Am Dienstag endet die Sommerpause des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“ mit Christian Drosten. Dafür bekommt der Virologe und Corona-Experte Verstärkung – von der Virologin Sandra Ciesek. In wöchentlicher Abwechslung sollen die beiden nun an der Seite von NDR-Info-Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig durch den preisgekrönten Podcast führen. Doch wer ist eigentlich Sandra Ciesek?

Ciesek wurde in Goslar geboren. Sie ist heute Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und Professorin der Virologie. Dort forscht Ciesek auch am Coronavirus.

Schon im Februar 2020 habe sie nachgewiesen, dass auch Menschen ohne Symptome Sars-CoV-2 in sich tragen und auf andere Personen übertragen können, schreibt der NDR in einer Präsentation der Virologin. Aktuell forsche Ciesek an Medikamenten gegen Covid-19 und Teststrategien.

Corona-Podcast: Ciesek ergänzt Drosten mit neuen Perspektiven

Als Internistin, sagte Ciesek laut NDR, kenne sie „auch die praktischen Fragen der klinischen Patientenversorgung.“ Sie freue sich darauf, „eine Brücke zwischen diesen beiden Fachgebieten zu schlagen und so für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um Sars-CoV-2 zu leisten.“

Auch Adrian Feuerbacher, der Chefredakteur Hörfunk des NDR und Programmchef von NDR Info, sieht darin einen entscheidenden Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer. „Sandra Ciesek ist nicht allein eine exzellente Expertin für das Coronavirus“, so Feuerbacher. Sie kenne die „Patientenperspektive gut und wird bei vielen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer eine gute Ratgeberin sein.“

Die Virologin Sandra Ciesek wird am 8. September zum ersten Mal im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ zu hören sein. Foto: Andreas Arnold / dpa

Ihren ersten Auftritt im Podcast „Coronavirus-Update“ wird Ciesek am 8. September haben. Der Podcast gilt als eines der erfolgreichsten Formate des Jahres. Nach Angaben der Podcast-Entwickler gab es mittlerweile über 60 Millionen Abrufe. Das Format wurde außerdem mit zwei Grimme Online Awards und dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet. (reb)

Coronavirus – Mehr zum Thema