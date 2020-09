Lidl und Aldi: Was hinter dem Hype um Schuhe und Mode der Discounter steckt

Turnschuhe in Lidl-Farben, Trainingsanzüge mit Aldi-Muster: Lidl und Aldi haben ihre eigene Modekollektion herausgebracht. Während die Lidl-Kollektion seit dem 14. September käuflich zu erwerben ist, kann man an die Aldi-Ware nur mit etwas Glück nach der Teilnahme an einem Gewinnspiel sein Eigen nennen. In den sozialen Netzwerken werden die Stücke schon jetzt gefeiert – zumindest von manchen.

Die angepriesenen Teile beweisen einmal mehr, dass die Wege mancher Modetrends unergründlich sind. Dass Supermarktketten wie Lidl und Aldi neben Lebensmitteln auch Mode verkaufen, ist zwar nichts Neues. Während die zuvor angepriesenen Kollektionen von Stars wie Heidi Klum, Halle Berry oder Anastacia jedoch nicht mit ihrer Herkunft vom Discounter hausieren gingen, tragen die neuen Linien sie stolz zur Schau.

Limitierter Lidl-Sneaker für 500 Euro auf Ebay erhältlich

Den Stein ins Rollen gebracht hat ein blau-gelb-roter Sneaker, den Lidl im vergangenen Jahr kurzzeitig verkauft hatte. Er war zunächst aus einem Aprilscherz heraus entstanden. Dass das Schuhwerk anschließend für mehr als den zehnfachen Preis bei Ebay angeboten wurde, dürfte auch die Macher verwundert haben. Noch immer sind auf der Plattform Angebote zu finden, in denen die Sportschuhe mit dem Lidl-Logo als rares Sammlerstück für rund 500 Euro zu kaufen sind.

Inzwischen sind die Sneaker wieder zum moderaten Preis von rund 20 Euro beim Discounter erhältlich – nebst Socken, Kappen, T-Shirts und Badepantoletten, die von ihren Fans in den sozialen Netzwerken zärtlich „Lidl-Letten“ getauft wurden. Die Produkte gibt es laut Pressemitteilung aber nur so lange der Vorrat reicht.

Lesen Sie hier: Aldi, Lidl & Co.: Diese Marken stecken hinter Eigenmarken

Aldi-Kollektion ist nicht käuflich zu erwerben

Konkurrent Aldi macht es den Modeinteressierten hingegen etwas schwerer: Die Teile der Kollektion können nicht in den Filialen gekauft, sondern nur bei verschiedenen Gewinnspielen gewonnen werden. Gezeigt werden die Teile zudem bei einer „Pop Up Exhibition“ in Berlin, die vom 17. bis 20. September dauert, wie es in der Pressemitteilung von Aldi Nord heißt. Auch interessant: Aldi Süd: Discounter stellt Lebensmittel-Automat Aldimat auf

Auf Instagram ist die Begeisterung besonders bei jungen Leuten groß. „Erstmal von unten bis oben eingedeckt mit der Kollektion, bin begeistert“, kommentiert ein Nutzer die Ankündigung der Lidl-Linie. „Wie geil ist das bitte!“, schreibt ein anderer unter den Post von Aldi.

Lesen Sie hier: Oxfam: Supermärkte kümmern sich zu wenig um Menschenrechte

Andere können die Euphorie offenbar ganz und gar nicht nachvollziehen. „Wer trägt denn freiwillig Lidl-Merch?“, fragt ein Twitter-User. Eine weitere Person findet nur wenige Worte für die Lidl-Badeschlappen:

Der Lidl-Sneaker war bereits am Tag seines Erscheinens nach wenigen Stunden in den meisten Größen ausverkauft. Bleibt zu erwarten, welche Preise die Discounter-Stücke in den kommenden Wochen bei Ebay erzielen.

(raer)