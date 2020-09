T-Rex-Skelett bald in Millionenhöhe versteigert

Mi, 16.09.2020, 18.12 Uhr

Mit seinen 188 Knochen ist "Stan" eines der vollständigsten Exemplare des Tyrannosaurus Rex, das jemals gefunden wurde. Das 12 Meter große Skelett wird am 6. Oktober in New York versteigert und könnte einen neuen Rekord aufstellen.