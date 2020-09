Merkel: Es kommt auf jeden Einzelnen an

Mi, 30.09.2020, 15.27 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten. Mit Leichtsinn riskierten wir das, "war wir in den letzten Monaten erreicht haben", mahnte Merkel im Bundestag.