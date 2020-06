Falschfahrer fährt kilometerweit auf A2 in Brandenburg

Solche Schilder sollen versehentliche Geisterfahrten verhindern. In Brandenburg ist ein Mann offenbar 13 Kilometer in falscher Richtung auf der A2 unterwegs gewesen. Es kam zum Glück nicht zu einem Unfall.

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn A2 in Brandenburg vermutlich etwa 13 Kilometer zurückgelegt, ohne dass es zu einem Unfall kam. Die Polizei stoppte ihn am frühen Samstagmorgen an der Anschlussstelle Brandenburg/Havel.

69-Jähriger fährt auf A2 in falsche Richtung auf

Nur durch glückliche Umstände und geringes Verkehrsaufkommen sei es nicht zu einem schwerwiegenden Unfall gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei nach ersten Ermittlungen vermutlich an der Anschlussstelle Wollin auf die A2 Richtung Hannover aufgefahren, aber entgegengesetzt in Richtung Berlin unterwegs gewesen. Die Polizei bekam daraufhin mehrere Hinweise. Der 69-Jährige habe gesundheitliche Probleme gehabt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizei sucht Fahrer, die ausweichen mussten

Die Polizei bittet Zeugen, die dem Fahrzeug ausweichen mussten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter +49 3381 5600 zu melden. dpa