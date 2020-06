Ian Holm: Bilbo-Darsteller aus "Herr der Ringe"-Trilogie ist tot

Mit Sir Ian Holm ist eines der bekanntesten Gesichter der Besetzung der „Herr der Ringe“-Filme- gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf seinen Agenten. Der Schauspieler starb im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in London.

Holms bekannteste Rolle war die des Bilbo Beutlin in der Verfilmung des Fantasy Romans „Herr der Ringe“ von Peter Jackson. Die Triologie gehört nicht nur kommerziell zu den besten Kinofilmen aller Zeiten, sondern hat auch insgesamt 17 Oscars gewonnen.

Geboren wurde Holm am 12. September 1931 in der Grafschaft Essex im Nordosten von London als Sohn eines Psychiaters und einer Krankenschwester. Nach seinem Schauspielstudium an der traditionsreichen Royal Academy of Dramatic Arts wurde er 1960 Gründungsmitglied der Royal Shakespeare Company. (jas/dpa)