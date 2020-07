Silbersee: Mann ertrinkt, nachdem er anderen Mann gerettet hat

In Corona-Zeiten können weniger Menschen in den Freibädern schwimmen gehen, viele zieht es an inoffizielle Badestellen. Deswegen befürchten die Lebensretter der DLRG mehr Badeunfälle. Sie geben Tipps für sicheres Baden im Freien.

Vom Helden zum Opfer: Ein 40-Jähriger ist am Samstagabend im Silbersee in Langenhagen bei Hannover ertrunken – zuvor hatte er einem anderen Mann das Leben gerettet.

Gemeinsam mit anderen Menschen eilte er einem 26-jährigen in Not geratenen Badegast im Silbersee zu Hilfe, wie die Polizei in Hannover am Sonntag mitteilte. Der junge Mann konnte gerettet und ans Ufer gebracht werden.

Der 40-Jährige blieb zunächst im See und geriet aus noch ungeklärten Gründen unter Wasser. An dem See zufällig eingesetzte Polizeibeamte nahmen umgehend die Suche nach dem Mann im Wasser auf.

Der 40-Jährige konnte allerdings eine Stunde später etwa 15 Meter vom Ufer entfernt nur noch tot geborgen werden. Nach Angaben der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.

Erst vor wenigen Wochen war ein 32 Jahre alter Mann vor Ahrenshoop in der Ostsee ertrunken, nachdem er zwei Kinder aus der Strömung gerettet hatte. In Tirol ist ein 24-Jähriger nach einem Autounfall im Plansee ertrunken. (jb/AFP/dpa)