Technikskepsis: Wie viel „German Angst“ steckt in uns?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schaut sich 2019 bei einem Rundgang durch die Munich School of Robotics and Machine Intelligence der Technischen Universität München (TUM) einen Pflegeroboter an. (Archivbild)

Den Deutschen wird so einiges nachgesagt: Sie sollen überpünktlich und fleißig sein, aber auch steif, humorlos – und zu besorgt. Im Ausland hat sich dafür der Begriff „German Angst“ durchgesetzt: Die Deutschen seien zu zögerlich, zu ängstlich, zu technikscheu. Mal abgesehen davon, dass es nicht „die Deutschen“ gibt – ist da etwas dran? Wir haben nachgeforscht.

Nach dem aktuellen Technikradar etwa, eine Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Körber-Stiftung, hält eine große Mehrheit der Deutschen den technischen Fortschritt für unaufhaltsam – über das Voranschreiten der Technik wird jedoch gespalten geurteilt.

Einerseits stimmte etwa die Hälfte der Teilnehmenden der Aussage zu, dass technischer Fortschritt die Lebensqualität erhöhe. Andererseits glaubten fast zwei Drittel der Befragten, dass sich dadurch mehr Zwänge im Alltag ergäben. Wie zudem ein Eurobarometer von 2017 zeigt, sagen etwa 82 Prozent der Deutschen, dass sich digitale Technologien positiv auf die Wirtschaft auswirken – aber nur knapp über die Hälfte, dass selbes für die Gesellschaft gilt. Das ist weit unter EU-Durchschnitt.

Forscher: Keine auffällige Technikfeindschaft in Deutschland

Technikfeindlich seien die Deutschen aber nicht, sagt Jürgen Hampel, Co-Autor des Technikradars und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stuttgarter Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung. Dieses Stereotyp gehöre zwar immer noch zu den Gemeinplätzen deutscher Diskussionen, sei von der Forschung allerdings längst widerlegt: „Mittlerweile gibt es eine Fülle an international vergleichender Studien, die sich mit Technikeinstellungen beschäftigen – Belege für eine besondere Technikfeindschaft der Deutschen lassen sich nicht finden.“

Interessanterweise gab und gebe es derartige Selbstbezichtigungen auch in anderen Ländern. In der Tat liegen die Deutschen bei Vergleichsstudien zumeist im internationalen Mittelfeld – sie sind skeptischer als Skandinavier oder Chinesen, aber optimistischer als Süd- oder Osteuropäer.

Weitere Erkenntnisse aus Studien über Technikskepsis Technophilie wie auch -distanz scheinen in der Gesellschaft unterschiedlich ausgeprägt: Tendenziell eher technikzugewandt zeigen sich in verschiedenen Studien Männer jungen Alters und mit hohem Bildungsgrad. 70 Prozent der Befragten im Technikradar 2020 sagten, dass Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stärker über Technik mitbestimmen dürfen sollten. Interessant dabei: Je geringer der Bildungsstand, desto höher der Wunsch nach Einbindung. Im Rahmen einer Vodafone-Studie aus dem Jahr 2018 sagten nur rund 47 Prozent der Teilnehmenden aus, dass Deutschland in der Digitalisierung fortgeschritten sei. Die befragten Italiener stimmten dieser Aussage mit knapp 28 Prozent am wenigsten zu, die befragten Schweden mit knapp 80 Prozent am häufigsten. Laut einer Yougov-Studie im Auftrag der Kommunikationsagentur Maisberger, kennt weniger als ein Drittel der deutschen Befragten die Begriffe „Big Data“, „Social Bots“ oder „Blockchain“. Bei der Technikradar-Frage „Durch Technik entstehen mehr Probleme als gelöst werden“ stimmte in der 2020er-Ausgabe rund ein Viertel der Befragten zu und ein Viertel dagegen – die Mehrheit zeigte sich ambivalent. Dass Technik alle Probleme lösen könne, glaubten nur knapp zehn Prozent der Teilnehmenden.

Soziologe Hampel betont außerdem, dass sich die Gründe, warum es Kontroversen um Technik gebe, von Fall zu Fall unterscheiden: „Sie haben mehr mit den konkreten Eigenschaften einer Technologie und vor allem deren Anwendung zu tun als mit einer allgemeinen Einstellung.“ Dass manche Gruppen technische Innovationen ablehnen, hänge beispielsweise davon ab, ob sie diese als sinnvoll und fair ansehen, den Entscheidungsträgern vertrauen und sich informiert und integriert in die Vorgänge fühlen würden. Es sei daher wenig sinnvoll, von einer allgemeinen Technikwahrnehmung auszugehen.

Zudem unterstreicht Hampel, dass die meisten Technisierungsprozesse keinen oder kaum Widerstand auslösen – oder gar von der Öffentlichkeit unterstützt werden. Der Soziologe nennt etwa das digitale statt lokale Einkaufen – der Online-Handel setzt immer mehr Fußgängerzonen unter Druck. Tatsächlich gehören die Deutschen zu den europäischen Spitzenreitern der Online-Käufer, wie eine Erhebung von Eurostat zeigt.

Start-up-Gründer zweifeln an Chancen – und wählen den sichereren Weg

Einen etwas anderen Eindruck hat der Entrepreneurship-Professor Reza Asghari. Er berät Studierende sowie junge Gründer und Gründer- innen an der TU Braunschweig und der Ostfalia-Hochschule – und habe „fast täglich“ mit der Innovationsskepsis der Deutschen zu tun, wie er sagt. „Es ist eine Herausforderung, junge Absolventen dafür zu begeistern, sich auf den Weg des Entrepreneurships zu begeben. Wir brauchen dafür eine Kultur, die Innovationen bejaht – zuerst die Chancen sieht und danach die Risiken.“

Dabei solle natürlich nicht jeder Technologie blauäugig und naiv hinterhergelaufen werden, so Asghari: „Bis zu einem gewissen Maß halte ich Skepsis für gesund. Auch ich bin der Auffassung, dass das Internet nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren birgt.“

Mit einer zu abwehrenden Haltung verpasse man jedoch die Chance, aktiv die eigene Zukunft zu gestalten und selbst Vorkehrungen zu treffen – so geschehen zur Jahrtausendwende, meint er. Zu dieser Zeit seien viele Bedenken über E-Commerce geäußert worden: Amazon sei eine Blase, Bankgeschäfte im Internet gefährlich. Deutschland habe den Trend damals verpasst und dadurch bis heute kein eigenes Unternehmen in der Größenordnung von Google oder Alibaba hervorgebracht.

Oft scheint Datenschutz der Knackpunkt in Kontroversen

Es scheint oftmals das Thema Datenschutz zu sein, welches die Deutschen umtreibt – genauer: Datenmissbrauch, Kontrollverlust, Überwachung. Vielzitiertes, weil international einmaliges Beispiel für eine solche Kontroverse: Google Streetview. Öffnen Nutzer den Google-Dienst, blicken sie bis heute auf einen weißen Fleck, den Deutschland nebst Weißrussland auf der Europakarte darstellt. Als der US-Konzern 2010 ankündigte, die Straßen auch hierzulande abzulichten, rollte eine Welle der Vorabwidersprüche über Google. Der Konzern musste viele Häuser pixeln – und brach die Aktion ab.

Barbara Thiel ist seit 2015 Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen. Sie erklärt, dass den Deutschen die Privatsphäre bei neuen Technologien deshalb so wichtig sei, weil es hierzulande eine jahrzehntelange Tradition in dieser Sache gebe: „Bereits in den 1980er-Jahren hat unser Verfassungsrecht in der Privatheit und der informationellen Selbstbestimmung ein besonders hohes und schutzwürdiges Gut erkannt.“

Auf das Volkszählungsurteil stützt sich auch Karoline Busse, Dozentin für Datenschutz in Hannover und Mitglied im Digitalrat Niedersachsens: „1983 stand eine gewaltige Bürgerrechtsbewegung dahinter, die in ihren Teilen sicher auch von den Gefahren durch staatliche Überwachungsapparate in der DDR und NS-Deutschland beeinflusst war. Selbst wenn wir diese Dinge nicht persönlich miterlebt haben, werden wir trotzdem durch ältere Generationen beeinflusst – sei es durch das persönliche Umfeld oder Meinungsträger im öffentlichen Raum.“

Auch Busse beobachtet, dass Deutsche in der Tendenz zunächst nicht nur die Vorteile von Technologien willkommen heißen, sondern auch die Risiken gründlich beleuchten würden: „Im Grunde ist das sehr begrüßenswert, kann aber schnell zu einer generellen Abwehrhaltung führen, wenn mit Emotionalität statt Rationalität an die Sache herangegangen wird. Wenn diese emotionale Grundabwehr dann den öffentlichen Diskurs bestimmt, ist das nicht gut.“

Ein geschärftes Bewusstsein bemerke sie vor allem beim Thema Bargeld – und weniger bei manchen Online-Profilen. Sie wünscht sich daher mehr Aufmerksamkeit für Grundsatzfragen – weniger reißerische Mediendiskussionen, mehr Dialog.

Dem stimmt auch die Datenschutzbeauftragte Thiel zu: „Politik muss den Menschen verständlich erklären, warum und wie neue Technologien eingesetzt werden und darf dabei mögliche Risiken nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Entwickler neuer Technologien wiederum müssen den Datenschutz von Beginn an mitdenken.“ Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Institutes etwa lobte Thiel im Juni für das besondere Maß an Transparenz.

Technikakzeptanz und die Corona-Krise – wie geht es weiter?

Stichwort Corona: Werden sich die Pandemie-Folgen auf die Einstellung der Deutschen gegenüber neuen Technologien auswirken? Auch das fragten wir die Experten. Zu Redaktionsschluss hatte die Corona-Warn-App – immerhin eine Tracing-Applikation – über 16 Millionen Downloads. Die vergleichsweise hohen Zahlen ließen jedoch nicht auf die generelle Technikakzeptanz in Normalzeiten schließen, sagt Busse, denn es herrsche momentan ein Positivdruck rund um die App.

Trotzdem hoffe sie, wie auch Entrepreneurship-Professor Asghari, auf langfristige Effekte durch die Erfahrungen während der Corona-Krise. Soziologe Hampel ist da vorsichtiger: „Wir können nicht erwarten, dass sich die Debatten um kontroverse Technologien grundsätzlich verändern, allenfalls bei der Digitalisierung sind Effekte denkbar. Corona hat dort massiven Vorschub geleistet – und damit einhergehend positive und negative Erfahrungen mit digitalen Geräten und Diensten.“

