Corona: RKI aktualisiert Risikogebiete - mit Kanaren und Kroatien

Wegen steigenden Zahlen sind gelten jetzt auch die Kanaren als Corona-Risikogebiet

Auch für die kroatische Region Zadar wurde die gleiche Einschätzung getroffen, eine Reisewarnung wurde bislang aber nicht ausgesprochen

Ein mutmaßlicher Maskenverweigerer hat in Düsseldorf zwei Polizisten verletzt

Ein Elternpaar in Schweden hat seine drei Kinder aus Angst vor der Corona-Pandemie vier Monate lang in der Wohnung eingesperrt

Corona-Schnelltest kommt im September auf den Markt

Gegen die Corona-App gibt es in Deutschland noch immer große Vorbehalte

Im Migrantencamp Moria auf Lesbos gibt es einen ersten registrierten Corona-Fall

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 246.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9300 Todesfälle

Weltweit wurden über 25,7 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 858.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Noch in diesem Monat will der Pharmakonzern Roche einen Corona-Schnelltest auf den europäischen Markt bringen. Innerhalb von 15 Minuten solle das Testergebnis feststellen, so Roche. Ein Labor sei nicht nötig.

In Russland starten derweil bereits in dieser Woche die ersten Impfungen gegen das Coronavirus. Die österreichische Regierung hält erst Impfungen immerhin bereits ab Januar für möglich. Der Hersteller des erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten AstraZeneca haben mit großflächigen klinischen Tests in den USA begonnen.

Nach Worten von Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza könnte der Impfstoff noch dieses Jahr verfügbar sein, wenn sich der Stoff als sicher erweise, sagte der Minister. Die EU hat sich in einem Vertrag mit dem Unternehmen bereits 300 Millionen Einheiten plus einer Option auf weitere 100 Millionen gesichert.

Corona-News-Ticker: Über 1000 Neuinfektionen in Deutschland

Der Corona-Podcast von Christian Drosten ist aus der Sommerpause zurückgekehrt – mit geändertem Konzept. Neben dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité ist auch die Virologin Sandra Ciesek Gesprächsgast in dem NDR-Format „Coronavirus-Update.“ Der Virologe sagte in der ersten Folge: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen, macht wirklich Sinn – und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,84. Lesen Sie dazu: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Corona-News von Mittwoch, 2. September: WHO empfiehlt Hormonbehandlung für schwerkranke Covid-19-Patienten

19.12 Uhr: Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung auch die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Auch die kroatische Region Zadar taucht nun auf der Liste der Risikogebiete des RKI auf.

18.49 Uhr: Weil sie einen Test nach ihrer Teilnahme bei einer Corona-Demo verweigerte, wurde einer Mitarbeiterin im Pflegeheim gekündigt. Lesen Sie hier, was ein Anwalt dazu sagt.

18.40 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit Covid-19 veröffentlicht. Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden, heißt es in den nun veröffentlichten Richtlinien. Patienten mit leichtem Verlauf der Krankheit, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst wird, sollen ausdrücklich nicht mit den Wirkstoffen behandelt werden.

Die Empfehlung geht auf Erkenntnisse aus Studien mit verschiedenen Medikamenten für Covid-19-Erkrankte zurück. Kortikosteroide beeinflussen unter anderem den Stoffwechsel, den Wasser- und Elektrolythaushalt, das Herz-Kreislauf- und Nervensystem. Sie sind in der medizinischen Praxis gut bekannt und werden unter anderem bei Immunerkrankungen eingesetzt.

Ein Wirkstoff aus der Gruppe ist Dexamethason, für das Analysen zeigten, dass es die Sterberate bei bestimmten Covid-19-Patienten vermindern kann. Es bekämpft nicht das Virus selbst, sondern bremst die vielfach überschießende Reaktion des Immunsystems aus. Zur Gruppe zählen auch Hydrokortison und Methylprednisolon.

Sachsen feiert im Stadion mit 2000 Gästen – Laschet mit dabei

17.38 Uhr: Der Freistaat Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung im Erzgebirgsstadion in Aue. Neben 2000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet. In das Stadion passen eigentlich 16.000 Menschen, erlaubt sind am Samstag aber nur 2000 – unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Die Opposition in NRW übt dennoch harsche Kritik an Laschets Auftritt. „Das kann nicht wahr sein. Wie glaubwürdig ist ein Ministerpräsident, der in seinem Bundesland Wasser predigt und Großveranstaltungen untersagt, aber selbst auf einer Party mit 2000 Gästen in Sachsen Geburtstagswein trinkt?“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Der „innerparteiliche Wahlkampf“ habe offenbar Laschets Realitätssinn getrübt.

Thailand meldet 100 Tage ohne Corona-Infizierungen im Inland

16.45 Uhr: Thailand hat seit 100 Tagen keine Infizierungen mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha gratulierte dem Land am Mittwoch und sprach von einer guten Leistung, die das Land sicher mache. Zugleich mahnte er die Menschen, Thailand gemeinsam aus der durch die Pandemie ausgelösten Krise zu holen. „Wenn wir einander nicht helfen, kann niemand von uns vorankommen“, sagte er.

Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein. Am Mittwoch waren es nach Angaben der Gesundheitsbehörden acht Personen.

Thailand hat seit 100 Tagen keine Infizierungen mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Eltern in Schweden sperren Kinder aus Angst vor Corona vier Monate ein

15.59 Uhr: Ein Elternpaar in Schweden hat seine drei Kinder aus Angst vor der Corona-Pandemie vier Monate lang in der Wohnung eingesperrt. Die Kinder im Alter zwischen zehn und 17 Jahren wurden nun auf Veranlassung eines Gerichts im südschwedischen Jönköping aus der Familie genommen, wie ihr Anwalt Mikael Svegfors mitteilte.

Aus dem Gerichtsbeschluss geht hervor, dass die Eltern ihre Kinder in ihren Zimmern einsperrten. Selbst innerhalb der Wohnung durften sie demnach untereinander keinen Kontakt haben. Zudem hätten die Eltern die Wohnungstür „vernagelt“. Dies bestreitet das Paar jedoch, wie sein Anwalt einem örtlichen Radiosender sagte.

Das Elternpaar stammt laut Svegfors aus „einem anderen Teil der Welt“ und spricht nur gebrochen Schwedisch. Die beiden hätten die Nachrichten aus ihrem Heimatland verfolgt, das striktere Ausgangsbeschränkungen als Schweden verhängt hatte, erklärte der Anwalt. Anders als die restlichen europäischen Länder hatte Schweden in der Corona-Krise keine Ausgangsbeschränkungen angeordnet und auch die meisten Schulen offen gelassen.

Maskenverweigerer in Düsseldorf attackiert und verletzt Polizisten

15.50 Uhr: Ein mutmaßlicher Maskenverweigerer hat in Düsseldorf zwei Polizisten verletzt. Der polizeibekannte 25-Jährige sei bei einer Kontrolle in einem Bus aufgefallen, weil er keine Maske trug, berichtete ein Polizeisprecher. Als der Mann angesprochen wurde, sei er mit erhobenen Fäusten und mit einem Knie voran in vollem Lauf aus dem Bus auf eine 23-jährige Polizistin gesprungen, die sich ihm in den Weg gestellt hatte.

Nach dem Angriff habe der Mann weiter zu fliehen versucht, sei aber von einem 30-jährigen Polizisten überwältigt und zu Boden gebracht worden. Dort habe er weiter nach dem Beamten getreten und geschlagen. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Rheinbahn sei es gelungen, ihm Handfesseln anzulegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizistin sei so stark verletzt, dass sie vorerst nicht mehr dienstfähig sei. Ihr Kollege kam mit leichten Verletzungen davon.

Vorbehalte gegen Warn-App der Regierung groß

14.36 Uhr: Die Corona-Warn-App des Bundes stößt in der Bevölkerung weiterhin auf große Vorbehalte, obwohl Experten ihr einen spürbaren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie bescheinigen. In einer Umfrage im Auftrag des Technikverbandes gfu gaben 52 Prozent der Befragten an, sie wollten die App des Robert Koch-Instituts nicht installieren. Die Studie mit 2000 Befragten wurde am Mittwoch im Vorfeld der Technikmesse IFA veröffentlicht.

Knapp die Hälfte (48 Prozent) erklärte, die App habe für sie keinen persönlichen Mehrwert. Ein Drittel (33 Prozent) bezweifelte, dass die Daten ausreichend geschützt sind. Dabei hatten Datenschützer und auch Nicht-Regierungsorganisationen wie der Chaos Computer Club das Datenschutzkonzept der App zum Start ausdrücklich gelobt. Knapp ein Drittel (30 Prozent) befürchtet Eingriffe in die Selbstbestimmung.

Die Anwendung gehört mit über 17 Millionen Downloads in Deutschland zu den erfolgreichsten Anwendungen in den App Stores von Apple und Google.

Rund ein Drittel (35 Prozent) der Befragten hatte die App bereits runtergeladen oder plante dies.

13 Prozent gaben an, dass eine Installation der App bei ihnen technisch nicht möglich sei.

Insgesamt bewerteten die Nutzer die App eher positiv. Fünf Prozent sind damit eher unzufrieden und nur drei Prozent völlig unzufrieden.

Unterdessen haben Apple und Google das technische Fundament der App erweitert. Die Tech-Konzerne geben Regierungen nun die Möglichkeit, eine Corona-Warn-Infrastruktur auf Smartphones auch ohne eine gesonderte App aufzusetzen.

Die Corona-Warn-App stößt weiterhin auf große Vorbehalte in der Bevölkerung. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Google integriert dafür die nötige Funktionalität direkt in Play Services des Betriebssystems Android, Apple in die Version 13.7 des iOS-Systems seiner iPhones. Die Nutzer werden gefragt, ob sie an der Nachverfolgung teilnehmen wollen. Ohne eine aktive Zustimmung wird die Tracing-Funktion nicht aktiv. Bestehende Corona-Warn-Apps werden weiterhin funktionieren.

Mehr Geld für Deutschlands Kliniken

13.40 Uhr: Die knapp 2000 Kliniken in Deutschland sollen über die Corona-Krise hinaus eine Milliarden-Spritze für Investitionen bekommen. Das Kabinett brachte am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg, der drei Milliarden Euro als Förderung vom Bund vorsieht. Die Länder können weitere Mittel von bis zu 1,3 Milliarden Euro beisteuern.

Investiert werden kann etwa in moderne Notfalleinrichtungen, digitale Lösungen wie elektronische Behandlungsdokumentationen oder Patientenportale und IT-Sicherheit. „So verbessern wir die Versorgung von Patientinnen und Patienten und sorgen für mehr Sicherheit“, sagte Spahn.

„Covidiot“ von Meinungsfreiheit gedeckt

12.17 Uhr: Die von SPD-Parteichefin Saskia Esken verwendete Bezeichnung „Covidioten“ für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die zugespitzte Formulierung „Covidiot“ sei „als Meinungsäußerung in der politischen Auseinandersetzung in der Corona-Pandemie nicht strafbar“ und von der Meinungsfreiheit gedeckt, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft prüfte nach eigenen Angaben vom Mittwoch hunderte von gleichgelagerten Strafanzeigen gegen Esken wegen des Verdachts der Beleidigung und stellte die Verfahren ohne Aufnahme von Ermittlungen ein. Esken hatte auf Twitter anlässlich der ersten Berliner Großdemonstration am 1. August geschrieben: .„Tausende Covidioten feiern sich in #Berlin als “die zweite Welle’, ohne Abstand, ohne Maske.“

Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD, war nach einer Twitter-Äußerung angezeigt worden. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Corona-Fall im Migrantencamp Moria auf Lesbos

12.11 Uhr: Im überfüllten Migrantenlager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia, dem bereits im Juli Asyl gewährt worden sei, teilte das Migrationsministerium in Athen mit.

Er sei zunächst nach Athen gefahren, habe dort aber keine Arbeit gefunden und sei dann nach Moria zurückgekehrt. Die Gesundheitsbehörden gehen demnach allen Kontakten des Mannes nach, um auch sie auf das Virus zu testen. Das Lager wurde für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, wie das Migrationsministerium weiter mitteilte.

Spahn verteidigt harte Corona-Maßnahmen zu Beginn der Pandemie

11.59 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat um Verständnis für das Vorgehen in der Corona-Krise geworben und zur Dialogbereitschaft aufgerufen. „Das Virus ist dynamisch, wir müssen es auch sein“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Man lerne jeden Tag besser, die Balance zwischen Infektionsschutz und Alltag zu finden. Etwa im Einzelhandel oder in Pflegeeinrichtungen sei die Lage mit Hygienekonzepten und Masken derzeit gut im Griff.

Bund und Länder hätten zudem vereinbart, im Fall lokaler Ausbrüche regional angepasst Maßnahmen zu ergreifen und „sicherlich nicht noch mal so flächendeckend“. Es gelte, miteinander aufzupassen, dass keine neue Dynamik entstehe und die Situation nicht entgleite. Es sei aber mit relativ niedrigen Infektionszahlen auch bereits viel erreicht. Damit könne man „zuversichtlich“ in den Herbst und Winter gehen. Zugleich verteidigte Spahn erneut die weitreichenden Beschränkungen im Frühjahr, die in der damaligen Lage richtig gewesen seien.

Mit Blick auf Proteste gegen die Corona-Politik wie in Berlin und bei eigenen Wahlkampfterminen sprach Spahn von einer „lauten aggressiven Minderheit“. Nach seiner Einschätzung trägt die große Mehrheit der Bürger die Maßnahmen mit und ist auch bereit zur Diskussion.

Widerspruch sei in der Demokratie aber nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Dabei gehe es etwa beim Maskentragen im Unterricht nicht um absolute Wahrheit, sondern um Abwägungen. Wenn bei einigen „vor lauter Hass und Schreien“ kein Gespräch möglich ist, dann sei dies so.

Es sei aber wichtig, Gespräche anzubieten. Spahn sagte, er habe keine Antwort darauf, welche Situation in den vergangenen Monaten solchen Hass und Frust ausgelöst habe.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, auf einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Pflegeheimmitarbeiterin verweigert nach Anti-Corona-Demo Test

11.13 Uhr: Ein Senioren- und Pflegeheim im schleswig-holsteinischen Itzstedt hat einer Mitarbeiterin fristlos gekündigt, weil sie nach der Teilnahme an der Anti-Corona-Demonstration in Berlin einen Coronatest verweigert hatte.

Der Pflegedienstleiter der privaten Einrichtung bestätigte die Kündigung am Mittwoch. In einem Pflegeheim seien besonders strenge Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, an die sich alle Mitarbeiter halten müssten, sagte er zur Begründung. Dazu gehöre unter anderem ein Corona-Test bei entsprechenden Krankheitssymptomen.

Die Mitarbeiterin hatte sich nach der Demo in Berlin wegen Erkältungssymptomen krank gemeldet. Unter Arbeitsrechtlern ist umstritten, ob die Kündigung wirksam ist.

Ausnahmen für Insolvenzantrag verlängert

11.10 Uhr: Die Ausnahmen für das Insolvenzrecht in der Corona-Krise sollen verlängert werden. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind.

Diese Regelung war im März zunächst bis September eingeführt worden, um eine Pleitewelle in der Pandemie zu verhindern. Normalerweise muss ein Insolvenzantrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenzgrundes gestellt werden. Der Bundestag muss der Verlängerung noch zustimmen.

Leipziger Buchmesse verschiebt Termin für 2021

11.01 Uhr: Die Leipziger Buchmesse verschiebt ihren Termin im nächsten Jahr vom März auf Ende Mai. Das neue Datum in der wärmeren Jahreszeit gebe den Messemachern in der Corona-Pandemie mehr Flexibilität, erklärte Direktor Oliver Zille.

Die Buchmesse soll nun vom 27. bis 30. Mai veranstaltet werden. Eigentlich findet die Frühjahrsschau der Buchbranche immer im März statt, für 2021 war als Termin der 18. bis 21. März vorgesehen gewesen. Der Mai-Termin soll aber eine Ausnahme bleiben. 2022 peilt die Buchmesse laut Zille eine Rückkehr zu ihrem angestammten März-Termin an.

Die Leipziger Buchmesse war wegen des Coronavirus abgesagt worden. Foto: Jan Woitas / dpa

Corona-Krise: Volkszählung soll verschoben werden

10.55 Uhr: Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Volkszählung soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags. Auch der Bundesrat befasst sich noch damit.

Die Vorbereitungsarbeiten für den Zensus hätten nicht wie geplant erledigt werden können, heißt es zur Begründung im Gesetzentwurf. So habe Personal aus den Statistikbehörden in Bund und Ländern „zum Teil in erheblichem Umfang“ an anderer Stelle ausgeholfen, etwa in Gesundheitsämtern.

Corona-Krise: Schottland verschärft Kontaktbeschränkungen

10.46 Uhr: In Teilen Schottlands sind die Kontaktbeschränkungen verschärft worden. Betroffen davon sind der Großraum Glasgow und westliche Regionen des britischen Landesteils. Seit Mittwoch dürfen sich die Bewohner dort nicht mit Mitgliedern anderer Haushalte Hause treffen.

„Die Übertragungen scheinen mehr in Wohnungen und zwischen Haushalten zu passieren als in Pubs und Restaurants“, begründete die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die Maßnahme. Schulen und Kindergärten sollen geöffnet bleiben.

Nicola Sturgeon, Premierministerin von Schottland, hat in Teilen Schottlands die Kontaktbeschränkungen verschärft. Foto: Andrew Milligan / dpa

Mehrheit befürwortet laut Umfrage Großveranstaltungsverbot

9.52 Uhr: Laut einer Umfrage hält es die Mehrheit für richtig, dass Großveranstaltungen verboten bleiben, bei denen die Hygieneregeln nicht eingehalten werden können. 77 Prozent gaben in der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, dass sie das Verbot „voll und ganz“ oder „eher“ befürworteten.

Nur 15 Prozent der 945 Befragten lehnen es demnach ab.

Mit 88 Prozent besonders hoch war die Zustimmung zu der Regelung unter den Menschen, die zum Zeitpunkt der Umfrage 55 Jahre oder älter waren. Unter den 18- bis 24-Jährigen waren es nur 55 Prozent.

Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich sind, sollen bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden. Eine Länder-Arbeitsgruppe soll bis Ende Oktober Regelungen für einen einheitlichen Umgang mit Publikum bei bundesweiten Sportveranstaltungen vorschlagen.

Tesla-Chef Musk trifft Peter Altmeier vermutlich am Mittwoch

9.21 Uhr: Tesla-Chef Elon Musk könnte nach dpa-Informationen am Rande einer Fraktionsklausur in Berlin am Mittwochnachmittag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) treffen. Darum geht es bei dem Treffen.

Am Dienstag hatte Musk das Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Covid-19-Impfstoff arbeitet, in Tübingen besucht.

Musk hatte zuvor auf Twitter angekündigt, er komme wegen einer Zusammenarbeit mit Curevac und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin nach Deutschland. „Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für Curevac und möglicherweise andere“, hatte Musk erklärt. Curevac gilt als ein Hoffnungsträger auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff.

Elon Musk bei seinem Besuch des Biotech-Unternehmens Curevac. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Studie zu Corona-Schutz: Stoffmasken effektiver als Gesichtsschilder

9.01 Uhr: Gesichtsschilder sowie Masken mit einem Ventil sind amerikanischen Forschern zufolge als Corona-Schutz weniger effektiv als medizinische Masken und Stoffmasken.

Das veranschaulichten die Wissenschaftler der Florida Atlantic University mit einer Video-Untersuchung. An einer Puppe, mit der Niesen und Husten nachgeahmt wurde, verfolgten sie die Bewegung der künstlich hergestellten Tröpfchen mithilfe von Laserlicht in einem dunklen Raum. Lesen Sie hier: Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz

Aus der Visualisierung geht hervor, dass das Plastikschild zwar zunächst die Vorwärtsbewegung der austretenden Luft blockt, die Tröpfchen sich dann aber um das Visier herum im Raum verteilen. Bei Masken mit einem Ventil sei es ähnlich. Dort werde die Luft durch die Öffnungen am Ventil ungefiltert herausgedrückt und verteile sich ebenfalls. Zwar filtern den Angaben der Wissenschaftler nach Ventil-Masken die eingeatmete Luft, nicht jedoch die austretende.

Spezielle Atemschutzmasken (N95-Standard) und die vielfach verwendeten einfachen Stoffmasken böten zwar keinen hundertprozentigen Schutz, ließen aber weniger Tröpfchen durch.

Die Strömung künstlich hergestellter Atem-Tröpfchen beim Tragen einer N-95-Gesichtsmaske mit Ausatemventil (l.) und einem Gesichtsschild (r.) wird simuliert. Foto: - / dpa

Anti-Corona-Proteste: Querdenken 711 will in Konstanz demonstrieren

8.49 Uhr: Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 will am 3. Oktober in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Eine Demo in Berlin sei nicht geplant, sagte Organisator Michael Ballweg im Deutschlandfunk.

Am Samstag hatten sich Zehntausende Menschen in der Hauptstadt versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Darunter waren auch größere Gruppen von sogenannten Reichsbürgern.

Corona-Wut in Berlin – Zehntausende auf der Straße Corona-Wut in Berlin – Zehntausende auf der Straße

Lockerung der Corona-Regeln in Niedersachsen erneut verschoben

8.28 Uhr: Niedersachsen hat die Lockerungen der Corona-Regeln um weitere zwei Wochen auf den 1. Oktober verschoben. Das sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei. Die rot-schwarze Landesregierung wolle zunächst die Auswirkungen von Schulbeginn und Urlaubsrückkehrern abwarten, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Zunächst war der 1. September für weitere Lockerungen angepeilt worden, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte aber bereits vor zwei Wochen eine Verschiebung des Termins auf Mitte September angekündigt – dieses Datum wurde nun erneut nach hinten geschoben.

Bericht: Babys können sich im Mutterleib mit Corona anstecken

7.01 Uhr: Ein neuer Forschungsbericht aus Frankreich zeigt: Babys können sich offenbar im Mutterleib mit dem Coronavirus anstecken. Wie sich das auf die Kinder auswirken kann, ist noch unklar. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken

USA lehnen Teilnahme an Impfstoff-Initiative ab

6.43 Uhr: Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab, die einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen garantieren soll. Die USA ließen sich nicht durch multilaterale Projekte einschränken, die unter dem Einfluss „der korrupten Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Chinas“ stünden, hieß es am Dienstag (Ortszeit) in einer Erklärung aus dem Weißen Haus. Covax wird federführend von den Impfallianzen Gavi und Cepi und von der WHO getragen.

Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten. Präsident Donald Trump warf der in Genf ansässigen Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die WHO zahle als die USA. Trump macht die WHO mitverantwortlich für die hohe Anzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus.

Donald Trump hatte der WHO in der Corona-Krise schwere Vorwürfe gemacht. Foto: Alex Brandon / dpa

Über 1200 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

5.19 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen auf seiner Homepage bekannt (Datenstand 2. September, 0 Uhr).

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 244.855 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9313. Seit dem Vortag wurden elf Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 219.100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Corona-Sterblichkeit in Peru am höchsten

4.34 Uhr: Gemessen an der Bevölkerungszahl sterben in keinem Flächenstaat der Erde so viele Menschen an der Krankheit Covid-19 wie in Peru. 89,99 Tote je 100.000 Einwohner registrierte das südamerikanische Land zuletzt. Damit liegt es vor Belgien, Andorra und Großbritannien weltweit an erster Stelle. Nur der Kleinstaat San Marino in Italien kommt umgerechnet auf die Bevölkerungszahl auf noch mehr Tote – allerdings mit insgesamt gerade einmal 42 Opfern.

Bislang haben sich in Peru über 652.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 28.000 Patienten sind an Covid-19 gestorben. In Südamerika ist nur das viel größere Brasilien stärker von der Pandemie betroffen.

Roche: Neuer Corona-Schnelltest soll Ergebnis in 15 Minuten liefern

0.03 Uhr: Der schweizerische Pharmakonzern Roche wird noch im laufenden Monat einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Bei diesem stehe das Testergebnis in der Regel innerhalb von 15 Minuten fest, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Der Test soll laut den Angaben Ende September zunächst in Europa (Länder mit CE-Kennzeichnung) lanciert werden. Es sei aber geplant, auch in den USA bei der zuständigen Behörde FDA eine schnelle Zulassung (Emergency Use Authorisation) zu beantragen.

Der Test kann der Mitteilung zufolge ohne Laborinfrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden und habe eine hohe Zuverlässigkeit. Bei der Markteinführung sollen laut Roche monatlich 40 Millionen Schnelltests zur Verfügung stehen. Diese Kapazität werde sich bis Ende dieses Jahres mehr als verdoppeln.

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, im Roche-Entwicklungslabor für den serologischen Antikörpertest Elecsys Anti-Sars-CoV-2. Foto: Peter Kneffel / dpa

Corona-News von Mittwoch, 1. September: Corona-Demo an Siegessäule – weniger Teilnehmer als erwartet

20.06 Uhr: Die Demonstration von Gegnern der staatlichen Corona-Politik an der Berliner Siegessäule hat kein Verkehrschaos verursacht. Es sei auch zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend. Gegen 18 Uhr seien gut 180 Teilnehmer am Großen Stern in Berlin-Tiergarten gewesen. Bei der Polizei angemeldet war eine Demonstration mit 500 Teilnehmern.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte am späten Nachmittag mit, wegen der geringen Anzahl sei nicht mehr mit einer Sperrung des Kreisverkehrs zu rechnen. Schon zuvor hatte sie darauf hingewiesen, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt worden sei. Die Gegner der Corona-Maßnahmen wollen nach eigenen Angaben in der nächsten Zeit täglich an der Siegessäule demonstrieren.

19.22 Uhr: Mit neuen Erklärungen und Vorschlägen ist Christian Drosten in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen. Lesen Sie dazu: Neuer Podcast – Drosten geht von Immunität nach Infektion aus.

Corona-Fall bei „Love Island“ – Moderatorin Jana Ina Zarella ist infiziert

18.02 Uhr: „Love Island“-Moderatorin Jana Ina Zarella ist mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2. Zarella wurde nach der Rückkehr von den Dreharbeiten für die erste Folge auf Mallorca positiv auf Covid-19 getestet, wie der Sender in München mitteilte. Hummels, die auf der spanischen Insel bereits für eine andere Sendung von RTL2 dreht, springe bis auf Weiteres ein.

Mitarbeiter, die in engerem Kontakt mit Zarrella standen, wurden den Angaben zufolge bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert. Der Sender verwies zudem auf das umfassende Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Kandidaten der Sendung und der Mitarbeiter vor Ort, das in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden erarbeitet worden sei.

Moderatorin Jana Ina Zarrella ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie fällt daher als Moderatorin der Dating-Show "Love Island aus. Foto: Tobias Hase / dpa

Großbritannien: 200 Menschen nach Tui-Flug von Zakynthos in Quarantäne

17.52 Uhr: Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind alle etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden. 16 Gäste des Ferienfliegers seien bereits positiv getestet worden, berichtete der Sender BBC am Montag. Sieben davon seien britischen Gesundheitsexperten zufolge höchstwahrscheinlich an Bord schon ansteckend gewesen.

Auf dem Flug von der Insel Zakynthos nach Cardiff (Wales) am 25. August sollen etliche Passagiere die Corona-Schutzmaßnahmen ignoriert haben. Viele hätten nicht wie vorgeschrieben Masken getragen; die Besatzung sei kaum eingeschritten, hieß es.

„Der Flug war ein Debakel“, sagte eine Frau der BBC. Viele Fluggäste seien ohne Masken im Flieger herumspaziert, um sich mit Bekannten zu unterhalten. Die Maschine sei voller „egoistischer Cov-Idioten“ gewesen, sagte sie in Anspielung auf die Erkrankung Covid-19. Den Vorwürfen werde genau nachgegangen, zitierte der Sender einen Sprecher des Reisekonzerns Tui. Viele junge Briten haben in Griechenland den Ruf, feierwütig zu sein und viel Alkohol zu trinken.

17.50 Uhr: Auf den Kanarischen Inseln steigen nach einer Partynacht die Corona-Zahlen. Gran Canaria und Lanzarote sind besonders vom Coronavirus betroffen. Doch die Lage sieht nicht auf jeder der Inseln schlecht aus. Lesen Sie dazu: Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder

Russland beginnt mit Impfungen gegen das Coronavirus

17.43 Uhr: Nach der frühen Freigabe eines Impfstoffes gegen das Coronavirus soll in Russland bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden. Das sagte der Direktor des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau, Alexander Ginzburg, am Dienstag der Agentur Interfax. Sein Institut hatte das Vakzin entwickelt. „Alles läuft nach Plan.“

Demnach sollen sich am nächsten Samstag in der Hauptstadt Moskau die ersten Freiwilligen impfen lassen. Die Teilnehmer der dritten Testphase sollten bis dahin noch einmal überprüft werden, sagte er. Wie viele es sein werden, sagte Ginzburg zunächst nicht.

Der russische Impfstoff mit dem Namen „Sputnik V“ wurde vor drei Wochen für eine breite Anwendung in der Bevölkerung registriert. Diese Genehmigung erfolgte, bevor die wichtige Testphase III überhaupt begonnen hatte. Erst in dieser Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt und welche Nebenwirkungen auftreten.

Österreich will Corona-Impfstoff schon im Januar einsetzen

16.56 Uhr: Die österreichische Regierung hält erste Impfungen gegen das Coronavirus ab Januar für möglich. Die Regierung hofft darauf, bis zum Jahreswechsel 600.000 Impfdosen für 300.000 Menschen zu erhalten, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag sagte. „Es sieht derzeit ganz gut aus“, fügte der Minister hinzu. Bei den ersten Impfungen sollen seinen Angaben zufolge Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege bevorzugt werden.

Vergangene Woche hatte Österreich seine Teilnahme an einer EU-weiten Vereinbarung mit dem Pharmakonzern AstraZeneca bekanntgegeben. Die Europäische Union und die EU-Kommission verhandeln auch noch mit anderen Herstellern über Vorverträge, um verschiedene Impfstoffe zur Verfügung zu haben.

Corona-Gegner wollen täglich in Berlin demonstrieren

16.31 Uhr: Gegner der staatlichen Corona-Politik wollen in der nächsten Zeit täglich an der Berliner Siegessäule demonstrieren. Das kündigten sie im Messengerdienst Telegram an. Es gehe um „Demokratie und Meinungsfreiheit und gegen die Corona-Maßnahmen“, hieß es dort. Für diesen Dienstagnachmittag war bereits eine Demonstration mit 500 Teilnehmern bei der Polizei angemeldet.

Ein direkter Bezug zu der Initiative „Querdenken“, die am Wochenende die große Demonstration veranstaltet hatte, sei nicht zu erkennen, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings wurde der Aufruf auch auf Kanälen von „Querdenken“ geteilt. Der Große Stern mit der Siegessäule – eine zentrale Verkehrsachse in Berlin – sollte am Nachmittag wegen der Demonstration gesperrt werden.

Am Samstag hatten sich Zehntausende Menschen in der Hauptstadt versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Zuvor wollte die Polizei die Demonstration verbieten, weil sie wegen der zu erwartenden geringen Abstände zwischen den Menschen eine hohe Ansteckungsgefahr befürchtete. Das Verbot kippten die Gerichte. Als Reaktion darauf beschloss der Senat nun eine Maskenpflicht für Demonstrationen. Sie gilt ab Samstag.

Corona-Impfstoff: AstraZeneca startet klinische Tests mit Freiwilligen

16.19 Uhr: Der Hersteller eines erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten, AstraZeneca, hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund 30.000 erwachsenen Freiwillige in den Vereinigten Staaten teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte.

Insgesamt gibt es rund zehn Phase-III-Studien zu diversen Corona-Impfstoffkandidaten. Erst in dieser Phase wird überprüft, ob und wie gut ein Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt.

Der britisch-schwedisch Pharmakonzern arbeitet mit einer Forschergruppe der Universität Oxford zusammen. Der Impfstoff wird neben den USA auch in Großbritannien, Brasilien und Südafrika getestet, wie einer der Forscher kürzlich dem Sender BBC berichtete. Insgesamt sollen so 50.000 Menschen das Vakzin erhalten.

Der Pharmakonzern AstraZeneca entwickelt derzeit einen Corona-Impfstoff, der nun in die wichtige Phase III geht. Foto: Dan Himbrechts / dpa

Experten fordern gezieltere Corona-Tests – Überlastung der Labore

15.17 Uhr: Angesichts knapper werdender Materialien und Kapazitäten fordern Labore bundesweit gezieltere Corona-Tests statt anlassloser Untersuchungen. „Wir brauchen eine rasche Umsetzung der geänderten nationalen Teststrategie, und zwar besser heute als morgen“, sagte Jan Kramer vom Vorstand des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM). Der Verband unterstützt demnach den Entschluss des Bundes und der Länder vom vergangenen Donnerstag, die Teststrategie den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Laut einer Erhebung des ALM ist die Zahl der Sars-CoV-2-Tests auch in der vergangenen Woche weiter gestiegenen – auf fast eine Million. Bei den 155 an der Erfassung teilnehmenden Laboren gebe es inzwischen einen Rückstau von mehr als 34.600 Tests (Stand Montag). Der Anteil der positiven Ergebnisse sei weiter rückläufig und liege nur noch bei 0,7 Prozent. Bei den Reiserückkehrern betrage die Rate weniger als 0,4 Prozent. Dies zeige, dass komplexe und wertvolle medizinische Tests für die falsche Zielgruppe eingesetzt würden, so Oliver Harzer vom ALM.

14.43 Uhr: Private Feiern in Wohnung oder Garten sind in Brandenburg wegen der Corona-Krise künftig nur noch mit bis zu 75 Teilnehmern möglich. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Potsdam. Die Begrenzung gilt nicht für Feiern in Gaststätten.

Zudem kostet der bewusste Verzicht auf eine Corona-Maske in Brandenburg künftig zwischen 50 und 250 Euro Bußgeld. Die Maskenpflicht gilt unter anderem im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel.

Corona-Gegenmaßnahmen: Spahn sieht bessere Voraussetzungen als im Frühjahr

14.31 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht inzwischen bessere Voraussetzungen für gezielte Gegenmaßnahmen bei steigenden Corona-Infektionszahlen als noch im Frühjahr. Es gehe jeden Tag um die richtige Balance zwischen Gesundheitsschutz sowie Alltag und Freiheit, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Klinikbesuchs am Dienstag in Bochum. „Wir können heute diese Abwägungsentscheidung zwischen Schutz und Alltag besser treffen, weil wir mehr wissen, weil wir mehr Erfahrung haben.“

Spahn verteidigte es zugleich, dass im März mit dem damaligen Wissen und der damaligen Infektionsdynamik weitgehende Eindämmungsmaßnahmen im öffentlichen Leben verhängt worden waren. Nun, Anfang September, wisse man aber, „wie wir gut etwa im Einzelhandel im Regelbetrieb damit umgehen können, vor allem wenn wir Masken tragen und Abstand halten, ohne dass es zu Einschränkungen kommt“.

Spahn betonte, generell bleibe es richtig, dass Abstand, Hygiene und Alltagsmasken die „besten Waffen“ und vergleichsweise milde Maßnahmen im Kampf gegen das Virus seien.

Gesundheitsminister Jens Spahn. Foto: Roland Weihrauch / dpa

14.01 Uhr: Bei der Verhängung von Reisewarnungen gehen die EU-Länder bislang unterschiedliche Wege. Dieser Vorschlag soll den Flickenteppich bei der Beurteilung von Risikogebieten beenden.

13.27 Uhr: Mit Blick auf die bevorstehende Erkältungssaison im Herbst und Winter hatten Kinderärzte am Montag erneut die aktuellen Empfehlungen zur Corona-Testung kritisiert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) müsse seine Empfehlungen ändern, damit die Praxen dem „großen Ansturm“ gewachsen seien und arbeitsfähig blieben, erklärte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, am Montag in Köln.

Kinderärzte stellen Forderung an das RKI

„Wir müssen in diesem Jahr die Erkältungssaison unter verschärften Pandemiebedingungen managen“, betonte Fischbach. Dies könne nicht gelingen, „wenn uns das RKI dazu zwingt, von jedem Kind mit Husten ohne weitere Symptome einen Abstrich zu nehmen“.

Die Ärzte plädieren dafür, Kinder mit leichten Erkältungssymptomen symptomatisch zu behandeln.

In Fällen mit einem begründeten Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung solle getestet werden.

Das RKI empfiehlt aktuell eine „niederschwellige Testung“ aller Menschen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung.

Das gilt unter anderem bei akuten respiratorischen Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Halskratzen.

Fischbach verwies darauf, dass Säuglinge und Kleinkinder acht bis zwölf Infektionen pro Jahr durchmachen. Mehr als zwei von drei Infekten werden bei Kindern und Jugendlichen nach einer Analyse des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung im Winter diagnostiziert, besonders häufig zwischen Januar und März.

12.49 Uhr: Die EU-Kommission hat von Ungarns Regierung eine Erklärung zu den erneuten Corona-Grenzschließungen gefordert. Er habe gemeinsam mit Innenkommissarin Ylva Johansson ein entsprechendes Schreiben nach Budapest geschickt, erklärte Justizkommissar Didier Reynders auf Twitter.

Darin hätten sie auch „an die Bedeutung der Integrität des Schengen-Raums und der diskriminierungsfreien Anwendung von Grenzmaßnahmen auf alle EU-Bürger“ erinnert. „Alle Maßnahmen, die nicht mit diesen Grundprinzipien des EU-Rechts in Einklang stehen, sollten natürlich sofort zurückgenommen werden“, fügte Reynders hinzu.

Ungarn will ab heute „ausländischen Staatsbürgern die Einreise ins ungarische Staatsgebiet“ verweigern, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ungarische Staatsangehörige dürfen nach den neuen Vorschriften nur einreisen, wenn sie zwei negative Corona-Tests vorweisen können oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Grenzschließung soll zunächst einen Monat lang gelten.

Nach Anti-Corona-Demo – in Berlin gilt künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen

12.12 Uhr: Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt. Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben.

Ein Teilnehmer der Anti-Corona-Demo in Berlin. Foto: Michael Kappeler / dpa

Studie: Darum greift das Coronavirus besonders ältere Menschen an

11.33 Uhr: Vor allem ältere Menschen gelten als Risikogruppe in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Mehr dazu lesen Sie hier: Warum das Coronavirus besonders ältere Menschen angreift

Zweiter Lockdown kann aus Sicht von Altmaier verhindert werden

11.21 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, das ein zweiter Lockdown verhindert werden kann. Steigenden Infektionszahlen werde man durch gezielte und regional begrenzte Maßnahmen entgegenwirken, sagte Altmaier in Berlin. Damit könne sich die wirtschaftliche Belebung in den kommenden Monaten weiter nach und nach entfalten.

Der Erholungsprozess dürfte angesichts des Pandemieverlaufs in wichtigen Handelspartnerländern aber langsam voranschreiten und eine Zeit lang andauern, geht aus einer neuen Prognose hervor. Wirtschaftsverbände und Experten hatten eindringlich vor den Folgen eines zweiten Lockdowns für die Wirtschaft gewarnt. Lesen Sie dazu: Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen.

Virologe geschockt über Anfeindungen gegen Jens Spahn

11.07 Uhr: Der Virologe Hendrik Streeck hat die Anfeindungen gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verurteilt. „Der Übergriff hat mich geschockt“, sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur.

„Jens Spahn ist der Gesundheitsminister, der bereits vor der Pandemie viele Probleme aktiv angegangen ist und sich nicht in der Bürokratie verloren hat. Er steht für mich als Politiker dafür, dass diese Pandemie nur gemeinsam bewältigt werden kann. Die Attacke war daher eine Attacke auf uns alle.“ Die Anfeindungen zeigten aber auch, „dass das Virus politisch geworden ist, und dass Maßnahmen noch besser erläutert, evaluiert und implementiert werden müssen“.

Spahn war am Rande eines Wahlkampftermins in Bergisch Gladbach bei Köln von Demonstranten angefeindet und beschimpft worden. Nach Ministeriumsangaben wurde er nach der Veranstaltung am Samstag angeschrien und bespuckt. Die Bundesregierung und die CDU-Spitze haben den Vorfall verurteilt. Erst in der vergangenen Woche war Spahn bei einem Auftritt in Wuppertal gestört worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beim Besuch des Pflege-Campus der St. Elisabeth-Gruppe in Herne. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Russland

10.41 Uhr: In Russland sind bislang mehr als eine Million Corona-Infektionen registriert worden. Pro Tag kommen nach offiziellen Angaben derzeit rund 5000 neue Fälle hinzu.

Weltweit liegt Russland damit an vierter Stelle bei den offiziell erfassten Fällen. Im ganzen Land sind bislang offiziell knapp 17.300 Menschen gestorben – im Vergleich zu anderen Ländern ist das relativ wenig. Immer wieder gab es Berichte über geschönte Corona-Statistiken in Russland.

Corona-Krise in Frankreich – Schule gestartet

10.11 Uhr: In Frankreich hat das neue Schuljahr mit Corona-Regeln begonnen. Die Schüler müssen ab elf Jahren eine Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Unklar ist zum Beispiel noch, wie viele Schüler infiziert sein müssen, bevor ganze Klassen geschlossen werden.

Ab dem heutigen Dienstag gilt auch in französischen Unternehmen eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz.

Deutscher Arbeitsmarkt stabilisiert sich nach Corona-Einbruch

9.55 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erneut gestiegen. 2,95 Millionen Menschen waren ohne Job, 45.000 mehr als im Juli und 636.000 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Jedoch handele es sich dabei um keinen von der Corona-Krise ausgelösten Anstieg mehr.

Die Anzahl der Menschen in Kurzarbeit sank laut Arbeitsagentur. Im Juni waren 5,36 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Im Mai hatte die Zahl noch bei 5,82 Millionen gelegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist erneut gestiegen. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Corona-Regel – Singen in der Klasse bleibt in NRW verboten

9.39 Uhr: Singen in Klassenräumen soll vorerst bis zu den Herbstferien in den Schulen in Nordrhein-Westfalen verboten bleiben. Darauf hat das Schulministerium in einer E-Mail an die Einrichtungen aufmerksam gemacht.

Singen im Freien oder in der Aula seien grundsätzlich erlaubt. Auch der Sportunterricht solle weiter im Freien stattfinden. „Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“ sei für den gesamten Sportunterricht- „insbesondere in den Phasen physischer Betätigung“ aber nicht vorgesehen.

Der Schwimmunterricht solle auch in Hallenbädern, soweit die Bäder geöffnet sind, stattfinden.

„Hart aber fair“: Ärztin erklärt, wie Corona-Leugner ticken

8.33 Uhr: Die „Hart aber fair“-Runde sprach über die Anti-Corona-Demo in Berlin und bot Einblicke in die Weltsicht von Verschwörungsideologen sowie Corona-Leugnern. Im Studio saß unter anderem die RBB-Moderatorin und Ärztin Julia Fischer. Ihre These: Niemand sei vor Verschwörungsideologien gefeit – auch intelligente Menschen nicht.

Neuinfektions-Höchstwert in Israel

8.18 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden am Vortag 2159 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert von 2129 stammte vom 28. Juli.

Im Vergleich haben die Gesundheitsämter in Deutschland am Dienstag 1218 neue Corona-Infektionen gemeldet. Israel hat also fast doppelt so viele Neuinfektionen – wobei Deutschland etwa neunmal mehr Einwohner hat als Israel.

Zu Beginn der Corona-Pandemie galt Israel noch als leuchtendes Beispiel für eine rasche und erfolgreiche Eindämmung des Coronavirus. Foto: Sebastian Scheiner / dpa

RKI meldet 1218 Corona-Neuinfektionen

7.24 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1218 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen auf seiner Homepage bekannt.

Am Samstag waren es noch 1479 neue registrierte Fälle, am Sonntag 785 und am Montag 610. Die Fallzahlen an Sonn- und Montagen sind oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen.

6.12 Uhr: Die Übermittlung der aktuellen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin verzögert sich zunächst. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 244.802 Infizierte und 9303 Tote in Deutschland seit Beginn der Pandemie.

Polizeigewerkschaft warnt vor Rechten bei Demos

3.14 Uhr: Nach den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin mehren sich die Warnungen vor einer weiteren Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Rechtsextremisten seien dabei, die Bewegung „komplett zu kapern“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, in einem Interview vom Dienstag. Der Zentralrat der Juden warnte vor wachsendem Antisemitismus im Zuge der Protestbewegung.

Radek sagte, der Einfluss rechtsextremer Gruppen auf die Corona-Proteste verfestige sich. Er warnte unserer Redaktion gegenüber vor einer ähnlichen Radikalisierung wie bei der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Seit dem Wochenende habe die Corona-Protestbewegung „endgültig ihre Unschuld verloren“, sagte der GdP-Vizevorsitzende auch. Wer weiterhin an diesen Demonstrationen teilnehme, müsse sich fragen, ob er sich mit den Rechtsextremen gemein machen wolle. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Demonstration: Wird die rechte Gefahr unterschätzt?

Neue Corona-Regeln in Sachsen und NRW

0.01 Uhr: In Sachsen gelten ab heute neue Corona-Regeln: Wer beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn keine Alltagsmaske trägt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Die Regelung ist Teil der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis 2. November gelten soll.

An weiterführenden Schulen in NRW gilt im Unterricht von diesem Dienstag an keine Maskenpflicht mehr. Einzelne Einrichtungen setzen aber auf freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auf Schulhöfen und im Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht ohnehin bestehen.

Die Maskenpflicht im Unterricht der weiterführenden und berufsbildenden Schulen in NRW bestand seit Beginn des Schuljahres am 12. August. Dass die Maskenpflicht nicht verlängert wird, stößt auch auf Kritik. So warnt etwa der Berufsverband der Gymnasiallehrer, dass die Infektionszahlen an den Schulen steigen und „zu erneutem Distanzunterricht und damit zu deutlichen Einschränkungen führen“ könnten.

Im Unterricht müssen in Nordrhein-Westfalen in den meisten Schulen bald keine Masken mehr getragen werden. Foto: Guido Kirchner / dpa

Corona-News von Montag, 31. August: Frankreich meldet über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 3082 Neuansteckungen gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden

sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden Die Zahl der in den USA registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von sechs Millionen überschritten. Lesen Sie hier: Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa

Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt

und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998

Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden

Das ist unser neuer Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus breitet sich aus – mehr Infos zur Pandemie:

(fmg/dpa/afp)