symonds