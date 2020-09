Afrikanische Schweinepest in Deutschland angekommen - Erster Fall in Brandenburg

In Brandenburg wurde der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland nachgewiesen.

Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche ist bei einem toten Wildschwein in Brandenburg bestätigt worden, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in Berlin mitteilte. „Der Verdacht hat sich leider bestätigt“, sagte sie.

Das Ministerium hatte am Mittwoch in Brandenburg einen amtlichen Verdachtsfall vermeldet. Der betroffene Wildschwein-Kadaver war nur wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis gefunden.

Das Friedrich-Loeffler-Institut, das als nationales Referenzlabor Verdachtsfälle abklärt, untersuchte eine Probe des toten Tieres und bestätigte den Verdacht. Während das Virus für Wild- und Hausschweine meist den sicheren Tod bedeutet, ist es für Menschen ungefährlich. Vom Verzehr von möglicherweise kontaminiertem Fleisch gehe keine Gefahr für den Menschen aus.

Damit verliert Deutschland den Status als „seuchenfrei“. Nun können Exportstopps für Schweinefleisch ins Nicht-EU-Ausland drohen, zum Beispiel nach Asien. Bei den Bauern gibt es deshalb große Sorgen vor wirtschaftlichen Auswirkungen.

Schweinepest: Zäune sollen weitere infizierte Tiere abhalten

Für das Krisenmanagement sind die örtlichen Behörden zuständig. Wird die Schweinepest bei einem Wildschwein festgestellt, wird nach Angaben des Bundesministeriums ein „gefährdeter Bezirk“ festgelegt und eine Pufferzone eingerichtet. Hausschweine und Schweinefleisch dürfen dann aus diesen Gebieten – bis auf Ausnahmen – nicht herausgebracht werden.

Seit Herbst 2019 waren mehrere Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Westpolen bekannt geworden. Außerdem wurde die Tierseuche unter anderem schon im Baltikum, in Bulgarien und Rumänien sowie in Belgien nachgewiesen.

Ein Übertreten der Tierseuche nach Deutschland wird seit längerem befürchtet. Im März wurde im Nachbarland ein daran gestorbenes Wildschwein nur etwas mehr als zehn Kilometer vor der Grenze zu Deutschland entdeckt. Als Ursache für die Verbreitung in Europa wird die illegale Entsorgung von Speiseabfällen vermutet, die den Erreger enthielten.

Brandenburg hatte in den Kreisen Oder-Spree und Spree-Neiße sowie in der Stadt Frankfurt (Oder) einen 120 Kilometer langen Elektroschutzzaun an der Grenze errichtet. Er soll Wildschweine aufhalten. Ein fester Schutzzaun im Kreis Spree-Neiße ist geplant. Auch am sächsischen Grenzverlauf wurde ein Zaun gebaut.

