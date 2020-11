Johnny Depp verliert im Verleumdungsprozess gegen die „Sun“

Der US-Schauspieler Johnny Depp hat den Prozess gegen das Boulevardblatt „The Sun“ verloren. Der Hollywoodstar hatte gegen die britische Zeitung wegen Verleumdung geklagt. In dem Verfahren ging es um einen Artikel der „Sun“ aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton Depp als „Ehefrauen-Schläger“ bezeichnet hatte. Der Artikel sei „im Wesentlichen wahr“ gewesen, befand am Montag Richter Andrew Nicol vom Londoner High Court.

In dem Rechtsstreit ging es aber nicht allein um die vermeintliche Falschaussage in einem Artikel der Zeitung. Vielmehr stand das Eheleben von Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard (34) im Fokus. Sie lieferten sich vor Gericht eine wahre Schlammschlacht. Der 57-jährige Depp hatte den Vorwurf, seine ehemalige Frau körperlich misshandelt zu haben, vehement bestritten. Zur Urteilsverkündung waren weder Depp noch Heard am Gericht. Der Termin fand wegen der C orona-Pandemie nur virtuell statt, erklärte eine Gerichtssprecherin.

Johnny Depp gegen „Sun“: Prozess sezierte die Ehe mit Amber Heard

Der Prozess zwischen Depp und der Verlagsgruppe News Group Newspapers am Londoner High Court im Juli hatte weltweite Aufmerksamkeit erregt. Vor allem, weil es am Ende nur wenig um den eigentlichen Prozessgegenstand ging – sondern vielmehr um eine Sezierung der Partnerschaft zwischen den beiden Schauspielern.

Alkoholismus, Drogenmissbrauch, eine abgetrennte Fingerkuppe, Fäkalien im Bett und Gewaltvorwürfe: Wochenlang zeichneten Depp („Fluch der Karibik“) und seine 23 Jahre jüngere Ex-Ehefrau das Bild einer zutiefst zerstörerischen Ehe. Vielfach wurde romantisierend von einem „Rosenkrieg“ gesprochen. Doch was Aussagen der ehemaligen Partner eher beschrieben, war eine toxische Beziehung wie aus dem Lehrbuch, geprägt von Missbrauch.

Gewaltvorwürfe gegen Johnny Depp: Ex-Partnerinnen verteidigen ihn

Amber Heard, bekannt aus Filmen wie „Zombieland“ oder „Aquaman“, sagte vor Gericht aus, sie habe Todesangst vor Depp gehabt. Sie berichtete von verbalen Wutausbrüchen, Tritten, Würgegriffen. Der Beschuldigte behauptete wiederum, seine Ex-Frau sei selbst gewalttätig gewesen. Völlig unstrittig war dabei: Depp litt immer wieder unter seiner Drogen- und Alkoholsucht. Auch er selbst räumte das ein.

Heard sei dagegen nach etwas Anderem süchtig: Depps Anwalt bezeichnete sie zum Abschluss des Prozesses als „zwanghafte Lügnerin“. Nie in seinem Leben habe ihr Ex-Ehemann eine Frau geschlagen. Vor Gericht wurde dies auch durch Aussagen von Depps ehemaligen Partnerinnen untermauert. So verteidigte die US-Schauspielerin Winona Ryder (48, „Stranger Things“) ihren früheren Partner Depp in einem schriftlichen Statement.

Wynona Ryder „absolut geschockt“ von Vorwürfen gegen Depp

„Ich war absolut geschockt, verwirrt und ärgerlich, als ich von den Vorwürfen gegen ihn erfahren habe“, so Ryder. Sie habe ihn während der vierjährigen Beziehung nur als „wirklich guten Mann“ kennengelernt. Niemals sei er gewalttätig oder ausfällig gegenüber irgendjemandem gewesen.

Depp und Ryder waren von 1989 bis 1993 liiert. Bereits 2016 hatte Ryder gegenüber dem Magazin „Time“ zu Heards Vorwürfen gegen Depp gesagt: „Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, die vollkommen anders war. Er hat sich mir gegenüber nie, niemals so benommen. Er hat mich in keiner Weise misshandelt.“

Amber Heard: Rechtsstreit mit Johnny Depp „unglaublich schmerzhaft“

Auch die französische Sängerin Vanessa Paradis (47), mit der der Schauspieler zwei erwachsene Kinder hat, äußerte sich in einer schriftlichen Aussage positiv über Depp. Sie habe ihn als „freundlich, aufmerksam, großzügig und nicht gewalttätig“ erlebt. Depp und Paradis waren 14 Jahre lang liiert.

Amber Heard sagte in ihrem letzten Statement vor Gericht, dass es unglaublich schmerzhaft gewesen sei, die Trennung ihrer Beziehung noch einmal zu durchleben und die „traumatischsten und intimsten Details“ ihrer Beziehung vor Gericht zu teilen.

Bild aus anderen Tagen: Schauspieler Johnny Depp und Amber Heard bei einer Filmpremiere 2011. Vor Gericht offenbarte sich wie zerstörerisch ihre damalige Ehe wirklich war. Foto: Joel Ryan / dpa

Verleumdungsprozess von Johnny Depp: Beweislast liegt bei der „Sun“

Nach den strikten britischen Gesetzen gegen Verleumdung lag die Beweislast im Prozess bei der „Sun“ selbst. Das bedeutet, dass das Boulevardblatt vor Gericht beweisen musste, dass die Vorwürfe gegen den „Fluch der Karibik“-Star den Tatsachen entsprechen. Deshalb ging es in dem wochenlangen Prozess im Juli letztlich in allen Details um die Ehe von Depp und Heard.

Mit diesem Rechtsstreit ist der Fall jedoch nicht ad acta gelegt: Auch in den USA hat Depp wegen der Gewaltvorwürfe eine Verleumdungsklage eingereicht. Er klagt dort aber direkt gegen Heard. Sie hatte in der „Washington Post“ über ihre Gewalterfahrungen berichtet – nannte Depp aber nicht namentlich.

Johnny Depp zählt zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Er und Heard hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film „The Rum Diary“ kennengelernt. Das Paar trennte sich 2016 nach 15 Monaten Ehe. (mit dpa)

