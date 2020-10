Corona-Hotspots: Diese deutschen Städte sind Risikogebiete

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten. Mit Leichtsinn riskierten wir das, "war wir in den letzten Monaten erreicht haben", mahnte Merkel im Bundestag.

Auch in Deutschland steigen die Corona-Zahlen immer weiter an, in einigen Regionen sogar so sehr, dass bereits kritische Schwellenwerte überschritten wurden

Besonders betroffen sind gleich mehrere Berliner Bezirke, aber auch an anderen Orten steigen die Zahlen drastisch

So etwa auch in Hamm, wo eine riesige Hochzeit für Dutzende weitere Fälle gesorgt hat

Hier bekommen Sie einen Überblick über alle deutschen Corona-Risikogebiete – und die getroffenen Maßnahmen vor Ort

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Neuinfiziertenzahl. Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage in der betroffenen Region durch das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium – und eine mögliche Einstufung als Risikogebiet. Lesen Sie hier: Corona-Hotspots: Diese Regeln gelten für Reisen aus deutschen Risikogebieten.

Corona in Deutschland: Diese Städte sind betroffen

Diese Regel gilt sowohl für das Ausland, als auch für Deutschland. In der Bundesrepublik ist die Zahl der Neuinfektionen mancherorts zuletzt stark gestiegen.

Zurzeit gibt es mehrere deutsche Gebiete, die das Kriterium eines Risikogebiets erfüllen. Dazu gehören gleich vier Berliner Bezirke (Stand: 5. Oktober):

1. Corona-Hotspot Hamm, Nordrhein-Westfalen: 88,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Der Ausbruch in Hamm ist auf eine Großhochzeit zurückzuführen. Foto: Guido Kirchner / dpa

Die Corona-Welle in der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm ist auf eine Großhochzeit Anfang September zurückzuführen. Nach Angaben des RKI vom Montag gibt es in der kreisfreien Stadt derzeit 1.178 Corona-Fälle. 38 Menschen sind in Hamm nach einer Coronainfektion gestorben. Zwölf Schulen sind betroffen, zwei Kitas geschlossen.

„Insgesamt stehen rund 170 Corona-Infektionen in Hamm im Zusammenhang mit der Hochzeit“, sagte ein Stadtsprecher. Insgesamt seien mehr als 300 Hochzeitsgäste aus Hamm identifiziert worden. Sie seien in Quarantäne gesetzt und verpflichtend getestet worden. Wie viele Menschen genau bei den Feierlichkeiten – auch in anderen Städten – dabei waren, sei aber nach wie vor nicht bekannt. Lesen Sie hier: In diesen Ländern in Europa ist die Corona-Lage bedenklich.

Seit einigen Tagen gilt in Hamm für private Feiern mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht.

mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht. Feiern mit 25 bis 50 Teilnehmern müssen angezeigt werden.

Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, haben die Behörden neben der Anzeige- und Genehmigungspflicht für Feiern noch weitere Maßnahmen angeordnet wie etwa eine erneute Maskenpflicht im Unterricht.

2. Remscheid, Nordrhein-Westfalen: 61,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Auf einem Schild in Remscheid sind Piktogramme mit Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung zu sehen. Foto: Federico Gambarini / dpa

In der kreisfreien Stadt Remscheid gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 576 Corona-Fälle. Der überwiegende Teil der derzeitigen Neuinfektionen in Remscheid gehe nach wie vor auf Reiserückkehrer zurück, sagte eine Stadtsprecherin. Bei den Infizierten handele es sich „in weiten Teilen“ um junge Menschen ohne Symptome – anders als zu Beginn der Krise, betonte die Sprecherin.

Auch in Remscheid gelten Einschränkungen ähnlich denen in Hamm. Die Stadt hat außerdem eine stadtweite Plakatierungsaktion gestartet. Auf den Plakaten werden die wichtigsten Corona-Verhaltensregeln dargestellt. Angesichts allmählich sinkender Neuinfektionszahlen sehe man sich in Hamm auf einem guten Weg, hieß es am Freitag.

3. Corona-Hotspots in Berlin: Vier Bezirke überschreiten Grenzwert

Zuletzt breitete sich das Coronavirus in Berlin stark aus. In mehreren Bezirken der Hauptstadt wird der wichtige Warnwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschritten. Als Infektionsherde sehen die Behörden etwa illegale Partys und private Feiern mit Alkoholkonsum. In den vergangenen Wochen war die Polizei immer wieder in Parks oder Waldstücken im Einsatz, in denen oft mehrere Hundert Menschen zum Feiern zusammenkamen.

Verstöße etwa gegen Abstandsregeln waren dabei an der Tagesordnung. Erst am vergangenen Wochenende hatte die Polizei zwei solcher Ansammlungen aufgelöst. Schleswig-Holstein hat Berlin offiziell zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Im Berliner Bezirk Mitte liegt der 7-Tage-Wert bei 57,3

liegt der 7-Tage-Wert bei 57,3 In Berlin-Neukölln liegt der Wert bei 54,3

liegt der Wert bei 54,3 In Friedrichshain-Kreuzberg liegt der Wert bei 59,0

liegt der Wert bei 59,0 In Tempelhof-Schöneberg liegt der Wert bei 52,3

„Es muss in Berlin was passieren“, wurde auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von Teilnehmern einer Videoschalte des CDU-Präsidiums zitiert. Der Berliner Senat hat reagiert und mehrere Maßnahmen beschlossen.

Das Bundesland Schleswig-Holstein hat die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg inzwischen als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Urlauber aus diesen Bezirken oder schleswig-holsteinische Rückkehrer von dort müssen sich nun im Norden 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen.

In Büro und Verwaltungsgebäuden in Berlin gilt nun eine Maskenpflicht

Die Gästeanzahl von privaten Veranstaltungen wurde im Freien auf 50 und in geschlossenen Räumen auf 25 begrenzt

Ein Mund-Nasen-Schutz wird vom Wind über den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor geweht. In der Hauptstadt erreichen gleich vier Bezirke den kritischen Wert der Neuinfektionen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

4. Corona in Vechta, Niedersachsen: 55,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Im niedersächsischen Landkreis Vechta ist der wichtige 50er-Grenzwert ebenfalls überschritten worden. Das war nach einem Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim bereits erwartet worden. Nach Daten des RKI liegt der Wert nun bei 55,1. In dem Landkreis waren insgesamt 735 Fälle gemeldet, 13 Menschen sind in Vechta bereits an Covid-19 gestorben (Stand: 5. Oktober, 11.00 Uhr).

In einem Pflegeheim in Vechta gibt es Dutzende Corona-Infektionen. Foto: Martin Remmers / dpa

