Familie: Streit zwischen Müttern und Kindern - das kann man tun

Mütter trösten, Mütter schmieren Butterbrote, Mütter kleben Pflaster auf – Mütter tun alles, weil sie ihr Kind lieben. Mutterliebe ist die erste große Bindung, die ein Mensch erfährt. Sie ist bedingungslos und aufopferungsvoll - und trotzdem ist die Mutterliebe durchaus anfällig für Enttäuschungen.

Wie schwierig das Verhältnis sein kann, erkennt man oft erst, wenn sich die Dramen in der Öffentlichkeit abspielen – bei den Prominenten zum Beispiel. Legendär ist die schwierige Beziehung zwischen der berühmten Marlene Dietrich und ihrer Tochter Maria Riva, die zeitlebens unter der Kälte der gefeierten Diva gelitten hat.

Mutterliebe ist die erste große Bindung, die ein Mensch erfährt. Foto: dpa

Aber auch die Mütter leiden, häufig im Stillen, so Claudia Haarmann, Essener Psychotherapeutin und Buchautorin („Mütter sind eben Mütter“, Kösel-Verlag). Sie leiden unter dem Ablösungsprozess. Wenn die süßen Kleinen plötzlich eigene Wege gehen. Wenn aus dem Nachwuchs kleine Rebellen werden.

Mütter sind keine Freundinnen

Das muss so sein, das weiß die Mutter ja. Aber schwer erträglich ist es trotzdem. Vor allem bei Mädchen. „Töchter sind Müttern eben sehr nah“, sagt Haarmann. Mütter entwickeln dann Strategien, um in Kontakt zu bleiben – oft schlüpfen sie in die Rolle der Freundin. Gemeinsames Shoppen, gemeinsam essen gehen, um die Bindung zu halten.

Doch Mütter, das sagt die Therapeutin sehr entschieden, „sind keine Freundinnen“. Das wissen viele selbst, weil sie wissen, wie schnell sie ausgemustert werden, wenn jemand „Besseres“ vorbeikommt.

Kaum eine Rolle ist wandelbarer als die Mutterrolle: Köchin, Krankenschwester – und Coach, der dem Teenie Nachhilfe und später dann Angebote für den Top-Job sucht. Sogar den Top-Partner hat sie oft schon im Visier.

Doch statt Dank für die Tipps ernten sie bestenfalls Ignoranz. Haarmann: „Es wäre für alle besser, wenn Mütter stärker darauf achten, wer ihr Kind wirklich ist.“ Zu oft haben sie ein Bild im Kopf, nicht selten sind es Bilder ihrer eigenen Träume, die sie nicht verwirklichen konnten.

Was hilft?

Entspannter für Mütter wird es meist, wenn die Kinder erwachsen sind. Dann sind die Mütter von einst als Großmütter gefragt. Doch die Harmonie, die oft zum Muttertag gezeigt wird, ist trügerisch, so Haarmann, deren Praxis voll mit Müttern und Töchtern ist. Weil ihre Bedürfnisse extrem unterschiedlich seien.

Ältere Mütter hätten es gerne, dass sich die erwachsenen Kinder viel Zeit für sie nehmen. Die aber haben mit ihrem eigenen Leben alle Hände voll zu tun. Was hilft? „Reden“, sagt Haarmann. „Mama, ich habe jetzt keine Zeit, dich zu besuchen.

Es wird mir alles zu viel.“ Klar, dass das erst mal nicht gut ankommt. Jungs übrigens hätten es leichter: „Machen die sich dünner, ist das oft kein Problem.“ Da wirke das althergebrachte Rollendenken: „Jungs ziehen in die Welt, müssen das Geld verdienen.“

Nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen

Doch auch wenn es wehtut – die Themen müssten auf den Tisch, so Coach und Buchautor Attila Albert („Ich mach da nicht mehr mit: Wie du dich endlich abgrenzt und auch mal die anderen leiden lässt“, GU-Verlag). Wenn Mütter zu viel fordern, sollte man ihnen klarmachen: „Das kann ich nicht anbieten.“ Kaltherzig? Nein! Es sei eine Chance für sie: „Nur so kommt sie weiter.“

Themen ansprechen, zuhören und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen – so habe man eine Chance, sagt Claudia Haarmann. „Oft geht es besser, als man denkt. Denn keine Beziehung ist so tief wie die zwischen Mutter und Kind.“

Eine richtige Aufarbeitung ist auch wichtig, wenn sich Eltern trennen. Langzeitstudien zeigen, dass Scheidungskinder ein Leben lang unter den Folgen leiden können.