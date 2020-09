Dienstag voraussichtlich wärmster Tag der Woche

Die spätsommerliche Hitzeperiode in Deutschland erreicht am Dienstag ihren vorläufigen Höhepunkt. Von Mittwoch an greift nach und nach ein Tiefausläufer auf das Land über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwar sorgt Tief "Timona" vor allem an den Küsten dann für einen spürbaren Temperaturrückgang - doch herbstlich wird es damit keinesfalls. "Richtung Südwesten bleibt es sommerlich bei Werten zwischen 24 und 26 Grad, am Oberrhein können örtlich bis zu 28 Grad erreicht werden", sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach.

Entsprechend erwartet der DWD für den Dienstag Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad in den Flusstälern im Westen. Am Mittwoch werden noch 27 bis 32 Grad erreicht, an dem Küsten ist es mit 20 Grad deutlich milder. Dazu kann es in der Mitte Deutschlands etwas Regen geben. Auch am Donnerstag kann es am Oberrhein noch einmal 28 Grad warm werden. Und zum Wochenende? Da kommt schon wieder das nächste Hoch. "Hoch "Manfred" nähert sich von der Nordsee her und sorgt für ruhiges Wettergeschehen mit viel Sonnenschein", sagte der Wetterexperte.

© dpa-infocom, dpa:200914-99-557370/2