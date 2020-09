Sri Lanka: Ölpest droht nach Explosion und Feuer auf Tanker

Dem Inselstaat Sri Lanka droht eine Ölpest: Nach einer Explosion ist auf einem Tanker nur wenige Kilometer vor der Ostküste ein Feuer ausgebrochen, nun könnten 270.000 Tonnen Rohöl in den Indischen Ozean auslaufen, sagte ein Armeekommandant.

Bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen (Ortszeit) wurden zwei Crewmitglieder verletzt, eine Person wird vermisst und starb vermutlich in den Flammen im Maschinenraum, sagte ein Sprecher der Marine. Demnach brach das Feuer im Maschinenraum aus und war am Nachmittag noch nicht unter Kontrolle.

Die in Panama registrierte „MV Diamond“ sollte Öl von Kuwait nach Indien bringen. Nach Angaben der Tracking-Seite marinetraffic.com befand sich das Schiff zur Unglückszeit etwa 70 Kilometer vor der Küste Sri Lankas. Die Regierung hat drei Militärschiffe und einen Helikopter zur Unglücksstelle geschickt. (dpa/küp)

