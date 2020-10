Corona: RKI Ziel von Brandanschlag - Spanien erneut im Alarmzustand

Spanien hat wegen der Corona-Pandemie erneut den Ausnahmezustand verhängt

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sind auf ein neues Level gestiegen: Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 14.714 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – der höchste Wert, den das Institut seit Beginn der Pandemie registrierte. Am Sonntag wurden 11.176 Neuinfektionen gemeldet – ein für einen Sonntag ungewöhnlich hoher Wert, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Die Werte könnten allerdings noch Nachmeldungen beinhalten, weil das RKI am Donnerstag mit einem Serverausfall und lückenhafter Datenübermittlung zu kämpfen hatte.

Corona-News: Auswärtiges Amt erklärt Schweiz und Polen zu Risikogebieten

Angela Merkel hat in einem neuen Vodcast an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, ihre Kontakte in der nächsten Zeit so weit wie möglich zu reduzieren. „Wir sind nicht machtlos gegen das Virus, unser Verhalten entscheidet, wie stark und wie schnell es sich ausbreitet. Und das Gebot der Stunde heißt für uns alle: Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen“, sagte die Bundeskanzlerin.

In anderen europäischen Ländern verschärft sich die Lage ebenfalls immer weiter. Spanien hat am Sonntag erneut den Alarmzustand verhängt – und damit eine landesweite nächtliche Ausgangssperre. Das Auswärtige Amt erklärte indes mehrere Regionen und ganze Länder zu Risikogebieten. Davon betroffen sind die komplette Schweiz, ganz Polen und Irland, Großbritannien, Nordirland und Regionen in zahlreichen weiteren Ländern, wie Italien, Schweden oder Kroatien.

Corona-News: Sieben-Tage-Inzidenzwert in Deutschland steigt weiter

Die zweite Corona-Welle rollt: Deutschland überschritt laut Angaben des RKI auch am Samstag mit einem durchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 68,4 die kritische Grenze von 50. Lesen Sie hier: Hotspots in Deutschland: Das sind die Corona-Risikogebiete

Auch die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Deutschland hat sich auf 1203 erhöht. Dies waren laut dem Intensivregister der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag 82 mehr als am Vortag. Zehn Tage zuvor waren es mit 602 intensivmedizinisch behandelten Patientinnen und Patienten nur etwa halb so viele gewesen. Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Sonntag, 25. Oktober: Spanien verhängt wegen Corona Alarmzustand

13.50 Uhr: Spanien hat wegen der Corona-Pandemie erneut den Alarmzustand ausgerufen. Unter anderem soll künftig landesweit eine nächtliche Ausgangssperre gelten. Der „Estado de Alarma“ soll zunächst für 15 Tage gelten, sagte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, meinte aber auch, dass seine Regierung beabsichtige, die Regelung bis April 2021 aufrechterhalten zu wollen.

Demnach dürfen Menschen in Spanien nur noch aus gewichtigen Gründen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ihr Haus verlassen. Auch Reisen zwischen verschiedenen spanischen Regionen sind nur noch in Ausnahmefällen erlaubt.

Spahn meldet sich aus Quarantäne:

12.35 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich erstmals seit seinem positiven Corona-Test per Video zu Wort gemeldet und an die Bevölkerung appelliert, bei der Eindämmung des Virus mitzuhelfen. Der 40-Jährige postete die Aufnahme am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen. „Mir geht’s soweit den Umständen entsprechend ganz gut. Die Erkältungssymptome sind bisher jedenfalls, toi toi toi, nicht stärker geworden“, sagte Spahn.

Ein kurzes Update. Hier geht es zum vollständigen Video: https://t.co/3ZGUm9871I pic.twitter.com/cyE1aq51It — Jens Spahn (@jensspahn) October 25, 2020

Brandsätze gegen Fassade von Robert-Koch-Institut geworfen

11.47 Uhr: Gegen die Fassade eines Gebäudes des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Brandsätze geworfen worden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen 2.40 Uhr mehrere Menschen, die das Gebäude in der General-Pape-Straße mit Flaschen bewarfen. Dabei sei auch ein Feuer entstanden, das der Mitarbeiter aber habe löschen können.

Auch eine Fensterscheibe ging laut Polizei zu Bruch. Verletzt wurde aber niemand. Die Angreifer blieben demnach zunächst unerkannt. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen wurde, nahm der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung auf.

Berlin am Sonntagmorgen: Eine zerbrochene Fensterscheibe und Rußspuren sind am Gebäude des Robert Koch-Instituts in der General-Pape-Straße zu sehen. Foto: Annette Riedl / dpa

SPD und Union streiten um neue Regeln für Fleischindustrie

10.35 Uhr: Vermehrt hatten zu Beginn der Corona-Pandemie Ausbrüche in Betrieben der Fleischindustrie ein Licht auf die schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche geworfen. Arbeitsminister Heil hatte umgehend angekündigt, neue Regeln für die Fleischindustrie auf den Weg bringen zu wollen. Nun jedoch ist das Vorhaben in Stocken geraten – und die Koalitionspartner streiten sich. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Blockiert die Union strenge Regeln für die Fleischindustrie?

Altmaier sieht keine Gefahr von Versorgungsengpässen

9.20 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht bei der neuen Corona-Welle in Deutschland keine Gefahr von Versorgungsengpässen. Im Frühjahr seien Lieferschwierigkeiten dadurch entstanden, dass Lastwagen an der Grenze im Stau gestanden hätten oder Supermarktregale durch Hamsterkäufe leergeräumt worden seien, sagte Altmaier unserer Redaktion. Er sei überzeugt, dass sich dies nicht wiederholen werde, weil viel aus der ersten Pandemie-Welle gelernt worden sei. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Wie nah ist der Lockdown? Altmaier: „Lage ist dramatisch“

Weitere Nachbarstaaten werden zu Corona-Risikogebieten

7.50 Uhr: Deutschland ist nun fast gänzlich umzingelt von Corona-Risikogebieten. Ab heute sieht die Bundesregierung Polen, die Schweiz, fast ganz Österreich und große Teile Italiens als Corona-Risikogebiete an. Die Kanarischen Inseln wurden dagegen von der Risikoliste gestrichen.

Auch Großbritannien bis auf die Kanalinseln und Überseegebiete, ganz Irland und Liechtenstein gelten nun als Risikogebiete. Hinzu kommen einzelne Regionen in Bulgarien, Estland, Kroatien, Schweden, Slowenien und Ungarn. Die neuen Regelungen treten nach Angaben der Behörde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kraft.

Erneuter Rekord bei Corona-Neuinfektionen in den USA

5.22 Uhr: Anderthalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am Samstag (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 88.973 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde der am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von knapp 80.000 Neuinfektionen nochmals deutlich übertroffen.

Präsident Donald Trump spielte die Gefahren der Pandemie indes bei Wahlkampfauftritten am Wochenende einmal mehr herunter. Der in Umfragen zurückliegende Trump hielt am Samstag gleich drei Wahlkampfreden in North Carolina, Ohio und Wisconsin. Den Anstieg der Corona-Infektionen im Land führte Trump darauf zurück, dass mehr als früher getestet werde. „Wenn wir halb so viel testen würden, wäre die Zahl halb so hoch.“ Überhaupt werde in den Medien ständig über das Virus geredet. „Macht man den Fernseher an: „Covid, Covid, Covid, Covid, Covid““, beschwerte sich der Präsident.

Donald Trump am Samstag bei einerm Wahlkampfauftritt in Waukesha im Bundesstaat Wisconsin. Der US-Präsident spielte die Gefahren der Corona-Pandemie erneut herunter. Foto: Scott Olson / AFP

Weihnachtsbäume könnten wegen Corona teurer werden

3.21 Uhr: In diesem Jahr werden Weihnachtsbäume wahrscheinlich teurer. Grund sind nach Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger höhere Kosten wegen der Coronavirus-Pandemie. Für die beliebten Nordmanntannen dürften bei bester Qualität zwischen 20 und 27 Euro fällig werden, sagte Geschäftsführer Martin Rometsch der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr hatte die Preisspanne 18 bis 23 Euro betragen. Die Händler müssten Hygienekonzepte erstellen, mehr Platz vorhalten und möglicherweise mehr Personal einsetzen.

In großen Städten seien die Preise in der Regel höher als auf dem Land. Für Blautannen rechnet Rometsch mit 12 bis 16 Euro und für Fichten mit 9 und 12 Euro je Meter. Der Marktanteil der Nordmanntanne, die wegen ihrer weichen und festsitzenden Nadeln bevorzugt wird, beträgt 75 bis 80 Prozent. Genug Angebot sei vorhanden. „Wir haben gute Qualitäten“, sagte Rometsch.

Berliner Polizei löst Fetischparty mit 600 Gästen auf

1.31 Uhr: Eine Fetischparty mit rund 600 Gästen in einer angesagten Location in Berlin-Mitte fand am Samstagabend ein jähes Ende. Beamte der Berliner Polizei und der Bundespolizei lösten die Veranstaltung in der Alten Münze auf. „Es waren einfach zu viele für zu wenig Platz“, hieß es bei der Polizei am späteren Abend. Die Veranstalterin erwartet demnach ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung. Der Mindestabstand habe wegen der Vielzahl der Personen nicht eingehalten werden können. Lesen Sie hier, wo die Polizei am Wochenende bei ihren Corona-Kontrollen noch eingreifen musste: Fetischparty und Bordelle fallen Corona-Streifen negativ auf

Für ca. 600 Gäste einer Fetisch-Party in #Mitte endete diese vermutlich unbefriedigend.

Wir lösten die Feier in Amtshilfe für das @BA_Mitte_Berlin auf. Die Kolleg. der @bpol_bepo machten anschließend nochmal deutlich, dass es Zeit ist nach Hause zu gehen.#GemeinsamGegenCovid19 pic.twitter.com/sGwzHFN3L3 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

Samstag, 24. Oktober: Vitali Klitschko positiv auf Corona getestet

21.43 Uhr: Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei am Samstag positiv auf das Virus getestet worden, schrieb der frühere Boxweltmeister in den Online-Netzwerken. „Das Coronavirus hat mich zum ungünstigsten Zeitpunkt erwischt“, fügte er mit Blick auf die für Sonntag geplante Kommunalwahl hinzu. Der seit 2014 amtierende Klitschko stellt sich zur Wiederwahl als Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt. Der 49-Jährige lag in den letzten Umfragen deutlich vor seinen Rivalen.

Corona-Ausbruch in Flüchtlingsheim in Trier

17.02 Uhr: In einer Flüchtlingsunterkunft in Trier ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz waren am Samstag 23 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Um eine weitere Verbreitung zu verhindern, habe die Stadt Trier gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Trier-Saarburg eine Quarantäne für die gesamte Einrichtung angeordnet. Der ADD zufolge leben aktuell 387 Frauen und Männer in der Unterkunft. Die Ursache des Ausbruchs sei auf die allgemein stark steigenden Infektionszahlen zurückzuführen, hieß es in einer Mitteilung. Den bisher positiv getesteten Menschen gehe es derzeit den Umständen entsprechend gut.

Corona: Krankenhausgesellschaft rechnet nicht mit Engpass bei Intensivbetten

15.26 Uhr: Die Kliniken in Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf eine steigende Zahl von Covid-19-Patienten vorbereitet. „Die Krankenhäuser sind hoch alarmiert, ohne hektisch zu sein“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, dem „Mannheimer Morgen“. Zurzeit gebe es mehr als 8000 freie Intensivbetten.

Außerdem müssten nicht alle Patienten, die mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen, intensivmedizinisch behandelt werden. „Die Kapazitäten werden noch lange reichen, ehe es bedenklich wird.“Damit das in den nächsten Wochen und Monaten so bleibe, sei insgesamt sehr viel Vorsicht und sehr viel Einsatzbereitschaft gefordert, sagte Baum.

Die verfügbaren Intensivbetten sind laut Krankenhausgesellschaft noch lange nicht ausgelastet. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Erstmals über 15.000 Corona-Neuinfektionen in Tschechien

12.34 Uhr: Zum ersten Mal sind in Tschechien mehr als 15.000 bestätigte Corona-Neuinfektionen pro Tag registriert worden. Am Samstag meldeten die Gesundheitsbehörden in Prag mit 15.252 neuen Fällen binnen 24 Stunden den bisherigen Rekord-Zuwachs.

Tschechien kämpft in Relation zur Einwohnerzahl mit der stärksten Zunahme an Corona-Neuinfektionen in der Europäischen Union. Deshalb gelten seit eineinhalb Wochen weitgehende Ausgangsbeschränkungen. Die meisten Geschäfte sind geschlossen.

Merkel: Deutsche sollen wegen Corona Kontakte reduzieren

11.01 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund deutlich steigender Corona-Infektionszahlen erneut an die Bürger appelliert, durch weniger Kontakte bei der Eindämmung der Pandemie mitzuhelfen. „Wir sind nicht machtlos gegen das Virus, unser Verhalten entscheidet, wie stark und wie schnell es sich ausbreitet. Und das Gebot der Stunde heißt für uns alle: Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen“, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Videopodcast.

Vor einer Woche hatte die Kanzlerin an dieser Stelle in einem dramatischen Appell die Bürger zur Mithilfe aufgefordert. Die Videobotschaft hatte viele Reaktionen hervorgerufen. Eine Woche später habe sich die Pandemielage noch weiter zugespitzt, sagte Merkel. „Für mich gilt das, was ich Ihnen letzte Woche gesagt habe, noch Wort für Wort.“ Lesen Sie hier: Merkel: „Kontakte reduzieren, viel weniger Menschen treffen“

Neuer Corona-Höchstwert in Belgien: 15.400 Infektionen an einem Tag

10.22 Uhr: Mit 15.432 Corona-Infektionen binnen eines Tages meldet Belgien einen neuen Höchstwert. Die Zahl sei für vorigen Dienstag (20. Oktober) registriert worden, meldete die Nachrichtenagentur Belga am Samstag unter Berufung auf das staatliche Gesundheitsinstitut Sciensano. Der vorherige Tages-Höchstwert lag bei 12.969 (18. Oktober).

Belgien hat nur 11,5 Millionen Einwohner und registriert trotzdem höhere Zahlen bei Neuinfektionen als Deutschland mit rund 83 Millionen Menschen. Die EU-Seuchenbehörde ECDC meldete am Freitag für Belgien pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen rund 1020 Neuinfektionen, für Deutschland mit rund 107 etwa ein Zehntel.

Samu Haber hat Corona – „Voice of Germany“-Dreharbeiten ohne ihn

10.11 Uhr: Der finnische Musiker Samu Haber (44) ist positiv auf Corona getestet worden. Er habe vor dem Auftritt in einer finnischen Fernsehshow einen Test machen müssen, der positiv ausgefallen sei. „Ich konnte es erst nicht glauben, weil ich keine Symptome habe und mich ganz normal fühle“, schrieb Haber am späten Freitagabend auf Instagram. Der Frontmann der Band Sunrise Avenue („Hollywood Hills“) hat sich in Quarantäne begeben und wartet „auf bessere Tage“.

Haber ist derzeit als Coach bei der Castingshow „The Voice of Germany“ zu sehen. Dort sitzt er auf einem Doppelstuhl mit Rea Garvey – und einer Plexiglasscheibe dazwischen. Am Freitag standen in Berlin Aufzeichnungen an. Nach Angaben von ProSiebenSat.1 wurde der Dreh „mit der Genehmigung des Gesundheitsamts und unter strikter Einhaltung des ausgegebenen Maßnahmenkatalogs“ durchgeführt – ohne Samu Haber.

Region Hannover überschreitet Corona-Grenzwert

10.02 Uhr: In der Region Hannover haben die Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen wichtigen Grenzwert überschritten. Für Samstag meldete das Landesgesundheitsamt 52,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Überschreiten des Grenzwerts von 50 Fällen zieht weitere Einschränkungen für die Bürger nach sich.

Polens Präsident Duda positiv auf Coronavirus getestet

9.06 Uhr: Der polnische Präsident Andrzej Duda ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Präsidentensprecher Blazej Spychalski am Samstagmorgen auf Twitter mit. Der 48 Jahr alte Präsident fühle sich gut, betonte Spychalski. „Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsdienst“, schrieb der Sprecher weiter. Polen hatte am Freitag mit 13.600 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet. Von Samstag an sollen neue Verschärfungen der Maßnahmen die Verbreitung des Virus eindämmen.

Altmaier warnt vor zweitem Lockdown – „Lage ist dramatisch“

8.08 Uhr: Steuert Deutschland auf einen erneuten Lockdown zu? Im Interview mit unserer Redaktion nennt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die aktuelle Lage „dramatisch“ – und relativiert die Wachstumsprognose für 2021.

Mehr als 83.000 Corona-Neuinfektionen – USA registrieren neuen Höchstwert

8.01 Uhr: Auch die USA verzeichnen einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen: Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) verzeichnete am Freitag 83.757 neue Fälle, rund 12 000 mehr als noch am Vortag. Insgesamt wurden laut JHU in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie knapp 8,5 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Etwa 224.000 Menschen starben bislang – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Remdesivir in den USA zur Behandlung von Covid-19 zugelassen Remdesivir in den USA zur Behandlung von Covid-19 zugelassen

Verschärfte Corona-Regeln in mehreren Regionen Deutschlands

3.31 Uhr: In mehreren Regionen Deutschlands treten heute verschärfte Corona-Regeln in Kraft. In Berlin muss ein Mund-Nasen-Schutz muss nun auch auf Märkten und in zehn besonders belebten Straßen, in Shoppingmalls und Warteschlangen getragen werden. Rund 1000 Polizisten wollen jeweils am Samstag und Sonntag kontrollieren. In Schleswig-Holstein gilt nun eine ausgeweitete Maskenpflicht. Es gibt schärfere Regeln in Restaurants, im Handel und auf Märkten.

Auch in mehreren Kommunen in Hessen und Niedersachsen gelten neue Regeln: So gilt etwa in Darmstadt von Samstag an eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Für Oldenburg etwa kündigte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann an, die Stadt werde die Kontrollen verschärfen, vor allem in der Gastronomie. Auch in Braunschweig setzt die Polizei ihre intensiven Überprüfungen fort – Verstöße würden konsequent verfolgt, hieß es.

Frankreich verhängt für 46 Millionen Menschen nächtliche Ausgangssperre

2.14 Uhr: In Frankreich gelten im Kampf gegen das Coronavirus neue Maßnahmen. Ab Samstag betrifft dort die nächtliche Ausgangssperre rund zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes, also rund 46 Millionen Menschen. Die Ausgangssperre gilt in 54 Départements und dem französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien.

Neu ist die Ausgangssperre zum Beispiel im Département Bas-Rhin mit der Elsass-Metropole Straßburg und auf Korsika. Außerdem ist fast die gesamte Mittelmeerküste betroffen. Im Großraum Paris und acht weiteren Metropolen ist die Ausgangssperre bereits seit einer Woche in Kraft. Ohne triftigen Grund dürfen sich Menschen in den betroffenen Gebieten zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf der Straße aufhalten.

Dm verkauft Corona-Antikörpertests Dm verkauft Corona-Antikörpertests

Freitag, 23. Oktober: AstraZeneca setzt Corona-Impfstoff-Studie wieder fort

Nach einer fast siebenwöchigen Unterbrechung setzt der Pharmakonzern AstraZeneca seine klinischen Studien für einen mit der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff auch in den USA wieder fort. Die zuständige US-Behörde, die Arzneimittelbehörde FDA, hätte der Wiederaufnahme der Studie zugestimmt, teilte das britisch-schwedische Unternehmen am Freitag mit. In den vergangenen Wochen war die klinische Prüfung auch in anderen Ländern, darunter Japan und Großbritannien, wieder aufgenommen worden.

AstraZeneca hatte die klinische Studie für seinen Corona-Impfstoff am 6. September vorübergehend gestoppt, nachdem bei einem Teilnehmer aus Großbritannien gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. Eine solche Unterbrechung ist bei klinischen Studien nicht ungewöhnlich, um genügend Zeit zu erlauben, um zu klären, ob der Impfstoff für die gesundheitlichen Probleme verantwortlich war.

In Studien mit Zehntausenden Teilnehmern können Erkrankungen auch zufällig auftreten, unabhängig von der Impfung. Das Vakzin AZD1222 zählte zuletzt zu den aussichtsreichen Kandidaten unter den potenziellen Corona-Impfstoffen.

Mehr als 1500 Bundespolizisten in Corona-Quarantäne

21.49 Uhr: Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an die Mitarbeiter seiner Behörde appelliert, sich im privaten Bereich besser vor Ansteckung zu schützen. In einer Videobotschaft an die Polizeibeamten sagte er am Freitag, aktuell seien 136 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. 1574 Bundespolizisten befinden sich nach seinen Worten derzeit vorsorglich in Quarantäne.

„Wenn wir ausfallen, geht das Licht aus“, mahnte Romann. Deshalb hätten alle Mitarbeiter der Bundespolizei die Pflicht, sich gesund zu erhalten, „das gilt auch im privaten Bereich“. Dort seien die Risiken höher als im Dienst. „Vermeidet Infektion, auch wegen möglicher Langzeitfolgen“, appellierte er an die Beamten. Zum Schluss gab er ihnen noch einen scherzhaften Rat mit: „Essen Sie jeden Tag drei Knoblauchzehen, das hilft zwar nicht unmittelbar gegen das Virus, sorgt aber dafür, dass Euch niemand zu nahe kommt.“

Mehr als eine Million Corona-Infizierte in Frankreich

21.02 Uhr: Als zweites EU-Land nach Spanien hat Frankreich am Freitag die Schwelle von einer Million Corona-Infektionen überschritten. In den vergangenen 24 Stunden sei die Rekordzahl von 42.032 Neuinfektionen verzeichnet worden, teilten die französischen Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg damit auf 1.041.075. Insgesamt 34.508 Infizierte starben den Angaben zufolge seit dem Beginn der Pandemie in Frankreich.

Am Mittwoch hatte Spanien als erstes EU-Land offiziell mehr als eine Million Corona-Infektionen registriert. Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte am Freitag jedoch, dass die Gesamtzahl der Infizierten tatsächlich bei über drei Millionen liege. Zu Beginn der Pandemie seien viele Infektionen unentdeckt geblieben, sagte Sánchez.

In Dänemark darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden

19.39 Uhr: Die dänische Regierung hat am Freitag weitere Maßnahmen angekündigt, die den Anstieg der Corona-Neuinfektionen bremsen sollen. Von Montag an dürfen sich nicht mehr als zehn Personen an einem Ort versammeln. Zuvor lag die Grenze bei 50. Außerdem dürfen Kioske und Supermärkte nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. „Corona ist nicht überstanden, im Gegenteil, es ist zurück mit voller Kraft“, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitagabend bei einer Pressekonferenz. Sie forderte die Dänen auf, ihre persönlichen Kontakte auf zehn Menschen zu beschränken.

Für den Zeitraum vom 29. Oktober bis zum 2. Januar 2021 wird außerdem die Mundschutzpflicht ausgeweitet. Sie gilt dann nicht nur für öffentliche Verkehrsmittel, sondern für alle Räume, die öffentlich zugänglich sind. Das betrifft konkret auch Supermärkte, Bibliotheken und Take-Away-Restaurants.

„Abstand halten" steht auf einem Schild in einer Straße in Kopenhagen, Dänemark. Foto: Nick Potts / dpa

Nächtliche Ausgangssperre und Versammlungsverbot in Luxemburg

19.06 Uhr: Angesichts steigender Coronavirus-Infektionszahlen hat die Regierung in Luxemburg eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr dürfen Einwohner ihre Häuser nicht mehr verlassen, wie Ministerpräsident Xavier Bettel am Freitag mitteilte. Die Maßnahmen sehen auch ein Verbot von Versammlungen von mehr als vier Menschen vor. Sie sollen zunächst einen Monat lang gelten.

„Die Situation hat sich in den vergangenen drei Tagen in besorgniserregender Weise verändert, und die Versorgung muss weiterhin gewährleistet sein“, sagte Bettel. In Bars und Restaurants dürfen fortan höchstens vier Menschen zusammen an einem Tisch sitzen. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass Wettkämpfe im Amateursport vorerst ausgesetzt werden. Im Großherzogtum Luxemburg wurden seit Beginn der Pandemie 12.333 Corona-Infektionen und 140 Todesfälle registriert.

Ärztepräsident zweifelte an Nutzen von Alltagsmasken – nun rudert er zurück

18.36 Uhr: Die WHO sieht die Corona-Pandemie in der nördlichen Hemisphäre an einem „kritischen Punkt“. „Die nächsten Monate werden sehr hart und manche Länder befinden sich auf einem gefährlichen Weg“, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag. In zu vielen Ländern gebe es derzeit eine exponentielle Zunahme an neuen Corona-Fällen.

Der Anstieg der Fallzahlen führe zur Überlastung von Krankenhäusern und Intensivstationen, sagte Ghebreyesus. „Und wir befinden uns erst im Oktober.“

Ärztepräsident zweifelte an Nutzen von Alltagsmasken – nun rudert er zurück

17.57 Uhr: Zwei Tage, nachdem er den Nutzen von Alltagsmasken bei der Bekämpfung der Pandemie in Zweifel gezogen hat, ist der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zurückgerudert. „Die aktuelle Evidenz aus vielfältigen Studien spricht für einen Nutzen des Mund-Nasen-Schutzes“, teilte er am Freitag mit. Seine Aussagen hätten zu erheblichen Irritationen geführt, die er sehr bedaure.

Reinhardt hatte in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ vom Mittwochabend gesagt, er sei von den Alltagsmasken nicht überzeugt, „weil es auch keine tatsächliche wissenschaftliche Evidenz darüber gibt, dass die tatsächlich hilfreich sind. Schon gar nicht im Selbstschutz und wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz, andere anzustecken“. Das widerrief er am Freitag: „Die Studien weisen darauf hin, dass sowohl die Übertragung auf andere als auch die Selbstansteckung durch Alltagsmasken reduziert wird“, sagte er laut Mitteilung. Lesen Sie hier: Ärztechef bei Lanz: „Masken können Corona nicht aufhalten“

Corona-Briefmarken aus Klopapier in Österreich

17.15 Uhr: Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht hat das sogenannte Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots gekippt. Das Gericht in Schleswig stufte die Regelung am Freitag als rechtswidrig ein. Es erklärte die Regelung in einem Eilverfahren für außer Vollzug gesetzt, bis eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen ist.

15.42 Uhr: In Österreich bringt die Post Corona-Briefmarken aus dreilagigem Klopapier heraus. Eine reine Spaßaktion ist das allerdings nicht. Lesen Sie dazu: Warum es in Österreich Corona-Briefmarken aus Klopapier gibt

15.34 Uhr: Auch in den Niederlanden erreichen die Zahlen der Neuinfektionen Rekordstände. Das zuständige Gesundheitsministerium meldete fast 10.000 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Damit haben sich in dem 17-Millionen-Einwohner-Land rund 270.000 Menschen insgesamt mit dem Virus infiziert.

Ein Hubschrauber aus den Niederlanden transportiert einen Corona-Patienten in die Uni-Klinik in Münster. Durch die Verlegung soll der Druck auf die Intensivstationen in den Niederlanden gesenkt werden. Die Niederlande gehören zu den am stärksten betroffenen Ländern Europas. Foto: Caroline Seidel / dpa

Corona-Kontaktbeschränkungen in Hamburg

15.25 Uhr: Wegen der deutlich gestiegenen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus hat der Hamburger Senat weitere Kontaktbeschränkungen beschlossen. Nur noch zehn Personen aus zwei Hausständen sollen sich zu privaten Feiern oder Zusammenkünften zu Hause oder im öffentlichen Raum treffen dürfen. Das werde ab Montag gelten, kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher an.

Die Begrenzung auf zwei Hausstände gelte nicht für familiäre Beziehungen jeder Art, also auch nicht für Patchwork-Familien. Erst am Freitag vergangener Woche hatte der Senat eine Verschärfung verkündet. Demnach konnten bislang in Hamburg maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum zusammen feiern.

Technische Panne am RKI – Infektionszahlen wohl deutlich höher

15.15 Uhr: Wegen einer technischen Störung am Robert Koch-Institut ist es am Donnerstag zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Corona-Infektionszahlen aus den Bundesländern gekommen. Durch einen Ausfall eines Webservers beim RKI am Donnerstagnachmittag seien knapp drei Stunden bis 17.30 Uhr Übermittlungen von den Gesundheitsämtern zu den zuständigen Landesbehörden und von denen zum RKI gestört gewesen, teilte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher am Freitag mit und bestätigte die Berichte der „WAZ“ über eine technische Panne beim RKI.

Die fehlenden Daten würden am Freitag automatisch im Laufe des Tages mit übermittelt und erschienen dann morgen in der Publikation. „Wie groß die Datenlücke ist, kann sich erst dann zeigen“, ergänzte Glasmacher. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen am Donnerstag offenbar deutlich höher als vom RKI gemeldet. Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums gingen am Freitag bei elf Kreisen und kreisfreien Städten in NRW null Neuinfektionen in die RKI-Statistik ein. Betroffen waren auch Großstädte und Corona-Hotspots wie Dortmund, Duisburg und Wuppertal.

Pandemie – Anti-Lockdown-Protest in Melbourne

14.15 Uhr: Bei einem Protest gegen die strengen Corona-Einschränkungen in der australischen Metropole Melbourne ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, zudem wurden 16 Menschen festgenommen, wie der Sender „ABC“ berichtete.

Die Demonstranten forderten die Wiederherstellung ihrer Freiheiten und ein Ende des strengen Lockdowns, auf manchen Plakaten war aber auch zu lesen „Covid-19 ist ein Betrug“. Der Lockdown in der Hauptstadt des Bundesstaates Victoria gilt als einer der härtesten der Welt. Die zweite Corona-Welle war dort Ende Juni ausgebrochen. Anfang Juli waren neue Maßnahmen ausgerufen worden, seither liegt das Leben für die fünf Millionen Einwohner weitgehend still.

Protestierende während eines Anti-Lockdown-Protests in der australischen Stadt Melbourne. Foto: James Ross / dpa

Corona: Litauen und Lettland mit Höchstständen

14.06 Uhr: Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Litauen und Lettland haben Rekordwerte erreicht. In beiden baltischen EU-Staaten wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Vilnius und Riga so viele neue Fälle verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. In Litauen wurden demnach 442 positive Tests innerhalb von 24 Stunden registriert, in Lettland waren es 250. Die bisherigen Höchstwerte lagen bei 424 und 188.

Die beiden Baltenstaaten im Nordosten Europas standen anfangs in der Coronakrise durchaus gut da. Im internationalen Vergleich waren die Infektionszahlen eher gering. In den vergangenen Wochen haben sie aber teils deutlich zugenommen - es wurde aber auch mehr getestet.

Angesichts der steigenden Zahlen haben die Regierungen in Riga und Vilnius zuletzt neue Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen in Litauen zuletzt bei 108,7 - und damit leicht über dem deutschen Wert von 106,8. Lettland kam auf einen Wert von 82,7.

Zahl der Corona-Infektionen in Spanien steigt über drei Millionen

13.57 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Spanien hat die Marke von drei Millionen überstiegen. Ministerpräsident Pedro Sánchez betonte zugleich, das Gesundheitssystem des Landes sei diesmal besser vorbereitet als bei der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr. Zudem müsse ein nationaler Shutdown wie damals verhindert werden.

Die spanische Insel Fuerteventura. In Spanien hat die Zahl der Coronavirus-Infektionen die Marke von drei Millionen überstiegen. Foto: Manuel Meyer / dpa-tmn

Berlin fokussiert Nachverfolgung auf Corona-Risikogruppen

13.35 Uhr: Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen setzt das Land Berlin verstärkt auf neue Schnelltests. Dank einer zügigen Beschaffung würden diese Tests bereits ab Samstag in der Altenpflege eingesetzt, kündigt Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci an. Ab nächster Woche würden auch die Obdachlosen-Hilfe und der ganze Krankenhausbereich damit versorgt. Damit sollen die Kapazitäten bei den bisher verwendeten PCR-Tests erheblich entlastet werden.

Zudem habe man eine Anpassung der Strategie bei der Kontaktverfolgung beschlossen. Mittels einer Allgemeinverfügung wolle man die Ressourcen bei den Gesundheitsämtern auf Risikogruppen wie etwa Menschen in Krankenhäusern, Pflege- und Senioren-Einrichtungen konzentrieren. Andere Infizierte sollen bereits mit Kenntnis der Ansteckung in Selbstisolation und nicht erst auf eine Verfügung des Gesundheitsamts warten. Dies gelte auch für Kontaktpersonen.

Corona: Bayerns Verfassungsrichter bestätigen Regel zur Datenerfassung

13.19 Uhr: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat die coronabedingte Pflicht zur Erfassung von Kontaktdaten etwa in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen bestätigt. Das höchste bayerische Gericht lehnte es ab, die entsprechenden Vorschriften in der bayerischen Verordnung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen.

Es lägen keine Gründe vor, die einen solchen Schritt rechtfertigen würden, teilte das Gericht mit. Es sei nicht offensichtlich, dass die Staatsregierung beim Erlass der Verordnung bundesrechtlich eröffnete Spielräume überschritten haben könnte. Und es sei auch nicht offensichtlich, dass die Staatsregierung die Pflicht zur strengen Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt haben könnte.

Probleme bei RKI-Datenerfassung – Corona-Zahlen könnten deutlich höher sein

12.16 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen lag am Donnerstag offenbar deutlich höher als vom RKI gemeldet. Mehrere Hundert neue Fälle aus Nordrhein-Westfalen fehlen am Freitagmorgen im Dashboard des RKI. Wie das Landeszentrum Gesundheit (LZG) auf bestätigte, wurden durch „ein technisches Problem beim Webservice des RKI“ die Daten mehrerer Kommunen aus NRW nicht an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Für sie wurden also jeweils keine oder weniger Neuinfektionen gemeldet als tatsächlich registriert. Dadurch sind teilweise auch die Werte der Sieben-Tage-Inzidenz verfälscht.

So meldete das RKI für Duisburg einen Inzidenzwert von 89,6 – deutlich weniger als einen Tag zuvor (105,7). Die Stadt hingegen teilte mit, dass sie am Donnerstag einen Höchstwert von Neuinfektionen verzeichnet habe. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist nach Berechnungen der Stadt so auch auf 126 gestiegen. Auch andere Städte wie Herne und Kreise wie Wesel oder die Städteregion Aachen meldeten deutlich höhere Werte als das RKI. Ob auch die Datenübertragung weiterer Bundesländer betroffen war, ist noch unklar.

Ungewöhnlich leer ist es in der Düsseldorfer Altstadt, da derzeit ab 23 Uhr die Sperrstunde als Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus gilt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW lag am Donnerstag offenbar deutlich höher als vom RKI gemeldet. Foto: Henning Kaiser / dpa

Corona: Bundesregierung gegen Grenzschließungen

12.09 Uhr: Die Bundesregierung will Grenzschließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vermeiden. Das Frühjahr habe gezeigt, dass Grenzschließungen „nicht in unser aller Sinn“ seien, sagt eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Sie verwies dabei auf Störungen beim Warenverkehr und des Verkehrsflusses. Allerdings sei es Sache jeden Landes, die Maßnahmen zu ergreifen, die es für richtig halte.

Spahn rechnet mit Corona-Impfstoff Anfang 2021

11.49 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet „Anfang nächsten Jahres“ mit einem Impfstoff gegen Covid-19 für die deutsche Bevölkerung. Es sei aber auch möglich, dass die Zulassung erst nach März erfolge, sagte der CDU-Politiker dem „Spiegel“. Ähnlich hatte sich am Donnerstag der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, geäußert.

Spahn dämpfte zugleich die Erwartung an die Wirksamkeit von Impfstoffen. „Natürlich wäre es das Beste, ein Impfstoff würde Neuinfektionen verhindern. Aber es wäre auch schon ein Gewinn, wenn er den Krankheitsverlauf milder macht“, sagte Spahn, der selbst mit dem Virus infiziert ist. Nach der Zulassung eines Impfstoffes könne es dann sechs, sieben Monate dauern, bis die Bevölkerung geimpft sei - wobei Spahn die Freiwilligkeit der Impfung betonte.

Coronavirus-Infektionen in Europa haben sich in nur zehn Tagen verdoppelt

11.23 Uhr: Die Coronavirus-Infektionen in ganz Europa haben sich einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Am Donnerstag stieg die Zahl der neuen Fälle in Europa erstmals über die Marke von 200.000. Am 12. Oktober war erstmals die Marke von 100.000 Fällen überschritten worden. Demnach beläuft sich die Zahl der Infektionen in Europa insgesamt auf 7,8 Millionen und 247.000 Tote.

Tourismusverband beklagt Umgang mit Reisebranche – Altmaier verspricht Hilfen

10.54 Uhr: Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) warnt vor einer Stigmatisierung der Branche als Treiber der Pandemie. „Politische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beziehen sich in vielen Fällen auf touristisch arbeitende Unternehmen und ihre Kunden“, sagt BTW-Präsident Michael Frenzel. „Die gesamte ausgeh- und reisewillige Bevölkerung und eine ganze Branche mit drei Millionen Beschäftigten in Sippenhaft zu nehmen, weil einige Unvernünftige sich nicht an die Spielregeln halten, ist absolut unverhältnismäßig.“

Es werde ein politisches Klima geschaffen, das aktiv von touristischen Reisen abrate oder warne. Die Politik teile laufend mit, dass Urlaub, Reisen und Ausgehen das Infektionsgeschehen treibe, ohne dazu belastbare Zahlen zu liefern. „Der momentane Umgang der Politik mit dem Tourismus ist unsachlich und diskreditierend“, sagt Frenzel.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht der angeschlagenen Tourismusbranche weitere Hilfen. „Wir sind entschlossen, unsere Hilfsanstrengungen im Rahmen dessen, was die EU-Kommission uns ermöglicht, auszubauen und zu erhöhen“, sagte der CDU-Politiker. Die Strukturen sollten erhalten bleiben. „Im Augenblick bereiten wir ein Update unserer Überbrückungshilfen vor, die wir ins nächste Jahr verlängern werden.“

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, verspricht der von der Corona-Krise besonders stark betroffenen Tourismusbranche weitere Hilfen. Foto: Imago images/Jens Schicke

Corona-Patienten aus Niederlanden nach Deutschland geflogen

10.40 Uhr: Erneut werden Patienten aus den Niederlanden in deutsche Kliniken verlegt. Ein Hubschrauber transportierte am Morgen einen Patienten in ein Krankenhaus nach Münster. Das teilte das Koordinierungszentrum für die Verteilung von Patienten in Rotterdam mit. Ein zweiter Flug ebenfalls von Almere nach Münster sollte folgen. Durch die Verlegungen soll der Druck auf die Intensivstationen gesenkt werden. Bereits fast jedes zweite Bett auf den niederländischen Intensivstationen ist mit einem an Covid-19 erkrankten Patienten belegt.

Für das Wochenende sind weitere Patiententransporte auch aus anderen Regionen geplant. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatten angeboten, Patienten aus den Niederlanden zu übernehmen. Das Land verfügt zur Zeit über 1150 Betten auf Intensivstationen. Allein Nordrhein-Westfalen hat rund fünfmal so viele. Das Bundesland stellte 80 Betten für Patienten aus den Niederlanden zur Verfügung.

Weltärztebund warnt – bei 20.000 Infektionen am Tag droht Lockdown

10.36 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, erwartet für den Fall eines weiteren Anstiegs der Corona-Zahlen eine kritische Schwelle bei 20.000 Neuinfektionen pro Tag. „Bei 20.000 Neuinfektionen am Tag gerät die Lage außer Kontrolle“, sagte Montgomery der „Rheinischen Post“.

„Dann wäre es für Gesundheitsämter nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Dann droht uns ein zweiter Lockdown, weil sich das Virus anders nicht mehr bremsen lässt.“ Montgomery begrüßte die verhängten Einschränkungen im besonders betroffenen Landkreis Berchtesgadener Land, wo seit Dienstag strikte Ausgangsbeschränkungen gelten.

„Bei lokalen Ausbrüchen müssen wir konsequent reagieren“, sagte der frühere Präsident der Bundesärztekammer. „Darum ist es genau richtig, dass der Landkreis Berchtesgaden einen lokalen Lockdown verhängt hat. So sollten bundesweit alle Orte mit solchen Inzidenzwerten reagieren.“

Frank Ulrich Montgomery, damals Präsident der Vorsitzende des Weltärztebundes, warnte für den Fall eines weiteren Anstiegs, bei 20.000 Neuinfektionen am Tag gerate die Lage außer Kontrolle. Foto: Guido Kirchner / dpa

Mehr als 70.000 neue Corona-Infektionen in den USA

10.16 Uhr: Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den USA ist nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität erstmals seit Ende Juli wieder auf mehr als 70.000 binnen eines Tages geklettert. Rund 71.700 Menschen wurden demnach am Donnerstag mit positivem Test auf das Virus gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen war zuletzt wieder auf rund 60.000 pro Tag gestiegen. Insgesamt wurden laut JHU in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie rund 8,4 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Etwa 223.000 Menschen starben bislang - mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Corona: Slowenien verschärft Lockdown

10.08 Uhr: Slowenien weitet seine Corona-Maßnahmen aus. Ab Samstag schließen die meisten Geschäfte sowie die Hotels, Kindergärten, Studentenheime, Friseurläden und Schönheitssalons. Das gab Ministerpräsident Janez Jana bekannt. Restaurants dürfen dann bei sich keine Gäste mehr bedienen, lediglich Auslieferung und Abholung von Speisen sind gestattet. Die neuen Maßnahmen gelten vorerst für eine Woche.

Schon bisher galten Einschränkungen, etwa eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr oder ein Reiseverbot zwischen den zwölf Regionen des Landes. Reisende, die zwischen Deutschland und dem Balkan unterwegs sind und dabei durch Slowenien fahren, können dies weiter ungehindert tun. Das EU-Land gab die Anzahl der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen mit 484 an.

Tschechiens Gesundheitsminister soll Corona-Regeln gebrochen haben

10.02 Uhr: Der tschechische Gesundheitsminister Roman Prymula ist massiv unter Druck geraten, weil er sich nicht an seine eigenen strengen Corona-Vorschriften gehalten haben soll. Die Zeitung „Blesk“ fotografierte den Politiker, wie er in Prag kurz vor Mitternacht ein Luxusrestaurant verlässt und dabei keine Maske trägt.

Demnach habe sich der 56-Jährige dort mit dem Fraktionsvorsitzenden der populistischen Regierungspartei ANO, Jaroslav Faltynek, getroffen. Letzterer räumte das Fehlverhalten ein und bat im Parlament um Entschuldigung. In Tschechien gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sind angehalten, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben. Restaurants müssen geschlossen bleiben.

Die Opposition forderte den Rücktritt des erst vor einem Monat angetretenen Gesundheitsministers. Die Regeln müssten ohne Ausnahmen für alle gelten, forderte auch Innenminister Jan Hamacek. Der Sozialdemokrat sprach der Agentur CTK zufolge von einem „unentschuldbaren Versagen“. Wer die Anordnungen der Regierung nicht respektiere, dürfe nicht im Kabinett sitzen.

Tschechiens Gesundheitsminister Roman Prymula ist erst seit einem Monat im Amt. Er soll die Corona-Regeln gebrochen haben. Foto: imago images/CTK Photo

Zweiter Lockdown „existenzgefährdend“ für zahlreiche Unternehmen in Deutschland

9.44 Uhr: Vor dem Hintergrund sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen hat Industriepräsident Dieter Kempf die Politik eindringlich davor gewarnt, das Wirtschaftsleben ein weiteres Mal herunterzufahren. „Ein zweiter Lockdown wäre existenzgefährdend für zahlreiche Unternehmen in Deutschland“, sagte er unserer Redaktion. Kempf fordert daher eine„besonnene Herbststrategie“ der Regierung. Lesen Sie dazu: Corona-Gefahren: Industrie warnt vor neuem Lockdown

9.33 Uhr: Bei der Ausgabe von Corona-Impfmitteln ist Deutschland offenbar einen großen Schritt vorangekommen. In einer Video-Konferenz der Gesundheitsminister zu Wochenbeginn soll Jens Spahn laut „Bild“-Zeitung erklärt haben, die Firma Biontech in Mainz stehe dicht vor der Zulassung eines Impfstoffs. Auf Nachfragen, wann er mit ersten Impfungen rechne, soll er gesagt haben: „Das könnte noch vor Ende des Jahres passieren.“

Nach weiteren Informationen der „Bild“-Zeitung wurden die Regierungen der Bundesländer außerdem diese Woche per Post vom Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, bis 10. November Lieferadressen für den Impfstoff zu nennen – also Standorte für mögliche Impfzentren.

Insgesamt sollen bundesweit 60 Zentren entstehen. Die Impfzentren seien nötig, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu garantieren, hieß es. Denn: Der Corona-Impfstoff muss bei -78 Grad gekühlt werden und vielen Arztpraxen fehlen Kühlgeräte, die das können.

Ehemann von Jens Spahn positiv auf Corona getestet

9.23 Uhr: Der Ehemann von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist ebenfalls positiv auf Corona getestet worden. Das teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag mit. Demnach habe er sein Testergebnis am späten Donnerstagabend erhalten. „Er war zusammen mit dem Minister am Mittwochnachmittag in häusliche Isolation gegangen und hatte am Donnerstagmorgen einen Corona-Test (PCR) machen lassen“, hieß es weiter.

Spahn selbst zeige weiterhin Erkältungssymptome sagte der Sprecher. Sein Ehemann sei aktuell symptomfrei. Der Gesundheitsminister ist mit dem Journalisten Daniel Funke verheiratet. Sie hatten sich im Frühjahr 2013 kennengelernt.

Danke für die vielen guten Wünsche. Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Allen, mit denen ich Kontakt hatte, wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Geben wir weiter aufeinander acht! — Jens Spahn (@jensspahn) October 21, 2020

Deutschland: Erneut mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen

8.32 Uhr: Zwei Tage in Folge mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen: Das RKI sieht eine rasante Ausbreitung des Virus in Deutschland. Lesen Sie hier: Anstieg der Corona-Zahlen: Wo führt diese Kurve hin?

7.11 Uhr: Nachdem Moderator Markus Lanz in seinem ZDF-Talk am Mittwoch den Präsidenten der Bundesärztekammer zu Gast hatte, der seine Zweifel am Sinn der Alltagsmasken äußerte, appellierte am Donnerstagabend eine Corona-Genese an die Masken-Verweigerer. Die Journalistin Kristina Dunz berichtete in der Sendung von ihrer Covid-19-Erkrankung.

Remdesivir als Medikament für Corona-Patienten zugelassen

6.16 Uhr: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das antivirale Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten offiziell zugelassen. Dies sei ein „wichtiger wissenschaftlicher Meilenstein in der Covid-19-Pandemie“, erklärte FDA-Sprecher Stephen Hahn am Donnerstag. Im Mai hatte das Medikament, das vom US-Konzern Gilead unter dem Namen „Veklury“ vertrieben werden soll, bereits eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erhalten. Auch US-Präsident Donald Trump war nach seiner Corona-Infektion mit Remdesivr behandelt worden.

5.30 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Freitagmorgen 11.242 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Die Zahl ist vergleichbar mit dem Rekordwert von 11.287 Fällen vom Vortag und liegt deutlich über den 7334 gemeldeten Neuinfektionen vom Freitag vergangener Woche.

Die jetzigen Werte liegen damit über denen vom Frühjahr, sind aber nur bedingt vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen in den Meldezahlen niederschlagen könnten.

Trump spricht sich entschieden gegen Corona-Beschränkungen aus

3.48 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Corona-Auflagen gefordert, damit sich die Wirtschaft wieder erholen kann. „Wir können das Land nicht geschlossen halten“, sagte der Republikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden in Nashville (Tennessee). Wenn es wegen des Virus weitere Lockdowns gäbe, würden viele Menschen ihre Jobs verlieren und die Zahl der Selbstmorde ansteigen, sagte Trump.

„Wir müssen das Land öffnen. Wissen Sie, ich habe es oft gesagt, das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem selbst“, sagte Trump. Biden werde das ganze Land zumachen, sagte er. Biden erwiderte, er wolle nicht das Land dicht machen, sondern der Pandemie ein Ende bereiten. Der Demokrat wirft Trump vor, dass viele Amerikaner ohne sein Missmanagement der Pandemie noch am Leben wären.

Daten der Universität Johns Hopkins zufolge gibt es in den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, bislang rund 8,4 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektione n. Rund 223.000 Menschen starben bislang – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

US-Präsident Donald Trump während des zweiten und letzten TV-Duells im Wahlkampf 2020. Foto: Jim Bourg / AFP

Donnerstag, 22. Oktober: Corona-Krise in Frankreich spitzt sich zu – Wirbel um Dschungelcamp

Ex-Unionsfraktionschef und Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz, Friedrich Merz , will den wegen der Corona-Krise auf der Kippe stehenden Wahlparteitag auf jeden Fall stattfinden lassen. „Wir müssen ihn stattfinden lassen, trotz Corona – und wir sollten auch nicht zulassen, dass da der Vergleich gemacht wird zwischen Volksfest, Oktoberfest und Fußballspiel“, sagte Merz am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung der CDU Hamburg.

, will den wegen der Corona-Krise auf der Kippe stehenden Wahlparteitag auf jeden Fall stattfinden lassen. „Wir müssen ihn stattfinden lassen, trotz Corona – und wir sollten auch nicht zulassen, dass da der Vergleich gemacht wird zwischen Volksfest, Oktoberfest und Fußballspiel“, sagte Merz am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung der CDU Hamburg. In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden weit mehr als 41.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, so viele wie noch nie zuvor. Seit Mittwochabend seien rund 15.000 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstagabend mit. Die Gesamtzahl liege damit bei 41.622 Neuinfektionen.

neu mit dem Coronavirus infiziert, so viele wie noch nie zuvor. Seit Mittwochabend seien rund 15.000 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstagabend mit. Die Gesamtzahl liege damit bei 41.622 Neuinfektionen. Die griechische Regierung hat angesichts der steigenden Infektionszahlen Ausgangssperren für die Städte Athen, Thessaloniki und weitere Corona-Hotspots angekündigt. „Wir wollen den Verkehr und nächtliche Treffen, die eine Verbreitung des Virus begünstigen, einschränken“, sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Donnerstagabend bei einer Fernsehansprache. Ab Samstag dürfen Einwohner in den betroffenen Städten ihre Häuser zwischen 0.30 und 5 Uhr (Ortszeit) nicht mehr verlassen.

für die Städte Athen, Thessaloniki und weitere Corona-Hotspots angekündigt. „Wir wollen den Verkehr und nächtliche Treffen, die eine Verbreitung des Virus begünstigen, einschränken“, sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Donnerstagabend bei einer Fernsehansprache. Ab Samstag dürfen Einwohner in den betroffenen Städten ihre Häuser zwischen 0.30 und 5 Uhr (Ortszeit) nicht mehr verlassen. Die kritische Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist in Dänemark nicht unbemerkt geblieben. Ohne triftigen Grund dürfen Deutsche nicht mehr nach Dänemark einreisen. Das teilte der dänische Außenminister Jeppe Kofod mit. Für Einwohner Schleswig-Holsteins sollen Ausnahmen gelten.

Die schwedische Regierung hat die Corona-Beschränkungen für ältere Menschen gelockert. Demnach sind sie nicht mehr aufgefordert, sich zu isolieren. Die Isolation der Älteren hätte einen großen Effekt gehabt, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Doch ein Bericht habe gezeigt, dass sich die Isolation bei vielen Älteren negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt habe.

Das für Anfang 2021 geplante RTL-Dschungelcamp in Wales fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Das sagte ein RTL-Sprecher in Köln. Statt der zuletzt geplanten Übertragung aus Wales plane man nun eine Ersatz-Show zu dem Format in Deutschland.

in Wales fällt wegen der aus. Das sagte ein RTL-Sprecher in Köln. Statt der zuletzt geplanten Übertragung aus Wales plane man nun eine Ersatz-Show zu dem Format in Deutschland. Die Corona-Pandemie treibt erneut den Absatz von Hygiene-Artikeln in die Höhe. Das Statistische Bundeamt schrieb auf Twitter, die Hamsterkäufe gingen wieder los. Demnach verkaufte der Einzelhandel in der vergangenen Woche 90 Prozent mehr Toilettenpapier als vor der Pandemie üblich. Bei Desinfektionsmitteln lag das Plus bei fast 73 Prozent und bei Seife bei fast 62 Prozent. Auch bestimmte Lebensmittel sind angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen wieder stärker nachgefragt – etwa Reis, Hefe und Mehl.

als vor der Pandemie üblich. Bei lag das Plus bei fast 73 Prozent und bei Seife bei fast 62 Prozent. Auch bestimmte Lebensmittel sind angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen wieder stärker nachgefragt – etwa Reis, Hefe und Mehl. Auf ihrer Internetseite hat die Bundesregierung die Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektionen gemeldet – doch dabei gab es eine Panne. Lesen Sie dazu: Bundesregierung verkündet 41 Millionen Corona-Tote

Bundesregierung verkündet 41 Millionen Corona-Tote Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben einen Höchstwert von 11.287 erreicht. Mit Blick auf die stetig steigenden Fallzahlen informierte das Robert Koch-Institut nun in einem Livestream zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland. Lesen Sie dazu : RKI-Chef Wieler zu Corona-Trend: „Noch haben wir die Chance“

in Deutschland haben einen Höchstwert von 11.287 erreicht. Mit Blick auf die stetig steigenden Fallzahlen informierte das Robert Koch-Institut nun in einem Livestream zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland. : RKI-Chef Wieler zu Corona-Trend: „Noch haben wir die Chance“ Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zeigt in der Sendung „Markus Lanz“ Mängel der Alltagsmasken auf. Zur Galionsfigur der Maskengegner will er aber nicht werden. Lesen Sie dazu: „Lanz“ – Ärztekammer-Präsident hält nichts von Alltagsmasken

„Lanz“ – Ärztekammer-Präsident hält nichts von Alltagsmasken Erneuter Lockdown in Tschechien: Seit 6 Uhr am Donnerstag gelten wegen des extremen Anstiegs der Infektionszahlen scharfe Regeln. Fast alle Geschäfte müssen schließen, ausgenommen sind etwa Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen verhängt: Die Regierung ordnete an, dass Leute ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die „absolut notwendige Zeit“ begrenzen müssen.

Mittwoch, 21. Oktober: Jens Spahn positiv auf Coronavirus getestet

Ein Teilnehmer einer Studie zu einem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca in Brasilien ist gestorben. Dem Fernsehsender „CNN Brasil“ zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 28 Jahre alten Mann aus Rio de Janeiro, der wegen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sei. Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen AstraZeneca hatte den Impfstoff in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Die zugehörige klinische Studie musste bereits im September vorübergehend gestoppt werden.

des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca in Brasilien ist gestorben. Dem Fernsehsender „CNN Brasil“ zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 28 Jahre alten Mann aus Rio de Janeiro, der wegen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sei. Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen AstraZeneca hatte den Impfstoff in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Die zugehörige klinische Studie musste bereits im September vorübergehend gestoppt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter.

(CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter. In den USA sind seit Jahresbeginn möglicherweise mehr Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC

Nach harten Lockdowns ist China fast wieder virusfrei. Die Wirtschaft brummt in dem Land – davon profitieren auch deutsche Firmen. Lesen Sie hier,

Wann kommt der Corona-Impfstoff? Im TV-Talk „Markus Lanz“ glitt das Gespräch über die Auswirkungen der Pandemie und ihre Ursachen etwas ab. Die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff sagte: „Wir sind erst am Anfang der Pandemie.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Corona-Pandemie die strengen Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Kreis Berchtesgadener Land begrüßt. Lesen Sie hier: Corona: Folgen nach Berchtesgaden die nächsten Lockdowns?

Corona: Folgen nach Berchtesgaden die nächsten Lockdowns? In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages knapp 7600 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden

(RKI) innerhalb eines Tages knapp 7600 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet in der näheren Zukunft mit weiteren Shutdowns wie jenem, der seit Dienstag in Berchtesgaden gilt. „Dinge wie in Berchtesgaden werden wir jetzt häufiger sehen“, sagte er unserer Redaktion. „Wir können nur reagieren durch lokale Shutdowns, insofern sind die auch angemessen.“

Dienstag, 20. Oktober: Polizisten lösen Corona-Demo in Köln auf

Wie gut Deutschland in der Corona-Pandemie durch den Winter kommt, hängt nach Ansicht der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek vor allem von zwei Faktoren ab: „Das eine ist der öffentliche Gesundheitsdienst – wie klappt die Nachverfolgung“, sagte sie am Dienstag im NDR-Podcast „Coronavirus-Update. „Der andere wichtige Baustein ist natürlich die Kontaktbeschränkung – also unser Verhalten“

In Bulgarien ist angesichts stark steigender Corona-Zahlen das Tragen von Schutzmasken auch im Freien ab Donnerstag wieder Pflicht. Ziel sei es, die Zahl der Neuerkrankungen zu reduzieren und das Klinikpersonal zu entlasten, erläuterte Gesundheitsminister Kostadin Angelow

ist angesichts stark steigender Corona-Zahlen das Tragen von Schutzmasken auch im Freien ab Donnerstag wieder Pflicht. Ziel sei es, die Zahl der Neuerkrankungen zu reduzieren und das Klinikpersonal zu entlasten, erläuterte Gesundheitsminister Kostadin Angelow Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat den Eilanträgen von zwei Hoteliers stattgegeben, die gegen die Corona-Negativtests für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten geklagt hatten. Damit sind in auch in Mecklenburg-Vorpommern die Beherbergungsbeschränkungen gerichtlich gekippt worden

in Greifswald hat den Eilanträgen von zwei Hoteliers stattgegeben, die gegen die Corona-Negativtests für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten geklagt hatten. Damit sind in auch in die Beherbergungsbeschränkungen gerichtlich gekippt worden In Berlin soll nach einer Entscheidung des Senats die Maskenpflicht ausgeweitet werden. Demnach müssen die Menschen in der Hauptstadt zur Eindämmung der Pandemie in bestimmen Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Maske tragen

soll nach einer Entscheidung des Senats die Maskenpflicht ausgeweitet werden. Demnach müssen die Menschen in der Hauptstadt zur Eindämmung der Pandemie in bestimmen Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Maske tragen In Brandenburg gelten in Regionen mit hohen Infektionszahlen künftig schärfere Begrenzungen für private Feiern und ein nächtliches Ausschankverbot für Alkohol von 23 bis 6 Uhr

gelten in Regionen mit hohen Infektionszahlen künftig schärfere und ein Der Berliner Virologe Christian Drosten und andere Kollegen stellen sich gegen eine Corona-Strategie mit einer Herdenimmunität als Ziel.

