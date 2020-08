Eine Verkehrskontrolle in Bremen ist eskaliert, wobei zwei Polizisten verletzt wurden (Symbolbild).

Verkehrskontrolle in Bremen eskaliert – Polizist im Krankenhaus

Eine Verkehrskontrolle in Bremen ist eskaliert, wobei zwei Polizisten verletzt wurden. Ein 35 Jahre alter Beamter liegt nach einem Fußtritt gegen den Kopf im Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Autofahrer war einer Zivilstreife am Samstag wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Der 34 Jahre alte Fahrer stieg den Angaben zufolge ohne Schuhe aber mit Alkoholfahne aus dem Wagen. Er habe sein Handy genommen, um zu filmen und habe sich nicht kontrollieren lassen wollen.

„Ihr könnt mich ja gleich umbringen“

Das Video wollte er der Polizeimitteilung zufolge im Internet veröffentlichen. Zudem soll der Autofahrer gerufen haben: „Ihr könnt mich ja gleich umbringen. Setzt mir doch das Knie auf den Hals.“ Die Beamten forderten den Mann mehrfach auf, das Filmen zu unterlassen. Um eine Flucht zu verhindern, seien ihm Handfesseln angelegt worden.

Autofahrer tritt Polizist gegen den Kopf – Beamter schlägt zurück

„Hierbei versuchte er immer wieder sich loszureißen und musste zu Boden gebracht werden“, heißt es in der Mitteilung. Der Autofahrer trat den Angaben zufolge zudem einem Beamten mit voller Wucht gegen den Kopf, dieser wehrte sich „reflexartig“ mit einem Schlag ins Gesicht. Der 40 Jahre alte zweite Beamte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste seinen Dienst ebenfalls beenden. Zusätzliche Beamte überwältigten den 34-Jährigen und brachten ihn zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen.

dpa