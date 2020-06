Corona-News: Rasanter Anstieg der Corona-Fälle in Niedersachsen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Corona-Warn-App in den kommenden Tagen vorstellen. In der Düsseldorfer "Rheinischen Post" kündigte er zugleich an, dass die Bundesregierung in einer "breit angelegten Kampagne" bei den Bürgern für die Verwendung der App werben werde.

Spahn will Corona-App in kommenden Tagen präsentieren

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Einer Studie der Eliteuniversität Harvard zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet

Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet gestiegene Fallzahlen aus Niedersachsen: Im Vergleich zum Vortag haben sich 92 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert

6000 Touristen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und die anderen balearischen Inseln fliegen

Die Universität in Washington prognostiziert bis August 145.000 Tote in USA

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wünscht sich Demonstrationen gegen Rassismus ohne Sprechchöre und die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen

Wegen der Corona-Krise bricht der deutsche Export dramatisch ein

Ein Massentest im norditalienischen Bergamo zeigt Antikörper bei mehr als der Hälfte der Bürger

Weltweit haben sich mehr als sieben Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

6000 Touristen aus Deutschland dürfen nach Medienberichten schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Die Zentralregierung in Madrid habe einem Antrag der Inseln auf Durchführung eines Pilotprojekts nach langen Verhandlungen zugestimmt, berichteten die Zeitung „El País“ und balearische Medien und berufen sich auf die Regionalregierung in Palma de Mallorca.

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat angesichts der jüngsten Massendemonstrationen strengere Regeln gefordert, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach dem „Tagesspiegel“ (Dienstag). Durch die lauten Sprechchöre seien Unmengen an Aerosolen auf engem Raum verteilt worden.

Im Kampf gegen das Coronavirus soll die lange geplante staatliche Warn-App für Smartphones in der kommenden Woche an den Start gehen. Die Anwendung soll dann vorgestellt und auch gleich zum Herunterladen angeboten werden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hält sich in Deutschland derzeit auf niedrigem Niveau. Der R-Wert liegt knapp über der kritischen Marke von 1,0.

Dienstag, 9. Juni: Der deutsche Export bricht dramatisch ein

11.23 Uhr: Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen, verfügte Richter Alexandre de Moraes am Montagabend (Ortszeit) laut der Tageszeitung „Estado de São Paulo“. Das Gesundheitsministerium hatte seit Freitagabend keine Gesamtzahl der Toten nach einer Corona-Infektion mehr veröffentlicht, sondern nur noch die Zahl der vergangenen 24 Stunden. Die regionalen Gesundheitsbehörden hatten dem Ministerium Manipulation der Daten vorgeworfen.

10.18 Uhr: Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus. Dabei habe es sich herausgestellt, dass schon vor dem Ausbruch der Epidemie im Dezember 2019 mehr Menschen ins Krankenhaus gefahren seien und nach Covid-Symptomen gesucht hätten.

„Auch wenn wir nicht bestätigen können, ob das mit dem neuen Virus zu tun hat, unterstützen unsere Erkenntnisse andere Studien, die zeigen, dass der Erreger schon vor seiner Entdeckung auf dem Fischmarkt aufgetreten ist“, schreiben die Forscher.

9.50 Uhr: Forscher der Universität in Washington gehen nach jüngsten Schätzungen davon aus, dass bis August rund 5000 mehr Menschen als bisher angenommen in den Vereinigten Staaten an den Folgen von Covid-19 sterben könnten. Laut der Prognose der John Hopkins Universität könnten bis August 145.728 Menschen dem Virus erlegen sein.

Zu den Staaten mit den stärksten Zuwächsen gehören laut der Studie Michigan und Arizona, während Virginia, Rhode Island und Nebraska die stärksten Rückgänge aufweisen. Experten für Infektionskrankheiten gehen davon aus, dass die Massenproteste in den US-Großstädten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd einen erneuten Ausbruch der Krankheit auslösen könnte.

Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

9.42 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach dem „Tagesspiegel“ (Dienstagausgabe) mit Blick auf eine Großkundgebung am Wochenende in Berlin. Durch die lauten Sprechchöre seien Unmengen an Aerosolen auf engem Raum verteilt worden.

„Für den Kampf gegen das Virus wäre es besser, nur mit Plakaten und Bannern zu demonstrieren“, sagte Lauterbach. Er fürchte, dass durch die Wirkung der Bilder auf den Rest der Bevölkerung die Erfolge des „sehr effektiven Lockdowns“ in der Corona-Krise aufs Spiel gesetzt würden. „Viel zu viele Leute, zu wenige Masken, zu wenig Abstand – das ideale Super-Spreading-Event“, kritisierte Lauterbach.

8.07 Uhr: Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950 hat es einen so massiven Einschnitt noch nie gegeben.

Auch auf der Importseite gab es harte Einschnitte. Die deutschen Einfuhren gingen so stark zurück wie zuletzt in der Finanzkrise im Juli 2009. Die Importe lagen den vorläufigen Ergebnissen der Statistiker zufolge um 21,6 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Im Juli 2009 hatte das Minus hier 23,6 Prozent betragen.

Gegenüber dem Vormonat März 2020 nahmen die Exporte im April um 24,0 Prozent und die Importe um 16,5 Prozent ab. Im kalender- und saisonbereinigten Vormonatsvergleich sei dies sowohl export- als auch importseitig der größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990, erklärte das Bundesamt.

Porsche-Fahrzeuge stehen vor ihrer Verladung in Container auf Paletten im Hafen. Die Autos werden mit dem Zug über die neue Seidenstrasse nach China gebracht. Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Massentest in Bergamo zeigt Antikörper bei mehr als der Hälfte der Bürger

7.00 Uhr: In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden.

Das teilten die Behörden mit. Bei etwa ebenso vielen Tests an Mitarbeitenden im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen. In dem Land gibt es mehr als 235.000 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen und rund 34.000 Todesfälle.

6.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Dies teilte Trumps Kampagnenteam am Montag mit, ohne Details zu den geplanten Veranstaltungen zu nennen. Seit März hatte Trump wegen des Coronavirus auf Großauftritte vor seiner Anhängerschaft verzichtet, die ein Markenzeichen seiner Wahlkämpfe wie auch seiner Präsidentschaft sind. Die Wahlveranstaltungen würden „enorm“ sein, kündigte Trumps Wahlkampfmanager an.

In vielen Bundesstaaten und Städten der USA ist mit der Lockerung der Corona-Restriktionen begonnen worden. Die Rate der Neuinfektion hatte sich in den vergangenen Wochen im Land abgeschwächt. Am Montag verzeichnete die Johns-Hopkins-Universität 450 neue Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden –das war die niedrigste Zahl seit rund zwei Monaten. Trump wird von vielen Seiten vorgeworfen, nicht entschlossen genug auf die Pandemie reagiert zu haben. Mit fast zwei Millionen Infektions- und etwa 111.000 Todesfällen sind die USA das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten beginnen. Auftritte wie dieser im Februar vor seinen Anhängern, sind zentral für seinen Wahlkampf. Foto: JIM WATSON / AFP

6000 Deutsche dürfen schon ab 15. Juni auf die Balearen

00.30 Uhr: 6000 Touristen aus Deutschland dürfen nach Medienberichten schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Die Zentralregierung in Madrid habe einem Antrag der Inseln auf Durchführung eines sogenannten Pilotprojekts nach langen Verhandlungen zugestimmt, berichteten die Zeitung „El País“ und balearische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung in Palma de Mallorca am Montag. Eine offizielle Bestätigung dieser Berichte lag zunächst nicht vor.

Das Pilotprojekt soll den Angaben zufolge dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli – zu proben.

Den Berichten zufolge verhandeln auch die Kanaren mit Madrid über ein ähnliches Pilotprojekt. Bei diesen Gesprächen sei am Montag aber noch keine Entscheidung gefallen, weil die Kanaren „höhere Sicherheitsanforderungen“ gestellt hätten, darunter Coronavirus-Tests für alle Besucher, berichtete „El País“.

Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

22.24 Uhr: Kurz vor dem Beginn der Urlaubssaison hat sich die griechische Regierung besorgt über einen Wiederanstieg der Corona-Infektionen gezeigt. Seit Donnerstag wurden 97 neue Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium in Athen am Montag mitteilte. Bei fast einem Drittel der Betroffenen handele es sich um Einreisende aus dem Ausland.

Die Regierung will künftig wieder täglich Zahlen zum Coronavirus bekannt geben. Dies war vor einer Woche eingestellt worden, nachdem zuletzt weniger als fünf Neuinfektionen pro Tag registriert worden waren.

Ab kommenden Montag öffnen die Flughäfen von Athen und Thessaloniki wieder für Reisende aus 30 Ländern. Cafés und Tavernen sind nach einer sechswöchigen Ausgangssperre bereits seit zwei Wochen wieder geöffnet. Lesen Sie mehr: Urlaub in Griechenland – Was Touristen beachten müssen

20.52 Uhr: Nach einer rund dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie erwartet der Hunsrück-Flughafen Hahn an diesem Dienstagabend (9. Juni) wieder seinen ersten regulären Passagierflug. Das sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Airport-Geschäftsführung, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fluggesellschaft Wizz Air plant nach eigenen Angaben von diesem Dienstag an pro Woche zwei Verbindungen des Airports Hahn mit Tuzla in Bosnien-Herzegowina. Später sollen weitere Strecken vom Hunsrück aus folgen.

Air Serbia hebt nach Auskunft des Flughafens vom 16. Juni an wieder vom Hunsrück nach Niš in Serbien ab. Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair, Platzhirsch im Hahn-Passagiergeschäft, fliege vom 21. Juni an erneut nach Palma de Mallorca und Málaga in Spanien, später kämen weitere Strecken hinzu. Auf dem Flughafen Hahn gilt nach Angaben des Airports wegen des hochansteckenden Corona-Virus eine Maskenpflicht. Schilder und Bodenmarkierungen weisen auf Mindestabstände hin. Mehr zum Thema: Sommerurlaub 2020 im Ausland - Wo ist er möglich?

UN-Vollversammlung soll ohne Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs stattfinden

20.25 Uhr: Die nächste Generaldebatte der UN-Vollversammlung soll wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals ohne die Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten stattfinden. Weil es im September wahrscheinlich nach wie vor Reisebeschränkungen gebe, wäre es den Staats- und Regierungschefs der 193 Mitgliedstaaten und ihren Delegationen nicht möglich, nach New York zu reisen, sagte der Präsident der UN-Vollversammlung, Tijjani Muhammad-Bande, am Montag vor Journalisten in New York. „Wir wollen die Generaldebatte wie geplant abhalten, aber wir können es nicht vor Ort machen wie in den vergangenen 74 Jahren.“

Wie die Generaldebatte stattdessen genau ablaufen soll, müsse nun noch abgesprochen werden, sagte Muhammad-Bande weiter. Er hoffe, dass die Details in den kommenden zwei Wochen von den Mitgliedsstaaten abschließend geklärt werden könnten.

Zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres vorgeschlagen, die Veranstaltung per vorab aufgenommener Videobotschaften der Staats- und Regierungschefs abzuhalten. Gleichzeitig solle jedes Land im großen Versammlungssaal in New York mit jeweils nur einer einköpfigen Delegation vertreten sein, um den nötigen Abstand gewährleisten zu können.

Normalerweise reisen zu der jedes Jahr im September stattfindenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung dutzende Staats- und Regierungschefs nach New York, wo die UN ihren Hauptsitz hat. Foto: Johannes Eisele / AFP

EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag über Corona-Hilfspaket

19.10 Uhr: Laut Robert-Koch-Institut liegt die Reproduktionszahl in Deutschland aktuell bei 1,11. der 7-Tage R-Wert lieht mit 0,87 unter dem kritischen Wert von 1. Lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl.

19.02 Uhr: Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beraten am Dienstag den 750-Milliarden-Euro-Plan der EU-Kommission zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Hilfen aus Brüssel konkret gebraucht werden und ob Krisenstaaten im Gegenzug Reformen zusagen müssen. Zudem soll besprochen werden, wie die bereits beschlossenen Hilfsmaßnahmen gegen die Wirtschaftskrise anlaufen.

Die EU-Kommission hatte Ende Mai vorgeschlagen, den geplanten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen in Höhe von 1,1 Billionen Euro durch ein schuldenfinanziertes Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro zu ergänzen. Das Geld soll im Namen der EU am Kapitalmarkt aufgenommen und später über Jahrzehnte zum Großteil gemeinsam zurückgezahlt werden. Von der Gesamtsumme sollen nach Vorstellungen der Kommission 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, der Rest als Kredite.

Das rund 1000 Seiten starke Paket an Vorschlägen wird in den nächsten Tagen auf Ministerebene besprochen und geprüft, bevor am 19. Juni die EU-Staats- und Regierungschefs darüber beraten. Eine Entscheidung wird frühestens bei einem Gipfel im Juli erwartet. Lesen Sie mehr: EU schnürt 750-Milliarden-Euro-Paket für Wirtschaftsneustart

Kitas in Brandenburgen könnten schon zur Monatsmitte wieder normal öffnen

17.58 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit steigt trotz Entspannung in Westeuropa weiterhin deutlich. Am Wochenende seien innerhalb von 24 Stunden mehr als 136.000 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor an einem Tag, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Er warnte die Länder davor, wegen fallender Infektionszahlen bei den Vorsichtsmaßnahmen nachzulassen.

An neun der vergangenen zehn Tage seien mehr als 100.000 neue Fälle gemeldet worden, sagte Tedros. In Afrika, Zentral- und Südasien, Mittel- und Südamerika und in einigen Ländern in Osteuropa stiegen die Zahlen weiter. Seit Ausbruch des Virus Ende 2019 sind weltweit fast sieben Millionen Infektionen und fast 400.000 Todesfälle gemeldet worden.

Die größte Gefahr in Ländern mit fallenden Zahlen seien Selbstzufriedenheit oder Nachlässigkeit. Die meisten Menschen hätten die Infektion noch nicht gehabt und könnten sich noch anstecken, warnte Tedros: „Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den Fuß vom Pedal zu nehmen.“

17.08 Uhr: Die Kindertagesstätten in Brandenburg sollen noch vor den Sommerferien wieder öffnen. Das Kabinett berate am Dienstag über eine komplette Öffnung der Kitas zur Monatsmitte und wolle dies am Freitag verabschieden, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Montag mit.

„Das haben wir bereits mit den Landräten besprochen.“ Die „Bild“-Zeitung und die „B.Z.“ hatten am Montag über die Pläne berichtet. Seit kurzem werden die Kinder in Brandenburg zumindest an einem Tag in der Woche wieder in den Kitas betreut, davor gab es nur eine Notbetreuung. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

In Brandenburg könnten die Kitas noch vor den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb übergehen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

16.40 Uhr: Angesichts eines Neuanstiegs von Corona-Infektionen verzichtet Israel vorerst auf weitere Lockerungen. Nach einer Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag mit, es gebe nach Angaben von Experten „einen sehr starken Anstieg von Neuerkrankungen“. Deswegen habe man beschlossen, „erstmal die Handbremse zu ziehen“.

Nur die Eröffnung von Festhallen solle wie geplant erfolgen, alles andere aber vorerst gestoppt werden, hieß es in der Mitteilung. Dies betrifft unter anderem die Eröffnung von Theatern, Kinos und anderen Kultureinrichtungen.

Professoren und Dozenten fordern Rückkehr zu Präsenzunterricht an Hochschulen

16:00 Uhr: Nicht nur an den Schulen, auch an den Hochschulen wächst der Druck, schrittweise in den Normalbetrieb zurückzukehren. Rund 2000 Professoren und Dozenten deutscher Universitäten und anderer Hochschulen fordern in einem offenen Brief die Rückkehr zur Präsenzlehre. „Wir fordern eine – vorsichtige, schrittweise und selbstverantwortliche – Rückkehr zu Präsenzformaten. Was die Schulen zu leisten in der Lage sind, sollte auch Universitäten möglich sein“, heißt es in dem Schreiben. Das Inforadio des RBB hatte zuerst darüber berichtet.

Einer der Initiatoren, der Bonner Germanistik-Professor Johannes F. Lehmann, sagte dem Sender, es sei ihm ein Rätsel, warum es an den Schulen und Kitas beispielsweise wieder losgehe, an den Unis aber nicht. Die selbstständige, kritische Aneignung von Inhalten setze zwingend Präsenz voraus. „Es kann ja nicht sein, dass ich morgens ins Schwimmbad gehe und mittags ins Restaurant (...), dass aber die Universitäten mitten in der Stadt geschlossen bleiben.“ Deswegen plädierten die Professoren und Dozenten dafür, schrittweise und vorsichtig einzelne Elemente der Präsenzlehre wieder möglich zu machen.

15.25 Uhr: Am Probebetrieb für den neuen Hauptstadtflughafen BER können wegen der Corona-Pandemie nur 9000 statt 20.000 freiwillige Tester teilnehmen. Deshalb hat sich die Flughafengesellschaft entschieden, das Casting für die Freiwilligen erneut durchzuführen. Alle bisherigen Anmeldungen werden ungültig, es werde in Kürze eine neue Registrierung gestartet, teilte die Gesellschaft am Montag mit. „Sicherheit und Gesundheit haben oberste Priorität“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und verwies auf die Abstands- und Hygieneregeln.

Es werde dennoch eine ausreichende Testphase geben, damit der Flughafen sicher und verlässlich in Betrieb gehen könne. Der Probebetrieb mit Freiwilligen sollte Ende Juni beginnen. Nun werde es vier bis sechs Wochen später, sagte ein Sprecher. Komparsen sollen die Abläufe am Flughafen simulieren, vom Check-in über die Sicherheitsschleusen bis zum Gate – dort ist Schluss, denn geflogen werden soll am BER erst am 31. Oktober.

Viele Reisekoffer stehen zu Testzwecken vor Check-in-Schaltern im Terminalgebäude des Hauptstadflughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Am Testbetrieb dürfen wegen der Corona-Pandemie jedoch nur weniger Freiwillige teilnehmen. Foto: Patrick Pleul / dpa

15.19 Uhr: Genau 100 Tage, nachdem in New York der erste Corona-Fall bestätigt wurde, sind am Montag in der Millionenmetropole erste Lockerungen monatelanger Maßnahmen in Kraft getreten. Mit dem Start von Phase eins eines vierstufigen Öffnungsplans des Bundesstaates New York dürfen unter anderem die Arbeiten auf mehr als 32.000 Baustellen in der Stadt wieder starten. Außerdem können Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben. Publikumsverkehr ist in den Geschäften noch nicht erlaubt.

15.05 Uhr: In der Debatte um einen ausgeglichen Staatshaushalt hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken das Drängen der Union zurückgewiesen. „Die schwarze Null kann im Moment gar kein Thema sein“, sagte Esken am Montag bei einer Videokonferenz in Berlin. Derzeit gehe es um die Finanzierung dessen, was sich die Koalition in ihrem Konjunkturpaket vorgenommen habe. Dafür werde sehr wahrscheinlich ein weiterer Nachtragshaushalt notwendig sein.

Hamburg: Kitas dürfen ab 18. Juni wieder für alle Kinder öffnen

14.56 Uhr: Noch im Juni sollen in der russischen Hauptstadt Moskau alle größeren Einschränkungen wegfallen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen wurden. Das System der „Selbstisolation“ und Passierscheine werde aufgehoben. Das ist auch mit Blick auf die hohen Infektionszahlen in Europas größter Stadt ein unerwartet großer Schritt der Lockerung der Antivirus-Beschränkungen.

Auch Friseure und Schönheitssalons dürften am 9. Juni wieder öffnen, Museen und die Außenbereiche von Cafes dürfen ab dem 16. Juni folgen. Wiederum eine Woche darauf sollen Sporthallen und Restaurants wieder zugänglich sein, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin auf seiner persönlichen Internetseite mit.

13.38 Uhr: Nach monatelangen Corona-Einschränkungen dürfen in Hamburg vom 18. Juni an wieder alle Kinder die Kindertagesstätten besuchen. In Absprache mit den Trägern solle in einem eingeschränkten Regelbetrieb zunächst eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche möglichst an drei Wochentagen gewährleistet werden, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag.

13.30 Uhr: Eine Studie hat die Schutzwirkung von Masken gegen das Coronavirus bestätigt. Die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, zum Beispiel beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, trage offenbar deutlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei, teilte die Johannes Gutenberg-Universität Mainz am Montag mit. Wissenschaftler von vier Universitäten verglichen dafür die Entwicklung der Infektionszahlen im thüringischen Jena mit denen vergleichbarer Städte, wo die Maskenpflicht erst später eingeführt wurde.

Jena hatte als erste Großstadt bereits am 6. April das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zur Pflicht gemacht und damit wesentlich früher als in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands. Daraufhin stieg die Zahl der registrierten Infektionen in Jena nur noch schwach.

Eine Studie aus Mainz hat die Schutzwirkung von einer Maskenpflicht gegen das Coronavirus belegt. Foto: Tobias Hase / dpa

Nach den Berechnungen der Forscher „tut sich eine signifikante Kluft zwischen den Fallzahlen in Jena und der Vergleichsgruppe ohne Maskenpflicht auf“. 20 Tage nach der Einführung der Maskenpflicht in Jena sei die Gesamtzahl der dort registrierten Covid-19-Fälle lediglich von 142 auf 158 gestiegen, im Vergleichsmodell hingegen von 143 auf 205.

Bahn-Tickets sollen wegen Senkung der Mehrwertsteuer billiger werden

12.47 Uhr: Der Bund Deutscher Karneval (BDK) will trotz Corona auch im kommenden Winter feiern. Die sogenannte närrische Session 2020/21, die am 11. November beginnt, werde nicht abgesagt.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag im saarländischen Bexbach. Das habe der BDK bei einer virtuellen Sitzung mit seinen angeschlossenen Landes- und Regionalverbänden entschieden.

12.25 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) plant diese Woche erstmals seit der Corona-Krise eine Dienstreise außerhalb Europas. Er werde Israel und Jordanien besuchen, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Dabei soll es um den Nahost-Konflikt gehen.

11.34 Uhr: Nach Informationen aus Aufsichtsratskreisen will die Deutsche Bahn die Senkung der Mehrwertsteuer „1:1“ an ihre Kunden weiterzugeben. „Im Fernverkehr prüfen wir mit Hochdruck, wie wir die Umsetzung in unseren Vertriebssystemen sicherstellen“, heißt es in einem Brief des Vorstands an den Aufsichtsrat, der der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorliegt.

Für den Nahverkehr ist die Bahn laut den Informationen in Gesprächen mit den anderen Beteiligten der Branche, also Verkehrsverbünden, anderen Bahn-Betreibern und den Aufgabenträgern, die die Nahverkehre in Deutschland organisieren und finanzieren.

11.29 Uhr: Die Corona-Pandemie hat im Alltag, in der Arbeitswelt und vielen anderen Bereichen notwendige Veränderungen angestoßen. Doch was bleibt davon? Lesen Sie hier: Coronavirus: Wie die Krise die Gesellschaft voranbringt

Neuseeland hat sich für Corona-frei erklärt

11.19 Uhr: In Europa werden die Reisebestimmungen nach und nach gelockert. Doch bei Einreisen nach Großbritannien muss nun jeder und jede für 14 Tage in Quarantäne gehen. Mehr dazu hier: Coronavirus: Quarantäne bei Einreise nach Großbritannien

7.17 Uhr: Neuseeland hat sich für Coronavirus-frei erklärt. Es gebe keine aktiven Infektionsfälle im Land mehr, teilte am Montag der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Ashley Bloomfield, mit. Der letzte Coronavirus-Patient zeigte nach Angaben des Ministeriums 48 Stunden lang keine Symptome mehr und gilt deshalb als genesen.

Neuseeland hatte zur Eindämmung des Virus strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, die sieben Wochen lang dauerten und im Mai endeten. Die Einreisebeschränkungen werden aber voraussichtlich bestehen bleiben.

Insgesamt wurden in Neuseeland 1154 Coronavirus-Infektionsfälle und 22 Todesfälle gezählt.

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, spricht auf einer Pressekonferenz zum Coronavirus. Neuseeland hat das Coronavirus nach eigenen Angaben besiegt. Foto: MARK MITCHELL / dpa

4.21 Uhr: Während der coronabedingten Einschränkungen hat sich die Belastung mit schweren depressiven Symptomen von Menschen in Deutschland nach Ergebnissen einer Online-Befragung merklich verstärkt. Vor allem für die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen sei ein Anstieg im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie zu beobachten, sagte Youssef Shiban, Professor für Klinische Psychologie an der Privaten Hochschule Göttingen (PFH).

Das sei auch deshalb bedenklich, weil die Suche nach einem Psychotherapieplatz schon vor der Corona-Krise mit deutlichen Wartezeiten verbunden gewesen sei. Es gebe Hinweise, dass Auswirkungen von Quarantänemaßnahmen wie Depressivität und Stressreaktionen längerfristig bestehen bleiben könnten, so Shiban.

Bisher nahmen rund 2000 Menschen online an der Befragung teil. Geplant ist ein Vergleich zwischen Bundesländern sowie mit Norwegen und Kanada.

Polen: Sprunghafter Anstieg an Corona-Neuinfektionen

2.58 Uhr: In Polen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen sprunghaft angestiegen. Insgesamt wurden am Wochenende 1151 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Die meisten der neuen Fälle stehen mit dem Kohlebergwerk Zofiowka nahe der tschechischen Grenze in Verbindung. Fast zwei Drittel der neu infizierten Menschen arbeiten nach Angaben des Ministeriums in der Mine oder sind mit dort Beschäftigten verwandt.

In Polen gab es bis Sonntag insgesamt 26.561 bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und 1157 Corona-Tote.

Medizinisches Personal auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten in Warschau. Foto: Leszek Szymanski / dpa

Spahn will Corona-Warn-App kommende Woche vorstellen

0.21 Uhr: Der Deutsche Philologenverband sieht eine mögliche Maskenpflicht im Unterricht problematisch. „Damit wird der Kern jedes Unterrichts torpediert: Unterricht beruht auf klarer Kommunikation, auf zwischenmenschlicher Interaktion, nicht nur auf Augenkontakt“, sagte die Vorsitzende Susanne Lin-Klitzing der „Welt“.

Im Falle eines Regelbetriebs seien neue Hygiene- und Schutzkonzepte notwendig. „Sollten die Abstandsregeln tatsächlich fallen, müssen freiwillige Reihentests für alle Schüler und Lehrer zwei Mal wöchentlich zur Verfügung stehen“, so Lin-Klitzing. Notwendig seien zudem klare Regelungen, um Lerngruppen zu isolieren, sowie Lüftungskonzepte.

Daneben brauche es einen Plan, sollten Schulen bei Infektionsfällen wieder schließen. „Die Schulen müssen in die Lage versetzt werden, notfalls von heute auf morgen von einem Präsenz- in einen Fernunterricht wechseln zu können.“

Der Deutsche Lehrerverband hatte zuletzt erklärt, bei einem Normalbetrieb der Schulen sei eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts sinnvoll. Verbandschef Heinz-Peter Meidinger räumte jedoch ein: „Allerdings erschwert das ordentlichen Unterricht.“

0.02 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn will die Corona-Warn-App in der kommenden Woche vorstellen. „Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen. Diese Zeit brauchten wir für die Entwicklung, weil wir hohe Anforderungen stellen: Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“.

Spahn betonte, die App müsse strenge Vorgaben beim Datenschutz und bei der Energieeffizienz erfüllen. „Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner.“ Er wolle vermeiden, dass die App von vielen wieder gelöscht werde, weil sie zu viel Energie fresse.

Mehr Informationen zur Tracing-App bekommen Sie hier: Die Risiken und Nebenwirkungen der geplanten Corona-App.

Jens Spahn (CDU) stellt hohe Anforderungen an die Corona-Warn-App. Foto: Britta Pedersen / dpa

Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

22.26 Uhr: Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Seit dem Wochenende werden auf der Webseite des Gesundheitsministeriums für Corona-Statistiken nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Die Seite war für die Umstellung zwischenzeitlich nicht aufrufbar.

Der rechte Präsident Jair Bolsonaro schrieb auf Twitter von einer Anpassung. Die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes leitete Ermittlungen ein und forderte den Übergangs-Gesundheitsminister, den General Eduardo Pazuello, auf, innerhalb von 72 Stunden den Schritt zu erklären.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit kamen sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung Brasiliens. „Es ist vorbei mit der Berichterstattung im „Jornal Nacional““, sagte Bolsonaro.

Gesundheitsexperten, Parlamentarier und Juristen kritisierten die Eingriffe scharf. „Die Manipulation von Statistiken ist ein Manöver totalitärer Regime“, schrieb etwa Gilmar Mendes, Richter am Obersten Gericht, auf Twitter.

Brasilien ist von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität waren am Sonntagabend rund 673.000 Menschen infiziert und fast 36 000 gestorben. Unter der Woche hatte sich im größten Land Lateinamerikas ein trauriger Rekord bei der Zahl der Corona-Toten an den anderen gereiht, am Freitag meldete Brasilien mehr Tote im Zusammenhang mit dem Virus als Italien. Das Gesundheitsministerium will die Daten nun neu zählen lassen.

20.01 Uhr: Mittlerweile sind weltweit mehr als 400.000 Menschen an den Folgen der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP seit Ende des vergangenen Jahres 400.052 Todesfälle registriert, womit sich die Zahl in den vergangenen anderthalb Monaten verdoppelt hat. Mit mehr als 183.400 Toten wurde knapp die Hälfte der Todesfälle in Europa verzeichnet.

Die USA sind mit mehr als 109.800 Verstorbenen nach wie vor das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land der Welt. An zweiter Stelle liegt Großbritannien mit mehr als 40.500 Toten, danach folgen Brasilien mit knapp 36.000 sowie Italien mit knapp 34.000 Toten.

In den vergangenen Wochen entwickelte sich Lateinamerika zum neuen Epizentrum der Pandemie, vor allem in Brasilien stiegen die Infektions- sowie Todeszahlen sprunghaft an. Die Zahlen der dortigen Behörden gelten aber als umstritten. Der ultrarechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte die Ernsthaftigkeit der Virusausbreitung in der Vergangenheit wiederholt heruntergespielt und drastische Maßnahmen zur Eindämmung abgelehnt.

19.11 Uhr: Laut dem RKI ist die Reproduktionszahl in Deutschland gestiegen, sie liegt aber noch unter dem kritischen Wert von 1.

18.03 Uhr: An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen. Bisher wird es offenbar noch etwas unterschiedlich gehandhabt. In den Terminal- und Abfertigungsgebäuden der größeren Flughäfen wie Stuttgart, München, Düsseldorf oder Berlin gibt es bereits eine Maskenpflicht.

Beim Flughafen Frankfurt heißt es auf der Homepage, die seit dem 27. April hessenweit geltende Maskenpflicht in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs und den Publikumsbereichen von Geschäften, Bank- und Postfilialen „gilt auch für den Bus-Shuttle und die SkyLine, sowie Shops am Flughafen“. Mit den Lockerungen im Reiseverkehr zumindest in Europa stellt sich also ohnehin die Frage, ob diese Maskenpflicht nicht für alle Flughäfen gelten sollte, so wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auch.

An den deutschen Flughäfen könnte es bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen. Foto: Christof Stache / AFP

16.33 Uhr: Nach den Corona-Infektionen bei Teilnehmern katholischer Pfingstgottesdienste in Vorpommern ist nun auch die Stralsunder Kita Marienkrone vorläufig geschlossen worden. Wie die Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit auf ihrer Webseite mitteilte, nahmen sechs Kita-Mitarbeiter und mehrere Familien mit ihren Kindern, die in der Kita betreut werden, am Pfingstmontag am Gottesdienst in der Stralsunder Marienkirche teil.

Alle Betroffenen befänden sich in häuslicher Quarantäne. „Eine Verbreitung des Virus bereits in der vergangenen Woche kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Erklärung. Die Kita bleibt zunächst bis zum 15. Juni geschlossen.

Niedersachsen: Schweden-Rückkehrer müssen in Quarantäne

15.53 Uhr: Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden.

Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe. Rückkehrer müssen demnach unverzüglich in die eigene Wohnung oder an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort und dort 14 Tage bleiben – selbst Einkäufe sind untersagt. Außerdem muss das Gesundheitsamt informiert werden.

14.15 Uhr: Vor gut einem Monat hat Israel mit der Öffnung seiner Schulen begonnen, auch unter dem Druck der wirtschaftlichen Nöte in der Corona-Krise. Doch fast 130 Schulen und Kindergärten mussten nun wieder geschlossen werden – angesichts eines kontinuierlichen Neuanstiegs von Corona-Infektionen seit Ende Mai. Während zu Beginn der Krise vor allem Altersheime betroffen waren, zeichnen sich nun die Schulen als neue Infektionsherde ab.

13.45 Uhr: Papst Franziskus hat davor gewarnt, „zu früh Siegeslieder anzustimmen“, weil die Corona-Pandemie überwunden scheint. „Bleiben Sie vorsichtig“, forderte er nach seinem Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz.

Auch wenn Italien die akute Phase der Pandemie überstanden habe, so wüte das Virus in anderen Ländern der Welt weiter. „Am letzten Freitag ist in einem Land pro Minute ein Mensch gestorben – furchtbar“, so das katholische Kirchenoberhaupt.

Gläubige versammeln sich auf dem Petersplatz, um das Angelus-Mittagsgebet des Papstes zu hören. Papst Franziskus hat vor dem voreiligen Gefühl eines Sieges über das Coronavirus gewarnt. "Man darf nicht zu früh Siegeslieder anstimmen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag. Foto: Andrew Medichini / dpa

Niederlande: Tausende Nerze werden getötet

13.35 Uhr: In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

12.21 Uhr: Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen.

Am häufigsten wurde demnach gegen das Kontaktverbot verstoßen. An zweiter Stelle steht die Missachtung von Sicherheitsabständen und auf Platz drei liegt die unerlaubte Nutzung von gesperrten Spielplätzen.

9.38 Uhr: Nachdem am Pfingstwochenende ein Priester positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, müssen sich nun 350 Gottesdienstbesucher in der Urlaubsregion Vorpommern-Rügen in Quarantäne begeben. Betroffen sind damit alle Einwohner des Landkreises, die einen von vier Gottesdienste der katholischen Gemeinde St. Bernhard in den Städten Stralsund und Grimmen besucht haben. Sie müssen nun 14 Tage lang zuhause bleiben, regelmäßig ihre Körpertemperatur messen und ein Tagebuch über mögliche Symptome führen.

USA: Fast 110.000 Infektionen mit dem Coronavirus

8.55 Uhr: In den USA sind mittlerweile fast 110.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. 749 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, hieß es am Sonntag auf der Website der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg demnach landesweit auf 1,9 Millionen. Etwa 500.000 Menschen sind bereits wieder genesen.

In der Millionenmetropole New York werden nach rund dreimonatigen Einschränkungen ab Montag die Lockerungen beginnen. Nicht systemrelevante Läden können ihre Waren dann beispielsweise vor der Eingangstür verkaufen, auch Bauarbeiten können wieder aufgenommen werden. Es ist die erste von vier Lockerungsphasen, jede Phase soll dabei zwei Wochen dauern. Erst in der vierten Lockerungsphase können dann Kultureinrichtungen, etwa auf dem Broadway, wieder öffnen. New York hatte sich zum globalen Epizentrum der Krise entwickelt.

7.28 Uhr: Eine 108 Jahre alte Frau hat eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überlebt. Die Norditalienerin Fatima Negrini bewohnt seit vielen Jahren ein Pflegeheim in Mailand, im April infizierte sie sich mit dem Coronavirus. Sie sei allerdings asymptomatisch gewesen und im Mai schließlich negativ getestet worden, schrieb die Zeitung „Corriere della Sera“ Negrini am Samstag. „Gott hat mich vergessen“, sagte Negrini der Zeitung.

Erst am Mittwoch feierte die Italienerin ihren Geburtstag mit einer Schokoladentorte - verziert mit der Aufschrift „108 herzlichen Glückwunsch Fatima“. Laut Bericht hat Negrini drei Söhne im Alter von 89, 88 und 78 Jahren, vier Enkelkinder und zwei Urenkel.

Die 108-jährige Norditalienerin Fatima Negrini hat eine Infektion mit dem Coronavirus überlebt. Foto: - / dpa

Richterbund warnt vor Verfahrensstau bis Jahresende

4.43 Uhr: Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wiederholte seine Ankündigung nun in der „Bild am Sonntag“. „Natürlich stehen in akuten Notfällen unsere Auslandsvertretungen immer bereit, konsularisch zu unterstützen. Aber: Die Bundesregierung wird im Sommer nicht noch einmal Flieger schicken können, um deutsche Urlauber heimzuholen“, sagte Maas der Zeitung. Zu Beginn der Pandemie hatte die Bundesregierung mit Inkrafttreten der Reisebeschränkungen Urlauber noch zurück nach Deutschland geflogen.

1.00 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion. „Längst nicht überall gibt es in ausreichender Zahl Gerichtssäle, die groß genug für die geltenden Abstandsregeln sind.“ Hinzu komme, dass viele Anwälte jetzt stark ausgelastet seien, was eine zügige Terminierung von Verfahren erschwere.

Während des Corona-Notbetriebs bis Ende April hätten die Gerichte die allermeisten Verhandlungen wegen der hohen Infektionsrisiken abgesagt, berichtete Rebehn. Es seien lediglich wichtige Strafprozesse, dringende Haftsachen sowie Eilverfahren bearbeitet worden. Der Anteil der abgesagten Verfahren wird vom Richterbund für diese Phase mit bis zu 90 Prozent angegeben. Im Mai seien die Verhandlungstermine in vielen Gerichten dann wieder auf die Hälfte des Üblichen oder mehr gestiegen.

