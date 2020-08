RKI erwartet Impfstoff gegen Corona schon im Herbst

Im Herbst könnte es in Deutschland einen Impfstoff gegen das Corona-Virus geben.

In einem neuen Positionspapier zur Corona-Pandemie teilt das Robert Koch-Institut (RKI) mit, dass ein Impfstoff schon im Herbst 2020 zur Verfügung stehen könnte. „Vorläufige Prognosen lassen die Verfügbarkeit eines Impfstoffs (ggf. mehrerer) bis Herbst 2020 möglich erscheinen“, heißt es in dem Positionspapier, das am Mittwochnachmittag im Internet veröffentlicht wurde.

Impfstoff gegen Corona: RKI warnt vor überhöhten Hoffnungen

Es sei in jedem Fall unerlässlich, unverzüglich eine bundesweite Impfkampagne für den Zeitpunkt vorzubereiten, zu dem ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht.

Gleichzeitig warnt das RKI vor überhöhten Hoffnungen: „Auch wäre es gefährlich zum jetzigen Zeitpunkt darauf zu vertrauen, dass mit einer Impfung ab dem Herbst 2020 die Pandemie beherrschbar wird, da Unwägbarkeiten wie Mutationen oder nur kurze Immunitätszeiten den Nutzen von Impfungen relativieren könnten“, heißt es.

