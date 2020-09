Corona: WHO lobt Deutschland - Panne bei Trump-Schecks

Berlin. Die WHO lobt Deutschland, die Corona-Zahlen in Frankreich steigen. In den USA sorgt eine Panne für Ärger. Alle Nachrichten im Blog.

Angela Merkel will am Dienstag über die Bekämpfung der Corona-Pandemie mit Vertretern kommunaler Behörden beraten. Teilnehmen sollen Amtsleiter, Gesundheitsdezernenten der Kommunen, Oberbürgermeister, Landräte und Vertreter der Länder. Bund und Länder haben bereits Milliarden-Hilfen für die 375 Ämter zugesagt.

Das RKI hat bestätigt, dass in der Stadt Landshut der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten worden ist. Als Reaktion haben die Behörden die Maskenpflicht im Unterricht auch auf Grundschüler ausgeweitet und angekündigt die Einhaltung von Quarantäne- und Hygieneregeln strenger zu kontrollieren.

Corona-News-Ticker: Mehr als 8000 Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich steigen die Corona-Zahlen indes rasant weiter an. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich lag zuletzt bei 4203 innerhalb von 24 Stunden. 25 weitere Menschen starben an den Folgen von Covid-19.

Die aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Corona-News von Dienstag, 8. September: WHO hält Entwicklung bei Corona in Tschechien für „besorgniserregend“

14.45 Uhr: Die jüngste Entwicklung bei den Corona-Infektionen in Tschechien ist nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „besorgniserregend“. Das teilte die WHO-Vertretung in Prag am Dienstag bei Facebook mit. „Es gibt keine Alternative zum Testen, Nachverfolgen und Isolieren, um Covid-19 zu beherrschen - weder hier noch andernorts“, betonten die Experten.

Die UN-Gesundheitsorganisation widersprach damit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis. Dieser hatte erklärt, dass möglicherweise nur noch bei ernsten Erkrankungsfällen die Infektionsketten zurückverfolgt werden sollen. Eine Entscheidung darüber könne bereits Ende der Woche fallen. Auf die jetzige Kritik der internationalen Experten reagierte Babis gereizt. „Das ist die WHO, die anfangs weder einen Mundschutz empfohlen noch gewusst hat, dass eine Pandemie im Gang ist - nach meiner Ansicht sollte sie schweigen“, schrieb der Multimilliardär beim Kurznachrichtendienst Twitter. Lesen Sie hier: Corona: In diesen Ländern türmt sich die zweite Welle auf

Die Behörden klagen über mangelndes Personal. Man habe bisher versucht, jeden Kontakt nachzuverfolgen, auch bei symptomlosen Personen, sagte die Leiterin des Prager Gesundheitsamts, Zdenka Jagrova, der Zeitung „Pravo“. Die Nachbarstaaten täten dies nicht immer. „Die Daten sind damit nicht vergleichbar, was dem Ruf Tschechiens schadet“, meinte die Behördenleiterin.

Tatsächlich hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen in dem nur knapp elf Millionen Einwohner zählenden Land in den letzten zwei Wochen neue Rekordwerte erreicht.

Am Montag kamen 563 weitere Fälle hinzu, womit die Gesamtzahl der aktiven Infektionen auf 8424 stieg, wie das tschechische Gesundheitsministerium am Dienstag bekanntgab.

214 Patienten waren demnach im Krankenhaus.

437 Menschen starben bisher.

Vom 1. September an gilt in Tschechien wieder landesweit in Geschäften und Einkaufszentren eine Maskenpflicht. Besonders betroffen von der Pandemie ist weiter die Hauptstadt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wächst daher im Nachbarland die Sorge, dass die Bundesregierung Prag als Risikogebiet ausweisen könnte. Der deutsche Botschafter in Tschechien, Christoph Israng, warnte bereits vor mehreren Tagen bei Twitter: „Wir alle müssen umsichtig sein, um Schäden für Gesellschaft und Wirtschaft zu verhindern.“

Mehr Infektionen auf Bali

13.55 Uhr: Auf der beliebten indonesischen Urlaubsinsel Bali hat sich die Zahl bestätigter Corona-Infektionen seit der Öffnung für den einheimischen Tourismus Ende Juli verdoppelt. Allein am Dienstag meldete die Insel mit ihren rund 4,2 Millionen Einwohnern 164 neue Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl auf mehr als 6500.

Zum Vergleich:

Am 31. Juli, als erstmals seit März wieder Gäste von den anderen Inseln des Archipels einreisen durften, lag die Zahl noch bei 3300.

In den vergangenen fünf Wochen ist auch die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 von 48 auf 128 gestiegen.

Zuvor war die gerade bei Surfern und Yogis beliebte „Insel der Götter“ vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Deshalb hatte die Regionalregierung entschieden, Ende Juli zumindest den lokalen Tourismus wiederzubeleben. Für ausländische Gäste herrscht bis mindestens Anfang 2021 weiter eine Reisesperre.

In Indonesien steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Foto: Firdia Lisnawati / dpa

Ady Wirawan, Epidemiologe an der Udayana-Universität in Bali, führt den Anstieg zumindest teilweise auf die Öffnung für den einheimischen Tourismus zurück. „Es liegt nicht an den Besuchern an sich, aber die Wiedereröffnung hat die Leute veranlasst, unvorsichtiger zu werden“, sagte er. Viele Balinesen seien dringend auf die Urlauber angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Derweil ist im besonders schwer von der Pandemie betroffenen Inselstaat Indonesien die Gesamtzahl offiziell erfasster Infektionen auf mehr als 200.000 gestiegen. Die Zahl gemeldeter Todesfälle stieg auf rund 8200.

SPD-Fraktion unterstützt Corona-Bonus für Krankenhaus-Pflegekräfte

13.15 Uhr: Die Brandenburger Landtags-SPD hält den geplanten Corona-Bonus für Krankenschwestern und -Pfleger - nicht nur für Kräfte in Pflegeheimen - für richtig. „Ich hoffe, dass dieser Schritt nicht kleiner ausfällt, als das etwa bei der Prämie für Pflegeheime der Fall ist“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. Lesen Sie hier: „Danke für nichts“: Notärztin fehlt in Krise die Anerkennung

Seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass das Land auch diesen Bonus mit je 500 Euro mittrage. „Mit der Solidarität ist es wie mit der Schwangerschaft: Halbschwanger geht nicht.“ Die Linksfraktion fordert seit längerem, auch Pflegekräfte in Krankenhäusern zu unterstützen. Wegen besonderer Belastungen in der Corona-Krise sollen nun auch Pflegekräfte in Krankenhäusern einen Bonus von bis zu 1000 Euro bekommen - wie schon Beschäftigte in der Altenpflege. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will dies umsetzen.

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) stellen 100 Millionen Euro bereit, um einmalige Prämien für bis zu 100.000 Klinik-Mitarbeiter zu zahlen.

Wer eine einmalige Prämie erhält und in welcher Höhe, sollen die Kliniken in Abstimmung mit den Mitarbeitervertretungen festlegen.

SPD-Fraktionschef Stohn kritisierte, dass damit nicht alle 440.000 Pflegekräfte erreicht würden bundesweit.

Die Arbeitszeit in Deutschland sinkt

12.30 Uhr: In Deutschland wurden seit der Wiedervereinigung in einem Quartal noch nie so wenige Arbeitsstunden geleistet wie im zweiten Vierteljahr 2020. Das ermittelte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. „Die Arbeitszeit ist vor allem durch Kurzarbeit, Abbau der Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten, Freistellungen und weniger Überstunden gesunken“, sagte der Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen beim IAB, Enzo Weber. „Der Rückgang bei der Zahl der Erwerbstätigen blieb in Anbetracht des immensen wirtschaftlichen Schocks dagegen begrenzt“, sagte er.

Das Arbeitsvolumen sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um zehn Prozent auf 13,3 Milliarden Stunden gesunken.

Gegenüber dem ersten Quartal 2020 bedeute das einen saison- und kalenderbereinigten Rückgang um 8,0 Prozent.

Die Arbeitszeit pro Erwerbstätigen habe im zweiten Quartal 297,3 Stunden betragen und damit um 8,8 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals gelegen.

Die Zahl der Kurzarbeiter habe im zweiten Quartal nach ersten Hochrechnungen bei rund 5,5 Millionen und damit auf einem historischen Höchststand gelegen. Der Arbeitsausfall pro Kurzarbeiter habe im Schnitt bei 45 Prozent gelegen.

OECD warnen in Bildungsstudie vor Corona-Folgen

11 Uhr: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnt in ihrer am Dienstag vorgestellten Bildungsstudie vor den Folgen der Corona-Pandemie für den Bildungsstandort Deutschland. Insbesondere lange Schulschließungen seien insgesamt zwar notwendig gewesen, doch ihre Kosten „für die Einzelnen und die Gesellschaft sind sehr hoch“. Vorteile sieht die OECD dagegen in vergleichsweise hohen Bildungsausgaben und einer starken beruflichen Bildung in Deutschland.

Schulen standen in Deutschland schon vor der Corona-Pandemie vor großen Problem wie dem Lehrermangel. Foto: Thomas Frey / dpa

„Bis Ende Juni waren die Schulen in Deutschland effektiv 17 Wochen lang in der einen oder anderen Form geschlossen“, teilte die Organisation mit - im Schnitt der OECD-Länder waren es demnach 14 Wochen. Schulen seien für erfolgreiche Lernergebnisse daher umso mehr auf den Umgang mit digitalen Endgeräten angewiesen. Doch „dies kann sich in Deutschland schwieriger gestalten“, erklärte die OECD und verwies auch auf Nachholbedarf bei digitalen Lernplattformen.

Eine weitere Gefahr für die Schulen: „Wie in vielen anderen OECD-Ländern wird ein großer Teil der Lehrkräfte in Deutschland in den nächsten zehn Jahren das Ruhestandsalter erreichen“, warnte die Organisation. 2018 waren demnach 41 Prozent der Primar- und Sekundarschullehrer in Deutschland über 50 Jahre alt, nur sieben Prozent waren unter 30.

Frankreich will Quarantänezeit verkürzen

10.15 Uhr: In der Corona-Pandemie will Frankreich die Quarantänezeit für Infizierte und ihre Kontaktpersonen von derzeit 14 auf sieben Tage reduzieren. Gesundheitsminister Olivier Véran kündigte für Freitag einen Kabinettsbeschluss dazu an. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung habe der Verkürzung zugestimmt, sagte er am Dienstag dem Radiosender France Inter. Auch in Deutschland ist eine kürzere Quarantänezeit im Gespräch.

„Man ist vor allem in den ersten fünf Tagen ansteckend, nachdem entweder Symptome aufgetreten sind oder nach einem positivem Test“, sagte Véran. Nach einer Woche dann sei das Ansteckungsrisiko nur noch „sehr schwach“.

Mit der Verkürzung will die Regierung eine bessere Akzeptanz der Selbstisolation erreichen: „Ein großer Anteil der Franzosen hält sich nicht an die Quarantäne“, sagte der Gesundheitsminister.

Auch ohne Corona: Mehr Deutsche wollen Masken tragen

9.15 Uhr: Die Corona-Pandemie verändert das Verhalten langfristig – auch bei jungen Menschen. So wollen beispielsweise rund 60 Prozent der 14- bis 34-Jährigen künftig in Erkältungszeiten nicht mehr auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichten. Die große Mehrheit zeigt sich insgesamt deutlich vorsichtiger im Kontakt zu anderen Menschen.

Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie „Zukunft Gesundheit 2020“ der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“. Mehr als 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland zwischen 14 und 34 Jahren wurden im August 2020 dafür befragt.

Mehr junge Deutsche wollen auch nach der Corona-Pandemie nicht auf die Maske verzichten. Foto: Axel Heimken / dpa

Deutsche Exporte legen weiter zu

9.00 Uhr: Die deutschen Exporte haben im Juli weiter zugelegt, bleiben aber noch immer deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Im Vergleich zum Juni stiegen die Ausfuhren um 4,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Gegenüber dem Juli 2019 lagen die Exporte allerdings um 11,0 Prozent niedriger. Im Vergleich zum Februar 2020 – dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – betrug der Rückgang 12,1 Prozent.

Ist Deutschland für den Herbst gerüstet?

8.17 Uhr: Sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch führende Virologen haben zuletzt immer wieder vor einem möglichen Anstieg der Corona-Fallzahlen im Herbst gewarnt. Wie gut ist Deutschland auf eine mögliche weitere Corona-Welle vorbereitet? Lesen Sie hier mehr zum Ausblick auf den Corona-Herbst: Deutschland nutzt im Kampf gegen Corona stumpfe Waffen

Israel meldet neuen Höchstwert bei Corona-Neuinfektionen

7.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, am Vortag seien 3392 neue Fälle registriert worden. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Rekord stammte vom 2. September mit 3173 neuen Corona-Fällen. Mit 463 Fällen ist nun auch die Zahl der Schwerkranken so hoch wie nie zuvor.

Covid-19: Temptations-Sänger Bruce Williamson gestorben

6.51 Uhr: Er prägte viele Jahre den Sound der US-Band The Temptations – nun ist der R’n’B-Sänger Bruce Williamson gestorben. Er erlag mit 49 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie sein Sprecherteam am Montag der US-Zeitschrift „USA Today“ mitteilte. Der Sohn des Sängers, Bruce Alan Williamson Jr., drückte am Montag auf Facebook seine Trauer aus. „Wir werden uns wiedersehen“, schrieb er in dem Eintrag.

RKI meldet 1499 Corona-Neuinfektionen

5.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1499 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mindestens 252 298 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 8. September, 0 Uhr). Bis Dienstagmorgen hatten etwa 226.500 Menschen die Infektion überstanden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9329. Seit dem Vortag wurden vier weitere Todesfälle gemeldet.

Corona-Krise bringt Japan noch drastischeren Wirtschaftseinbruch

4.13 Uhr: Die Wirtschaft in Japan hat im Zuge der Corona-Krise einen noch drastischeren Rekordeinbruch erlitten als bislang erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sank im zweiten Quartal dieses Jahres – auf das Jahr hochgerechnet – um real 28,1 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Dienstag auf Basis revidierter Daten bekanntgab. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker einen Rückgang um 27,8 Prozent ermittelt. Japans Wirtschaft war bereits in den beiden Vorquartalen geschrumpft und steckt damit in einer Rezession.

Trumps Corona-Schecks gingen auch an Österreicher – und an Tote

1.32 Uhr: Von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Schecks zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind nun bei etlichen Österreichern gelandet. Mehr als 100 solcher Schecks über jeweils 1200 Dollar (rund 1000 Euro) sind nach Angaben des ORF inzwischen bei Banken eingelöst worden.

Zu den Empfängern zählt auch ein Rentner aus Linz in Oberösterreich, der einst für kurze Zeit in den USA gearbeitet hatte. Er habe zuerst an einen schlechten Scherz geglaubt, schilderte der Mann in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“ am Montagabend. Die Bank habe die Echtheit des Schecks aber überprüft, und wenig später habe er das Geld auf dem Konto gehabt.

Grund des Geldsegens könnte eine Datenpanne bei den amerikanischen Behörden sein. Die US-Regierung hatte Schecks an zahllose Menschen geschickt, gedacht als Hilfe in der Coronavirus-Krise. US-Bürger mit einem Jahresgehalt von bis zu 75.000 Dollar erhielten Schecks von 1200 Dollar, berufstätige Paare mit einem Gehalt bis 150 000 Dollar entsprechend 2400 Dollar.

Irrtümlich gingen auch Zahlungen an mehr als eine Million Tote. Offenbar hatten das Finanzministerium und die Steuerbehörde vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenenmeldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen.

Bei der Auszahlung von Corona-Schecks in den USA gab es eine Panne. Foto: Patrick Semansky / dpa

Corona-News von Montag, 7. September: Italien verlängert Anti-Corona-Maßnahmen

22.29 Uhr: Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien wie Maskenpflicht und Abstandsregeln bleiben für einen weiteren Monat in Kraft. Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnete am Montagabend nach Regierungsangaben das entsprechende Dekret. Die Vorschriften gelten in dem Mittelmeerland nun bis zum 7. Oktober.

Demnach gibt es in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln weiter die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Menschen sollen einen Abstand von mindestens einem Meter halten. Größere Ansammlungen sind weiter verboten, Stadien und Diskotheken bleiben geschlossen.

Auch die Beschränkungen für Einreisende aus Kroatien, Griechenland, Spanien und Malta gelten weiterhin. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Vereinfacht wird dagegen die Situation für internationale Paare, bei denen einer der Partner in einem Land lebt, aus dem die Einreise nach Italien bislang nicht ohne Weiteres möglich ist. Sie dürfen nun mit einer entsprechenden Erklärung einreisen.

Trump streitet mit Demokraten über Corona-Impfung

22.14 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den Demokraten vorgeworfen, sich aus politischen Gründen gegen eine baldige Corona-Impfung auszusprechen. Die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, lege „sorglose Anti-Impf-Rhetorik“ an den Tag, kritisierte Trump. Die Demokraten wollten eine Impfung wegen der Wahl am 3. November als etwas Negatives darstellen, behauptete er weiter.

Ihnen missfalle, dass der Impfstoff in „Rekordzeit“ entwickelt werde. Er könne vielleicht sogar noch vor der Wahl verfügbar sein, sagte Trump. Harris hatte in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender CNN vor einer Einmischung der Regierung bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff gewarnt. Unter Trump würden unabhängige wissenschaftliche Experten „mundtot gemacht“, sagte die Senatorin.

Libyen meldet höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit März

20.19 Uhr: Libyen hat mehr als tausend neue Corona-Infektionsfälle binnen eines Tages gemeldet, die höchste Zahl seit Ausbruch der Epidemie in dem nordafrikanischen Land im März. 1080 der knapp 4300 am Sonntag vorgenommenen Tests seien positiv ausgefallen, teilte die Gesundheitsbehörde NCDC der von der UNO anerkannten Regierung in Tripolis am Montag mit. Damit steig die Zahl der Infektionsfälle seit März auf über 18.800. 296 Infizierte starben bisher.

Corona-Antikörperstudie in Aachen startet

20.02 Uhr: In Aachen startet am Mittwoch eine bundesweit angelegte Studie zur Untersuchung des Immunstatus der Bevölkerung bei Coronaviren. Nach Reutlingen und Freiburg in Baden-Württemberg sei Aachen die dritte Testregion, sagte der Koordinator der Studie, Prof. Gérard Krause, am Montag in Aachen.

Bis zu 3000 Menschen in der Region sollen bis zum 20. Oktober bei der Antikörperstudie untersucht werden, sagte der Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Lesen Sie hier: Corona-Antikörperstudie in Aachen mit 3000 Teilnehmern

Spanien registriert halbe Million Corona-Infektionen

19.20 Uhr: In Spanien ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf mehr als eine halbe Million gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldet seit Freitag 26.560 neue Fälle, womit die Gesamtzahl nun 525.549 beträgt. 29.516 Infizierte sind demnach mittlerweile gestorben. Die Schwelle von 500.000 bekannten Infektionen hatte bisher kein Land in Westeuropa überschritten.

Spanien ist mit seinen rund 47 Millionen Einwohnern eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen wieder stark angestiegen. Das Auswärtige Amt warnt deshalb vor „nicht notwendigen, touristischen“ Reisen nach Spanien.

Mallorca: Polizeihubschrauber vertreibt Urlauber vom Strand

18.55 Uhr: Offenbar halten sich nicht alle Badegäste sich auf Mallorca an die Corona-Regeln. Daher musste jetzt die Polizei einschreiten – per Hubschrauber. Mehr dazu: Mallorca: Polizeihubschrauber vertreibt Urlauber vom Strand

Professorin stirbt in Vorlesung an Covid-19

18.49 Uhr: In Argentinien ist eine Professorin vor laufender Kamera an den Folgen von Covid-19 gestorben. 40 Studierende mussten in der Online-Vorlesung dabei zusehen. Lesen Sie hier: Professorin stirbt in Vorlesung – Studierende müssen zusehen

London setzt griechische Inseln auf Quarantäne-Liste

18.04 Uhr: Die britische Regierung hat sieben griechische Inseln zu ihrer Quarantäne-Liste hinzugefügt. Das bedeutet, dass Reisende, die von diesen Inseln nach Großbritannien reisen, sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen. Die Regelung gilt ab Mittwoch, sagte Transportminister Grant Shapps. Betroffen sind die Inseln Lesbos, Tinos, Serifos, Mykonos, Kreta, Santorini und Zakynthos.

London hatte bereits im Juni weitreichende Quarantäne-Regeln für Reisende aus vielen anderen Ländern erlassen. Bei Zuwiderhandlungen drohen hohe Geldstrafen.

Die britische Regierung hat die griechischen Ferieninsel Mykonos, einem beliebten Urlaubsort für Prominente, und sechs weitere griechische Inseln zu ihrer Quarantäne-Liste hinzugefügt. Foto: DEREK GATOPOULOS / dpa

WHO lobt deutsche Corona-Investitionen

17.45 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Initiative der deutschen Bundesregierung zur Stärkung des Gesundheitssystems als Vorbild gelobt. Deutschland habe die richtigen Konsequenzen aus den Erfahrungen im Kampf gegen das Coronavirus gezogen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf.

Grundsätzlich gehöre es zu den großen Lehren der Pandemie, dass die Investitionen in das Gesundheitssystem helfen würden, die nächste Herausforderung dieser Art besser zu bestehen. „Das ist nicht die letzte Pandemie. (...) Wenn die nächste Pandemie ausbricht, muss die Welt vorbereitet sein, besser vorbereitet als dieses Mal“, sagte Tedros. Er verwies auf Länder wie Thailand, Südkorea, Uruguay und Japan, die gut für die Corona-Pandemie gerüstet gewesen seien.

Bund und Länder wollen als Konsequenz aus der anhaltenden Corona-Pandemie bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) schaffen.

Zugleich machte die WHO klar, dass sie für unmittelbare Kontaktpersonen von Erkrankten eine 14-tägige Quarantäne für weiterhin sinnvoll hält. „Kontaktpersonen von bestätigten Fällen müssen 14 Tage in Quarantäne“, sagte der WHO-Experte Mike Ryan. Dieser Ansatz gelte nicht für Reisende, die aus Gebieten mit höheren Infektionszahlen kämen, sagte Ryan. „Reisende sind keine Kontakte.“

Spahn unterstützt Idee für Staatsakt für Corona-Opfer

16.49 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützt die Idee eines Staatsakts für die Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland. Er könne es „grundsätzlich nur richtig finden“, dass „wir miteinander als Nation, als Gesellschaft“ das Gedenken an die Opfer begehen, sagte Spahn im Internetprogramm „Bild live“.

Die Zeremonie solle aber auch jenen gewidmet werden, für die die Corona-Krise „hart war im Alltag“. Es sei wichtig zu zeigen, „dass wir wahrnehmen, welche Härten, welches Leid es gegeben hat und zum Teil bis heute noch gibt“.

Schüler scheitert mit Eilantrag gegen Maskenpflicht im Unterricht

16.20 Uhr: Ein Gymnasiast in Bayern ist mit einem Eilantrag gegen die Maskenpflicht im Unterricht vor dem Verwaltungsgerichtshof in München gescheitert. Die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Bayern bleibt demnach bestehen.

Der Verwaltungsgerichtshof bezeichnete die Maskenpflicht in seiner Entscheidung als angemessen. Diese Maßnahme diene dem legitimen Zweck, die Weiterverbreitung des Coronavirus unter den Schülern und Lehrern zumindest zu reduzieren und hierdurch die Virusausbreitung in der Bevölkerung insgesamt einzudämmen. Zudem könnten Betroffene im Einzelfall von der Maskenpflicht befreit werden.

Hintergrund: Schule trotz Corona: Das sind die Regeln der Bundesländer

Krankmeldungen trotz Corona-Pandemie auf gleichbleibendem Niveau

15.58 Uhr: Die Krankmeldungen sind trotz der Corona-Pandemie laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse im ersten Halbjahr 2020 nicht auffällig gestiegen. Unter ihren versicherten Arbeitnehmern lag der Krankenstand als Anteil der Fehltage an allen Arbeitstagen bei 4,4 Prozent - nach 4,3 Prozent im Vorjahreszeitraum und 4,5 Prozent im ersten Halbjahr 2018.

Der Anteil an Covid-19-Diagnosen sei dabei nicht überproportional groß gewesen. Im März war sie demnach für 0,3 Prozent des gesamten Krankenstandes verantwortlich, im April stieg der Anteil etwas auf 0,7 Prozent und sank bis Juni wieder auf 0,2 Prozent.

Biontech darf seinen Impfstoff jetzt auch in Deutschland testen

Das Pharma-Unternehmen Biontech darf seine Impfstoffkandidaten jetzt auch in Deutschland testen. Foto: Friso Gentsch / dpa

14.56 Uhr: Das Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfitzer dürfen ihren Corona-Impfstoff jetzt auch in Deutschland testen. Das Paul-Ehrlich-Institut habe die Erlaubnis dazu erteilt, gab das Mainzer Unternehmen bekannt. Weltweit hatte die Studie über den möglichen Impfstoff bereits Ende Juli mit bis 30 000 Teilnehmern begonnen.

„Eine große, kontrollierte Phase-III-Studie ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Sicherheit und Wirksamkeit eines Impfstoffs zweifelsfrei zu belegen“, sagte der Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin. „Die Einbindung von Studienzentren in Europa, und nun auch in Deutschland, hat speziell zum Ziel, eine hiesige Zulassung zu unterstützen.“ Biontech und Pfizer peilen bei einem Erfolg der aktuellen klinischen Studie zu ihrem möglichen Corona-Impfstoff an, im Oktober den Antrag auf Marktzulassung zu stellen.

Lesen Sie dazu: RKI macht Hoffnung: Impfstoff bis Anfang 2021 erwartet

Firmenpleiten gehen weiter zurück

14.22 Uhr: Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im August einer IWH-Studie zufolge weiter zurückgegangen. Wie aus dem am Montag veröffentlichten Insolvenztrend des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hervorgeht, wurden im vorigen Monat bundesweit 697 Unternehmen insolvent gemeldet - das waren 22 Prozent weniger als im Juli und 26 Prozent weniger als im August 2019.

Der Rückgang sei allerdings mit den in der Corona-Krise gelockerten Regeln im Insolvenzrecht zu erklären, mit denen die Bundesregierung eine Pleitewelle in Folge der Corona-Pandemie verhindern wollte. So müssen überschuldete und zahlungsunfähige Unternehmen bis Ende September zunächst keinen Insolvenzantrag stellen.

Corona-Krise sorgt für leere Kassen bei Veranstaltern

13.52 Uhr: Nach vier Konzerten von Roland Kaiser, Sido und Helge Schneider auf der Berliner Waldbühne mit insgesamt 18.000 Zuschauern hat der Veranstalter Dieter Semmelmann ein kritisches Fazit gezogen. Die Konzerte seien ein Zeichen der Hoffnung, mit den aktuellen Einschränkungen wirtschaftlich aber kein Zukunftsmodell, erklärte Semmelmann am Montag in Berlin. „Wir brauchen dringender denn je eine Perspektive - für einen sinnvollen Neustart und substanzielle finanzielle Unterstützung.“

Von Donnerstag bis Sonntag hatte Roland Kaiser zweimal auf der Waldbühne gesungen, je einmal traten Sido und Helge Schneider auf. Bis Oktober folgen noch Wincent Weiss, „Die Schlagernacht des Jahres“ und Peter Maffay im Zuge der Konzertreihe. Die Waldbühne hat an sich für mehr als 22.000 Menschen Platz, wegen der Corona-Einschränkungen waren die Konzerte nun auf höchstens 5000 Zuschauer begrenzt.

Konzertveranstalter warnen vor finanziellen Schwierigkeiten. Foto: Britta Pedersen / dpa

12.49 Uhr: Das Zeigen eines umstrittenen Plakates auf einer Berliner Anti-Corona-Demonstration könnte für den Arzt und AfD-Bundestagsabgeordneten Robby Schlund berufliche Konsequenzen haben. Die Landesärztekammer Thüringen prüft wegen des Vorfalls ein berufsrechtliches Verfahren gegen Schlund. Der Kammervorstand muss nun entscheiden, ob das Verfahren wirklich eingeleitet wird und will dazu auch Schlund selbst anhören, teilte eine Kammersprecherin mit.

Auf Schlunds Transparent war der Virologe Christian Drosten in Sträflingskleidung mit der Aufschrift „Schuldig“ zu sehen. Die ärztliche Berufsordnung verpflichtet Mediziner, sich untereinander kollegial zu verhalten. „Unsachliche Kritik an der Behandlungsweise oder dem beruflichen Wissen einer Ärztin oder eines Arztes sowie herabsetzende Äußerungen sind berufswidrig“, heißt es in Paragraf 29 der Thüringer Berufsordnung. Schlund selbst hatte sein Plakat als „politische Satire“ bezeichnet, die vom Grundgesetz gedeckt sei.

Polizei in Peru nimmt wegen Corona-Verstößen komplette Hochzeitsgesellschaft fest

11.55 Uhr: Gerade als sich ein Paar in Peru das Ja-Wort geben wollte, hat die Polizei eine Trauung unterbrochen und die komplette Hochzeitsgesellschaft wegen Verstößen gegen Corona-Regeln festgenommen. Das berichtet die Zeitung „La Republica“.

In Peru gilt wegen der Corona-Pandemie eine strikte Ausgangssperre. Trotzdem fand die Hochzeit nach Angaben der Polizei am Sonntag in der Stadt Huancayo in einer Kirche der Pfingstgemeinde statt. Das Paar und ihre zwölf Gäste wurden nach mehreren Stunden und der Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von je 110 Dollar wieder freigelassen.

Stadt Landshut soll kritischen Wert bei der 7-Tage-Inzidenz überschritten haben

10.24 Uhr: Die Stadt Landshut hat laut Angaben ihres Oberbürgermeisters Alexander Putz den kritischen Wert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Putz teilte am Sonntag über Facebook mit, dass der Wert laut dem bayrischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 53,9 liege. Besagter Wert ist auf der Website des Landesamtes selbst bisher nicht verzeichnet.

Putz widersprach zudem den Zahlen des RKI, die einen gesunkenen Wert vermeldet hatten. Im aktuellen Lagebericht des RKI vom Sonntag wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 40,1 angegeben. Landshuts Oberbürgermeister kündigte als Reaktion weitere Maßnahmen an.

Spahn stimmt in Forderung für Corona-Gedenkfeier mit ein

09.33 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Forderung nach einer Gedenkfeier für Corona-Opfer. „Es ist schon auch wichtig, finde ich, zu zeigen, dass wir wahrnehmen, welche Härten, welches Leid es auch eben gegeben hat und zum Teil bis heute noch gibt“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im „Bild“-Gesprächsformat „Die richtigen Fragen“.

Er könne es grundsätzlich nur richtig finden, „dass wir miteinander als Nation, als Gesellschaft auch einen Weg finden“, derer zu gedenken, „für die es hart war im Alltag“, und derer, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Die Frage sei, „in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt“, so Spahn.

Ärztevertreter warnen vor wachsenden Labor-Engpässen

08.21 Uhr: Ärztevertreter warnen vor wachsenden Engpässen bei den Laborkapazitäten in Deutschland: Die beginnende Grippesaison werde die Zahl der nötigen Abstriche vervielfältigen, sagte die Vorsitzende des Berufsverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, unserer Redaktion. Bereits jetzt seien die Laborkapazitäten knapp. „Bei steigenden Infektionszahlen müssen wir im Herbst mit größeren Engpässen und längeren Wartezeiten rechnen.“ Um Grippe-Infektionen und Corona-Infektionen zu unterscheiden, sei in jedem Verdachtsfall ein Rachenabstrich nötig.

Kokain-Schmuggel boomt im Corona-Jahr

7.33 Uhr: Der illegale Drogenhandel ist durch die Corona-Krise nach Erkenntnissen von Europol nicht zurückgegangen. Der Schmuggel von Kokain aus Südamerika nach Europa steuere sogar auf „Rekordwerte“ zu, sagte Sascha Strupp, strategischer Analyst für Drogenhandel bei Europol in Den Haag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Corona hat gar keinen Einfluss auf den Schmuggel über den Meeresweg gehabt.“ Der gesamte Drogenmarkt ist nach den Worten des Drogenexperten „ein Wachstumsmarkt.“

Das Volumen der eingeschleusten Drogen ist nur schwer zu schätzen. Deutliche Hinweise auf eine Zunahme sehen Ermittler etwa in der Menge der beschlagnahmten Drogen. Im Hafen von Rotterdam wurden im ersten Halbjahr 2020 mehr als 25 000 Kilogramm Kokain sichergestellt, mehr als doppelt so viel wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Über die Niederlande, Belgien und Spanien gelangt nach Angaben von Europol das meiste Kokain aus Südamerika nach Europa.

Indien nun bei bestätigten Corona-Fällen weltweit auf Platz Zwei

6.51 Uhr: Indien ist nun nach den USA das Land mit der weltweit zweithöchsten Zahl von registrierten Coronavirus-Infektionen. Laut einer auf Behördenangaben beruhenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden in Indien bis Montag insgesamt 4,2 Millionen Ansteckungsfälle gezählt. Das Land setzte sich damit vor Brasilien, wo es 4,12 Millionen erfasste Infektionsfälle gibt. In den USA liegt die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen bei 6,25 Millionen.

Bei der Zahl der Todesopfer der Pandemie liegt Indien aber weiterhin hinter den Vereinigten Staaten und Brasilien auf dem dritten Platz. 71.642 Todesfälle wurden in Indien bis Montag gezählt. In Brasilien lag die Zahl der registrierten Corona-Toten bei rund 126.200, in den USA bei etwa 188.500.

Verarmte Menschen warten vor dem katholischen Orden, "Missionarinnen der Nächstenliebe", gegründet von Mutter Teresa, wo Nahrungsmittel an Arme und Obdachlose verteilt werden. Indien ist nun das weltweit am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Foto: Bikas Das / dpa

Corona-Kinderbonus wird heute ausgezahlt

5.33 Uhr: Der Kinderbonus zur Unterstützung von Familien in der Corona-Krise wird ab diesem Montag ausgezahlt. Die Familienkassen zahlen im ersten Schritt 200 Euro pro Kind. Insgesamt beträgt die Leistung 300 Euro pro Kind, die zusätzlich zum Kindergeld gezahlt werden. Die zweite Rate von 100 Euro soll im Oktober ausgezahlt werden.

Wann der Kinderbonus auf dem Konto erscheint, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 18 Millionen berechtigte Kinder und junge Menschen. Auf Hartz IV und andere Sozialleistungen wird die Sonderzahlung nicht angerechnet. Verrechnet wird sie allerdings mit dem Kinderfreibetrag bei Gutverdienern.

Lesen Sie dazu: Kindergeld-Zuschuss in Corona-Zeiten – Wer bekommt ihn?

Corona-News von Sonntag, 6. September: Neue Risikogebiete in Frankreich

Frankreich hat sieben neue Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Departements als „rote Zonen“, wo das Virus „aktiv zirkuliert“. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Neu betroffen sind neben den vier Departements Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime und Côte-d’Or mit Großstädten wie Lille, Rouen, Le Havre, Straßburg und Dijon die beiden Verwaltungsbezirke auf der Mittelmeerinsel Korsika und das Übersee-Departement auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean. Zuerst waren im August der Pariser Großraum und Teile der Mittelmeerküste zu Risikogebieten erklärt worden. Deutschland hat eine Reisewarnung für die Pariser Region sowie die Côte Azur und die Provence ausgesprochen.

ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Departements als „rote Zonen“, wo das Virus „aktiv zirkuliert“. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Neu betroffen sind neben den vier Departements Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime und Côte-d’Or mit Großstädten wie Lille, Rouen, Le Havre, Straßburg und Dijon die beiden Verwaltungsbezirke auf der Mittelmeerinsel Korsika und das Übersee-Departement auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean. Zuerst waren im August der Pariser Großraum und Teile der Mittelmeerküste zu Risikogebieten erklärt worden. Deutschland hat eine für die Pariser Region sowie die Côte Azur und die Provence ausgesprochen. In Großbritannien melden die Behörden 2988 neue Infektionsfälle. Im August wurden im Vereinigten Königreich pro Tag rund 1000 Fälle im Durchschnitt erfasst. Erst in den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infektionen gestiegen. Insgesamt wurden in Großbritannien 347.152 Fälle verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich um zwei auf 41.551.

melden die Behörden 2988 neue Infektionsfälle. Im August wurden im Vereinigten Königreich pro Tag rund 1000 Fälle im Durchschnitt erfasst. Erst in den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infektionen gestiegen. Insgesamt wurden in Großbritannien 347.152 Fälle verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich um zwei auf 41.551. Die Polizei auf Mallorca setzt nun einen Hubschrauber ein, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen und Badegäste nach der angeordneten Schließung um 21 Uhr von den Stränden zu schicken. Das berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Demnach flog die Maschine am Wochenende im Tiefflug über die Strände und forderte die Badenden auf, diese zu räumen. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie Badegäste angesichts der Lautstärke und der heftigen Winde unter dem Rotor des Hubschraubers vom Strand Richtung Promenade flohen.

setzt nun einen Hubschrauber ein, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen und Badegäste nach der angeordneten Schließung um 21 Uhr von den Stränden zu schicken. Das berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Demnach flog die Maschine am Wochenende im Tiefflug über die Strände und forderte die Badenden auf, diese zu räumen. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie Badegäste angesichts der Lautstärke und der heftigen Winde unter dem Rotor des Hubschraubers vom Strand Richtung Promenade flohen. Der an Covid-19 erkrankte italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi spricht nach Angaben seines Arztes „optimal“ auf die Behandlung im Krankenhaus an. Die Entwicklung des 83 Jahre alten, mehrfachen Regierungschefs gebe wie am Vortag Anlass zu vorsichtigem Optimismus, sagte Professor Alberto Zangrillo am Sonntag vor Journalisten in Mailand. Trotzdem sei man in einer „fragilen Phase“. Er verwies auf das hohe Alter Berlusconis, das als Risikofaktor gilt. Die Therapie brauche ihre Zeit, sagte Zangrillo.

spricht nach Angaben seines Arztes „optimal“ auf die Behandlung im Krankenhaus an. Die Entwicklung des 83 Jahre alten, mehrfachen Regierungschefs gebe wie am Vortag Anlass zu vorsichtigem Optimismus, sagte Professor Alberto Zangrillo am Sonntag vor Journalisten in Mailand. Trotzdem sei man in einer „fragilen Phase“. Er verwies auf das hohe Alter Berlusconis, das als Risikofaktor gilt. Die Therapie brauche ihre Zeit, sagte Zangrillo. Von diesem Montag an zahlen die Familienkassen den Kinderbonus schrittweise aus . Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Mehr dazu hier: Corona-Kindergeld: Wer bekommt den Kinderbonus zuerst?

. Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Corona-Kindergeld: Wer bekommt den Kinderbonus zuerst? Der künftige Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und GSK soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten. Da Staaten bereit seien, die finanziellen Risiken der Impfstoff-Hersteller mitzutragen, sei es möglich, die Preise „so niedrig wie möglich“ zu halten, sagte der Präsident von Sanofi in Frankreich, Olivier Bogillot, am Samstag dem Sender France Inter. Sanofi arbeitet bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung mit dem britischen Unternehmen GSK zusammen. Der britisch-schwedische Konkurrent AstraZeneca hatte für seinen potenziellen Impfstoff einen Preis von rund 2,50 Euro pro Dosis angekündigt.

der Pharmakonzerne und GSK soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten. Da Staaten bereit seien, die finanziellen Risiken der Impfstoff-Hersteller mitzutragen, sei es möglich, die Preise „so niedrig wie möglich“ zu halten, sagte der Präsident von Sanofi in Frankreich, Olivier Bogillot, am Samstag dem Sender France Inter. Sanofi arbeitet bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung mit dem britischen Unternehmen GSK zusammen. Der britisch-schwedische Konkurrent hatte für seinen potenziellen Impfstoff einen Preis von rund angekündigt. In Frankreich breitet sich das Coronavirus weiterhin schnell aus. In den vergangenen 24 Stunden seien 8550 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit. 4,7 Prozent der ausgewerteten Tests waren demnach positiv. Am Vortag war mit 8975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden.

breitet sich das Coronavirus weiterhin schnell aus. In den vergangenen 24 Stunden seien festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit. 4,7 Prozent der ausgewerteten Tests waren demnach positiv. Am Vortag war mit 8975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden. Die Bundesregierung weitet ihre Corona-Hilfen für Indien deutlich aus. „Täglich werden über 70.000 Neuinfektionen gemeldet – so viele wie in keinem anderen Land“, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) unserer Redaktion. „Jetzt geht es darum, das weitere Ausbreiten zu bremsen. Dazu stellen wir 330.000 Covid-19-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal bereit.“ Finanziert werden diese Maßnahmen dem Bericht zufolge mit 15 Millionen Euro über das Corona-Sofortprogramm des Ministeriums. Zusätzlich stellt das Entwicklungsministerium kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro für Indien bereit. „So helfen wir gemeinsam, dass Nahrungsmittel an 800 Millionen Menschen verteilt und Überbrückungshilfen an 320 Millionen Menschen geleistet werden können, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben“, sagte Müller. „Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen.“

Corona-News von Samstag, 5. September: Frank-Walter Steinmeier fordert Gedenkzeremonie für Corona-Opfer

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen Besuch zur 30-Jahre-Feier des Freistaats Sachsen durch die Unterschiede in den Bundesländern verteidigt.

(CDU) hat seinen Besuch zur 30-Jahre-Feier des Freistaats Sachsen durch die Unterschiede in den Bundesländern verteidigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) will den Angehörigen von Opfern der Corona-Pandemie in ihrer Trauer helfen und hat dafür eine Gedenkzeremonie in Deutschland angeregt.

(SPD) will den Angehörigen von Opfern der in ihrer Trauer helfen und hat dafür eine in Deutschland angeregt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger eindringlich aufgerufen, Herbstferien und Weihnachtsurlaub in Deutschland zu verbringen und erinnerte an die Massenausbrüche im Skiort Ischgl.

(CDU) hat die Bürger eindringlich aufgerufen, und in Deutschland zu verbringen und erinnerte an die Massenausbrüche im Skiort Ischgl. Trotz der neuen Panne bei Testzentren hält das bayerische Gesundheitsministerium an seiner Teststrategie fest. „Es geht nicht um irgendwelche sinnlosen Massentestungen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag. Lesen Sie hier: Coronatest-Panne: Wie es zur Blamage in Bayern kam

an seiner fest. „Es geht nicht um irgendwelche sinnlosen Massentestungen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag. Coronatest-Panne: Wie es zur Blamage in Bayern kam Bund und Länder wollen bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) schaffen. Auch interessant: Gesundheitsämter alarmiert: Kommt die zweite Corona-Welle?

Bund und Länder wollen bis Ende 2022 mindestens (ÖGD) schaffen. Gesundheitsämter alarmiert: Kommt die zweite Corona-Welle? Patientenschützer haben eine zweite Überprüfung positiver Corona-Tests gefordert

Patientenschützer haben eine zweite Überprüfung positiver Corona-Tests gefordert In Indien ist die Zahl der Corona-Fälle auf über vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet.

ist die Zahl der Corona-Fälle auf über vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet. In der Corona-Krise zeigt sich deutlich: Leiharbeiter sind oft die ersten, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihren Job los sind.

Die deutsche Wirtschaft erholt sich nach Einschätzung Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits von der Corona-Krise.

(SPD) bereits von der Corona-Krise. In Berlin gilt für Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern ab sofort Maskenpflicht.

Corona-Hilfen: Bundesregierung unterstützt Textilindustrie in Entwicklungsländern

1.01 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller hat Corona-Hilfen in Höhe von 14,5 Millionen Euro für die Textilindustrie in Entwicklungsländern angekündigt.

Corona-News von Freitag, 4. September: Forscher befürchten mehr als 400.000 Corona-Tote in den USA

Forscher befürchten in den USA einem viel beachteten Modell zufolge bis zum Jahresende 410.000 Corona-Tote

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine neue Version der deutschen Corona-Warn-App in den App-Stores von Apple und Google veröffentlicht. Mit diesem Update sollen verschiedene Fehler behoben werden, die in den älteren Versionen noch auftauchen

Die Corona-Lage in Österreich wird ab jetzt wöchentlich mit einem Ampelsystem bewertet. Vier Farben von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen konkrete Maßnahmen bedeuten, die für die jeweils betroffene Region gelten sollen

Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen

Nach der frühen Freigabe des weltweit ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus zur breiten Verwendung in der Bevölkerung hat Russland Details zu seinem Wirkstoff veröffentlicht. Demnach regt der Impfstoff eine Immunantwort

Robert Pattinson hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert

hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert Die australische Regierung hat die internationale Corona-Reisesperre um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert

um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert Wird es in der Pandemie Weihnachtsmärkte geben? Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Lesen Sie: Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle

erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle Gesundheits-Politikerinnen und -Politiker aus mehreren Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen von 14 auf fünf Tage verkürzt wird. Lesen Sie dazu: Neuer Podcast – Drosten schlägt Verkürzung der Quarantäne vor

Corona-News von Donnerstag, 3. September: Dänemark will Grenzübergänge schnell öffnen

Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen

Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen Mit mehreren Tausend Fans hat Schlagerstar Roland Kaiser in der Berliner Waldbühne seine Corona-Konzert-Zwangspause beendet

Für die Kanarischen Inseln wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab

wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab Die Türkei hat die Regeln für Hochzeiten und Feste verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit

hat die verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit Mit einem Coronavirus-Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November möchte US-Präsident Donald Trump seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Lesen Sie hier: Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl

am 3. November möchte US-Präsident seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei „Markus Lanz“ deutlich seine Meinung zu den Ausschreitungen bei der Corona-Demo in Berlin gesagt. Von „verabscheuungswürdig“ und „Schande“ sprach der Politiker. Mehr über die Sendung lesen Sie hier : Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“

: Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mangelnden Schutz des Deutschen Bundestages bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion

hat mangelnden Schutz des bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion Bei „Maischberger“ erklärte Sahra Wagenknecht, warum sie der Corona-Warn-App kein Vertrauen schenkt. Das zog Kritik nach sich. Frank Thelen konterte: „Dann dürften Sie auch keine Kopfhörer benutzen oder ihre Watch abgleichen.“ Mehr zum Streit gibt es hier: „Maischberger“: Sahra Wagenknecht hält wenig von Corona-App

In Israel sind an einem Tag mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden

erfasst worden Für Pflegekräfte mit besonderen Belastungen wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine Bonuszahlung kommen

wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine kommen Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert

(48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem infiziert Husten, Fieber, Kopfschmerzen – es könnte Corona sein. Es könnte aber auch die Grippe sein. Anfang Oktober beginnt üblicherweise die Saison und die ersten Praxen bieten bereits Termine für die Grippeschutzimpfung an. Lesen Sie hier: Wie gefährlich wird die Grippesaison in der Corona-Krise? Und: Ist Deutschland gut darauf vorbereitet?

Corona-News von Mittwoch, 2. September: Filmfestival in Venedig startet mit Gedenken an Corona-Tote

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine Symptome der Covid-19-Krankheit habe

ist positiv auf das getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine der Covid-19-Krankheit habe Die belgische Provinz Antwerpen ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die rumänischen Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen

ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Auch die kroatische Region Zadar taucht nun auf der Liste der Risikogebiete des RKI auf.

Weil sie einen Test nach ihrer Teilnahme bei einer Corona-Demo verweigerte, wurde einer Mitarbeiterin im Pflegeheim gekündigt. Lesen Sie hier, was ein Anwalt dazu sagt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit Covid-19 veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden

(WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben 2 000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet

vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident (CDU) erwartet Thailand hat seit 100 Tagen keine Infizierungen mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht

mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht Die Corona-Warn-App des Bundes stößt in der Bevölkerung weiterhin auf große Vorbehalte: In einer Umfrage mit 2000 Befragten gaben 52 Prozent der Befragten an, sie wollten die App des RKI nicht installieren

Die knapp 2000 Kliniken in Deutschland sollen über die Corona-Krise hinaus eine Milliarden-Spritze für Investitionen bekommen. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der drei Milliarden Euro als Förderung vom Bund vorsieht. Die Länder können weitere Mittel von bis zu 1,3 Milliarden Euro beisteuern

Die von SPD-Parteichefin Saskia Esken verwendete Bezeichnung „Covidioten“ für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung

verwendete Bezeichnung für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung Im überfüllten Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia

auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia Die Ausnahmen für das Insolvenzrecht in der Corona-Krise sollen verlängert werden. Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind

zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Volkszählung soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags

soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags Gesichtsschilder sowie Masken mit einem Ventil sind amerikanischen Forschern zufolge als Corona-Schutz weniger effektiv als medizinische Masken und Stoffmasken . Lesen Sie hier: Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz

. Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz Ein neuer Forschungsbericht aus Frankreich zeigt: Babys können sich offenbar im Mutterleib mit dem Coronavirus anstecken. Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken

Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab, die einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen garantieren soll und von der WHO mitgetragen wird. Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten.

Corona-News von Dienstag, 1. September: Corona-Podcast von Drosten zurück

Corona-News von Montag, 31. August: Frankreich meldet über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 3082 Neuansteckungen gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden

sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden Die Zahl der in den USA registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von sechs Millionen überschritten. Lesen Sie hier: Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa

Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt

und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998

Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden

