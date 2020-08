Schrecklicher Fund in Sachsen: In einem Waldstück in der Nähe von Plauen haben Spaziergänger ein totes Baby entdeckt. Der Leichnam sei in Pöhl (Vogtlandkreis) in der Nähe eines Uferweges an der Weißen Elster gefunden worden, teilte die Polizei in Zwickau am Donnerstag mit. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Zu Alter, Geschlecht und Todeszeitpunkt konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht. (mbr/dpa/afp)