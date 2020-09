Krankenwagen vor einem Haus in Solingen: Dort fand die Polizei die Leichen von fünf Kindern.

Polizei: Fünf tote Kinder in Solingen gefunden

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Ihre Leichen seien in einer Privatwohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittler machten keine Angaben zur Todesursache oder möglichen Hintergründen. Unklar ist auch, wer die toten Kinder zuerst entdeckt hat. (dpa/küp)

Mehr in Kürze