Komet „Neowise“: Wann der Schweifstern zu sehen ist

Der erste bemannte Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS ist geglückt: Die Raumkapsel Crew Dragon des Unternehmens SpaceX dockte mit zwei Astronauten an Bord an der ISS an.

Berlin. Der Komet „Neowise“ wird in Kürze Hobby-Sterngucker beglücken. In welchen Juli-Nächten der kosmische Brocken am besten zu sehen ist.

Begeisterter Sternbeobachter dürfen sich freuen: Der auf den Namen „Neowise“ getaufte Komet mit der wissenschaftlichen Bezeichnung C/2020 F3 gibt in Kürze ein womöglich spektakuläres Gastspiel an unserem Sternenhimmel. Der kosmische Brocken kommt auf seiner Bahn durch das Sonnensystem in diesem Monat der Erde besonders nah.

Das Ergebnis: In vielen Gegenden wird „ Neowise “ mehrere Nächte lang mit bloßem Auge zu sehen sein, gegen Ende hin dann zumindest noch durch einen Feldstecher.

Komet Neowise: Diese Nächte sollten sich Sterngucker im Kalender anstreichen

Wissenschaftler können bereits genauer sagen, wann Hobby-Sterngucker eine besonders gute Chance haben, den Gesteinsbrocken mit dem Schweif zu verfolgen: „Für ungeübte Beobachter liegt der beste Beobachtungszeitraum zwischen dem 15. und dem 25. Juli“, erklärt Manfred Gaida, Astronom und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Noch ist der Komet etwas zu weit entfernt, um ihn bequem sehen zu können. Wenn aber die Bedingungen passen, ist der uralte Himmelskörper bereits jetzt zu erahnen: Am besten kurz vor der Morgendämmerung, ganz tief am Horizont im Sternbild Fuhrmann.

Schweifstern am Himmel: Zu welcher Tageszeit bestehen die besten Chancen?

Die gute Nachricht für Hobby-Astronomen: Mit jedem Tag im Juli wird sich die Sicht auf den Schweifstern „Neowise“ am Nachthimmel verbessern. Der kosmische Gesteinsbrocken steigt am Horizont stetig höher und nähert sich beständig dem Sternbild des Großen Wagens.

Nachteil für die Zuschauer am Boden: Die Leuchtkraft des Kometen lässt dabei immer mehr nach. Im Gegenzug geht der Schweifstern jeden Tag früher auf. Ist er anfangs noch nur in der Dämmerung zu bewundern, zieht er in der zweiten Juli-Hälfte tief in der Nacht sichtbar seine Kreise, bevor C/2020 F3 schließlich sogar schon am Abendhimmel verfolgt werden kann.

In der jetzigen Phase erreicht Neowise die Leuchtkraft eines hellen Sterns. In den nächsten Wochen wird der Schweifstern allerdings dann immer schwerer mit bloßem Auge zu bewundern sein. Und Städter haben durch die dortige „Lichtverschmutzung“ schon früher kaum mehr eine Chance auf gute Sicht.

In ländlichen Gegenden mit besonders klarem Himmel haben Sterngucker noch länger etwas vom Kometen, besonders jene mit entsprechender Ausrüstung.

Wann wurde „Neowise“ zum ersten Mal gesichtet?

Gut drei Monate haben Wissenschaftler den Kometen schon auf dem Schirm. Genauer gesagt, am 27. März tauchte der uralte Himmelskörper zum ersten Mal im Sichtfeld des Weltraumteleskops „Wise“ auf. Den Punkt, an dem der „Neowise“ getaufte Gesteinsbrocken der Sonne am nächsten war, hat er bereits vor wenigen Tagen hinter sich gelassen.

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS konnte „Neowise“ bereits aus sicherer Entfernung bewundern – und bei dieser Gelegenheit ein spektakuläres Foto schießen.

Komet Neowise: Warum er für Wissenschaftler besonders ist

Die optisch beeindruckenden Schweifsterne, die auch von der Erde aus gut zu verfolgen sind, gelten als sehr seltenes Phänomen. In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts sorgten unter anderem die Kometen Hale-Bopp und Hyakutake für Schlagzeilen.

Dass Kometen an der Sonne vorbeiziehen, kommt sogar häufig vor. Aber in aller Regel sind die weit entfernten Himmelsobjekte nur durch spezielle Fernrohre zu verfolgen, und nicht mit dem bloßen Auge.

Lesen Sie auch: Forscher beobachten: Schwarzes Loch in der Milchstrasse wird offenbar gefräßiger

Was genau verstehen wir unter Kometen?

Aus Sicht von Astronomen sind Kometen übrig geblieben, als unser Sonnensystem entstanden ist – vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Wenn diese uralten Gesteinsbrocken, die vom Rand des Sonnensystems stammen, auf ihrem Weg durch das Weltall unserem zentralen Himmelskörper – der Sonne – zu nahe kommen, entstehen aus ihrer Oberfläche sichtbare Schweife, die aus Gas und Staub bestehen.

Sternschnuppen-Sturm: Das müssen Sie wissen Sternschnuppen-Sturm- Das müssen Sie wissen

Heute gefeiert, früher verteufelt: Was unsere Vorfahren in Kometen sahen

Heutzutage werden sichtbare Schweifsterne als spektakuläres Ereignis von Wissenschaftlern und Hobby-Astronomen gefeiert. Das war früher anders. Über viele Jahrhunderte wurden die leuchtenden Objekte am Nachthimmel als Zeichen des Unglücks verteufelt.

Die unheimlichen Phänomene sollten Hungersnöte, Kriege und Krankheiten voraussagen, so der Aberglaube. Kein Wunder: Stellten sie doch die damals geltende kosmische Ordnung infrage.

Ist der Komet Neowise gefährlich für die Erde?

Theoretisch könnten Kometen für die Erde tatsächlich zu einer realen Bedrohung werden: Sollte eines Tages ein Komet unter bestimmten Bedingungen auf der Erde einschlagen, könnte er eine verheerende Katastrophe herbeiführen. Dies gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich.

Die beruhigende Gewissheit der Wissenschaft: Von Neowise geht aufgrund seiner errechneten Bahn keinerlei Gefahr für die Erde aus.

Mehr zum Thema

Sonne Mond und Sterne: Das sind die Himmel Highlights 2020. SpaceX und Nasa jubeln: US-Astronauten an der ISS angekommen. Riesen Asteroid rast an Erde vorbei: Rätsel um Entdeckung. (dpa/mahe)