Monica Lierhaus: Darum würde sie ihre Gehirn-OP nicht wiederholen

Monica Lierhaus unterzog sich 2009 einer Gehirnoperation, bei der es zu Komplikationen kam

Der Grund für den Eingriff war ein Aneurysma, das entfernt werden sollte

Heute bereut sie es, den Schritt gemacht zu haben

Elf Jahre ist es her, dass sich die ehemalige „Sportschau“-Moderatorin Monica Lierhaus am Gehirn operieren ließ. Sie hatte ein lebensgefährliches Aneurysma. Heute bereut sie, diese Operation an sich habe durchführen lassen. Denn: Der Eingriff missglückte, die heute 50-Jährige lag damals monatelang im künstlichen Koma.

„Ich würde diese Operation vermutlich mit dem Wissen von heute nicht noch einmal machen. Und das, glaube ich, kann mir auch keiner verdenken“, sagte sie im Interview mit RTL.

Monica Lierhaus: Nach der OP „auf dem Stand eines Kleinkindes“

Als sie aus dem Koma erwachte, sei sie „auf dem Stand eines Kleinkindes“ gewesen. Sprechen und Laufen haben sie langsam wieder erlernen müssen. „Ich bin heute viel mehr auf Hilfe angewiesen, als ich es früher war. Ich habe meine Unabhängigkeit quasi verloren. Und das ist für mich das Allerwichtigste gewesen: unabhängig zu sein.“

geben ihr vor allem ihre Familie und ihr Hund, sagte sie weiter in dem Interview.

2016 zeigte RTL in der Doku „Monica Lierhaus – Mein Weg“, wie sich Lierhaus zurück ins Leben kämpfte.

Monica Lierhaus übergibt während eines Pressetermins auf einem Hamburger Recyclinghof einen Spielzeug-Feuerwehrwagen an einen Mitarbeiter des Recyclinghofs Die Stadtreinigung startete die Sammlung von gebrauchtem Spielzeug für bedürftige Kinder. Foto: Georg Wendt / dpa

Inzwischen zeigt sich Monica Lierhaus hin und wieder in der Öffentlichkeit – wie am Freitag in Hamburg. Lierhaus ist dieses Jahr das prominente Gesicht einer Aktion der Stadtreinigung Hamburg. Diese sammelt jährlich gebrauchtes Spielzeug, das vor Weihnachten kostenlos an viele tausend Kinder aus bedürftigen Familien verteilt wird. (jb/raer)