Corona-News: Wird ein Spargelhof zum neuen Corona-Hotspot?

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Von 21 Erntehelfer eines Spargelhof in Bayern liegen positive Corona-Testergebnisse vor – 500 Mitarbeiter wurden nun getestet

Um während der Corona-Pandemie weitere Belastungen durch die normale Grippe zu vermeiden, will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sich für eine möglichst flächendeckende Grippeschutzimpfung in Sachsen-Anhalt einsetzen

Die Grenzkontrollen innerhalb der EU sollten nach Empfehlung der EU-Kommission schon am kommenden Montag entfallen

Die EU will den Einreisestopp zunächst verlängern – ab August aber schrittweise aufheben

Die Corona-Krise schrumpft Gewinne der größten Autobauer um mehr als 50 Prozent

Eine neue Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt – diese Erkenntnisse könnten auch bei der Entwicklung von Impfstoffen helfen

NRW erlaubt Hochzeiten und Geburtstage mit bis zu 50 Leuten

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat an Fronleichnam erneut Vorwürfe zurückgewiesen, die Kirche habe sich in der Corona-Krisenzeit zu sehr zurückgezogen

In den USA sind mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen ab kommenden Dienstag wieder einreisen

Weltweit haben sich mehr als 7,3 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

In Deutschland sind nach unseren Recherchen mehr als 186.500 Infektionen registriert worden, über 8750 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Während die Welt auf die USA wegen der Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt schaut, hat das Land eine erschreckende Schallmauer durchbrochen. Die Johns-Hopkins-Universität vermeldet, dass sich in den USA mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen innerhalb der EU sollten nach Ansicht der EU-Kommission schon bis kommenden Montag (15. Juni) aufgehoben werden. Die weltweite Reisewarnung wird zunächst nur für 31 europäische Länder aufgehoben.

Der verhängte Einreisestopp in die EU soll nach Empfehlungen der EU-Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die EU-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für die die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten, schlug die EU-Behörde am Donnerstag vor.

Die Reiseeinschränkungen haben auch für die Kleinsten Auswirkungen. Adoptiveltern können nur schwer zu den Babys von Leihmüttern in der Ukraine reisen. Mehr als 120 Neugeborene müssen auf die Ausstellung von Sondergenehmigung warten, damit sie abgeholt werden können.

Die wichtigsten RKI-Zahlen: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl.

Corona-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hält sich in Deutschland derzeit auf niedrigem Niveau. Der R-Wert liegt derzeit bei 0,86 (Stand 10. Juni).

Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

16.56 Uhr: Ein Spargelhof im bayerischen Schwaben sorgt für Aufsehen. In Aichach-Friedberg wurden 21 Erntehelfer positiv auf das Coronavirus getestet, 500 weitere Mitarbeiter des Betriebs mussten sich ebenfalls einem Test unterziehen. Bei 200 dieser Mitarbeiter stehe das Ergebnis noch aus, hieß es weiter. Symptome waren bei keinem der Getesteten aufgetreten. Die neuen Infektionszahlen sollen am kommenden Montag bekanntgegeben werden.

16.49 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas sprach nach der Videokonferenz mit zwölf EU-Kollegen nun vor der Presse. Er gab sich dabei vorsichtig und zurückhaltend, was Reisen außerhalb der EU angeht. Zwar bezeichnete er es als Erfolg. dass Urlaub in Europa ab dem 15. Juni wieder grenzüberschreitend möglich wird, doch die Lage sei „fragil“. Maas ermahnte die Urlauber: „Genießen Sie ihren Sommerurlaub - aber genießen Sie ihn mit Vorsicht und in Verantwortung.“

Für Drittstaaten gelte zunächst bis zum 31. August eine Reisewarnung, die jedoch je nach Land und Region in Zwischenzeit flexibel neu beurteilt werde. Der oberste Maßstab sei die „Sicherheit der Reisenden“. Man werde Gespräche mit Behörden und Regierungen führen und „sehr intensiv prüfen“, ob es verantwortbar ist, eine Reisewarnung durch einen Reisehinweis zu ersetzen. Dieses Vorgehen gelte auch für die Türkei, das drittbeliebteste Reiseziel der Deutschen.

15.25 Uhr: Um während der Corona-Pandemie weitere Belastungen durch die normale Grippe zu vermeiden, will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sich für eine möglichst flächendeckende Grippeschutzimpfung in Sachsen-Anhalt einsetzen.

„Das Virus wird auch im Herbst und im Winter da sein“, sagte Haseloff am Donnerstag in einer Regierungserklärung zur Corona-Politik des Kabinetts. Angesichts der relativ alten Bevölkerung in Sachsen-Anhalt müsse eine Grippewelle während der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vermieden werden.

13.20 Uhr: Die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen innerhalb der EU sollten nach Ansicht der EU-Kommission schon bis kommenden Montag (15. Juni) aufgehoben werden. Dazu rief EU-Innenkommissarin Ylva Johansson die EU- und Schengenstaaten am Donnerstag in Brüssel auf. Man sei in der guten Situation, dass die pandemische Situation sich in allen Staaten stark verbessert habe, sagte die Schwedin.

Sie betonte zudem, dass auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC davon ausgehe, dass interne Grenzkontrollen im Moment kein wirksames Mittel gegen die Pandemie seien. Alle Staaten hätten außerdem Maßnahmen wie das Einhalten physischer Distanz eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken.

Die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen innerhalb der EU sollten nach Ansicht der EU-Kommission schon bis kommenden Montag (15. Juni) aufgehoben werden. Foto: Harald Schneider / dpa

Entwicklung der Corona-App wird etwa 20 Millionen Euro kosten

12.56 Uhr: Die Entwicklung der Corona-Warn-App des Bundes durch den Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom wird rund 20 Millionen Euro kosten. Das verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen in Berlin.

Dazu kommen noch 2,5 bis 3,5 Millionen Euro monatlich für den Betrieb von zwei Hotlines bei der Deutschen Telekom. Dort können sich die Anwender bei der Installation der App helfen lassen und telefonisch ein positives Test-Ergebnis in die App eintragen lassen. Die Infizierten erhalten dabei von dem Callcenter einen Freischaltcode.

Die Kosten für die Software-Entwicklung bewegen sich damit am unteren Ende der von der Bundesregierung prognostizierten Größenordnung in Höhe eines „zweistelligen Millionenbetrags.“ Bei den Kosten für die Callcenter müsse berücksichtigt werden, dass die Anwender nicht in langen Warteschlangen landen sollten. Außerdem wolle man den Service nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Türkisch zur Verfügung stellen.

12.37 Uhr: Der in der Corona-Krise verhängte Einreisestopp soll nach Empfehlungen der EU-Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die EU-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für die die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten, schlug die EU-Behörde am Donnerstag vor. Welche das sein könnten, ließ sie offen.

Grundlage der Entscheidung sollten die epidemiologische Situation in den Ländern sowie deren Reaktion auf das Coronavirus sein. Ebenso solle bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob das Land selbst EU-Bürger einreisen lässt.

Konkret wurde die EU-Kommission nur mit Blick auf die sechs Balkanstaaten Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien. Für sie solle vom 1. Juli an der Einreisestopp aufgehoben werden, weil die epidemiologische Situation dort vergleichbar mit dem EU-Durchschnitt oder besser sei.

12.30 Uhr: Geschlossene Autohäuser, stillgelegte Fabriken und Zurückhaltung der Verbraucher in der Corona-Krise haben die Gewinne der internationalen Auto-Großkonzernen im ersten Quartal massiv schrumpfen lassen. Der Gesamtgewinn der 17 größten Autokonzerne ging um 58 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro zurück, wie die Beratungsgesellschaft EY am Donnerstag auf Grundlage einer Analyse der Finanzkennzahlen der Unternehmen mitteilte. Dies sei der niedrigste Stand seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009.

NRW erlaubt Hochzeiten und Geburtstage mit bis zu 50 Leuten

12.13 Uhr: Nordrhein-Westfalen lockert weitere Corona-Schutzmaßnahmen. Von kommenden Montag an dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig Geschäfte betreten, teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 100 Zuschauern sind unter bestimmten Auflagen wieder erlaubt.

Auch private Feste wie Jubiläen, Hochzeiten, Taufen oder Geburtstagsfeiern mit maximal 50 Teilnehmern sind dann wieder möglich, wenn Auflagen zur Rückverfolgung und Hygiene- und Schutzvorkehrungen eingehalten werden.

Nordrhein-Westfalen lockert weitere Corona-Schutzmaßnahmen: Ab kommender Woche dürfen Hochzeiten wieder mit maximal 50 Leuten stattfinden. Foto: Fabian Strauch / dpa

Bars sowie Wellnesseinrichtungen und Erlebnisbäder können ihren Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen. Erleichterungen gelten auch für Sportarten mit Körperkontakt. Sie sind ab Montag auch in geschlossenen Räumen für Gruppen bis zu zehn Personen, im Freien für Gruppen bis zu 30 Personen wieder zulässig. Sportwettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport können unter Auflagen auch in Hallen wieder stattfinden.

11.14 Uhr: Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat erneut Vorwürfe zurückgewiesen, die Kirche habe sich in der Corona-Krisenzeit zu sehr zurückgezogen. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Donnerstag in seiner Fronleichnamspredigt in Limburg.

Bätzing betonte, Tausende Mitarbeiter der Caritas hätten in sozialen und pflegerischen Einrichtungen wichtige Leistungen erbracht, ebenso Erzieher und Erzieherinnen in der Notbetreuung. „Die Seelsorgerinnen und Seelsorger haben überaus kreativ den Kontakt zu den Gläubigen gesucht“, lobte er in seiner Predigt, die aus der Kapelle des Limburger Bischofshauses im Internet übertragen wurde.

Treu und ausdauernd hätten viele Menschen gebetet und so andere mitgetragen. Viele hätten sich zudem in Hilfenetzen engagiert und im persönlichen Einsatz den älteren und besonders gefährdeten Menschen konkret unter die Arme gegriffen. „Als nichts zu machen war, wurde unglaublich viel Hilfreiches getan. So war Kirche in der Krise präsent“, sagte der Konferenzvorsitzende.

Dänemark öffnet Grenzen für Urlauber

10.58 Uhr: Am Montag öffnet Dänemark seine Grenzen für Touristen wieder. Dann wird ein Ansturm deutscher Gäste auf rund die rund 14.000 gebuchten Ferienhäusern erwartet, darunter allein 5300 in Südjütland, wie der dänische Rundfunksender DR am Donnerstag unter Verweis auf Zahlen des zuständigen Branchenverbandes berichtete. 91 Prozent der gesamten Buchungen sind demnach in Jütland und Fünen eingegangen.

Ab Montag werden deutsche, norwegische sowie isländische Urlauber aber wieder nach Dänemark gelassen, sofern sie mindestens sechs Übernachtungen außerhalb Kopenhagens gebucht haben. Einwohner Schleswig-Holsteins dürfen zugleich ohne triftigen Grund wieder nach Dänemark einreisen, wie das dänische Justizministerium am Mittwochabend mitgeteilt hatte.

Vor der Öffnung seiner Grenzen für Touristen bereitet sich Dänemark auf einen Ansturm deutscher Ferienhausurlauber vor. Foto: Tim Brakemeier / dpa

10.19 Uhr: CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. „Und dass wir selbst für eine nationale Lösung drei Monate gebraucht haben, ist auch kein Ruhmesblatt.“

Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview.

Hunderte Kinder von Leihmüttern warten noch immer auf Abholung

8.01 Uhr: Wegen der Corona-Einschränkungen müssen mehr als hundert Kinder von Leihmüttern noch immer auf die Abholung ihrer ausländischen Eltern warten. Seit Mitte März ist eine Einreise in die Ukraine für Ausländer ohne Aufenthaltstitel nur noch mit einer Sondergenehmigung möglich.

119 Familien hätten derzeit eine solche beantragt, sagte die die parlamentarische Menschenrechtsbeauftragte Ljudmila Denissowa „Bereits 88 Familien haben derartige Sondergenehmigungen erhalten, und 31 befinden sich schon in der Ukraine.“

Eine Leihmutterschaftsfirma hatte bereits im Mai in einem Video auf die problematische Lage der Neugeborenen hingewiesen. Dem Video zufolge sind die Eltern der Kinder aus europäischen Staaten wie Deutschland, Österreich und Spanien, aber auch aus Argentinien und vor allem China. Während in der Ukraine liberalere Gesetze gelten, ist in Deutschland Leihmutterschaft verboten.

Andreo Diez aus Argentinien hält ihr Baby, das von einer Leihmutter aus der Ukraine geboren wurde, zum ersten Mal in ihrem Armen. Foto: Efrem Lukatsky / dpa

7.30 Uhr: Eine neue Studie an 40 Covid-19-Patienten im chinesischen Wuhan lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Co-Autor Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie, berichtete das die Ergebnisse der Studie auch an Patienten in Deutschland bestätigt wurden.

Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen. Bei dem anderen Zelltyp handelt es sich um sogenannte Neutrophile. „Die sind eigentlich dafür da, Bakterien abzuwehren. Sie können aber auch T-Zellen in ihrer Funktion unterdrücken“, sagte Dittmer.

Die Erkenntnisse könnten laut Dittmer auch für etwaige Behandlungsmethoden von Covid-19 angewandt werden. Bestimmte Impfstoffe könnten beispielsweise die Killer-T-Zellen stimulieren. Die Vitamine A und C seien ebenfalls dafür bekannt die Funktion der T-Zellen zu verbessern.

6.50 Uhr: Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

112.924 Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Bolsonaro: Corona-Proteste sind das wahre Problem Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie.

Dort sind mittlerweile 772.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zuletzt musste ein Gericht die Regierung um Präsident Jair Bolsonara dazu zwingen, wieder alle Daten über die Infektionszahlen zur Verfügung zu stellen.

01.01 Uhr: Die sozialen Medien werden auch in der Corona-Krise genutzt, um Fake News zu verbreiten. „Desinformation in Zeiten des Coronavirus kann töten“, warnte am Mittwoch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. Die EU will daher jetzt dagegen vorgehen. Lesen Sie hier, was der Plan vorsieht.

Josep Borrell in Brüssel. Foto: Francisco Seco / AFP

Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

21.28 Uhr: Die US-Notenbank Fed geht nicht davon aus, dass die Welt vor einer ähnlich einschneidenden ökonomischen Krise steht wie vor etwa 90 Jahren. Gefragt danach, ob die Corona-Krise mit der „Großen Depression“ ab dem Jahr 1929 vergleichbar sei, sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch in Washington: „Ich glaube nicht, dass die Große Depression ein gutes Beispiel ist für das, was gerade geschieht.“

Powell nannte einige Unterschiede, weshalb sich die Corona-Pandemie von der wohl schwersten Krise in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte unterscheidet. Zum einen sei die Reaktion aufseiten der Regierung im Gegensatz zu früher sehr schnell und sehr kraftvoll ausgefallen. Zum anderen sei die US-Wirtschaft vor Ausbruch der Krise in einem wesentlich besseren Zustand gewesen als vor knapp einem Jahrhundert.

Der Notenbankchef verwies auch auf die sehr niedrige Arbeitslosigkeit vor der Corona-Krise und den bis dato längsten Konjunkturaufschwung in der US-Geschichte. Darüber hinaus sei das Finanzsystem heute in einem wesentlich besseren Zustand als zu Zeiten der Großen Depression.

UN-Vollversammlung wird erstmals virtuell abgehalten

19.54 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt. Staats- und Regierungschefs oder Minister der 193 UN-Mitgliedstaaten sollen im September nicht nach New York reisen, wie der Präsident der UN-Vollversammlung, Tijjani Muhammad-Bande, am Mittwoch erklärte. Stattdessen sollen sie maximal 15-minütige Videoansprachen einreichen.

Die Videos sollen dann im Saal der UN-Vollversammlung und im Internet ausgestrahlt werden. Diplomaten der Mitgliedstaaten können der Ausstrahlung im Saal beiwohnen. Am Datum der Generaldebatte – 22. bis 29. September – wird festgehalten.

Der für den 21. September geplante Gipfel anlässlich des 75. Geburtstags der Vereinten Nationen soll ebenfalls nur virtuell stattfinden, wie Muhammad-Bande in einem Brief an die UN-Mitgliedstaaten schrieb. Zur Begründung erklärte er, es sei davon auszugehen, dass die internationalen Reisebeschränkungen und Vorgaben für Menschenansammlungen im September wegen des Coronavirus weiterhin in einem gewissen Umfang in Kraft seien.

19.35 Uhr: Dänemark öffnet seine im Zuge der Corona-Krise geschlossenen Grenzen bald wieder für Einwohner Schleswig-Holsteins. Menschen aus Deutschlands nördlichstem Bundesland könnten ab dem kommenden Montag auch ohne triftigen Grund wieder nach Dänemark einreisen, teilte das dänische Justizministerium am Mittwochabend mit. Man müsse dafür lediglich dokumentieren können, dass man in Schleswig-Holstein wohne. Für Deutsche und Dänen in der Grenzregion sei es ohnehin üblich, sich im Alltag ungehindert über die Grenze bewegen zu dürfen, erklärte Justizminister Nick Hækkerup.

Maas berät mir europäischen Amtskollegen über Reiseverkehr

19.10 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät am Donnerstag mit zwölf seiner europäischen Amtskollegen über die bevorstehende Wiederaufnahme des europäischen Reiseverkehrs. Die Minister wollen sich nach Angaben des Auswärtigen Amts in der Frage abstimmen, wie das grenzüberschreitende Reisen in Europa in Zeiten der Corona-Pandemie möglichst sicher erfolgen kann. Dabei solle es auch um Maßnahmen zum Infektionsschutz und um die Gesundheitsversorgung gehen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät sich am Donnerstag mit seinen Amtskollegen aus zwölf europäischen Ländern zur Wiederaufnahme des Reiseverkehrs. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

17.01 Uhr: Bayerns Staatsregierung hat die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen zur Corona-Bekämpfung im Nachbarland Thüringen massiv kritisiert. „Es ist unverantwortlich, dass Thüringens Regierung an ihrem umstrittenen Kurs beim Umgang mit der Corona-Pandemie festhält“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in München.

Obwohl die Infektionszahlen in ganz Deutschland zurückgingen, „sind wir noch nicht über dem Berg“. Sie verwies in dem Kontext insbesondere an die aus bayerischer Sicht „leicht erhöhten Infektionszahlen genau an der Grenze zu Thüringen und auch in Thüringen selbst, etwa im Landkreis Sonneberg“.

15.05 Uhr: Menschen in Pflegeheimen sind durch die Corona-Pandemie besonders stark gefährdet: Nach Hochrechnungen von Forschern der Universität Bremen waren in Deutschland 60 Prozent aller Covid-19-Verstorbenen Menschen, die stationär in Pflegeheimen oder ambulant von Pflegediensten betreut wurden. Diese Gruppe stellte der Studie zufolge etwa 8,5 Prozent aller bundesweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Personen, wie die Universität Bremen am Mittwoch mitteilte.

„Pflegeheime sind der wichtigste Ort in Bezug auf Covid-19-Verstorbene, obwohl nur ein Prozent der Bevölkerung in dieser Wohnform lebt“, betont Ko-Autor Heinz Rothgang in der Mitteilung.

Corona: Ausbruch in Dortmunder-Klinik - Saunen in Hessen öffnen

14.10 Uhr: Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wie die Stadt auf Anfrage am Mittwoch mitteilte, wurden vom Gesundheitsamt acht Mitarbeiter und vier Patienten positiv getestet. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Man berate derzeit in einem Krisenstab. Die „Ruhr Nachrichten“ hatten zuvor über den Ausbruch berichtet. Man habe die Lage im Griff, zitierte die Zeitung eine Stadtsprecherin. Kontakte würden nachverfolgt und weitere Tests durchgeführt.

14.08 Uhr: Landwirte können ab kommender Woche leichter Erntehelfer nach Deutschland holen und beschäftigen: Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Saisonarbeiter ab dem 16. Juni. Arbeiter aus dem Schengenraum können demnach bis Jahresende ohne besondere Einschränkungen auf dem Luft- und Landweg einreisen. Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden.

12.05 Uhr: Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Mittwoch in Berlin, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Kontrollen sollten bis Montag „allmählich ausschleichen“. Wegen der Pandemie hatte Deutschland Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt, die in den vergangenen Wochen schon zurückgefahren worden waren.

Seehofer äußerte zugleich die Erwartung, dass bis Ende Juni alle Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufgehoben werden. Damit werde die Freizügigkeit in der EU wieder voll hergestellt. Wenn sich die Situation in dem einen oder anderen Land wieder verschlechtern solle, müsse überlegt werden, was zu tun ist, sagte der Minister weiter. Kommentar: Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht

Die Coronakrise trifft die Lufthansa hart. Konzernchef Carsten Spohr hat drastische Schritte angekündigt. Foto: Boris Roessler / dpa

Coronavirus: Bei der Lufthansa stehen 10.000 Jobs auf dem Spiel

11.45 Uhr: 10.000 Jobs stehen bei der Lufthansa wegen der Corona-Pandemie laut Konzernchef Carsten Spohr auf dem Spiel. Die Piloten der Fluggesellschaft haben jetzt erneut angeboten, auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten, um diese Arbeitsplätze zu erhalten.

Insgesamt hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei den am Mittwoch beginnen Verhandlungen zwischen Konzernvorstand und Tarifpartnern Kosteneinsparungen von gut 350 Millionen Euro angeboten. „Wir wollen den Kranich in der Luft halten“, sagte VC-Chef Markus Wahl. Das Angebot könne zunächst bis Ende 2020 umgesetzt werden. Dafür solle sich der Konzernvorstand aber auch zu seinen Mitarbeitern bekennen und einen Kündigungsschutz vereinbaren.

Die Verhandlungen befinden sich bereits in der zweiten Runde. Die erste Runde mit der Pilotengewerkschaft sowie den Gewerkschaften Ufo und Verdi für das Kabinenpersonal Ende April waren ohne Ergebnis geblieben.

Corona: Hessen kündigt Lockerungen an

11.02 Uhr: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert.

Allerdings können Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist. Bei der Beurteilung sollen die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln, Rückreisemöglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen für Touristen berücksichtigt werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett am Mittwoch in Berlin.

In der vergangenen Woche hatte das Bundeskabinett beschlossen, die Reisewarnung für 31 europäische Länder aufzuheben. Für diese Länder wird es künftig nur noch sogenannte Reisehinweise geben. Darin wird dann über die landesspezifischen Risiken informiert. Das kann auch bedeuten, dass von touristischen Reisen abgeraten wird. Zum Beispiel bei Großbritannien soll das der Fall sein, solange dort noch eine 14-tägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden besteht.

Ein Auto aus Deutschland passiert die österreichisch-italienische Grenze. Ein Stück weit kehrt die Reisefreiheit wieder zurück: Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder auf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

10.47 Uhr: Das Land Hessen hat in Person von Ministerpräsident Volker Bouffier umfangreiche Corona-Lockerungen innerhalb der nächsten Tage angekündigt. Bereits am Donnerstag dürfen sich wieder bis zu zehn Menschen treffen. Ab kommender Woche öffnen auch wieder Saunen, Schwimmbäder und Badeseen.

Zudem werden in Hessen die Grundschulen wieder mit dem Präsenzunterricht für alle Kinder starten – ohne Abstandsgebot. Die vollständige Öffnung der Kitas soll am 6. Juli erfolgen. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Krankenkassen kündigen schnelle Einführung von Corona-Massentests an

7.20 Uhr: Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus angekündigt. „Die gezielte Ausweitung von Corona-Tests ist der richtige Ansatz, und wir begrüßen, dass dafür jetzt der Weg freigemacht wird“, sagte GKV-Vorständin Stefanie Stoff-Ahnis dem „Handelsblatt“.

Die Kassen würden nun für eine rasche und reibungslose Umsetzung der Verordnung sorgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in einer Verordnung die Ausweitung der Corona-Tests angekündigt. Künftig soll in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie nach Ausbrüchen in Schulen oder Kitas breiter getestet werden – auch wenn Menschen keine Krankheitssymptome haben.

Die GKV kritisierte, dass die Massentests aus dem Gesundheitsfonds bezahlt werden sollen, in den die Beiträge der gesetzlich Versicherten fließen.

2.00 Uhr: In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten. Dies teilte am Dienstag eine Sprecherin der Nationalgarde-Einheit der Hauptstadt mit. Zur Zahl der Infektionsfälle wollte sie keine Angaben machen.

Die Ansteckungsfälle unter den Soldaten dürften die Sorgen schüren, dass die derzeitigen Massenproteste in den USA eine erneute starke Ausbreitung des Virus befördern könnten. Die Infektionen in der Washingtoner Nationalgarde wurden nach Angaben der Sprecherin festgestellt, nachdem die Truppe bei Protesten in der Nähe des Weißen Hauses im Einsatz gewesen war. Die wichtigsten Nachrichten über die Ausschreitungen nach der Tötung George Floyds lesen Sie in unserem US-Newsblog.

Zwar trugen viele der Demonstranten Atemschutzmasken, jedoch nicht alle. Viele Mitglieder der Sicherheitskräfte trugen keine Masken. Die Mitglieder der Truppe seien vor und nach ihrem Einsatz bei den Protesten auf das Coronavirus getestet worden, sagte die Sprecherin.

Corona-News vom Dienstag, 9. Juni: Der deutsche Export bricht dramatisch ein

22.30 Uhr: Auch Schulleiter in Berlin haben sich dafür ausgesprochen die Abstandsregel in den Schulen fallen zu lassen. Nur so könne der geplante Normalbetrieb in den Schulen nach den Sommerferien wiederaufgenommen werden. „Die Abstandsregel bei Hunderten von Schülern geht nicht“, sagte Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen (IBS), am Dienstag in der RBB-Abendschau.

Busse ist selbst Schulleiterin in Neukölln. Die Arbeiten aus dem laufenden Schuljahr, die sie bisher begutachten konnte, seien „gar nicht so schlecht ausgefallen.“ Dennoch werde es Lücken geben, die man nicht mehr wird schließen können, sagte Busse. Auch wenn wie geplant die Schulen am 10. August wieder normal öffnen. „Man wird sich bemühen und muss gucken, was lasse ich weg, wo muss ich nochmal vertiefen den Stoff.“

20.41 Uhr: Die Handelspolitik der EU soll aufgrund der wirtschaftlichen Folge der Corona-Pandemie auf den Prüfstand. Das gab EU- Handelskommissar Phil Hogan am Dienstag nach einem Online-Treffen der Handelsminister der EU-Staaten bekannt.

Thema soll bei den anstehenden Beratungsgesprächen mit Unternehmen, Vertretern der Zivilgesellschaft und EU-Parlamentariern unter anderem krisenresistente Wertschöpfungsketten sein. Durch die Pandemie sei die Verwundbarkeit globaler Wirtschaftsketten offengelegt worden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und nannte als Beispiel die Probleme bei der Herstellung von medizinischer Schutzausrüstung.

In der Zukunft solle es für die Unternehmen mehr Möglichkeiten geben, Handels- und Lieferbeziehungen auf mehrere Standbeine zu verteilen, so Altmaier. Weiterhin soll die EU laut Hogan in Zukunft geeignete Instrumente zum Schutz vor unfairen Wettbewerbspraktiken haben.

Coronavirus-Pandemie: Reisewarnung für Länder außerhalb der EU soll verlängert werden

20.01 Uhr: Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden können, die bestimmte Kriterien erfüllen. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

16.50 Uhr: Die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder alle Betten belegen. Nach der Öffnung des Landes für Touristen aus anderen Bundesländern am 25. Mai seien die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus nicht in die Höhe gegangen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Beratung des Kabinetts in Schwerin. Das rechtfertige die Freigabe.

Konzerte und Theateraufführungen dürfen von kommendem Samstag an in Mecklenburg-Vorpommern wieder stattfinden. Möglich seien kleine Veranstaltungsformate, sagte Schwesig.

15.45 Uhr: Saunas sowie Schwimm- und Freizeitbäder sollen in Thüringen wieder öffnen dürfen – auch in geschlossenen Räumen. Das geht aus einem Entwurf für eine Grundverordnung hervor, die am Dienstag im Kabinett beraten werden soll. Demnach sollen Bordelle, Diskotheken, und Swingerclubs weiterhin geschlossen bleiben.

Sauna sollen in Thüringen wieder öffnen dürfen. Foto: Andreas Gebert / dpa

15.41 Uhr: Die Kitas in Brandenburg sollen ab kommendem Montag wieder für alle Kinder öffnen. Das kündigte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag an. Die Öffnung solle am Freitag dann endgültig beschlossen werden. Die Schulen in Brandenburg sollen ab dem 10. August wieder für alle Schulkinder öffnen.

Auch die Kindertagesstätten in Berlin sollen noch vor den Sommerferien wieder komplett öffnen, die Schulen der Hauptstadt sollen nach den Ferien zum Normalbetrieb zurückkehren. Darauf einigte sich der Berliner Senat bei seiner Sitzung am Dienstag.

Corona-Antikörper in weniger als einem Prozent der Hamburger Blutspenden

15.25 Uhr: In Hamburg haben einer kleinen Untersuchung zufolge bisher wohl nur wenige Menschen eine Corona-Infektion durchgemacht und sind damit wahrscheinlich eine Weile immun. Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben das Blut von rund 900 Blutspendern auf Antikörper gegen den Erreger untersucht – nur vier von ihnen waren demnach infiziert.

Im April sei nur eine von rund 300 Proben positiv gewesen, im Mai zwei und im Juni wieder nur eine, teilte das UKE am Dienstag mit. „Blutspender sind kein 1:1-Abbild der Hamburger Bevölkerung, aber sie können uns einen guten Anhalt über die unbemerkten Infektionsverläufe geben“, erklärte Sven Peine, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin. Wer in Hamburg in den letzten Monaten leichte oder unspezifische Erkältungssymptome gehabt habe, sei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht an Covid-19 erkrankt gewesen.

14.41 Uhr: Einen mit 400.000 Gesichtsmasken beladenen Transporter haben Unbekannte bei Wertheim (Baden-Württemberg) gestohlen. Das Fahrzeug tauchte kurz darauf wieder auf – jedoch ohne die vielen Masken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 34-jährige Fahrer hatte den Transporter auf dem Parkplatz eines Autohofes abgestellt, um ein Schnellrestaurant zu besuchen. Als er nach nur etwa zehn Minuten das Restaurant am Montagmittag wieder verließ, war sein Fahrzeug verschwunden.

14.08 Uhr: Niedersachsen öffnet die Kitas ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder. Die Notbetreuung im Zuge der Corona-Epidemie werde beendet und ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen, sodass es für jedes Kind mit einem Kindergartenplatz wieder eine Betreuung angeboten werde, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover an.

Bildungsministerin Hubig für Ende der Abstandsregeln in Schulen

13.48 Uhr: Die offizielle Zahl der mit dem Coronavirus in Verbindung stehenden Todesfälle in Großbritannien ist auf fast 50.000 gestiegen. Das geht aus den jüngsten Zahlen der nationalen Statistikbehörde hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Erfasst wurden dabei alle Todesfälle bis zum 29. Mai, bei denen eine Covid-19-Erkrankung als bestätigte oder mutmaßliche Todesursache auf der Sterbeurkunde erwähnt wird.

Demnach starben 49.989 Menschen in Großbritannien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Regierung spricht dagegen bisher von 40.597 Todesfällen. Sie zählt nur jene Toten, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach beiden Zählweisen hat Großbritannien die höchste Sterberate Europas.

13.08 Uhr: In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Diese hat das Kabinett am Dienstag beschlossen.

Als erstes deutsches Bundesland hebt Thüringen die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen zum 13. Juni auf. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Foto: Martin Schutt / dpa

12.16 Uhr: An vier Schulen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis ist jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit. Demnach befinden sich die betroffenen Schüler und ihre Schulklassen in häuslicher Quarantäne, ebenso die Lehrer und andere Kontaktpersonen.

Wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, ist noch unklar. Nach Angaben der Behörden wurden inzwischen alle infrage kommenden Personen getestet. Bislang ist nach Angaben des Landkreises nicht vorgesehen, Schulen zu schließen.

11.59 Uhr: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), setzt sich für ein Ende der Abstandsregel an den Schulen ein. Durch die geltende 1,50-Meter-Regel sei Unterricht nur mit halben oder noch kleineren Klassen möglich – deshalb würden Räume und Personal knapp, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin am Dienstag im RBB-Inforadio. „Und deshalb ist es für uns wichtig, von dieser Abstandsregel wegzukommen, damit wir wieder im normalen Klassenverband unterrichten können.“ Die Kinder und Jugendlichen hätten ein Recht darauf, in die Schule zu kommen und miteinander zu lernen.

Gericht zwingt Brasilien zur Veröffentlichung von Corona-Zahlen

11.23 Uhr: Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen, verfügte Richter Alexandre de Moraes am Montagabend (Ortszeit) laut der Tageszeitung „Estado de São Paulo“. Das Gesundheitsministerium hatte seit Freitagabend keine Gesamtzahl der Toten nach einer Corona-Infektion mehr veröffentlicht, sondern nur noch die Zahl der vergangenen 24 Stunden. Die regionalen Gesundheitsbehörden hatten dem Ministerium Manipulation der Daten vorgeworfen.

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

hat angesichts der gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen aus Deutschland dürfen nach Medienberichten schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ mallorca nach corona-krise- „eimer-saufen ist geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus

in ausgebreitet. Die Forscher der werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen

hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus und die Behandlung per Nasenspray und Inhalator geäußert – mit Zuversicht. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer kommen Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden

an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen

wurden bis Ende Mai in ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als in die Haushaltskasse geflossen Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“

mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“ Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion Lesen Sie hier: Prozesse abgesagt – Warum Corona zu einer Justiz-Krise führt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“

will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind. Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen? Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben.

Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket

Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln.

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

wollen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt

bei Coronavirus-Infektionen haben ihren aus der Studie erklärt Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

sollen künftig kostenlos sein Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Kommentar: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld

Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

bleiben bis auf Weiteres geschlossen Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021. Kommentar: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

Corona - Mehr zur Pandemie