Corona: Donald Trump nimmt Dexamethason - das kann nach hinten losgehen

Trotz Coronavirus-Infektion: Donald Trump zeigt sich in bester Gesundheit

Bereits in den nächsten Tagen will der US-Präsident wieder an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen

Zur schnellen Genesung des Präsidenten soll unter anderem das Medikament Dexamethason beigetragen haben

Die Wirkungen des Mittels können es in sich haben

US-Präsident Donald Trump ist nach seiner Coronavirus-Infektion zurück im Weißen Haus – und seit seiner Rückkehr auch wieder mitteilsamer auf Twitter. Immer wieder betont er, wie gut es ihm gehe. Experten führen die vermeintlich schnelle Genesung des 74-Jährigen vor allem auf die Einnahme zahlreicher Medikamente zurück.

Neben Antikörper-Cocktails, dem umstrittenen Mittel Remdesivir und zahlreichen Vitaminen nimmt Trump auch das Medikament Dexamethason ein. Ein Blick auf den Beipackzettel dieses Mittels zeigt, dass Trump bei seiner Medikation offenbar recht relativ risikofreudig ist. Lesen Sie hier: Dexamethason gegen Corona – WHO sprach von Durchbruch.

Dexamethason: Das sind die häufigen Nebenwirkungen des Medikaments

Laut Packungsbeilage treten bei Dexamethason unter anderem die folgenden Nebenwirkungen häufig auf:

euphorische Stimmung

Hyperaktivität

Störung der Aufmerksamkeit

eingeschränktes Erinnerungsvermögen

Verwirrtheitszustand

Reizbarkeit

Nervosität

Depression

Angst

Aggression

Stimmungsänderung

Dexamethason gehört zu den wichtigsten Arzneistoffen, die eingesetzt werden, um das körpereigene Immunsystem zu unterdrücken und Entzündungen im Körper zu bekämpfen. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der sogenannten Kortikoide – auch bekannt als „Kortison“ – die wegen ihrer starken Nebenwirkungen häufig nur eingeschränkt verordnet werden.

Corona: Virologin hält Einsatz von Dexamethason bei Trump für fragwürdig

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) befürwortet den Einsatz von Dexamethason bei Covid-19-Patienten mit Sauerstoffgabe oder künstlicher Beatmung. Die Virologin Sandra Ciesek analysierte in der neuen Podcast-Folge des „Coronavirus-Update“ Trumps Corona-Medikamente und betonte, dass sie die Verabreichung von Dexamethason an Trump für fragwürdig hält.

Der Entzündungshemmer „gilt heute als erste Wahl bei schweren Fällen mit Covid-19 – genauer gesagt bei Patienten, die beatmet werden müssen“, sagte Ciesek. Dexamethason käme deshalb eigentlich erst in der Spätphase bei Patienten auf der Intensivstation zum Einsatz und habe keine Wirkung auf Patienten, die nicht beatmet werden müssen.

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Am 9. November 2016 ist der Republikaner Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden. Im Rennen um das Weiße Haus hat sich der Milliardär gegen seine Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt. Keiner hat soviel Aufmerksamkeit erregt, keiner wird so häufig parodiert, so innig geliebt und so leidenschaftlich gehasst, wie der Sohn eines Immobilienmoguls und Enkel eines deutschen Auswanderers. Sein Credo: „Dies ist kein Wahlkampf, dies ist eine Bewegung.“ Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Amerika wollte den Wandel. Der Drang nach etwas Neuem war nach acht Jahren Barack Obama größer als die Angst vor dem unberechenbaren Narziss aus New York. Der Nachfolger Barack Obamas wurde am 20. Januar 2017 vereidigt. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Barack Obama war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten – und der erste afro-amerikanische Regierungschef. Er war von 2009 bis 2017 im Amt. Zu Beginn seiner Amtszeit brachte er ein großes Konjunkturprogramm an den Start, später ermöglichte er vielen Bürgern mit der Gesundheitsreform, die auch „Obamacare“ genannt wird, Zugang zu einer Krankenversicherung. Für „außergewöhnliche Bemühungen, die internationale Diplomatie und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken“ erhielt Obama 2009 den Friedensnobelpreis. 2012 wurde Obama für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 George W. Bush war erst knapp acht Monate im Amt, als es zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 kam. Bush, der von 2001 bis 2009 amtierte, rief den „Krieg gegen den Terror“ aus. US-Militärs griffen im Irak und in Afghanistan ein, mit dem „Patriot Act“ wurden Bürgerrechte zugunsten einfacherer Terrorabwehr eingeschränkt. Gegen Ende seiner Präsidentschaft rutschten die USA in die größte Finanzkrise seit 1929 – einige Banken müssen nach dem Platzen der Immobilienblase Insolvenz anmelden. Foto: imago stock&people

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Unter Bill Clinton, dem 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten, näherten sich die USA weiter an ihre ehemaligen Erzfeinde aus China und Russland an. Außerdem setzte Clinton viel Energie auf die Entschuldung seines Landes. Unter ihm unterzeichneten die USA das Kyoto-Protokoll, das erstmals den Klimaschutz völkerrechtlich bindend machte. Die letzten Jahre seiner zwei Amtszeiten (1993 bis 2001) wurden überschattet durch seine Affäre mit Monica Lewinsky und den Crash der Börsenkurse der New Economy. Wegen der Lewinsky-Affäre wurde gegen ihn sogar ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, das er aber überstand. Foto: imago stock & people



Das sind die US-Präsidenten seit 1945 George Bush war von 1989 bis 1993 US-Regierungschef. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sprach er sich unter anderem für die deutsche Wiedervereinigung aus. Er ordnete auch die Operation „Desert Storm“ an – den zweiten Golfkrieg. Letztendlich stolperte er bei dem Kampf zur Wiederwahl darüber, dass er entgegen seiner Wahlkampfversprechen Steuererhöhungen durchgesetzt hatte. Foto: imago stock & people

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Der erklärte Antikommunist Ronald Reagan fuhr außenpolitisch eine harte Linie. Im Kalten Krieg setzte der 40. US-Präsident auf eine massive Aufrüstung und ordnete die Invasion auf Grenada an. Er kurbelte die US-Wirtschaft erfolgreich an, allerdings auf Kosten eines sehr großen Haushaltsdefizits. Seine Amtszeit dauerte vom 20. Januar 1981 bis zum 20. Januar 1989. Foto: imago stock & people

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Jimmy Carter, der vom 20. Januar 1977 bis zum 20. Januar 1981 US-Präsident war, legte seinen Fokus außenpolitisch vor allem auf den Nahen Osten und Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion. Innenpolitisch engagierte er sich besonders in der Bildungs- und Umweltpolitik, konnte die Wirtschaftskrise der USA jedoch nicht beenden. Nach seiner Präsidentschaft setzte sich Carter für Menschenrechte ein, was ihm 2002 den Friedensnobelpreis einbrachte. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Gerald Ford ist der bisher einzige US-Präsident, der nicht gewählt oder bestätigt wurde. Er rückte am 20. Januar 1969 für den zurückgetretenen Richard Nixon ins Amt. Auch sein Vorgänger als Vizepräsident, Spiro Agnew, war zurückgetreten - wegen einer Korruptionsaffäre. Ford begnadigte Nixon für alle seine im Amt begangenen Vergehen, was ihm viel Kritik einbrachte. Außerdem ordnete er den kompletten Rückzug der US-Truppen aus Vietnam an. Seine Wiederwahl scheiterte, am 20. Januar 1977 schied er aus dem Amt. Foto: imago stock&people

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Richard Nixon, der vom 20. Januar 1969 bis zum 9. August 1974 im Amt war, ist der bis heute einzige US-Präsident, der zurückgetreten ist. Unter ihm fand der Vietnamkrieg ein Ende, er gründete sowohl die Wetterbehörde Amtrak als auch die Anti-Drogen-Behörde DEA. Er stolperte letztlich aber über die Watergate-Affäre, in deren Rahmen sich die Regierung Nixon mehrerer Fälle von Amtsmissbrauch schuldig gemacht hatte. Foto: imago stock & people



Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Als Vizepräsident trat Lyndon B. Johnson nach der Ermordung John F. Kennedys an dessen Stelle, wurde aber auch ein Jahr später durch Wahlen im Amt bestätigt. Unter ihm wird die Rassentrennung abgeschafft, zudem wird Minderheiten das Wahlrecht verliehen. Er installiert zudem öffentliche Krankenversicherungen. Spannungen in der Bevölkerung gibt es allerdings wegen des Vietnamkriegs. Am Ende seiner Amtszeit bemüht er sich um Friedensverhandlungen, die er aber nicht zu Ende bringen kann. Er verzichtet auf eine Wiederwahl und scheidet am 20. Januar 1969 aus dem Amt. Foto: imago stock & people

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 John F. Kennedy übernahm das Amt am 20. Januar 1961 und amtierte bis zu seiner Ermordung am 22. November 1963 in Dallas. In seine Amtszeit fielen die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer und der Beginn des Vietnamkriegs. Kennedy setzte sich für die Aufhebung der Rassentrennung ein, konnte sich innenpolitisch aber kaum verwirklichen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Dwight D. Eisenhower brachte sich in Stellung, nachdem klar war, dass sein Vorgänger Truman keine zweite Kandidatur anstreben würde. Der parteilose Eisenhower hatte sich als einer der führenden Generäle im Zweiten Weltkrieg verdient gemacht und wurde sowohl von Demokraten als auch von Republikanern umworben. Schließlich amtierte er als Mitglied der Republikaner – vom 20. Januar 1953 bis zum 20. Januar 1961. Er baute das US-Autobahnnetz aus und gründete die Weltraumbehörde Nasa. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Das sind die US-Präsidenten seit 1945 Harry S. Truman, der vom 12. April 1945 bis zum 20. Januar 1953 amtierte, trat das Amt des Präsidenten wenige Wochen vor Ende des Weltkriegs in Europa an. Unter seiner Führung warfen US-Streitkräfte die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab, 1950 ließ Truman seine Truppen in den Koreakrieg ziehen. Unter dem Namen „Fair Deal“ bemühte er sich um soziale Reformen, die allerdings nur zum Teil durch den Kongress gingen. Außerdem hob er die Rassentrennung im Militär auf. Foto: imago stock&people

In diesem Falle könne das Medikament laut der Virologien sogar konträr wirken. „Wenn man den Wirkstoff in der Frühphase einer Erkrankung einsetzt und das Immunsystem blockt, könnte man sogar provozieren, dass die Erkrankung schwerer verläuft als ohne das Medikament.“ Trumps Einnahme von Dexamethason einen Tag vor seiner Entlassung irritiere daher viele Menschen.

US-Präsident Donald Trump läuft aus dem Walter Reed Medical Center, in dem er wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus behandelt wurde. Der 74-Jährige gibt sich betont kämpferisch. Foto: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump: Wie geht es dem US-Präsidenten wirklich?

Trumps Leibarzt Sean Conley machte in den Tagen nach Bekanntwerden von Trumps Infektion widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand des Präsidenten: Er hatte zunächst geleugnet, Trump sei auf eine Sauerstofftherapie angewiesen gewesen. Erst am Sonntag bestätigte Conley, dass die Sauerstoffwerte des Präsidenten am Freitagmorgen gefallen seien. Dennoch verließ Donald Trump am Montag das Krankenhaus.

Der US-Präsident inszeniert sich seither zwar als fit, in Videos ist jedoch zu sehen, wie er nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus schwer atmet. Experten machen immer wieder darauf aufmerksam, dass Donald Trump durchaus noch einen Rückfall erleiden könnte.

Der US-amerikanische Immunologe Anthony Fauci, Chefberater des US-Präsidenten in der Corona-Krise, deutete an, man müsse noch etwas abwarten, um sichere Aussagen treffen zu können. In einem Interview mit dem Sender CNN sagte er, Trump sei noch in einem relativ frühen Stadium der Erkrankung. „Es ist kein Geheimnis, dass, wenn man den klinischen Verlauf von Menschen ansieht, sie manchmal nach fünf bis acht Tagen einen Rückfall erleiden“, sagte Fauci. „Die Ärzte sollten das im Hinterkopf haben.“

