Helene Fischer: Corona gefährdet Show an Weihnachten

Während sich die einen Menschen gerade darüber Gedanken machen, wo sie sich bei den hochsommerlichen Temperaturen am besten abkühlen können, stecken andere schon tief in der Planung für die Winterzeit, genauer, für die Fernsehunterhaltung an Weihnachten.

Wie verschiedene Medien in Bezug auf die „Bild“-Zeitung berichten, muss die „Helene Fischer-Show“ in diesem Jahr vielleicht abgesagt werden. Denn prominente Gäste, Tausende Zuschauer vor Ort sowie Gesangs- und Tanzeinlagen mit viel Körperkontakt, stehen im Widerspruch zu den Corona-Regeln. Da hilft es auch nicht, dass die Sendung in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert und sie dem ZDF jährlich Topquoten beschert.

„Helene Fischer-Show“: Format könnte sich grundlegend ändern

Wie die „Bild“-Zeitung erfahren haben will, diskutieren die Produzenten der Show bereits über die Streichung des Formats.

Ein Insider aus Produktionskreisen habe über eine Änderung der Sendung gesprochen und verraten: „Wenn man diese wichtigen Show-Elemente weglässt, würde das den Charakter der Sendung derart verändern, dass das Alleinstellungsmerkmal der ‘Helene Fischer-Show’ verloren ginge. Und das fänden weder Helene noch ihre Fans gut.“

Andreas Gabalier und Helene Fischer zusammen auf der Bühne. Foto: Sandra Ludewig / ZDF und Sandra Ludewig

Helene Fischer und ihr Management haben sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Das ZDF sagte gegenüber t-online.de: „Es gibt noch keine Entscheidung darüber, in welcher Form die ‘Helene Fischer-Show’ in diesem Jahr produziert wird.“ Für Fans der Sendung besteht also noch Hoffnung, dass sie Helene Fischer an Weihnachten auf den Bildschirmen sehen können, wenn vielleicht auch in anderer Form, als in den vergangenen Jahre. (msb)