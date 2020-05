Fastenbrechen in Corona-Zeiten: Muslime in aller Welt feiern Ende des Ramadan

So, 24.05.2020, 17.08 Uhr

Muslime in aller Welt feiern aktuell das Ende des Ramadans. Während in manchen Ländern strikte Ausgangssperren herrschen, können die Gläubigen in anderen Ländern auch trotz Corona-Pandemie das Eid-al-Fitr-Fest feiern.