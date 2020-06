Do, 25.06.2020, 11.35 Uhr

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen stark angestiegen, mit fast 36.000 liegt sie fast so hoch wie beim bisherigen Höhepunkt im April. Besonders hoch sind die Zahlen in Florida und Texas. Beobachter führen das vor allem auf schnelle Lockerungen der Corona-Beschränkungen zurück.