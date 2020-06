Bauarbeiten an der A2 bei Magdeburg starten – Staus erwartet

Magdeburg. Dienstag beginnen umfangreiche Bauarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Hannover sowie an einer nahe gelegenen Elbebrücke. Sie dauern bis Ende 2020.

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 2 bei Magdeburg bis Ende des Jahres auf Staus und Behinderungen einstellen. Am Dienstag sollen umfangreiche Bauarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Hannover sowie an einer nahe gelegenen Elbebrücke beginnen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Der Verkehr in Richtung Hannover wird in dieser Zeit auf die Richtung Berlin umgeleitet. Es stehen jeweils zwei baustellenbedingt verengte Spuren je Richtung zur Verfügung. Die Baustelle erstreckt sich über insgesamt 12 Kilometer.

Bauarbeiten auf der A2 kosten rund 19 Millionen Euro

Zwischen den Abfahrten Magdeburg-Rothensee und dem Kreuz Magdeburg wird laut Ministerium auf einer Länge von sieben Kilometern die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten sollen im Dezember abgeschlossen sein. An der Autobahnbrücke über die Elbe bei Hohenwarthe müssen Spannungsrisse repariert werden. Diese Arbeiten sollen bis Mai 2021 dauern. Beide Maßnahmen kosten insgesamt rund 19 Millionen Euro.

A2: Auf- und Abfahren in Magdeburg nur teilweise möglich

Während der Bauarbeiten können Autofahrer in Richtung Hannover in Magdeburg-Zentrum sowohl ab- als auch auffahren. Die Anschlussstelle Magdeburg-Kannenstieg ist in diese Richtung hingegen gesperrt. Wer dort abfahren will, muss bis zum Kreuz Magdeburg fahren und dann aus der Gegenrichtung bis Kannenstieg zurückfahren. dpa