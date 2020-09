Waldbrände in den USA: Mindestens 26 Tote an der Westküste, tausende Häuser zerstört

San Francisco. In zahlreichen US-Bundesstaaten wüten heftige Waldbrände. Besonders schwierig ist die Situation in Kalifornien, Oregon und Washington.

Mehr als 20 Tote und hunderte zerstörte Häuser: Das ist bisher die traurige Bilanz der verheerenden Waldbrände an der US-amerikanischen Westküste. Einem Bericht der Zeitung „USA Today“ vim Freitagabend zufolge starben in den Bundesstaaten Kalifornien, Washington und Oregon mindestens 26 Menschen.

Ein Dutzend Staaten war nach Angaben der Behörde National Interagency Fire Center von den wütenden Feuern betroffen, darunter Utah, Wyoming, Arizona, Colorado oder Idaho. Fast 28.000 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte kämpften demnach in der gesamten betroffenen Region gegen die Flammen an.

Die kalifornische Feuerbehörde Cal Fire bestätigte am Freitag auf ihrer Webseite alleine für den „Golden State“ 20 Tote. Laut „USA Today“ gab es fünf weitere Tote im nördlichen Nachbarstaat Oregon und einen in Washington.

Waldbrände in den USA: Dutzende Vermisste

In Oregon, wo ebenfalls besonders heftige Brände wüten, werden Dutzende Menschen in den Brandgebieten vermisst, wie Gouverneurin Kate Brown am Freitag sagte. Zehntausende waren auf der Flucht vor den Flammen. Das ganze Ausmaß der Zerstörung sei noch nicht bekannt, sagte Andrew Phelps von der Behörde für Katastrophenschutz. In den letzten Tagen hätten die Behörden erst vier Todesfälle auf die Waldbrände zurückgeführt, berichtete das Portal „Oregonlive.com“.

Portland Fire & Rescue Engine 14 assisting Clackamas County southeast of Estacada near HWY 211. pic.twitter.com/nVfYWH8jDi — Portland Fire&Rescue (@PDXFire) September 11, 2020

Die Luftqualität erreichte Ärzten zufolge im Westen ein gesundheitsschädliches Niveau, wie der US-Sender CNN berichtete. Dies könne Menschen empfänglicher für das Coronavirus machen, hieß es. Lesen Sie hier: Verdacht: Schwere Covid-19-Verläufe durch dreckige Luft

„Wir befinden uns in einer Klimakrise“, erklärte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Freitag bei einem Ortsbesuch in den ausgebrannten Wäldern nahe der Ortschaft Oroville. Viele Wissenschaftler hätten diese Entwicklung schon vor Jahren vorausgesagt. Der Demokrat forderte zum verstärkten Kampf gegen den Klimawandel auf.

Klimawandel ist Experten zufolge für Brände mitverantwortlich

Der Klimawandel verschärft nach Einschätzung von Experten Trockenheit, Hitze und Wetterextreme, die zu heftigeren Waldbränden beitragen. In diesem Jahr brannte allein in Kalifornien bereits eine Rekordfläche von mehr als 12.700 Quadratkilometern Land ab, wie Cal Fire am Freitag mitteilte. Schon jetzt zählen sechs der derzeitigen Brände zu den 20 größten in der Geschichte Kaliforniens seit Beginn der Aufzeichnungen um 1930. Auch interessant: Klimaaktivisten: Die Generation Greta strebt an die Macht

Auch in den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu heftigen Bränden an der US-amerikanischen Westküste. 2018 wurden die Anwesen zahlreicher Prominenter durch die Flammen zerstört – unter anderem die Villa von Thomas Gottschalk.

In Deutschland wächst das Risiko für Waldbrände ebenfalls: Wegen Dürre nehmen Flächenbrände zu. Lesen Sie hier: Dürre und Brände: Wie geht es weiter mit unseren Wäldern?

(dpa/raer)