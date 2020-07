Lagerhalle in Brand: rund zwei Millionen Euro Schaden

Fulda Der Rauch ist schon aus zehn Kilometern Entfernung zu sehen: In Fulda brannte am Abend eine Lagerhalle. Verletzt wird niemand - doch der Schaden ist immens.

In einer Lagerhalle in Fulda ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Löscharbeiten seien in der Nacht zum Dienstag abgeschlossen worden, ergänzte ein Beamter.

Der geschätzte Schaden liege bei rund zwei Millionen Euro. Der Rauch des Großbrandes war nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen bereits aus zehn Kilometern Entfernung sichtbar. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Lagerhalle haben nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Firmen zusammen angemietet, darunter eine Verpackungsfirma, eine Autowerkstatt, eine Logistikfirma sowie ein Outdoorbekleider und eine Maklerfirma. Bei wem es genau brannte, sei noch unklar. Zunächst hatte es geheißen, dass es in der Lagerhalle einer Verpackungsfirma brenne. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Hinter dem Gelände der Lagerhalle verlaufen Gleise - deshalb war auch die Deutsche Bahn benachrichtigt worden. Es habe aber zunächst keine Beeinträchtigungen im Betriebsablauf bei Fulda gegeben, sagte ein Bahnsprecher. Die Ursache für den Brand war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:200727-99-945720/4