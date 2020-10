Corona: RKI-Chef Wieler und Spahn informieren über Lage in Deutschland

Etliche Bundesländer wollen künftig negative Corona-Tests von Urlaubern aus innerdeutschen Risikogebieten verlangen. Das sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel nach einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern.

Pressekonferenz RKI-Chef Wieler und Spahn geben am Donnerstag Corona-Update

Steigende Infektionszahlen, immer mehr Hotspots, neue Schutzmaßnahmen: Deutschland scheint im Corona-Herbst angekommen. Jetzt will auch Lothar Wieler, der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), wieder persönlich vor die Presse treten – erstmals seit Ende Juli.

Bis dahin hatte Deutschlands oberster Seuchenschützer regelmäßig persönlich vor Journalisten die Corona-Lage erläutert. Dann wollte nur noch auftreten, wenn es die aktuelle Situation erforderlich mache – dieser Fall scheint für Wieler nun eingetreten. Für Donnerstagmorgen hat er eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt.

Corona-Lage: Was Lothar Wieler Sorgen bereiten dürfte

Details zu dem Termin sind bislang nicht bekannt. Sorgen bereiten dürfte Wieler vor allem der Anstieg der Neuinfektionen: Am Donnerstag waren es 4058 binnen 24 Stunden, so viele wie seit Anfang April nicht mehr. Schon am Mittwoch war mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchststand seit Anfang April gemeldet worden.

Ende März/Anfang April hatte die Epidemie mit rund 6000 Fällen pro Tag ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Lesen Sie hier: Corona-Hotspots in Deutschland – das sind alle Risikogebiete

Auch die Zahl der Corona-Risikogebiete in Deutschland steigt: Am Mittwoch überstieg Bremen die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Die Bundesländer einigten sich auf ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten – allerdings scheren einige Länder aus. Mehr zum Thema: Was Reisende aus deutschen Risikogebieten wissen müssen (küp)

Mehr Infos zur Corona-Pandemie: