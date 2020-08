Elf Tote bei Hochhausbrand in Tschechien

So, 09.08.2020, 13.43 Uhr

Bei einem Hochhausbrand in Bohumin in Tschechien sind elf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen sprangen in Panik aus dem Fenster und starben. Das Feuer wurde offenbar durch Brandstiftung ausgelöst.