Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich am Freitag den Fragen der Hauptstadtpresse. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz soll es laut Ankündigung um „aktuelle Themen der Innen- und Außenpolitik“ gehen. Eine große Rolle dürfte die Coronavirus-Pandemie spielen, die das öffentliche Leben und die Wirtschaft in Deutschland und weltweit seit Monaten stark beeinträchtigt.

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Donnerstag über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten und Beschlüsse gefasst.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Freitagmorgen 1571 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Freitag, 28. August: Blutverdünner können Sterberisiko senken

9.50 Uhr: Drei von vier Deutschen sind der Ansicht, dass die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen stärker kontrolliert werden sollte. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ äußerten 77 Prozent der Befragten diese Auffassung. Eine Mehrheit dafür gibt es unter den Anhängern aller Parteien mit Ausnahme der AfD, von denen aber auch immerhin 48 Prozent sich für strengere Kontrollen aussprachen.

Die bestehenden Schutzmaßnahmen selbst halten der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge 60 Prozent der Befragten „für gerade richtig“.

28 Prozent sprachen sich dafür aus, dass diese härter ausfallen sollten, nur zehn Prozent halten die geltenden Maßnahmen für übertrieben.

Der Flickenteppich bei den Corona-Vorschriften in Deutschland stößt bei einer klaren Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auf Kritik. 61 Prozent würden bundesweit einheitliche Regeln befürworten.

Dagegen sprachen sich nur 37 Prozent für unterschiedliche Vorgaben der Bundesländer aus, wie sie vielfach üblich sind.

Eine sehr große Mehrheit von 79 Prozent der Befragten sprach sich dafür aus, die Teilnehmerzahl an Veranstaltungen stärker zu begrenzen. Auch bei privaten Feiern würden dies 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger befürworten. Hier hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Vorschlag einer stärkeren Begrenzung am Donnerstag nicht gegen die Ministerpräsidenten einiger Bundesländer durchsetzen können.

9.25 Uhr: Blutverdünner können bei Covid-19-Patienten das Sterberisiko deutlich senken. Das berichten US-Mediziner nach einer Studie mit knapp 4400 Teilnehmern im „Journal of the American College of Cardiology“. Demnach ging die Behandlung mit Blutverdünnern - unter Berücksichtigung des Zustands der Patienten - mit einer etwa halbierten Todesrate einher. Zudem war das Risiko für eine künstliche Beatmung um etwa 30 Prozent reduziert, wie die Gruppe um Valentin Fuster vom Mount Sinai Hospital in New York schreibt.

„Als Ärztin, die Covid-19-Patienten an vorderster Front behandelt hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Antworten darauf zu haben, was die beste Behandlung für diese Patienten bedeutet“, wird Ko-Autorin Anuradha Lala in einer Mitteilung der Klinik zitiert. Sie und ihre Kollegen hatten Patientendaten von März und April aus fünf Krankenhäusern der Mount Sinai-Gruppe in New York analysiert.

Dabei teilten sie die insgesamt 4389 Patienten in drei Gruppen ein: Eine Gruppe erhielt keine Blutverdünner, die zweite bekam solche Präparate zur Behandlung. Der dritten Gruppe wurde eine geringere Dosis Blutverdünner zur Vorsorge verabreicht.

Zwar starben knapp 29 Prozent jener Patienten, die therapeutisch mit Blutverdünnern behandelt worden waren.

In jener Gruppe, die keine solchen Arzneien bekam, waren es knapp 26 Prozent.

Berücksichten die Forscher aber Vorerkrankungen und andere Gesundheitsfaktoren der Teilnehmer, war das Sterberisiko der therapeutisch mit Blutverdünnern behandelten Patienten um 47 Prozent geringer.

In jener Gruppe, die die Medikamente vorsorglich erhalten hatte, war das Risiko um 50 Prozent reduziert.

8.29 Uhr: Die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen verunsichern nach Ansicht der GfK-Experten die Verbraucher in Deutschland und dämpfen die Konsumfreude wieder etwas. „Der Erholungskurs legt eine kleine Pause ein“, sagte Rolf Bürkl vom Konsumforschungsunternehmen GfK in Nürnberg.

In den vergangenen drei Monaten hatte sich das Konsumklima vom Schock der Corona-Krise erholt. Nach den Prognosen der GfK-Marktforscher liegt das Konsumbarometer im September bei minus 1,8 Punkten nach minus 0,2 Punkten im August. Eine Trendumkehr sieht Bürkl zurzeit aber nicht.

Donald Trump verspricht Corona-Impfstoff 2020

7.25 Uhr: Reiserückkehrer, wirre Test-Strategien und Bußgeld für Maskenverweigerer – bei „Markus Lanz“ ging es um die neuen Corona-Beschlüsse.

5.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat beim Parteitag der Republikaner einen Sieg über das Coronavirus versprochen. „In den vergangenen Monaten wurden unsere Nation und unser gesamter Planet von einem neuen und mächtigen neuen Feind heimgesucht“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses.

„Wir werden das Virus besiegen, die Pandemie beenden und stärker als je zuvor aus der Krise hervorgehen.“ Trump stellte erneut einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht. „Wir werden vor dem Ende des Jahres oder vielleicht sogar schon früher einen Impfstoff herstellen.“ Lesen Sie hier: Aggressiv und polemisch – so war Donald Trumps Rede

Kurz vor dem Parteitag veröffentlichte sein Wahlkampfteam 50 „Kern-Prioritäten“ für eine zweite Amtszeit, die auf den bisherigen „unglaublichen Errungenschaften“ aufbauen sollen.

Eine Auswahl der Wahlversprechen:

Bis Ende des Jahres soll ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt werden

Wichtige Medikamente sollen künftig in den USA hergestellt werden

China soll für die Ausbreitung des Coronavirus zur Verantwortung gezogen werden

Die Organisatoren haben sich bei der Kundgebung im Weißen Haus nicht an die Empfehlungen zum Schutz vor Corona-Infektionen gehalten. Im Garten des Weißen Hauses versammelten sich nach US-Medienberichten rund 1500 Gäste, um die Ansprache von US-Präsident Donald Trump zu hören. Die Stühle standen dabei dicht an dicht, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die allermeisten Gäste trugen keine Schutzmasken. Einige schüttelten in der dicht gedrängten Menge vor Beginn der Veranstaltung Hände.

Donald Trump Jr. (l-r), Tiffany Trump, Donald Trump, Präsident der USA,, First Lady Melania Trump und Barron Trump stehen auf dem Südrasen des Weißen Hauses zum Abschluss der viertägigen Parteitages der Republikaner. Foto: Evan Vucci / dpa

WHO: Herdenimmunität bei Coronavirus nur durch Impfung sicher

4.20 Uhr: Die Weltbevölkerung kann nachhaltig vor dem Coronavirus nur durch umfangreiche Impfungen geschützt werden – das hat die Covid-19-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Maria van Kerkhove, am Donnerstag betont. Es sei keine Option, auf eine umfangreiche Immunität dadurch zu hoffen, dass sich möglichst viele Menschen mit dem Erreger infizieren. Dafür müssten sich sehr viele Menschen infizieren, viele würden schwer krank und müssten in Krankenhäuser. „Herdenimmunität auf natürlichem Wege zu erreichen, ist gefährlich, weil viele Menschen sterben würden“, sagte sie.

Venezuela will russischen Coronavirus-Impfstoff herstellen

4.30 Uhr: Die venezolanische Regierung will den russischen Impfstoff gegen das Coronavirus in dem südamerikanischen Land herstellen und testen lassen. Zu diesem Zweck gebe es bereits Gespräche mit Moskau, sagte Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstag in Caracas. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat allerdings Vorbehalte gegen den Impfstoff vorgebracht, dessen finale Testreihe noch nicht abgeschlossen ist.

Kampf gegen Corona: Braun warnt vor zweiter „Welle mit Wucht“

4.15 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun hat die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern verteidigt, zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine weiteren Lockerungen zuzulassen und einige Corona-Auflagen zu verschärfen. Im Sommer sei es einfacher, das Virus im Griff zu halten, sagte Braun am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Wenn es kälter werde und sich viele Menschen in Innenräumen träfen, dann könne es sein, dass eine „zweite Welle mit Wucht“ komme.

Donnerstag, 27. August: Corona – Keine Obergrenze für private Feiern

21.44 Uhr: In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6000 Corona-Neuinfektionen registriert worden – so viele wie seit Mai nicht mehr. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag bekannt gaben, bleibt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten jedoch stabil. Insgesamt wurden 6111 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag waren es 5429.

Die Zahl von mehr als 4000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten. Angesichts des Anstiegs der Fallzahlen befinden sich 21 von hundert Departements in von der Regierung als „rote Zonen“ markierten Gebieten.

Spanien: Wiederöffnung der Schulen – mit Maskenpflicht

20.16 Uhr: Mit der geplanten Wiedereröffnung der Schulen in Spanien haben die Behörden eine Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren angekündigt. „Das Tragen von Masken wird generell ab dem sechsten Lebensjahr Pflicht sein, auch wenn die Abstandsregeln eingehalten werden“, sagte Bildungsministerin Isabel Celaá am Donnerstag. Wegen der Corona-Epidemie waren die Schulen in Spanien Mitte März geschlossen worden – erst im September sollen sie wieder öffnen.

Neben dem Tragen von Schutzmasken müssen die Schüler darauf achten, 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten und sich fünf Mal täglich die Hände zu waschen, wie Celaa sagte. Zudem müssen die Klassenräume regelmäßig durchlüftet und die Körpertemperatur der Schüler gemessen werden.

Die Zentralregierung warnte Eltern vor einem Schulboykott aus Angst vor dem Virus. „Die Präsenz in den Klassenräumen ist Pflicht“, sagte Celaá nach einem Treffen mit Vertretern der verschiedenen Regionen des Landes zur Vorbereitung des je nach Schultyp und Region für Anfang bis Mitte September angesetzten Neustarts des Unterrichts.

Berlins Bürgermeister Müller verteidigt Verbot von Corona-Demo

20.01 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat das Verbot einer geplanten Demonstration von Gegnern der Corona-Politik verteidigt. Wenn schon von vornherein angekündigt werde, Corona-Regeln nicht zu achten, dann sei das von vornherein eine Gefährdung vieler Menschen, sagte Müller am Donnerstag.

Das gelte nicht nur für die Teilnehmer selbst. „Die Demonstranten gehen zurück, sie fahren mit dem ÖPNV nach Hause, sie gehen an den Arbeitsplatz, sie gehen in die Familie. Und überall bei diesen Kontakten gefährden sie wieder andere“, sagte Müller. „Und sie senden ein Signal aus, dass nicht wichtig ist, was im Zusammenhang mit der Pandemie beschlossen wird. Das können wir so nicht akzeptieren.“

Paris: Ab Freitag Maskenpflicht unter freiem Himmel

18.30 Uhr: In ganz Paris gilt ab Freitag eine Maskenpflicht unter freiem Himmel. Das kündigte die für Gesundheit zuständige stellvertretende Bürgermeisterin von Paris, Anne Souyris, am Donnerstag im Gespräch mit dem Sender BFM TV an. Premierminister Jean Castex hatte sich zuvor deutlich für eine solche Regelung ausgesprochen. Davor war die Maske nur in Teilen der Stadt verpflichtend. Viele Menschen tragen sie aber schon jetzt dauerhaft, da sich die Zonen, in denen der Mundnasen-Schutz Vorgabe ist, wie ein unübersichtlicher Flickenteppich über das Stadtgebiet verstreuen. Die neue Regelung soll nun neben Fußgängern auch für Fahrradfahrer und Motorradfahrer gelten, so die Polizeipräfektur.

In der französischen Hauptstadt Paris gilt ab Freitag überall im Freien eine Maskenpflicht. Foto: Ludovic Marin / AFP

Castex hatte zuvor erklärt, dass neben dem Département Bouches-du-Rhône und Paris 19 weitere Départements als rote Zone eingestuft wurden. Das heißt, dass dort eine erhöhte Ansteckungsgefahr herrscht. Die neuen Gefahrenzonen liegen vorrangig im Süden des Landes und rund um Paris. Für weite Teile der französischen Mittelmeerküste und den Großraum Paris hat die Bundesregierung bereits eine Reisewarnung ausgesprochen.

Laschet: Keine Obergrenze bei privaten Feiern in NRW

17.53 Uhr: Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen müssen künftig von den Kommunen mit dem Land NRW abgestimmt werden. Dies sei auch eine Lehre aus dem Fall Düsseldorf, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag. Dort hatte die Stadt ein Konzert mit 13.000 Besuchern genehmigt, inzwischen ist es auf einen späteren Termin verschoben.

Für private Feiern zuhause soll es weiterhin keine Teilnehmerbegrenzungen geben. Für Feiern außer Haus wie Hochzeiten, Beerdigungen oder runde Geburtstage gelte dagegen weiter die Obergrenze von 150 Personen, so Laschet. Der Staat werde nicht in den privaten Bereich der Menschen in ihren Wohnungen eingreifen. An diesem Prinzip halte das Land auch in der derzeitigen Phase sinkender Infektionszahlen fest. Laschet appellierte aber an die Menschen, sich bei Feiern verantwortungsvoll zu verhalten, vor allem wenn Alkohol im Spiel sei.

Zudem setzt Nordrhein-Westfalen die umstrittene Maskenpflicht im Unterricht für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen aus. Die Pflicht zum Tragen von Masken im Schulunterricht ende am 31. August, wie Laschet erklärte.

Söder: Corona-Infektionszahlen mit Blick auf Herbst und Winter „zu früh zu hoch“

17.40 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verständnis für das Berliner Verbot einer geplanten Demonstration von Gegnern der Corona-Politik geäußert. „Dass Berlin natürlich auch sehr viel Wert darauf legt, dass auch Demonstrationen Hygienevorschriften unterliegen, ist klar. Also: Respekt dafür“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Die Berliner Polizei hatte eine für Samstag in der Hauptstadt geplante Demonstration untersagt. Bei dem zu erwartenden Teilnehmerkreis sei mit Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu rechnen, hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärt, der aber auch angab, „Corona-Leugnern, Reichsbürgern und Rechtsextremisten“ keine Bühne bieten zu wollen.

Anfang August hatte es in Berlin mehrere Demos von Gegner der Corona-Maßnahmen gegeben, die teils wegen Verstößen gegen die Hygienevorschriften aufgelöst werden mussten. Foto: Christoph Soeder / dpa

17.28 Uhr: Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder derzeit mit Blick auf den anstehenden Herbst und Winter zu hoch. „Das Problem ist, es ist zu früh zu hoch“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach einer Videokonferenz von Bund und Ländern in Berlin. Es müsse daher jetzt das Ziel aller sein, „die Zahlen wieder runter zu kriegen und einen zweiten Lockdown zu verhindern“. Derzeit sei nicht kalkulierbar, wie sich die Corona-Infektionen in den kommenden Monaten entwickeln würden, wenn wieder wegen der Witterung weniger Veranstaltungen im Außenbereich stattfinden müssten.

RKI rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen Anfang 2021

17.03 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnet damit, dass es zum Beginn des kommenden Jahres Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt. „Nach aktuellem Kenntnisstand wird erwartet, dass bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoff(e) in der Europäischen Union zugelassen und erste Produktionschargen verteilt und vertrieben werden könnten“, heißt es im jüngsten Epidemiologischen Bulletin vom Donnerstag.

Es sei allerdings damit zu rechnen, dass nicht von Anfang an genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen werde. Deshalb solle die Ständige Impfkommission ein Konzept erarbeiten, wie die dann verfügbaren Bestände mit dem bestmöglichen Nutzen eingesetzt werden könnten. Dieses Prinzip heißt Priorisierung. Dabei seien ethische Aspekte für eine gerechte Verteilung von besonderer Bedeutung. Die Priorisierung solle dafür sorgen, bestmöglich zur Vermeidung von schweren Erkrankungen und Todesfällen beizutragen.

17.02 Uhr: In Deutschlands Schulen sollen künftig einheitliche Regeln zum Schutz gegen Corona-Infektionen gelten. Zunächst gibt es damit aber keine bundesweite Linie bei der Maskenpflicht für Schüler und Lehrer. Die Hygienevorschriften im Schulbetrieb sollen aber künftig nach einheitlichen Maßstäben erfolgen, beschlossen Bund und Länder am Donnerstag in einer Schaltkonferenz.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beauftragten die Kultusministerkonferenz, sich hierauf zu verständigen. An den Schulen in Nordrhein-Westfalen gibt es eine weitgehende Maskenpflicht auch im Unterricht, in vielen anderen Ländern im Klassenraum nicht.

Verstöße gegen Maskenpflicht – Mindest-Bußgeld von 50 Euro

16.37 Uhr: Die Länder wollen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro festlegen. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) erklärte, bei der deutlich schärferen Strafe von 250 Euro in seinem Land zu bleiben. Sachsen-Anhalt will laut Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gar kein Bußgeld erheben. Er begründet dies damit, dass sich die Menschen in seinem Land an die Corona-Regeln hielten.

Verkehrsminister der Länder sollen demnach auch prüfen, ob ein erhöhtes Beförderungsgeld in gleicher Höhe bei Verstößen im Nah- und Fernverkehr der Bahn erhoben werden kann. Mit den Bußgeldern bei Verstößen gegen die Maskenpflicht komme der Staat „ein Stück härter daher“, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher nach den Beratungen.

Könnte es bald ein erhöhtes Beförderungsgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr der Bahn geben? Foto: Oliver Berg / dpa

Merkel sagte: „Größere Öffnungsschritte sind vorerst nicht zu rechtfertigen. Es bleibt dabei, den Abstand einzuhalten oder Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 15 Länder haben sich darauf geeinigt ein Mindestbußgeld von 50 Euro zu erheben...“

Bund und Ländern finden keine Einigung bei Obergrenze für private Feiern

16.25 Uhr: Nicht einigen konnte man sich auf eine Obergrenze für private Feiern. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Beratungsrunde von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten. Die Bürger werden gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten nötig und vertretbar seien.

16.14 Uhr: Bund und Länder sind sich einig, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden sollen.

Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus der Beratungsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten.

15.19 Uhr: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag. Der Bund solle das entsprechend gesetzlich regeln.

Keine kostenlosen Corona-Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten mehr

15.08 Uhr: In Rheinland-Pfalz ist eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber komplett unter Quarantäne gestellt worden. Für die dort untergebrachten 519 Bewohner gelte nun ein generelles Ausgehverbot, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Donnerstag mit. Es gebe drei bestätigte Infektionen. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Quarantänezeit von zwei Wochen. Zudem gebe es einen Aufnahmestopp in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg).

14.42 Uhr: Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen demnächst eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober 2020 gelten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag erfuhr. Die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten sollen zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September enden.

Wenn jemand bewusst in ein Corona-Risikogebiet reist, soll für die Zeit der Pflicht-Quarantäne nach einer „vermeidbaren Reise“ in ein solches Gebiet solle den Rückkehrern künftig kein Verdienstausfall gezahlt werden, sagte Bundeskanzlerin Merkel weiter. Bund und Länder seien sich einig, dass Reisen in Risikogebiete wegen der hohen Infektionsgefahr „eingeschränkt werden“ müssten.

Corona-Impfstoff: EU sichert sich Recht auf Kauf von 400 Millionen Dosen

14.02 Uhr: Die Europäische Union hat sich das Recht zum Kauf von bis zu 400 Millionen Dosen eines möglichen Corona-Impfstoffs des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca gesichert. Der Vertrag mit dem Unternehmen sei nun unterschrieben und damit in Kraft, erklärte die EU-Kommission.

Die EU hat sich das Recht zum Kauf von bis zu 400 Millionen Dosen eines möglichen Corona-Impfstoffs des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca gesichert. Foto: Dan Himbrechts / dpa

Der noch nicht abschließend getestete Impfstoff könnte im Fall einer Zulassung für alle 27 EU-Staaten erworben und dann nach Einwohnerzahl und Bedarf verteilt werden. Auch Spenden an weniger wohlhabende Staaten seien denkbar. Kommissionschefin Ursula von der Leyen nannte den Vertrag mit AstraZeneca einen wichtigen Schritt hin zu dem Ziel, allen Europäern einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu sichern. Die Kommission verhandelt mit weiteren Herstellern über ähnliche Verträge, darunter Sanofi und GSK, Johnson&Johnson, Curevac und Moderna.

Über die Kosten sagt die Kommission nichts. Finanziert werden die Geschäfte über einen Krisen-Finanztopf, der mit 2,7 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt ausgestattet ist.

Bund und Länder überlegen, schärfer gegen Reisen in Risikogebiete vorzugehen

13.15 Uhr: Bund und Länder überlegen, ob schärfer als bisher vor Reisen in Risikogebiete gewarnt werden soll. Kanzlerin Angela Merkel hatte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder eine entsprechende Gesetzesänderung vorgeschlagen.

Demnach soll es bei einer Infektion nach solchen Reisen keine Zahlung des Lohnausfalls und keine Übernahme von Testkosten geben.

13.13 Uhr: In Österreich können sich nun auch Mitarbeiter in der Gastronomie, von Campingplätzen und Jugendherbergen freiwillig bis zu einmal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen. Das bisher auf Beschäftigte in der Hotellerie beschränkte Programm werde nun ausgeweitet, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Geplant sei obendrein eine Ausweitung auf Fremdenführer, Reiseleiter und Skilehrer. „Das ist sinnvoll für den Winter“, sagte Köstinger. Für das Programm stehen bis Jahresende rund 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Corona-Regeln auf Mallorca werden verschärft

13.04 Uhr: Zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen werden auf Mallorca neue Einschränkungen eingeführt: Unter anderem sollen nächtliche Strand- und Parkbesuche untersagt werden. Dort halten sich immer vor allem junge Leute – auch Touristen – in großer Zahl und sehr oft ohne die vorgeschriebene Schutzmaske auf, um zu feiern und Alkohol zu konsumieren.

Die Treffen junger Leute und auch Partys im privaten Raum gelten als zwei der Hauptgründe für die vielen Neuausbrüche nicht nur auf Mallorca, sondern auch in anderen Regionen Spaniens.

Eine weitere Regel: Rauchen im öffentlichen Raum soll ganz untersagt werden. Bei privaten Treffen werden wieder maximal zehn Personen erlaubt sein, soweit diese nicht demselben Haushalt angehören. Und in Kneipen, Restaurants und Cafés soll die Zahl der erlaubten Gäste wieder reduziert werden. Die Restriktionen sollen den Aussagen zufolge nach Möglichkeit schon am Freitag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten.

Am Strand von Can Pastilla, Palma de Mallorca. Auf Mallorca gibt es weitere Einschränkungen. Foto: Clara Margais / dpa

WHO soll Strategien für künftige Pandemien entwickeln

12.47 Uhr: Eine neue Kommission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll auswerten, welche Lehren für die Zukunft aus der Covid-19-Pandemie gezogen werden können. Ziel sei es, am Ende Empfehlungen geben zu können, wie diese Politik auf nationaler und internationaler Ebene verbessert werden könne, um künftige Krisen besser vorherzusehen und darauf reagieren zu können.

„Dies ist nicht die erste Pandemie und es wird nicht die letzte sein“, sagte der britische Mediziner Martin McKee, der Mitglied der Kommission ist. Der Report der Kommission soll im September nächsten Jahres präsentiert werden.

Corona-Krise: Noch keine Entscheidung zu Karneval und Weihnachtsmärkten

12.14 Uhr: Angela Merkel (CDU) will erst später über die Zulassung von Karnevalsveranstaltungen und Weihnachtsmärkten in der Corona-Pandemie entscheiden. Das werde und müsse heute nicht entschieden werden“, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Sachsen habe in der Runde auf die Zulassung von Weihnachtsmärkten gedrängt, hieß es weiter – offensichtlich vor dem Hintergrund von Befürchtungen, der berühmte Dresdner Weihnachtsmarkt müsse abgesagt werden.

Anti-Corona-Demo: Anmelder legen gegen Absage Widerspruch ein

12.11 Uhr: Gegen das Verbot der am Samstag in Berlin geplanten Anti-Corona-Demonstration haben die Anmelder Widerspruch beim Verwaltungsgericht der Stadt eingelegt. Ein entsprechender Eilantrag sei per Fax eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher.

Wann mit einer Entscheidung darüber zu rechnen sei, stehe noch nicht fest. Dass noch am (heutigen) Donnerstag entschieden werde, sei eher unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. „Spätestens aber am Freitag.“

Die Veranstalter-Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart hatte am Mittwoch angekündigt, gegen das Verbot der Polizei vorzugehen und wenn nötig auch das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Christian Drosten kommt mit Corona-Podcast zurück

11.07 Uhr: Der NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ mit Christian Drosten kommt Dienstag aus der Sommerpause zurück – mit einer Neuerung. Die Virologin Sandra Ciesek wird ein regelmäßiger Gesprächsgast des Podcasts sein, teilte der Norddeutsche Rundfunk mit.

Drosten und Ciesek wechselten sich künftig im Gespräch mit NDR-Info-Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wochenweise ab.

Die Virologin und Internistin Ciesek arbeitet an Medikamenten gegen Covid-19: „Da ich mehrere Jahre als Internistin gearbeitet habe, kenne ich auch die praktischen Fragen der klinischen Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, eine Brücke zwischen diesen beiden Fachgebieten zu schlagen und so für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um Sars-CoV-2 zu leisten.“

Am 8. September wird die Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität erstmals im Podcast von NDR Info zu hören sein.

Christian Drosten kommt mit seinem NDR-Podcast aus der Sommerpause zurück. Foto: Michael Kappeler / dpa

11.03 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten abgelehnt. Der Wunsch von Einzelnen, sich keinem Test unterziehen zu müssen, habe gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der Eindämmung und Kontrolle des Infektionsgeschehens zurückzutreten, entschieden die Richter (Az. 1 BvR 1981/20).

Geklagt hatte eine Familie, die im Moment Urlaub auf Mallorca macht und am Samstag zurückkommen will. Die Kläger wollten dem derzeit verpflichtenden Corona-Test aus dem Weg gehen, er verletze ihre körperliche Integrität.

Die Richter sehen aber keinen Anlass, an der Testpflicht zu rütteln. Die Beeinträchtigungen durch den Test seien „nur von kurzer Dauer und niedrigschwelliger Intensität“. Umgekehrt stünden „hochrangige Rechtsgüter wie Leib und Leben einer großen Anzahl Dritter“ auf dem Spiel.

Über die gleichzeitig eingereichte Verfassungsbeschwerde ist damit noch nicht entschieden. Sie ist weiter beim Gericht anhängig.

Statt Corona-Tests: Lufthansa kritisiert Quarantänepläne

10.36 Uhr: Die Lufthansa fürchtet neue Unsicherheit und Buchungsrückgänge, sollten Corona-Tests für Reiserückkehrer durch eine Quarantänepflicht ersetzt werden. „Wenn wir die Tests abschaffen und jeden direkt in Quarantäne schicken, droht uns ein zweiter Lockdown, und das, obwohl wir uns große Mühe gegeben haben, diese Testzentren innerhalb kürzester Zeit aufzubauen“, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister dem „Spiegel“.

Auch Reisewarnungen führten regelmäßig zu Buchungseinbrüchen. „Deshalb sind wir auch für den September und Oktober nicht mehr so optimistisch, wie wir das noch vor Kurzem waren“, so Hohmeister.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vorgeschlagen, die kostenlosen Corona-Tests nach der Sommerreisesaison abzuschaffen und stattdessen auf eine vorübergehende verpflichtende Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten zu setzen.

Tourismusbeauftragter gegen Änderung der Corona-Teststrategie

10.02 Uhr: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat sich gegen Änderungen der bestehenden Corona-Regeln ausgesprochen. „Wir waren auf einem guten Weg und es wäre schade, wenn wir den wieder verlassen würden“, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur AFP. „Das jetzige System ist in sich stimmig und funktioniert.“

Bareiß setzt nach eigenen Worten darauf, „dass Bund und Länder an dem bisherigen Konzept festhalten und weiter daran arbeiten, Testkapazitäten aufzubauen“. Jeder Reisende solle die Möglichkeit haben beim Grenzeintritt einen Test zu machen. Die Hürden für diesen Test sollten Bund und Länder so niedrig wie möglich halten.

Zugleich betonte Bareiß, dass es hundertprozentige Sicherheit in der Pandemie „leider nicht geben“ könne. Die Kombination aus Tests und Quarantäne schaffe allerdings ein „starkes Sicherheitsnetz“. „Wir sollten daran fest halten und die Menschen nicht weiter verwirren“, sagte Bareiß.

Corona-Krise: Kinderkrankentagegeld wird verlängert

9.50 Uhr: Das Kinderkrankentagegeld soll so geregelt werden, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten pro Elternteil fünf zusätzliche Tage gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage für die Betreuung eines kranken Kindes bekommen.

Weiter heißt es da für den Schulbetrieb: „Für die breite Akzeptanz der Hygienevorschriften im Schulbetrieb ist es wesentlich, dass diese bundesweit vergleichbaren Maßstäben folgen. Deshalb wird die Kultusministerkonferenz gebeten, sich insbesondere in Hinblick auf die Maskenpflicht im Kontext des Schulbetriebes auf einheitliche Maßstäbe zu verständigen und dabei eine Differenzierung nach Regionen vorzunehmen.

Die digitalen Lehr-, Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten für Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sollen verbessert werden. „Hierzu wird der Bund unter anderem mit einem Sofortausstattungsprogramm mit einem Volumen von weiteren 500 Millionen Euro die Länder unterstützen.“

Eltern sollen für die Betreuung ihrer kranken Kinder fünf weitere Tage bekommen. Foto: Florian Schuh / dpa-tmn

Virologe dämpft Hoffnung bei Corona

9.45 Uhr: Virologe Hendrik Streeck erklärte bei „Maischberger“, dass durchaus sein könne, dass die Corona-Infektionszahlen im Herbst auf das Zehnfache hochgehen. Wichtig seien weiterhin die bekannten Hygiene-Regeln: Abstand halten, Hände waschen, Masken tragen und Räume regelmäßig lüften. Alles weitere zur Sendung lesen Sie hier: „Maischberger“: Virologe Streeck dämpft Hoffnung bei Corona

Großveranstaltungen sollen verboten bleiben

9.25 Uhr: Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen – dazu gehört auch der Fußball – mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Dorf-Schützenfeste sollen bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben.

Ausnahmen könne es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen geben, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Noch am Donnerstag will sich Angela Merkel zum Treffen äußern: Wann tritt Merkel vor die Presse?

Experiment in Leipzig: Konzert unter Corona-Bedingungen. 1400 Besucher beteiligten sich an dem Versuch, der das Risiko eines Corona- Ausbruchs nach einer Großveranstaltung in einer Halle klären sollte. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Teilnehmerzahl bei Privatfeiern soll begrenzt werden

9.21 Uhr: An privaten Feiern sollen nach Vorstellung der Bundesregierung bis auf weiteres nur noch maximal 25 Menschen teilnehmen können. „Leider haben die letzten Wochen gezeigt, dass gerade Feierlichkeiten im Familien- oder Freundeskreis Infektionen verbreiten können“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten, die AFP am Donnerstag vorlag.

Die Begrenzung auf 25 Teilnehmer solle bei Zusammenkünften „in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken“ gelten.

Ende kostenloser Corona-Tests aus Nicht-Risikogebieten

9.17 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September beenden.

In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf des Bundes wird darauf hingewiesen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben.

Keine Lockerungen, Bußgeld bei Verstößen gegen Maskenpflicht

9.11 Uhr: Angesichts der wieder gestiegenen Zahl der Corona-Infektionen soll nach den Vorstellungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorerst auf weitere Öffnungsschritte verzichtet werden. Die Hygiene-Regeln seien unbedingt einzuhalten und bei Verstößen gegen die Maskenpflicht müssten mindestens 50 Euro Bußgeld erhoben werden, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten.

In Bus und Bahnen muss Mundschutz getragen werden. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Deutsche müssen in Norwegen in Quarantäne

8.25 Uhr: Norwegen warnt vor Reisen in die Bundesrepublik Deutschland. Vor „nicht unbedingt notwendigen“ Reisen nach Deutschland wird abgeraten, wie das Außenministerium in Oslo bekannt gab.

Reisende aus Deutschland und Liechtenstein müssen sich ab dem 29. August bei der Ankunft in Norwegen für zehn Tage in Selbstisolation begeben. Nur wenige Länder haben bisher von Deutschland als Reiseziel abgeraten.

Masken-Verweigerer in Frankreich sticht Kellner nieder

4.30 Uhr: In Nordfrankreich hat ein Mann einen Kellner in einem Restaurant niedergestochen, nachdem dieser ihn zum Tragen einer Atemschutzmaske aufgefordert hatte. Als Tatverdächtiger wurde am Mittwoch nach Angaben der Polizei ein 29-Jähriger festgenommen. Der 30-jährige Kellner erlitt bei dem Vorfall in Le Havre in der Normandie eine schwere Brustverletzung. Sein Leben sei jedoch nicht in Gefahr, hieß es von der Polizei.

Der Täter hatte das am Strand gelegene Restaurant den Angaben zufolge in betrunkenem Zustand und ohne Maske betreten. Nachdem der Kellner ihn zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert hatte, verließ der 29-Jährige demnach zunächst das Lokal, kehrte dann aber zurück und stach dem Kellner mit einem Messer in die Brust.Ein Polizist außer Dienst, der sich in dem Restaurant aufhielt, griff den Polizei-Angaben zufolge ein und wurde leicht verletzt. Der Verdächtige wurde bei Verlassen des Lokals von anderen Polizisten festgenommen.

Seehofer plädiert für Fans in Stadien auch während der Corona-Pandemie

4.15 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich vor der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Chefs dafür ausgesprochen, Fans zumindest in begrenztem Umfang wieder in die Stadien der Fußball-Bundesliga zu lassen. „Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll“, sagte der CSU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“.

Horst Seehofer macht Fußballfans Hoffnung auf die Rückkehr in Stadien. Foto: Pool / Getty Images

US-Gesundheitsbehörde weicht Corona-Test-Richtlinien auf

1.30 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Richtlinien aufgeweicht, wer sich einem Coronavirus-Test unterziehen sollte – Medienberichten zufolge auf Druck von Präsident Donald Trump. Bislang empfahl das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) grundsätzlich einen Test für alle, die engen Kontakt zu einem mit Corona infizierten Menschen hatten. Dies sei notwendig, weil auch Menschen ohne Krankheitssymptome das Virus weiterverbreiten könnten.

Seit dieser Woche heißt es auf der CDC-Website, wer sich mindestens 15 Minuten lang nahe eines Infizierten aufgehalten habe, aber selbst keine Symptome zeige, brauche nicht „notwendigerweise“ einen Test.

SPD-Chef Walter-Borjans will trotz Corona Karneval retten

1.23 Uhr: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach sich für eine bundesweite Vereinheitlichung von Corona-Regeln etwa bei Urlaubern aus. „Kein Mensch versteht, wenn Urlaubsrückkehrer in Frankfurt anders behandelt werden als in Düsseldorf oder München“, sagte er unserer Redaktion. Die Länder sollten aber unverändert auf regionale Besonderheiten eigenständig reagieren können.

„Es ist doch nicht so, dass jeder Deutsche jeden Tag in vier Bundesländern unterwegs ist. Mich überzeugt deshalb der Gedanke nicht, dass in der Pandemie von Anklam bis Lörrach wirklich alles exakt gleich geregelt sein muss.“ Kritisch sieht der Sozialdemokrat die in Nordrhein-Westfalen bis Ende August befristete Maskenpflicht für Schüler im Unterricht: „Das wird sich auf Motivation und Lernvermögen von Kindern negativ auswirken.“

Eine Komplettabsage des Karnevals hält der frühere NRW-Finanzminister für kontraproduktiv. „Als Kölner sage ich, wir können einer ganzen Region nicht vorschreiben, sich an den tollen Tagen zu Hause zu verkriechen.“ Gemeinsam mit den Karnevalsveranstaltern müssten Politik und Behörden Angebote schaffen, die den Gesundheitsschutz berücksichtigten, „zugleich aber die Seele des Karnevals erhalten“. Klar sei, dass die „fünfte Jahreszeit“ vom 11. November an nicht wie gewohnt ablaufen könne. „Wir müssen kreativ und klug sein, um den Karneval zu retten.“

Norbert Walter-Borjans, Bundesvorsitzender der SPD, sprach sich für eine Vereinheitlichung von Corona-Regeln etwa bei Urlaubern aus. Der Sozialdemokrat aus Köln möchte außerdem den Karneval in Corona-Zeiten retten. Foto: Johannes Neudecker / dpa

Städtetag fordert bundesweit einheitliche Corona-Bußgelder

1.03 Uhr: Vor dem Corona-Spitzentreffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten haben die Kommunen einen bundesweit einheitlichen Bußgeld-Katalog angeregt. „Um Corona im Griff zu behalten, müssen die Menschen die Regeln gut nachvollziehen können“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung unserer Redaktion. „Wünschenswert wären bundesweit einheitliche Bußgelder, mit denen Verstöße gegen Corona-Vorschriften geahndet werden.“ Maskenverweigerer sollten zum Beispiel in Bussen und Bahnen überall in Deutschland das Gleiche zahlen.

Die Städte wünschen sich außerdem einen Stufenplan, wann welche Maßnahmen in den Ländern abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen künftig ergriffen würden. „Das schafft Akzeptanz ohne Angst zu schüren.“ Bund und Länder müssten klären, was passiere, wenn die Grenze von 20, 30, 40 und 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten werde. „Von bundesweit einheitlichen Obergrenzen für Familienfeiern halte ich nichts“, betonte der Leipziger Oberbürgermeister. „Die regionalen Infektionszahlen sind zu unterschiedlich, um alles über einen Kamm zu scheren.“

Die Bürger bräuchten von Bund und Ländern jedoch klare Leitlinien bei Tests und Quarantänen. „Da geht im Moment zu viel durcheinander“, kritisierte Jung mit Blick auf eine „Rolle rückwärts“ von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dessen Länderministerkollegen, die die Testpflicht für zurückkehrende Urlauber aus Risikogebieten wieder aufheben wollen.

Mittwoch, 26. August 2020: Markus Söder will Fortführung der Corona-Testpflicht

22.08 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hofft trotz des Mehrheitsbeschlusses der Gesundheitsminister auf eine Fortführung der Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer. Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegte Plan mit dem Ende der Testpflicht nach der Sommersaison sei nicht stimmig, sagte der CSU-Chef bei der ARD-Talkshow „Maischberger“. „Darum hoffe ich, dass wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz morgen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen“.

Die von Spahn und der Mehrheit der Landesgesundheitsminister statt der Testpflicht präferierte Quarantäneregelung sei derzeit nicht sinnvoll umsetzbar, sagte Söder. Daher müsse zumindest „bis eine sinnvolle und nachvollziehbare Quarantäneregelung“ umsetzbar sei, an den Pflichttests festgehalten werden. Morgen (Donnerstag) wollen sich die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Dabei geht es unter anderem um gemeinsame Standards für den Infektionsschutz.

EU-Handelskommissar Phil Hogan tritt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln zurück

21.44 Uhr: EU-Handelskommissar Phil Hogan tritt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurück. Entsprechende Medienberichte bestätigte Hogans Kabinettschef Peter Power am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Hogan hatte in der vergangenen Woche gemeinsam mit etwa 80 anderen Personen an einem Dinner einer Golf-Gesellschaft teilgenommen, obwohl sich in Irland derzeit maximal 50 Menschen in geschlossenen Räumlichkeiten treffen dürfen. Bereits am Freitag war der ebenfalls bei dem Dinner anwesende irische Landwirtschaftsminister Dara Calleary zurückgetreten. Besonders unangenehm ist die Lage für Hogan, weil er bei seinem Irland-Aufenthalt auch dabei erwischt wurde, dass er beim Autofahren sein Handy nutzte.

EU-Handelskommissar Phil Hogan tritt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurück. Der Christdemokrat galt als einer der erfahrensten und versiertesten Politiker im Team von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (Archivbild) Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Norwegen ordnet Quarantäne für Reisende aus Deutschland an

19.57 Uhr: Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, müssen ab dem Wochenende für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das norwegische Außenministerium bekanntgegeben. Dasselbe gelte für Reisende aus Liechtenstein und einigen Regionen in Schweden.

Damit folgte die Regierung dem Rat der Gesundheitsbehörden (FHI), die den Anstieg der registrierten Corona-Fälle in Deutschland mit Sorge beobachtet hatten. „Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100 000 Einwohner, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen zunehmen wird“, hieß es auf der Internetseite des FHI. Die Quarantäne-Regel tritt um Mitternacht zu Samstag in Kraft. Ein generelles Einreiseverbot ist das aber nicht.

Jordanien kündigt 24-stündige Ausgangssperre an

19.43 Uhr: Die Regierung in Jordanien hat für Freitag eine 24-stündige Abriegelung der Hauptstadt Amman und der nordöstlich davon gelegenen Stadt Sarka angekündigt. Der „umfassende Lockdown“ solle die Ausbreitung des Virus verlangsamen und den medizinischen Teams gewähren, so viele Verdachtsfälle wie möglich zu testen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch.

Innerhalb der 24 Stunden sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben. Bis auf wenige Ausnahmen mit Sondergenehmigungen – Arbeiter etwa – darf niemand das eigene Haus oder die eigene Wohnung verlassen. Bereits im März hatte das Königreich eine strikte Ausgangssperre verhängt, die nach und nach aber wieder gelockert wurde. Ein Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in diesem Monat hatte jedoch Besorgnis erregt.

Die jordanische Regierung ist nach eigener Aussage der Ansicht, dass sich die strikten Ausgangssperren zwischen März und Juni zusammen mit intensivem Testen - als erfolgreich erwiesen haben, um die Ausbreitung des Virus im Land einzudämmen. In Jordanien sind mehr als 1700 Corona-Fälle registriert.

Corona: Kroatien meldet so viele Neuinfizierte wie noch nie

18.54 Uhr: In Kroatien haben die Behörden einen Rekord bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am heutigen Mittwoch wurden 358 neue Infektionsfälle verzeichnet - so viele wie noch nie. Rund ein Drittel der neuen Fälle wurde an der südlichen Adriaküste Kroatiens festgestellt, die besonders viele Touristen anzieht.

Kroatien mit seinen rund 4,2 Millionen Einwohnern war zu Beginn vergleichsweise wenig von der Corona-Pandemie betroffen. Seit das Land seine Grenzen für Touristen geöffnet hat, sind die Infektionszahlen aber stark gestiegen. Mehrere Küstenregionen Kroatiens gelten in Deutschland schon seit vergangener Woche als Corona-Risikogebiete.

Badegäste am Strand in der kroatischen Stadt Split. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Teile des Urlaubslands Kroatien ausgesprochen. (Archivbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

Weltwirtschaftsforum wegen Corona-Pandemie verschoben

17.46 Uhr: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Wie ein Sprecher mitteilte, wird das traditionell Ende Januar in dem Schweizer Skiort stattfindende Treffen im kommenden Jahr auf den Frühsommer verlegt. Experten hätten zuvor gewarnt, dass ein „sicheres“ Treffen im Januar angesichts der Pandemie nicht möglich sei.

Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden, erklärte WEF-Sprecher Adrian Monck. Denn angesichts der schweren wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise ist es seinen Angaben zufolge umso dringlicher, dass international ein gemeinsamer Pfad abgesteckt und ein „großer Neustart“ für die Ära nach der Pandemie gestaltet wird. Unter diesem Motto hätte das Weltwirtschaftsforum im Januar eigentlich stehen sollen.

Wann genau die Veranstaltung im Frühsommer stattfinden soll – und ob überhaupt in Davos – blieb zunächst unklar. Details dazu soll es nach WEF-Angaben geben, sobald sichergestellt werden kann, „dass alle Bedingungen erfüllt werden, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmer und der Gastgebergemeinde zu garantieren“. An dem jährlichen Treffen nehmen hunderte Vertreter der globalen Politik- und Wirtschaftselite teil.

Steigende Corona-Infektionen in Tunesien – Hochzeiten könnten der Grund sein

17.38 Uhr: Das tunesische Gesundheitsministerium macht Hochzeiten für die aktuell steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus in Teilen des Landes verantwortlich. Die Feierlichkeiten seien der Hauptgrund für die Ausbreitung der des Virus in mehreren Regionen, hieß es aus Kreisen des Gesundheitsministeriums.

Auch der Direktor des Zentrums für neu auftretende Krankheiten, Nasaf Ben Alia, verwies nach dem Anstieg der Infektionszahlen in Regionen wie Gabes, El Kef und Kairuan auf Hochzeiten. Diese werden in Tunesien gerne groß und vor allem im Sommer gefeiert. Neben Hochzeiten sei es zudem vermehrt in Fabriken zu einem stärkeren Infektionengeschehen gekommen, sagte Ben Alia. Er warnte vor weiter steigenden Zahlen. Zuletzt meldete Tunesien insgesamt 3069 Corona-Fälle und 71 Tote.

Antwerpen hebt nächtliche Ausgangssperre und Maskenpflicht auf

17.11 Uhr: Die wegen der Corona-Pandemie eingeführte nächtliche Ausgangssperre in der belgischen Provinz Antwerpen wird nach einem Monat wieder aufgehoben. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes etwa auf öffentlichen Plätzen sei ab Donnerstag nicht mehr verpflichtend, teilte Gouverneurin Cathy Berx mit. Masken seien dennoch dringend empfohlen.

Beide Maßnahmen waren Ende Juli wegen stark steigender Coronavirus-Fallzahlen eingeführt worden. Bewohner der gesamten Region mussten zwischen 23.00 und 6.00 Uhr zu Hause bleiben. Kurz darauf erließ das Auswärtige Amt in Berlin eine Reisewarnung für die Provinz Antwerpen. Diese gilt inzwischen auch für die Hauptstadtregion Brüssel. Dort steigen die Infektionszahlen nach offiziellen Angaben weiter, während sie landesweit inzwischen zurückgehen.

16.35 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga hat im Zusammenspiel mit dem Deutschen Fußball-Bund das Hygienekonzept für die kommende Saison überarbeitet und den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga zugesendet. Der Leitfaden soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankert werden. Dafür ist eine einfache Mehrheit erforderlich. Da das Konzept auch für die 3. Liga, den DFB-Pokal und die Frauen-Bundesliga gelten soll, befindet es sich auch im Beschlussverfahren des DFB-Präsidiums.

Das Konzept sieht weiterhin strenge Hygienemaßnahmen, regelmäßige Testungen, permanentes Monitoring und angepasste organisatorische Abläufe im Spiel- und Trainingsbetrieb vor. Im Vergleich zu früheren Versionen wurde vor allem in Bezug auf die Organisation rund um den Spielbetrieb und das jeweilige Testungsschema eine Gliederung in drei Stufen der Pandemie-Aktivität vorgenommen.

02.08.2020, Berlin: "Wir sind laut, weil ihr unsere Freiheit klaut" steht auf einem Transparent, das Demonstranten am Brandenburger Tor halten. Dort demonstrierten Corona-Leugner Anfang August für die Aufhebung der Corona Einschränkungen. Die geplanten Demos am kommenden Wochenende wurden von der Versammlungsbehörde verboten. Foto: Annette Riedl / dpa

Corona-Leugner wollen trotz Verbot demonstrieren

15.54 Uhr: Nachdem die Berliner Versammlungsbehörde mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten hat, kündigt die anmeldende Initiative Querdenken 711 nun eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht an.

Der Sprecher und Gründer der Initiative, Michael Ballweg, erklärte außerdem, die geplanten Demonstrationen würden trotz des behördlichen Verbots stattfinden. Es handle sich um eine politische Entscheidung, Befürchtungen wegen der Verstöße gegen den Infektionsschutz seien nur vorgeschoben worden. Die Anmelder würden diesmal für die Einhaltung von Auflagen sorgen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte ein entschiedenes Einschreiten der Polizei im Fall von Ansammlungen an. Mehrere tausend Beamte würden das Demoverbot durchsetzen. Geisel befürchtet ein „erhebliches Gewaltpotenzial“ durch Teilnehmer. Rechtsextreme mobilisierten für die Demonstration, die sich nicht eigentlich gegen die Corona-Maßnahme richte oder die Regierung kritisieren wolle. Deren Ziel sei es, „die Demokratie in Frage zu stellen“.

Impfstoff: Forscher wollen bald die ersten menschlichen Probanden impfen

14.31 Uhr: Bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus wagen die Forscher des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) bald den nächsten Schritt: Im kommenden Monat sollen nach Recherchen der Hamburg-Seiten der Wochenzeitung „Zeit“ die ersten menschlichen Probanden geimpft werden.

Das Team mit Forschern aus München, Marburg und Hamburg ist damit zwar deutlich langsamer als die beiden kommerziellen deutschen Impfstoffprojekte der Biotech-Startups Curevac und Biontec, die bereits seit Juni beziehungsweise April Probeimpfungen mit Menschen machen. Das hat allerdings Gründe: „Sicherheit ist unsere oberste Priorität“, sagt Studienleiterin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Eppendorf (UKE).

Deshalb haben die DZIF-Forscher Tests an Tieren vorgezogen, die laut den Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland für Impfstoffzulassungen zuständig ist, erst später gemacht werden müssten. Addo, die 2014 im historisch größten Ebola-Ausbruch einen erfolgreichen Impfstoff entwickelt hatte, hofft auf erste Ergebnisse, wenn am UKE die Menschen geimpft werden. „Ich gehe im Moment von Ende September aus“, sagt sie. „Für den Studienstart – und die experimentellen Daten.“

14.23 Uhr: Die Corona-Zahlen steigen weiter. Wie man einen zweiten Lockdown verhindern könnte, lesen Sie hier.

Der französische Präsident Emmanuel Macron im Pariser Elysee-Palast während eine wöchentliche Kabinettssitzung. Frankreich schließt strengere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in der Hauptstadt Paris nicht aus. Foto: Kamil Zihnioglu / dpa

Frankreich denkt über verschärfte Maßnahmen in Paris nach

14.21 Uhr: Frankreichs Regierung schließt strengere Maßnahmen wie das frühere Schließen von Bars im Kampf gegen das Coronavirus in Paris nicht aus. „Die Lage im Großraum Paris beschäftigt uns“, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach der Regierungssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch. Dort zirkuliere das Virus erheblich. Zuletzt hatte Frankreichs zweitgrößte Stadt Marseille seine Maßnahmen verschärft und eine generelle Maskenpflicht veranlasst. Außerdem müssen Bars, Restaurants und Geschäfte um 23 Uhr schließen.

„Nichts ist prinzipiell ausgeschlossen“, sagte Attal mit Blick auf verschärfte Maßnahmen in der Hauptstadt. Präfekten und Abgeordnete stünden in ständigem Kontakt, um mögliche neue Maßnahmen vorzubereiten.

Reisewarnung: Reiseverband kritisiert Bundesregierung für Verlängerung

14.03 Uhr: Der Reiseverband DRV hat die Verlängerung der weltweiten Reisewarnung als „falsches Signal“ kritisiert. DRV-Präsident Norbert Fiebig warf der Bundesregierung am Mittwoch vor, Fakten zu vernachlässigen und ein komplexes Problem auf Reiserückkehrer zu verengen. Das schade der Reisewirtschaft in Deutschland, Europa und weltweit. Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 14. September verlängert.

„Eine ökonomische Erholung der Weltwirtschaft wird ohne Reisen nicht gelingen können“, mahnte Fiebig. Dabei gehe es nicht nur um Urlaubsreisen. „Die komplexen Auswirkungen der Reisewarnung in Kombination mit Quarantäneregelungen verhindern in großem Umfang auch Geschäftsreisen und beschädigen das Geschäft von exportorientierten Unternehmen“. Fiebig forderte erneut differenzierte Reisehinweise für einzelne Staaten und deren Regionen statt pauschaler Reisewarnungen.

Schwere Corona-Test-Panne in Schweden

13.54 Uhr: 700 Menschen in Schweden haben nach einem Corona-Test ein falsches Ergebnis bekommen. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstag mitteilten, wurden alle positiv auf das Virus getestet, obwohl sie nicht wirklich infiziert waren. Schwedens Corona-Statistik werde sich dadurch ändern.

Bei den Betroffenen handele es sich vor allem um Personen mit milden Symptomen, die selbst einen sogenannten PCR-Test angewendet hatten. Der Fehler sei in zwei Labors festgestellt worden, die die kommerziellen Schnelltests aus China analysierten. Rückblickend wurde festgestellt, dass sie nicht zwischen niedrigen Viruskonzentrationen und negativen Proben unterscheiden konnten. Die Leistungen des Tests seien einfach zu schlecht, hieß es bei der Pressekonferenz.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden waren am Dienstag in Schweden rund 86.900 Infizierte und 5 814 Todesfälle registriert.

Berlins Bürgermeister verteidigt Corona-Demo-Verbot

13.35 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält das Verbot der für diesen Samstag geplanten großen Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin für nachvollziehbar und richtig. Er wies in diesem Zusammenhang auf Verstöße gegen Auflagen in der Vergangenheit hin. Dass Auflagen nicht eingehalten würden, sei nicht nur ein Risiko für die Teilnehmer der Demonstration, sondern auch für viele andere, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch.

„Insofern ist es nachvollziehbar und richtig, dass der Innensenator hier mit aller Klarheit reagiert“, betonte Müller. „Und das ist ja auch ein Weg, den wir im Senat gemeinsam so besprochen haben.“ Weiter führte er aus: „Die Teilnehmer der Demonstration gehen irgendwann nach Hause oder sie gehen an den Arbeitsplatz oder sie fahren mit der U-Bahn.“

Die Berliner Polizei hatte zuvor die für diesen Samstag geplante große Demonstration gegen die Corona-Politik und andere Aufzüge verboten. Bei dem zu erwartenden Teilnehmerkreis sei mit Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu rechnen, teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch mit. Die Anti-Corona-Demos am 1. August hätten gezeigt, dass die Teilnehmer sich bewusst über Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt hätten.

Fleischfabriken müssen Corona-Tests weiter selbst bezahlen

13.31 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen darf auch weiterhin fleischverarbeitende Betriebe zu regelmäßigen Corona-Tests auf eigene Kosten verpflichten. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehnte am Mittwoch Eilanträge von zwei Unternehmen gegen die Allgemeinverfügung des Landes ab (Az.: 7 L 1564/20, 7 L 1565/20).

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte angeordnet, dass in fleischverarbeitenden Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten nur Personen in der Produktion eingesetzt werden dürfen, die mindestens zweimal pro Woche auf Kosten des Inhabers auf eine Infektion getestet werden. Wenn die letzten beiden Tests negativ waren, reicht ein Test pro Woche.

Ein Corona-Ausbruch bei Tönnies hatte vor wenigen Wochen für Entsetzen gesorgt. Foto: Guido Kirchner / dpa

Corona-Zahlen in Schweiz steigen

13.20 Uhr: Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat innerhalb von 24 Stunden so viele neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet wie seit April nicht mehr. Insgesamt waren es Stand Mittwochmorgen in der Schweiz und Liechtenstein zusammen 383 neue Fälle. Gemessen an der Bevölkerung ist das deutlich mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Deutschland hat knapp zehn mal so viele Einwohner wie die Schweiz.

Konzert in Düsseldorf wegen Corona-Zahlen verschoben

13.10 Uhr: Das trotz der Corona-Pandemie in Düsseldorf geplante Großkonzert mit 13 000 Zuschauern am 4. September wird nicht stattfinden. Der Veranstalter kündigte an, dass das Konzert „aufgrund der jüngsten Entwicklungen in den Spätherbst verschoben“ werde.

13.08 Uhr: Im Fall weiter steigender Corona-Infektionszahlen behält sich Frankreich als letztes Mittel örtliche Lockdowns für Risikogebiete wie Paris oder Marseille vor. Örtliche Ausgangsbeschränkungen gehörten zu den „Hypothesen“, die die Regierung in Betracht ziehe, sagte Premierminister Jean Castex am Mittwoch im Radiosender France Inter.

Sie werde jedoch alles tun, um dies zu vermeiden. In der Hafenstadt Marseille und Umland wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. Kommende Woche tritt zudem eine landesweite Maskenpflicht in Unternehmen und den meisten Schulen in Kraft.

In Frankreich wurden zuletzt mehr als 3300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Castex betonte, die Menschen sollten deshalb „nicht den Kopf verlieren“.

Marseille hat eine Maskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet erlassen. Foto: Arne Dedert / dpa

13.05 Uhr: Die Corona-Warn-App des RKI soll als Frühwarnsystem die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Doch noch immer läuft nicht alles rund. Wir haben mit dem Robert Koch-Institut über die Fehler bei der Registrierung von Corona-Tests in der App gesprochen. Lesen Sie hier: So erklärt das RKI die Mängel an der Corona-Warn-App.

13.03 Uhr: Die Coronakrise hat nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schlimmere Auswirkungen auf die Wirtschaft als die Finanzkrise 2009. Die OECD-Mitgliedsstaaten erlitten demnach im zweiten Quartal dieses Jahres einen bisher beispiellosen wirtschaftlichen Rückgang von 9,8 Prozent, teilte die Organisation am Mittwoch in Paris mit.

Die Folgen der coronabedingten Einschränkungen übertrafen damit den Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts während der Finanzkrise 2009. Damals sei das BIP der OECD-Staaten im Durchschnitt um 2,3 Prozent geschrumpft.

Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland

12.49 Uhr: Zur Entlastung der überfüllten griechischen Flüchtlingslager ist ein weiterer Flug mit Migranten in Deutschland gelandet. Insgesamt 121 Menschen kamen am Mittwoch am Flughafen Hannover an, wie das Bundesinnenministerium (BMI) mitteilte. 28 der Neuangekommenen sind demnach kranke Kinder, die anderen ihre Familienangehörigen. Ursprünglich war der Flug für den 13. August geplant gewesen. Wegen Ansteckungen mit dem Coronavirus musste er aber verschoben werden.

Die Koalition hatte im März vereinbart, im Rahmen eines europäischen Aufnahmeprogramms mehreren Hundert Migranten aus Lagern auf den griechischen Inseln die Einreise zu erlauben.

Regierung verlängert wegen Corona Insolvenz-Aussetzung

Die Bundesländer Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen nehmen die Migranten auf. Grundlage für die Verteilung ist laut BMI ein gemeinsames Bund-Länder-Konzept; auch weitere Kriterien wie familiäre Bindungen oder medizinischer Bedarf spielten eine Rolle.

12.44 Uhr: Durch die Corona-Krise überschuldete Unternehmen sollen länger von der Pflicht zum Insolvenzantrag befreit bleiben: Die große Koalition verständigte sich am Dienstagabend darauf, die Antragspflicht „für den Insolvenzantragsgrund der Überschuldung“ bis Ende dieses Jahres auszusetzen. Damit soll die momentan noch bis Ende September für überschuldete oder zahlungsunfähige Unternehmen geltende Regelung zumindest bei Überschuldung um drei Monate verlängert werden.

Jens Spahn verteidigt Abkehr von bisheriger Strategie für Corona-Tests

12.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die geplanten Änderungen bei Tests für Reiserückkehrer verteidigt. „Die Strategie beinhaltet es in einer solchen dynamischen Großlage immer, auch lageangepasst die konkreten Maßnahmen weiterzuentwickeln“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Daran werde man sich gemeinsam gewöhnen müssen.

Spahn und die Gesundheitsminister aus mehreren Ländern streben an, dass es für Reiserückkehrer keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben soll.

Rückkehrer aus Risikogebieten sollen sich in Quarantäne begeben und diese künftig frühestens mit einem fünf Tage nach Einreise vorgenommenen negativen Test verlassen dürfen.

Im Moment gilt für diese Reisenden noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können.

Dafür gilt seit 8. August eine entsprechende Verordnung zur „Testpflicht“.

Gesundheitsminister Jens Spahn. Foto: Michael Kappeler / dpa

Corona-Reisewarnung für viele Staaten wird verlängert

11.45 Uhr: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union um zwei Wochen bis zum 14. September verlängert. Das wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

Corona-Demo in Berlin verboten

11.42 Uhr: Die Berliner Versammlungsbehörde hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten. Es sei damit zu rechnen, „dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird“, teilte die Senatsverwaltung für Inneres zur Begründung mit.

Die Versammlungen vom 1. August hätten gezeigt, „dass die Teilnehmenden sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben“.

