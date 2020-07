Suche nach Vermissten in Überschwemmungsgebieten in Japan

Mo, 06.07.2020, 12.54 Uhr

In den Überschwemmungsgebieten auf der japanischen Insel Kyushu suchen Helfer fieberhaft nach vermissten Menschen. Den Behörden zufolge sind in der Region knapp 50 Menschen an den Folgen des Überschwemmungen gestorben, 13 weitere werden noch vermisst.