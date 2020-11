Corona: Joe Biden warnt Trump deutlich - RKI meldet 14.000 Fälle in Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für die kommende Woche ein längerfristig geltendes Corona-Konzept angekündigt. Am Mittwoch kommender Woche sollten die Beschlüsse auf den Weg gebracht werden, kündigte Merkel nach stundenlangen Beratungen mit den Ministerpräsidenten an.

Kanzlerin Merkel und die Länderregierungschefs wollen kommende Woche konkrete Beschlüsse fassen

Bund und Länder die Bürger rufen Bürger dazu auf, private Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren

Der Bund will seinen Mitarbeitern zum Schutz vor einer möglichen Corona-Infektion bei Dienstreisen offenbar einen leeren Nachbarplatz im Zug zahlen

Joe Biden warnt Trump deutlich. Ohne Corona-Koordination „könnten mehr Menschen sterben“

Österreich schließt ab diesem Dienstag Geschäfte und verhängt Ausgangssperren

Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat ein weiterer für Europa relevanter Hersteller positive Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt – der Impfstoff sei zu 94,5 Prozent wirksam

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 14.419 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 819.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 12.800 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

„Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut.“ Mit eindringlichen Worten appellierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern nach dem Bund-Länder-Treffen an die Bürger. Da die Infektionszahlen nach zwei Wochen Teil-Lockdown weiter hoch sind, sollte jeder auf private Feiern verzichten und Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten auf einen festen weiteren Hausstand beschränken. So heißt es im Beschluss von gestern Abend – auf weitere Verbote wurde zunächst verzichtet.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Auch die Schulen sollen weiter geöffnet bleiben. Nun heißt der nächste wichtige Termin: 25. November. Doch schon vor dem für den Tag angekündigten nächsten Treffen von Merkel und den Ministerpräsidenten dürften die Debatten um Schulen, Kontaktbeschränkungen oder die Lage in den Pflegeheimen weitergehen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 14.419 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland gemeldet – knapp 1000 Fälle weniger als vor einer Woche. Am vergangenen Freitag war mit 23.542 gemeldeten Fällen der höchste Stand seit Beginn der Pandemie erreicht worden. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Dienstag, 17. November: Patientenschützer fordern mehr Corona-Schnelltests in der Pflege

+++

12.14 Uhr: Patientenschützer fordern mehr Corona-Schnelltests im Pflegebereich. Nach dem Treffen der Regierungschefs am Montag bezeichnete die Stiftung Patientenschutz das Angebot von hochwertigen FFP2-Masken zwar als hilfreich. „Aber für Pflegebedürftige, die durch Angehörige oder professionelle Hilfe Unterstützung finden, wird diese Maßnahme kaum etwas bringen“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur KNA.

Im Gegensatz zum Frühjahr bestehe kein Mangel an Mund-Nasenschutz , jedoch fehlten Schnelltests. „Denn klassische PCR-Tests haben Grenzen. Es dauert viel zu lang, bis die Ergebnisse vorliegen“, sagte er. Es sei überfällig, dass mit den täglichen Antigen-Testungen von Pflegebedürftigen, Angehörigen und Pflegekräften begonnen werde. Auch müsse klar sein, wer das bezahle und personell unterstütze. „Doch diese Frage haben die Regierungschefs in ihrer Strategie ausgeblendet. Das ist ein schwerer Fehler“, kritisierte Brysch.

Corona-Krise – Scholz hält noch höhere Schulden für tragbar

12.05 Uhr: Der Bund könnte aus Sicht von Finanzminister Olaf Scholz in der Corona-Krise auch noch höhere Schulden stemmen als bisher geplant. Im laufenden und im kommenden Jahr würden mehr als 300 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen, sagte der Vizekanzler auf einer Konferenz der „Süddeutschen Zeitung“. Auf die Frage, ob auch mehr als diese 300 Milliarden vorstellbar seien, antwortete er: „Es wäre jedenfalls für uns möglich.“

Wichtig sei aber, dass man mit dem Geld klug wirtschafte und Zukunftsinvestitionen auf den Weg bringe. „Wir müssen für künftiges Wachstum sorgen“, betonte Scholz. Nur so werde es gelingen, die Schuldenquote wieder zu senken und das Geld zurückzuzahlen. Erneut wandte sich Scholz gegen Steuerentlastungen für Spitzenverdiener. Das sei nicht das Gebot der Stunde, wenn der Staat zugleich Milliarden in die Wirtschaft pumpe. „Das ist auch ein bisschen unverfroren, wenn man solche Forderungen hört“, sagte Scholz.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hält noch höhere Schulden in der Corona-Krise für tragbar. Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Corona-Impfkampagne in Frankreich ab Jahresbeginn 2021

11.48 Uhr: Frankreich bereitet eine Impfkampagne gegen das Coronavirus für den Jahresbeginn vor. Nach Angaben der Regierung sind dafür 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Frankreich wolle „bereit sein, wenn die europäischen und nationalen Gesundheitsbehörden einen Impfstoff billigen“ und dann „sofort“ mit der Kampagne beginnen, sagte der Regierungssprecher dem Fernsehsender France 2. Er verwies darauf, dass die europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung eines ersten Impfstoffs bis zum Jahresende als möglich bezeichnet hatte.

Corona – Mehr zum Thema

Neue Regeln für Wildtierhandel könnten Pandemien verhindern

11.43 Uhr: Eine wirksame Gesetzgebung für den Wildtierhandel könnte nach Ansicht eines internationalen Forscherteams mit Beteiligung der Universität Göttingen zukünftige Pandemien verhindern. Viele Krankheiten, darunter auch Covid-19, seien vom Tier zum Menschen übergesprungen, erklärten die Wissenschaftler. Weitere Epidemien, die von tierischen Wirten ausgehen, seien unvermeidlich, wenn nicht schnell Maßnahmen ergriffen würden.

Die Forscher fordern die Regierungen auf, wirksame Rechtsvorschriften zu erlassen, die den Handel mit Wildtieren regulieren, Lebensräume schützen sowie die Interaktion zwischen Mensch, Wildtieren und Nutztieren einschränken. Nur solche Maßnahmen gewährten Schutz vor künftigen Pandemien, die noch schwerwiegender als Covid-19 sein könnten.

In den vergangenen 30 Jahren ist die Mehrzahl der Krankheitserreger, die der menschlichen Gesundheit und der Wirtschaft erheblichen Schaden zugefügt haben, den Wissenschaftlern zufolge von Wildtieren oder Nutztieren ausgegangen. Zu diesen Krankheiten gehörten zum Beispiel Ebola, Aids, Sars und wohl auch Covid-19.

DFB rechtfertigt Länderspiele in Pandemie-Zeiten

11.30 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Austragung von Länderspielen mitten in der Coronavirus-Pandemie gerechtfertigt. Für den Verband seien die abgeschlossenen Verträge bindend, „sofern die behördlichen Verfügungslagen dies erlauben“, teilte der DFB wenige Stunden vor dem abschließenden Nations-League-Gruppenspiel in Spanien mit.

Alle Spieler und Offizielle würden sich während der gesamten Abstellungsperiode konsequent und diszipliniert an die Maßnahmen des Hygienekonzepts halten. Dies werde auch dadurch dokumentiert, dass bisher keine Corona-Fälle im Kreis der Nationalmannschaft aufgetreten seien.

Müssen Länderspiele derzeit sein? Hat der Profifußball eine Sonderrolle? Warum dürfen die Profis spielen und trainieren, Amateure aber nicht? Der DFB nimmt Stellung und liefert Hintergründe zur Einordnung.

➡️ https://t.co/SdICbH4RoG pic.twitter.com/AfNRw1lCnj — DFB (Verband) (@DFB) November 17, 2020

Corona – Landkreistag für weiteres Offenhalten von Schulen und Kitas

11.15 Uhr: Der Landkreistag hat begrüßt, dass Bund und Länder vorerst keine Einschränkungen des Schulbetriebs beschlossen. „Wir halten es für richtig, die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen zunächst auszuwerten“, erklärte der Präsident des Landkreistags, der Ostholsteiner Landrat Reinhard Sager (CDU). Davon müsse dann das weitere Vorgehen abhängig gemacht werden. Es sei sehr wichtig, Schulen und Kitas soweit möglich offen zu halten und Präsenzunterricht anzubieten.

Derzeit haben Bund und Länder keine Einschränkungen des Schulbetriebs aufgrund der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Der Landkreistag begrüßt das. Es sei sehr wichtig, Schulen und Kitas soweit möglich offen zu halten und Präsenzunterricht anzubieten. Foto: Shutterstock/Romrodphoto

RKI-Chef ruft zum Durchhalten in der Corona-Pandemie auf

11.04 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts , Lothar Wieler, hat zum Durchhalten in der Corona-Pandemie aufgerufen. Es gehe noch um wenige Monate, dann gebe es eine Perspektive in der Impfstoffforschung, sagte Wieler bei einer Veranstaltung der Universität Gießen. Die Gesellschaft sei „stark genug, das zu tragen“. Bei einer künftigen Impfung gegen das Coronavirus stünden die Alten und Hochbetagten im Vordergrund und „diejenigen, die diese Gruppen versorgen“.

Die Gesellschaft habe zu Recht entschieden, die Schulen offen zu lassen, sagte Wieler weiter. Es sei aber mittlerweile zu 400 Corona-Ausbrüchen an Schulen in Deutschland gekommen. „Wir wissen, dass auch in der Schule Übertragungen stattfinden.“ Die Zahl der Intensivpatienten werde seiner Einschätzung nach noch bis Ende des Monats steigen. Er sei jedoch „sehr optimistisch“, dass es in den nächsten Monaten noch bessere Erfolge bei der Behandlung von Covid-19 geben werde.

Kinder- und Jugendärzte halten Unterricht in Schulen für „absolut notwendig“

10.44 Uhr: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor negativen Folgen für den Nachwuchs durch mögliche neue Schulschließungen . Aus Expertensicht seien Kinder nicht die Spreader des Coronavirus, sagte die Vizepräsidentin des Verbandes, Sigrid Peter, im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Sie bedauerte, dass es keine einheitliche Maßgabe zum Tragen von Masken gebe.

Ihr Verband empfehle dies für Kinder ab sechs Jahren mit Ausnahmen für chronisch kranke und behinderte Kinder. „Wir sehen das als eine gute Option, die Beschulung, die absolut notwendig ist, weiter durchführen zu können“, sagte Peter. Kitas und Schulen seien Orte von Kompetenzerwerb, auch von sozio-emotionaler Kompetenz, sagte Peter. Wenn das nicht mehr erfolge, würden gerade benachteiligte Kinder enormen Risiken ausgesetzt und abgehängt. Im ersten Lockdown habe auch man gesehen, dass häusliche Gewalt und Adipositas zunähmen.

Pandemie: Angela Merkel wirbt für Verständnis

10.16 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt um Verständnis für die anhaltenden Einschränkungen. Die Lage sei unverändert ernst, sagte Merkel beim Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“ in Berlin. „Wenn wir warten würden, bis die Intensivbetten voll belegt sind, wäre es zu spät.“ Es sei ihr bewusst, dass die Einschränkung vor allem der Kontakte „eine demokratische Zumutung“ seien.

Dennoch seien die Restriktionen unvermeidbar. Sie sagte außerdem weitere Wirtschaftshilfen zu. Die Bundesregierung werde in den Wintermonaten alles daransetzen, Unternehmen unter die Arme zu greifen, „die eigentlich gesund sind“, aber von der Pandemie unverschuldet getroffen worden seien, so die Bundeskanzlerin.

Karl Lauterbach zu Corona-Gipfel: „Eine verlorene Gelegenheit“

10.05 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Ergebnisse aus den Corona-Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kritisiert. „Es war eine verlorene Gelegenheit“, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Man verspiele mit dem Aufschub wertvolle Zeit. Die Beschlussvorlage sei vielversprechend gewesen, sagte der SPD-Politiker. Davon sei nur leider das meiste nicht beschlossen worden. Die Ergebnisse seien weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Corona – Bund will Mitarbeitern leeren Nachbarplatz in der Bahn zahlen

9.55 Uhr: Der Bund will einem Bericht zufolge Mitarbeitern von Behörden und Ministerien zum Schutz vor einer möglichen Corona-Infektion bei Dienstreisen einen leeren Nachbarplatz im Zug zahlen. So solle ein größerer Abstand zu Mitreisenden gewährleistet werden, schreibt die „Süddeutschen Zeitung“ unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesinnenministeriums an Oberste Bundesbehörden. Die erweiterte Erstattungsmöglichkeit für die Ausgaben werde zunächst bis Ende März befristet.

Bislang lehnen Bund und Bahn einen garantierten Mindestabstand in den Fernzügen für alle Passagiere ab, der für die eigenen Beamten und Angestellten laut dem Bericht nun durch Steuergeld erkauft werden soll. Offiziell heißt es von Bahn und Verkehrsministerium immer, dass es keinen Nachweis über eine besondere Ansteckungsgefahr in Zügen gebe.

Das Vorgehen des Bundes sorgt laut „SZ“ in der Opposition für Irritationen. „Diese skurrile Entwicklung bestätigt, dass eine Reservierungspflicht richtig wäre“, sagte der FDP-Verkehrspolitiker Christian Jung der „SZ“. Die Bahn habe über Monate Zeit gehabt, eine digitale Lösung einzuführen, dies aber versäumt. Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, sagte: „Es fragt sich, warum der Bund einen Mindestabstand in Zügen nur für die Mitarbeiter und nicht für alle Passagiere garantiert.“

Auch bei Flugreisen zeigen sich die Behörden laut „SZ“ kulant. Da könne ein Mittelsitzplatz dazu gebucht werden, um mehr Abstand zu gewähren. Darüber hinaus empfiehlt der Bund den Mitarbeitern, so zitiert die Zeitung aus dem Schreiben, auch das Auto: Die Nutzung eines Mietwagens könne anerkannt werden, da das Infektionsrisiko mangels Mitreisenden geringer ausfalle.

Fahrgäste am Hauptbahnhof München gehen gehen mit Mundschutz über den Bahnsteig. Der Bund will einem Bericht zufolge Mitarbeitern von Behörden und Ministerien zum Schutz vor einer möglichen Corona-Infektion bei Dienstreisen einen leeren Nachbarplatz im Zug zahlen. Foto: picture alliance / SvenSimon

US-Virologe Fauci nennt Moderna-Impfstofferfolg „erstaunlich beeindruckend“

9.00 Uhr: Der renommierte US-Immunologe und Corona-Experte Anthony Fauci hat begeistert auf Daten des US-Pharmaunternehmens Moderna für dessen Corona-Impfstoff reagiert. „Das sind offensichtlich sehr aufregende Ergebnisse“, sagte Fauci nach Angaben des TV-Senders CNN. Moderna hatte am Montag mitgeteilt, dass Zwischenergebnisse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent zeigten. „Besser wird es nicht - 94,5 Prozent sind wirklich hervorragend“, so Fauci.

Seiner Einschätzung zufolge könnten die ersten Impfungen in den USA im Dezember bei Hochrisikogruppen beginnen, der breite Rest der Bevölkerung könnte eher ab Ende April dran sein. „Und das wird in den Mai, Juni und Juli hineingehen. Das wird ein paar Monate dauern.“

Joe Biden – Ohne Corona-Koordination „könnten mehr Menschen sterben“

8.45 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump erneut eindringlich aufgerufen, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. „Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren“, sagte Biden am Montag in seiner Heimatstadt Wilmington mit Blick auf die Corona-Pandemie. So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde.

„Wenn wir mit dem Beginn der Planungen bis zum 20. Januar (dem Tag seines Amtsantritts) warten müssen, verlieren wir einen Monat, eineinhalb Monate“, sagte der 77-Jährige. Deswegen müsse die Trump-Regierung „jetzt“ oder „so schnell wie möglich“ mit seinem Übergangsteam zusammenarbeiten. In den USA breitet sich das Coronavirus derzeit rasant aus. Inzwischen wurden mehr als elf Millionen Infektionsfälle und mehr als 246.000 Corona-Tote bestätigt, die höchsten Zahlen weltweit.

Große Hoffnungen ruhen auf künftigen Impfstoffen : Vergangene Woche meldeten das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer, ihr Impfstoffkandidat sei bei Versuchen zu mehr als 90 Prozent wirksam gewesen. Am Montag erklärte dann das US-Biotech-Unternehmen Moderna, sein Impfstoffkandidat sei zu fast 95 Prozent wirksam.

Allerdings wird es nach einer potenziellen Zulassung dann auch darauf ankommen, schnell viele Menschen zu impfen – eine große logistische Herausforderung. In den USA pocht Biden deswegen darauf, möglichst früh in die bereits laufenden Planungen der Regierung und Gesundheitsbehörden eingebunden zu werden.

Mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – 267 Todesfälle gemeldet

8.30 Uhr: In Deutschland sind binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen sowie 267 Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 14.419 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es mehr als 10.000 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg demnach bundesweit auf 12.814 – dies waren 267 mehr als am Vortag.

Im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete das RKI jedoch einen Rückgang der Ansteckungzahlen: Vergangenen Dienstag wurden 15.332 Fälle gemeldet.

Österreich wieder im Corona-Lockdown

8.00 Uhr: Für rund drei Wochen ist Österreich nun wieder im Corona-Lockdown. Seit Mitternacht gelten in dem Neun-Millionen-Einwohner-Land strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ist das Verlassen von Haus und Wohnung nur aus bestimmten Gründen erlaubt – wie zum Beispiel zum Einkaufen, für Arztbesuche oder auch zum Spaziergehen und Joggen.

Fast alle Geschäfte sind zu. Nur die Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken sind geöffnet. Die Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Einschränkungen sollen am Nikolaustag enden, dem 6. Dezember.

Der Schritt ist eine Reaktion auf zuletzt dramatisch gestiegene Infektionszahlen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) machte deutlich, dass künftig Massentests eine besondere Rolle spielen sollen, um das Infektionsgeschehen zu erhellen. Es gehe darum, möglichst schnell Infizierte zu finden und in Quarantäne zu schicken.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit rund 550 liegt derzeit um ein Mehrfaches über dem deutschen Wert.

Am Montag vor dem Lockdown nutzten viele Menschen in Österreich noch einmal die Möglichkeit für Einkäufe. Foto: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Städtetag kritisiert „Hin und Her“ von Bund und Ländern – Jung fordert „Klarheit und Besonnenheit“

1.12 Uhr: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat Bund und Länder zur Besonnenheit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgerufen. „Für die Konferenz nächste Woche wünschen wir uns mehr Ruhe und eine bessere Kommunikation zwischen Bund und Ländern“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister unserer Redaktion. „Das aktuelle Hin und Her um das jetzige Beschlusspapier war nicht glücklich.“

Jung bekräftigte: „Wir brauchen Klarheit und Besonnenheit, damit wir in diesem Winter möglichst gut mit der Corona-Pandemie umgehen können“. Die Zahl der Infektionen sei in weiten Teilen des Landes immer noch zu hoch. „Kommende Woche muss betrachtet werden, ob sich das deutlich verändert hat“, forderte er. „Und dann muss es kluge Entscheidungen geben, die die Menschen verstehen und bei denen sie mitmachen.“

Montag, 16. November: Berliner Senat berät über weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie

22.05 Uhr: Der Berliner Senat berät am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie nach gut zwei Wochen Teil-Lockdown. Grundlage sind die Ergebnisse der Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Montag, bei der zunächst keine neuen verbindlichen Einschränkungen für die Bürger beschlossen wurden.

Thema im Senat ist auch der Aufbau von Impfzentren , der bis Mitte Dezember geplant ist. In Berlin sollen sechs solcher großen Zentren entstehen, in denen in Zukunft täglich Tausende Menschen gegen Corona geimpft werden sollen. Noch ist kein Impfstoff verfügbar, zuletzt hatten das aber mehrere Firmen für die kommenden Monate in Aussicht gestellt.

Israels Corona-Kabinett billigt weitere Lockerungen

21.43 Uhr: Israels Corona-Kabinett hat weitere Lockerungen auf den Weg gebracht. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am mitteilte, dürfen fünfte und sechste Klassen am Dienstag nächster Woche in ihre Klassenräume zurückkehren. Eine Woche später sollen die elften und zwölften Klassen folgen. Dies gilt allerdings nur für Gegenden mit niedrigen Infektionszahlen, also für Orte, in denen die Corona-Ampel auf Grün oder Gelb steht. Dort dürfen auch Einkaufszentren wieder öffnen.

Andererseits beschloss das C orona-Kabinett Verschärfungen für Gebiete mit hohen Infektionszahlen. So soll in Orten, in denen die Corona-Ampel auf Orange steht, wie in „roten“ Orten künftig eine nächtliche Ausgangssperre gelten. In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land verlief die Pandemie zunächst milde, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen nahmen die Fallzahlen jedoch massiv zu.

Die Regierung verhängte einen zweiten landesweiten Lockdown , der am 18. September in Kraft trat. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sank von mehr als 9000 auf mehrere hundert - das Gesundheitsministerium vermeldete am Montag 617 Neuinfektionen. Mitte Oktober begann die Regierung mit Milderungen. Da die Infektionszahlen nicht weiter zurückgehen, wurden auch Rufe laut, keine weiteren Lockerungen zu machen.

Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, teilte mit, dass in Israel ab sofort teilweise Lockerungen gebilligt werden. Foto: Ohad Zwigenberg / dpa

Merkel und Länderregierungschefs wollen kommende Woche konkrete Beschlüsse fassen

21.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für die kommende Woche ein längerfristig geltendes Corona-Konzept angekündigt. Am Mittwoch kommender Woche sollten von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten Beschlüsse auf den Weg gebracht werden, die auch über den Jahreswechsel hinweg gelten sollten, kündigte Merkel am Montagabend nach stundenlangen Beratungen mit den Regierungschefs der Länder an.

Es solle Planbarkeit für die Bevölkerung geben, dafür müssten aber eine „Vielzahl von Problemen“ angegangen werden. Sie räumte ein, dass sie sich bei den Beratungen bereits jetzt Beschlüsse zu Kontakten hätte vorstellen können. Die überwiegende Mehrheit der Bundesländer sei aber der Mehrheit gewesen, alle Maßnahmen in der kommenden Wochen zusammen zu beschließen.

Sachsen setzt „Kleinen Grenzverkehr“ wegen Corona-Krise aus

20.46 Uhr: Sachsen hat den „Kleinen Grenzverkehr“ zum Tanken und Einkaufen in den Nachbarländern Tschechien und Polen ausgesetzt. Nur wer einen triftigen Grund habe, dürfe ohne Quarantänepflicht und nur noch für maximal zwölf Stunden aus einem ausländischen Risikogebiet nach Sachsen einreisen oder sich die gleiche Zeit im ausländischen Risikogebiet aufhalten, teilte das Sozialministerium am Montagabend mit. Erlaubt sei dies aus beruflichen, sozialen oder medizinischen Gründen.

„Gleichzeitig darf der Aufenthalt nicht dem Einkauf, der privaten Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung, einem Sportereignis, einer öffentlichen Festivität oder einer sonstigen Freizeitveranstaltung dienen oder gedient haben“, hieß es. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erklärte: „Angesichts der ernsten Lage haben wir entschieden, dass Einkaufs- oder Tankfahrten nicht mehr von der Quarantänepflicht ausgenommen sind.“

14 Tage nach Teil-Lockdown-Start kein klarer Trend bei Corona-Lage

20.19 Uhr: Auch zwei Wochen nach dem Start des Teil-Lockdowns in Deutschland fehlt es weiter an deutlichen Anzeichen für eine Trendumkehr beim Infektionsgeschehen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 10 824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. „Aktuell ist weiterhin eine große Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, heißt es im RKI-Lagebericht vom Montag. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag demnach bei 0,97 (Vortag: 1,03).

Wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung sollte es nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen dauern, bis sich die Wirkung des seit zwei Wochen (2. November) greifenden Teil-Lockdowns mit Schließungen etlicher Einrichtungen bei den Infektionszahlen zeigt. Viele Menschen verhielten sich Analysen zufolge bereits zuvor wieder vorsichtiger. In den Zahlen der vergangenen Tage wurde dann auch zumindest ein Abflauen des Anstiegs bei der Zahl der Neuinfektionen sichtbar.

Gefährdete Gruppen sollen laut Bund und Ländern günstige FFP2-Masken erhalten

19.31 Uhr: Bund und Länder wollen besonders gefährdete Menschen mit günstigen FFP2-Masken vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bewahren. Über 65-Jährige und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sollen insgesamt 15 dieser Masken gegen eine geringe Eigenbeteiligung erhalten können, heißt es in einem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsidenten der Länder vom Montag. Die Kosten übernimmt demnach der Bund.

Im Beschluss von Kanzlerin Merkel und der Ministerpräsidenten der Länder heißt es, dass Risikogruppen günstige FFP2-Masken erhalten sollen. Foto: ODD ANDERSEN / dpa

Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

19.16 Uhr: Zum Eindämmen der Corona-Pandemie rufen Bund und Länder die Bürger auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Sie sollten gänzlich auf private Feiern verzichten, private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein. Auf diesen Appell verständigten sich nach dpa-Informationen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag in ihrer Videokonferenz.

England richtet 40 Kliniken für Spätfolgen ein

18.51 Uhr: Für die Behandlung der Spätfolgen von Corona-Infektionen baut England ein Netzwerk aus 40 Kliniken auf. Es solle Ende des Monats die Arbeit aufnehmen, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. Er verwies auf die als „Long Covid“ bezeichneten langfristigen Symptome wie Atembeschwerden, Erschöpfung, Muskelschmerzen und neurologische Probleme hin, die „selbst die Fitten und Gesunden“ träfen. Es seien „Tausende, viele Tausende“ dieser Fälle bekannt.

14 Todesfälle nach Corona-Ausbruch in Berliner Pflegeheim

17.36 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Berlin hat sich die Zahl der Todesfälle nach Betreiberangaben erhöht. „14 positiv getestete Bewohner sind nach unserer Kenntnis leider verstorben“, teilte eine Sprecherin der Betreiberfirma Kursana mit. Zuletzt waren zwölf Todesfälle bestätigt gewesen. „Nach wie vor sind 27 Bewohner sowie 17 Mitarbeiter positiv getestet“, hieß es. Rund 100 Menschen lebten aktuell in der Einrichtung. Am Freitag waren 14 Bewohner in Krankenhäuser und andere Heime verlegt worden.

EU schließt Impfstoff-Vertrag mit Curevac ab

16.41 Uhr: Die EU-Kommission hat mit der Tübinger Firma Curevac einen Vertrag über den Kauf von bis zu 405 Millionen Dosen Corona-Impfstoff vereinbart. Dies teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mit. Es handelt sich um den fünften Rahmenvertrag mit Pharmafirmen, die einen aussichtsreichen Impfstoff gegen das Coronavirus in der Entwicklung haben.

Die Europäische Kommission habe eine Vereinbarung zum Kauf von bis zu 405 Millionen Dosen eines experimentellen Corona-Impfstoffs, der von der deutschen Biotech-Firma Curevac entwickelt wurde, beschlossen. Das gab Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / dpa

Schwedens Regierung begrenzt wegen Corona Versammlungen

16.07 Uhr: Das bislang für seine wenigen Corona-Beschränkungen bekannte Schweden beschränkt die Teilnehmerzahl für Versammlungen deutlich. Statt bisher 50 bis 300 Menschen je nach Anlass dürften zur Eindämmung der Pandemie vom 24. November an höchstens nur noch acht Menschen zusammenkommen, sagte Regierungschef Stefan Löfven bei einer Pressekonferenz in Stockholm. Das Robert-Koch-Institut führt seit Freitag ganz Schweden als Corona-Risikogebiet.

Schweden begrenzt Versammlungen auf höchstens acht Personen Schweden begrenzt Versammlungen auf höchstens acht Personen

Ungarn und Polen blockieren Beschluss für EU-Corona-Hilfen

15.37 Uhr: Der notwendige Beschluss für die milliardenschweren Corona-Hilfen der EU ist blockiert. Ungarn und Polen verhinderten am Montag aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, dass der politische Entscheidungsprozess wie geplant fortgesetzt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr.

Beschlussvorlage für Corona-Gipfel – eine Passage vorab gestrichen

14.44 Uhr: Die Länder haben unmittelbar vor Beginn der Bund-Länder-Schalte eine eigene Beschlussvorlage vorgelegt, die deutlich von dem Entwurf des Kanzleramts abweicht. Die Passage, in der für Schulen zahlreiche Verschärfungen formuliert waren, wurde ersatzlos gestrichen. Gegen die Vorgabe einer Maskenpflicht für alle Jahrgänge, eine Teilung der Klassen und weitere Vorschriften hatte es massiven Widerstand aus den Ländern gegeben.

In der Länder-Vorlage wurde auch die Aufforderung, sich bei Erkältungssymptomen umgehend nach Hause zu begeben, sich auch von anderen Familienmitgliedern zu isolieren und fünf bis sieben Tage auszukurieren, gestrichen. Dasselbe gilt für die Passage, dass man sich vor dem Besuch von älteren Verwandten und Risikopatienten eine Woche lang streng an die Hygieneregeln halten soll. In der Länder-Vorlage heißt es nur noch, solche Besuche sollten nur dann unternommen werden, „wenn alle Familienmitglieder frei von jeglichen Krankheitssymptomen sind“.

Die Vorgabe, dass sich Kinder und Jugendliche nur noch mit jeweils einer Person in der Freizeit treffen sollen, findet sich in der Länder-Vorlage nicht wieder. Wurde in der Vorlage des Kanzleramts noch mit Ordnungsmaßnahmen gedroht, wenn man sich in der Öffentlichkeit mit mehr als zwei Personen eines anderen Hausstands träfe, wollen die Länder nur noch an die Bürger „appellieren“. Mehr dazu: Corona-Gipfel: Widerstand gegen Merkels Plan für neue Regeln

US-Immunologe Fauci glaubt an erste Impfungen im Dezember

14.11 Uhr: Der renommierte US-Immunologe und Corona-Experte Anthony Fauci hat begeistert auf Daten des US-Pharmaunternehmens Moderna für dessen Corona-Impfstoff reagiert. „Das sind offensichtlich sehr aufregende Ergebnisse“, sagte Fauci nach Angaben des TV-Senders CNN.

Moderna hatte zuvor mitgeteilt, dass Zwischenergebnisse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent zeigten. „Besser wird es nicht – 94,5 Prozent sind wirklich hervorragend“, so Fauci. Seiner Einschätzung zufolge könnten die ersten Impfungen in den USA im Dezember bei Hochrisikogruppen beginnen, der breite Rest der Bevölkerung könnte eher ab Ende April dran sein. „Und das wird in den Mai, Juni und Juli hineingehen. Das wird ein paar Monate dauern.“

Der renommierte US-Immunologe und Corona-Experte Fauci hat begeistert auf Daten des US-Pharmaunternehmens Moderna für dessen Corona-Impfstoff reagiert. Foto: Alex Brandon / dpa

FDP wirft Kanzleramt mangelnde Transparenz vor

13.59 Uhr: Die FDP im Bundestag wirft dem Kanzleramt mangelnde Transparenz bei der Begründung neuer Corona-Maßnahmen vor. „Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wer auf welcher Basis und aufgrund welcher Quellen solche einschneidenden Maßnahmen vorschlägt“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, unserer Redaktion. Die Beschlussvorschläge für die Ministerpräsidenten der Länder seien von größter Bedeutung für das Land und die Grundrechte seiner Bürger.

„Trotzdem ist völlig unklar, wer sie wie und auf welcher fachlichen Grundlage erstellt.“ Das gelte insbesondere für Maßnahmen, die Schulen betreffen. „Flächendeckende Maskenpflicht im Unterricht, Freundschaftsvorschriften und die drohende Halbierung der Klassen – all das wirkt auf Basis der öffentlich bekannten Fakten wahllos und willkürlich“, so Buschmann. Nötig sei ein „exekutiver Fußabdruck“ für solche Papiere.

Droht Deutschland neue Dimension bei Corona-Todesfällen?

13.57 Uhr: Trotz steigender Corona-Neuinfektionen in Deutschland stiegen die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bisher nicht im gleichen Maße. Grund dafür ist jedoch nicht ein schwächer werdendes Virus, sondern das Alter der Infizierten – in der zweiten Pandemie-Welle steckten sich viele jüngere Menschen an. In den letzten Wochen stecken sich aber wieder vermehrt ältere Menschen an, was einen dramatischen Anstieg der Todesfälle bedeuten könnte. Lesen Sie hier: Droht Deutschland neue Dimension bei Corona-Todesfällen?

Hoffnung auf weiteren Impfstoff treibt Börsen

13.52 Uhr: Die Hoffnung auf die rasche Zulassung eines weiteren Coronavirus-Impfstoffs gibt den Börsen Aufwind. Der Dax baute seine Gewinne am Montagmittag aus und stieg um 1,5 Prozent auf 13.277 Punkte. Der EuroStoxx50 legte in der Spitze sogar fast zwei Prozent zu.

Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor

13.11 Uhr: Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat ein weiterer für Europa relevanter Hersteller maßgebliche Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der RNA-Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent , hieß es in einer Mitteilung von Moderna am Montag.

Die EU-Kommission verhandelt mit dem US-Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Am vergangenen Montag hatten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer solche Zwischenergebnisse aus der entscheidenden Studienphase für ihren Impfstoff-Kandidaten vorgelegt. Lesen Sie hier: Corona-Impfstoff von Moderna – Lagerung soll leicht sein

Manuela Schwesig kritisiert Vorgehen des Kanzleramtes

12.28 Uhr: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, hat ihren Unmut über das Vorgehen des Kanzleramtes vor dem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht. „Das Vorgehen des Kanzleramtes führt zur Verunsicherung anstatt zur gemeinsamen Orientierung für die Bevölkerung“, schrieb die SPD-Politikerin auf Twitter.

Konkret stört sich Schwesig daran, dass das Kanzleramt – wie bereits vor zwei Wochen – eine Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen am Vorabend fertiggestellt und publik gemacht hatte. Das Papier, insbesondere mögliche Verschärfungen der Corona-Regeln in den Schulen, sei aber kein Vorschlag, der mit den Ländern besprochen oder abgestimmt sei, so Schwesig.

Der Teil-Lockdown zeigt laut Schwesig im Nordosten bereits Wirkung. „Die Infektionszahlen sind rückläufig“, schrieb sie in einem weiteren Tweet. „Gut, dass wir frühzeitig reagiert haben.“ Mit Blick auf die Schalte der Länder-Regierungschefs am Nachmittag betonte sie: „Für unser Land hat Priorität, Kita Schule offen zu halten.“

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, hat ihren Unmut über das Vorgehen des Kanzleramtes vor dem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht. Foto: Jens Büttner / dpa

Vor Corona-Demo – Polizei will „andere Maßnahmen als üblich“ einsetzen

12.07 Uhr: Die Berliner Polizei will die Einhaltung der Corona-Regeln bei der geplanten Demonstration am Mittwoch vor dem Bundestag mit allen zulässigen Mitteln durchsetzen. Man werde alles daran setzen, keine Versammlungen ohne Mund-Nasen-Schutz zuzulassen, und sollte es doch dazu kommen, sie so schnell wie möglich aufzulösen, kündigte Polizeipräsidentin Barbara Slowik an.

Bilder wie am Samstag vor einer Woche in Leipzig wolle man unbedingt vermeiden. „Wir werden und müssen über andere Maßnahmen als üblich nachdenken.“ Angemeldet seien bislang sechs Demonstrationen am Vormittag mit insgesamt 5000 Teilnehmern von Gegnern der Corona-Einschränkungen wie den sogenannten Querdenkern sowie von Gegendemonstranten, sagte Slowik.

20 Prozent mehr Corona-Intensivpatienten als im Frühjahr

11.57 Uhr: Auf den Intensivstationen in Deutschland werden derzeit nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft 3500 Corona-Patienten behandelt. Dies seien 20 Prozent mehr als bei der ersten Welle im Frühjahr, sagte Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Auf den normalen Stationen der Kliniken befänden sich derzeit 15.000 Corona-Patienten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dankte den Beschäftigten in den Krankenhäusern. Diese leisteten seit Monaten einen „enormen Einsatz“, sagte. Zudem appellierte er an die Geschlossenheit der Gesellschaft. Diese Geschlossenheit „haben wir im Frühjahr bewiesen und müssen wir im November noch einmal zeigen“. Es gebe die Chance, „die Kurve gemeinsam zu drücken.“

Vorerst kein Beschluss zu schärferen Corona-Auflagen für Schulen

11.40 Uhr: Bund und Länder werden bei ihrer Videokonferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie an diesem Montag voraussichtlich keine schärferen Schritte für die Schulen beschließen. Nach einer geänderten Vorlage des Bundes sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Die geänderte Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Corona-Forderungen – Keine Einigkeit in der Opposition

11.34 Uhr: Vor den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise kommen von der Opposition im Bund gegensätzliche Forderungen. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte RTL und n-tv, er halte nicht viel davon, „jetzt schon Verschärfungen zu diskutieren“. Zunächst müssten Erkenntnisse über die Wirksamkeit des Teil-Lockdowns abgewartet werden. Die Wirksamkeit der seit 2. November geltenden verschärften Corona-Maßnahmen könne frühestens am Ende dieser Woche eingeschätzt werden, sagte Wissing. Er lehnte es generell ab, in den Schulen bundeseinheitlich neue Maßnahmen einzuführen.

Die Grünen warnten davor, die Corona-Beschränkungen zu schnell zu lockern. „Auf gar keinen Fall können wir Lockerungen versprechen und auch nicht, dass wir ein ganz normales Weihnachten haben werden“, sagte die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt im SWR. Allerdings müsse jede weitere Einschränkung für die Bürger nachvollziehbar sein.

Pandemie: SPD-Experten dringen auf weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz

11.25 Uhr: SPD-Fachpolitiker halten im Kampf gegen die Corona-Pandemie zusätzliche Einschränkungen für erforderlich. Zwar sei es gelungen, bei den Neuinfektionen „das exponentielle Wachstum zu durchbrechen“, sagte die Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar. Sie gehe aber davon aus, „dass wir weitere Maßnahmen brauchen, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten“. Bislang sei es lediglich gelungen, „die Infektionszahlen auf hohem Niveau zu stabilisieren“, sagte Dittmar zur Begründung. Daher würden die geltenden Einschränkungen, auch von Grundrechten, noch „eine Weile andauern“ müssen.

Der SPD-Rechtsexperte Johannes Fechner pochte zwar auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei allen Maßnahmen, verwies aber ebenfalls auf die weiterhin hohe Zahl der Neuinfektionen . Daraus lasse sich jetzt schon die absehbar steigende Auslastung der Intensivbetten in wenigen Wochen ablesen. „Wenn die voll sind, dann ist es zu spät“, mahnte auch Fechner weiter zu Schutzmaßnahmen abhängig von den Infektionszahlen.

Sabine Dittmar (SPD) während einer Sitzung des deutschen Bundestags. Zwar sei es gelungen, bei den Neuinfektionen „das exponentielle Wachstum zu durchbrechen“, sagte die Gesundheitsexpertin. Sie gehe aber davon aus, „dass wir weitere Maßnahmen brauchen, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten“. Foto: imago images/Christian Spicker

Gut die Hälfte der Covid-19-Erkrankten ist wochenlang müde

11.15 Uhr: Anhaltende Müdigkeit ist für viele Menschen nach überstandener Covid-19-Erkrankung ein Problem. In einer Studie mit knapp 130 Teilnehmern klagte mehr als die Hälfte der ehemaligen Patienten noch Wochen später über Müdigkeitssymptome. Das berichten irische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Plos One“. Ob jemand schwer erkrankt mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden musste oder nicht, spielt den Forschern zufolge keine wesentliche Rolle für die nachfolgende Müdigkeit.

Knapp 56 Prozent der Studienteilnehmer waren mit Covid-19 stationär behandelt worden. Gut 52 Prozent der 128 Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Untersuchung alle die akute Krankheitsphase überstanden hatten, zeigte mindestens sechs Wochen nach der Infektion noch Müdigkeitssymptome, bei vielen war dies sogar noch nach zehn Wochen oder mehr der Fall. Gut 42 Prozent gaben nach dieser Zeit an, sich wieder vollständig gesund zu fühlen . Lesen Sie dazu : Covid-Patienten leiden wochenlang unter Müdigkeit

Corona-Schutzverordnung in Sachsen geändert

11.02 Uhr: Ein breiter Zusammenschluss führender gesellschaftlicher Organisationen und Verbände hat Bürger und Politik in der Corona-Pandemie zu „besonnenem Handeln und mehr Dialogbereitschaft“ aufgerufen. „Uns eint die Überzeugung, dass die eigene Freiheit spätestens dort endet, wo die Gesundheit und das Leben anderer gefährdet wird“, erklärte die sogenannte Allianz für Weltoffenheit.

In dem Bündnis sind große Verbände aus den Bereichen Religion, Wirtschaft, Kultur, Umweltschutz sowie Sport zusammengeschlossen. Dazu gehören die Deutsche Bischofskonferenz, der Rat der Evangelischen Kirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Kulturrat und viele mehr. Den Zusammenschluss gibt es seit 2016. In ihrem gemeinsamen Appell riefen die Organisationen dazu auf, die Rolle der Parlamente in der Debatte und bei den Beschlüssen über Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu stärken.

Premierminister Boris Johnson in Quarantäne: „Fit wie ein Metzgershund“

11.00 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson ist wieder in Corona-Quarantäne . Er fühle sich aber „fit wie ein Metzgershund“, sagte Johnson in einem über Twitter verbreiteten, selbst aufgenommenen Video. Die Formulierung ist eine gängige Redewendung im Englischen und gleichbedeutend mit „fit wie ein Turnschuh“.

Er werde alle Regeln befolgen und von der Downing Street aus arbeiten, sagte Johnson. „Ich fühle mich großartig.“ Im März hatte sich Johnson als einer der ersten Regierungschefs weltweit mit dem Coronavirus angesteckt und war zeitweise auf der Intensivstation behandelt worden. Experten schließen mögliche Reinfektionen mit dem Coronavirus nicht aus.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020

Corona-Schutzverordnung in Sachsen geändert

10.45 Uhr: Das sächsische Kabinett hat die Corona-Schutz-Verordnung des Landes geändert. Demnach sind unter freiem Himmel Versammlungen ausschließlich ortsfest und mit höchstens 1000 Teilnehmern zulässig, wenn alle Versammlungsteilnehmer, -leiter sowie Ordner eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und zwischen allen Versammlungsteilnehmern der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt wird.

Versammlungen mit mehr als 1000 Teilnehmern können genehmigt werden, wenn durch den Anmelder der Versammlung mittels technischer und organisatorischer Maßnahmen das Infektionsrisiko auf ein vertretbares Maß reduziert werden kann.

Weitere Änderungen der Corona-Schutz-Verordnung betreffen Regelungen zur Schließung von Einrichtungen und Angeboten. Volkshochschulen sind zu schließen. Touristische Busreisen sind untersagt. Übernachtungsangebote sind nur aus notwendigen beruflichen, sozialen oder medizinischen Anlässen erlaubt. Die Verordnung gilt vom 13. November 2020 bis einschließlich 30. November 2020.

Corona-Pandemie verstärkt Zwangsstörungen

10.41 Uhr: Mehrmalige Waschrituale, ohne die das Haus nicht verlassen werden kann. Stundenlanges Haare ausreißen, bis der Kopf von kahlen Stellen übersät ist. Oder der Drang, Dinge wiederholt zählen zu müssen: Zwangsstörungen äußern sich sehr unterschiedlich. Experten befürchten, dass mehr Menschen wegen der Corona-Pandemie Zwänge entwickeln könnten. Lesen Sie dazu: Corona-Pandemie verstärkt Zwänge – was sind Anzeichen?

Auch Stephan Weil für spätere Corona-Beschlüsse

10.13 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat dafür geworben, sich für eine neue Corona-Strategie mehr Zeit zu lassen. Vor den Bund-Länder-Beratungen sagte der SPD-Politiker dem NDR: „Wir sollten heute die gesamte Bandbreite diskutieren, auch die Vorschläge, die das Bundeskanzleramt offenbar ja schon zu Papier gebracht hat.“

Beschlüsse sollten dann aber „Teil eines Gesamtkonzepts in einer Woche oder in zehn Tagen“ sein. Eine Gesamtstrategie bis Neujahr schaffe mehr Klarheit als „scheibchenweise“ vorzugehen. Noch gebe es keinen Überblick, ob der Teil-Lockdown im November ausreiche. Zuvor war bekanntgeworden, dass der Bund die Kontaktbeschränkungen nochmals verschärfen will. Mehrere Länder plädierten allerdings dafür, damit noch zu warten.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, hat dafür geworben, sich für eine neue Corona-Strategie mehr Zeit zu lassen. Foto: Sina Schuldt / dpa

Corona: Söder plädiert für alternative Unterrichtsformen

9.46 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert dafür, über alternative Unterrichtsformen nachzudenken, um Schulen und Kitas in der Corona-Krise so lange wie möglich geöffnet halten zu können. Dazu gehöre etwa auch die Möglichkeit eines Wechselunterrichts, sagte Söder am Montag im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

„Der eine Teil wird via Internet zu Hause beschult, der andere in der Schule.“ Auch die Leistungsanforderungen müssten anders formuliert werden. Es könne nicht sein, dass den Schülern genau dieselben Schulaufgaben und Klausuren gestellt würden wie in anderen Zeiten, mit einem durch die Pandemie erhöhten Notendruck. „Es wird kein normales Schuljahr werden, aber es soll ein faires Schuljahr werden“, sagte Söder.

Kinderhilfswerk will Corona-Register für Kitas und Schulen

9.41 Uhr: Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die schnelle Einführung eines bundesweiten Registers, das die Corona-Lage an Schulen und Kitas abbildet. Dort müssten „fortlaufend aktualisierte Daten“ erfasst werden, um eine „verlässliche Entscheidungsgrundlage“ dafür zu bekommen, „wie das Recht auf Bildung in Schulen und Kitas bestmöglich umgesetzt werden kann“, erklärte die Organisation.

Es dürfe nicht sein, „dass es nur unvollständige Zahlen und damit einhergehende Schätzungen gibt, wie viele Schülerinnen und Schüler, Kitakinder, Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher in Corona-Quarantäne sind“, monierte das Kinderhilfswerk. Neben staatlichen müssten auch private Bildungseinrichtungen erfasst werden. „Wir brauchen endlich einen aussagekräftigen Gesamtüberblick“, erklärte der Bundesgeschäftsführer des Verbands, Holger Hofmann. „Länderspezifisches Stückwerk bringt uns hier nicht weiter.“

Merkel warnt – Corona-Zahlen stabilisieren sich zu langsam

9.20 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat die Forderung des Bundes nach neuen drastischen Kontaktbeschränkungen mit einer weiterhin zu hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen begründet. Zwar sei durch die seit Anfang November geltenden Einschränkungen eine Stabilisierung erreicht worden, machte Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in der Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich. Dies sei aber nicht ausreichend. „Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam“, wurde die Kanzlerin zitiert.

Notwendig sei es nun, die Kontakte im privaten Bereich weiter zu reduzieren, sagte Merkel demnach. Dabei sei die Bundesregierung auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Über notwendige Maßnahmen im Dezember bis Weihnachten und im nächsten Jahr solle am kommenden Montag entschieden werden.

Die Kanzlerin machte auch auf unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Städten aufmerksam. So sehe man in Berlin keine Reduzierung der Infektionszahlen - im Gegensatz zu Hamburg oder Bremen. Dort müsse man dann Maßnahmen für die Hotspots ergreifen. Merkel will am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Einschränkungen beraten.

Corona-Krise: Reiseverband verzeichnet 28 Milliarden Euro weniger Umsatz

8.30 Uhr: Die deutsche Reisebranche hat durch die Corona-Krise mit milliardenschweren Umsatzausfällen zu kämpfen. „Die Unternehmen der Reisewirtschaft verzeichnen mehr als 80 Prozent Umsatzausfälle, dies entspricht einer Größenordnung von 28 Milliarden Euro für 2020“, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, dem „Handelsblatt“. Die finanzielle Lage der Branche sei „höchst angespannt, Insolvenzen sind die Folge“.

11.000 Reisebüros, 2300 Reiseveranstalter und Tausende touristische Dienstleister sind demnach derzeit „de facto geschlossen“. Reisewarnungen und -beschränkungen hätten den touristischen Reisemarkt mit wenigen Ausnahmen „zum vollständigen Erliegen gebracht“, sagte Fiebig. Nach seiner Einschätzung werden die Reiseunternehmen weit bis ins nächste Jahr hinein von den weitreichenden Einschränkungen des Reiseverkehrs betroffen sein. Fiebig forderte deshalb mehr Unterstützung der Bundesregierung, um die 2,9 Millionen Arbeitsplätze in der Reisewirtschaft zu sichern.

Infektiologe warnt: Weihnachten könnte Kick-Starter für Corona werden

7.32 Uhr: Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, warnt vor einer verschärften Situation in der Weihnachtszeit . Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Feiertage ein Kick-Starter für die Influenza-Ausbreitung waren, sagte der Infektiologe, der am Uniklinikum Regensburg schwere Corona-Fälle behandelt, unserer Redaktion.

„Die Leute reisen durch das ganze Bundesgebiet, mischen sich überall, man trifft in der Kneipe seine alten Klassenkameraden. Wenn wir Pech haben, könnte das mit Corona ähnlich sein“, sagte Salzberger. Gleichzeitig bremste er die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität: „Wir werden im Dezember kein normales Leben haben. Das kann nicht sein und wäre nicht vernünftig.“

Nichtsdestotrotz blickt Salzberger optimistisch in das kommende Jahr: „Jetzt gibt es eine Impfung , das ist der große Durchbruch.“ Die entsprechenden Daten seien ausgesprochen gut. Auch wenn man noch nicht wüsste, wie gut die Impfung in allen Altersgruppen ist. Dazu sei es zu früh, schließlich handele es sich um vorläufige Ergebnisse. „Aber man muss eines ganz klar sagen: Diese Ergebnisse zeigen uns, dass wir diese Infektion durch Impfungen verhüten können“, sagte der Infektiologe.

Weihnachten fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr anders aus. Infektiologe Bernd Salzberger warnt, dass die Feiertage ein Kick-Starter für die massenhafte Ausbreitung des Virus sein könnten. Foto: Jonathan Brady / dpa

Trotz Pandemie: Olympische Spiele in Tokio sollen ausgetragen werden

7.12 Uhr: Die wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio sollen wie geplant ausgetragen werden. Darauf verständigte sich der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Montag mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga in Tokio. Er sei entschlossen, die Spiele im kommenden Jahr in der Hauptstadt seines Landes auszurichten, sagte Suga laut örtlichen Medien.

Bach dankte Suga für dessen Engagement, die Spiele auszurichten. Sie sollten zu einem Symbol für Soldidarität in der Nach-Corona-Ära werden, sagte Bach. Eine endgültige Olympia-Absage schloss er aus. In Tokio zeigte er sich zuversichtlich, dass die Spiele nicht ohne Zuschauer stattfinden.

10.824 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

6.00 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 6100 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Montagmorgen hervorgeht. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 13.363 gelegen. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23 542 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 62 auf insgesamt 12 547.

60 Prozent der Eltern fühlen sich durch Mehrbelastung in Corona-Krise gestresst

Eine Frau sitzt im Homeoffice an ihrem Laptop und telefoniert, während ihr Kind neben ihr in einem Kinderstuhl am Tisch sitzt – so sah 2020 für viele berufstätige Eltern der Alltag aus. Foto: Christian Beutler / dpa

3.41 Uhr: Durch die Vereinbarung von Familie, Beruf und Haushalt fühlen sich 60 Prozent aller Eltern in der Corona-Krise gestresst. Wenn sie besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind, reagieren viele gereizt (67 Prozent), übermüdet (45 Prozent), nervös (42 Prozent) oder unkonzentriert (31 Prozent). Dies hat eine repräsentative Forsa-Umfrage in Elternhaushalten für die Minijob-Zentrale ergeben , die unserer Redaktion vorliegt. Jeder und jede Dritte berichtet auch von körperlichen Belastungen wie Kopfschmerzen.

Göring-Eckardt fordert Corona-Hilfen für mehrere Lockdown-Monate

3.02 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Bundesregierung aufgefordert, Corona-Hilfen für mehrere Lockdown-Monate vorzubereiten. „Es braucht bereits jetzt Regelungen, die über den November hinaus gehen. Ansonsten stehen uns weitere Chaos-Monate bei den Hilfen bevor“, sagte sie unserer Redaktion. Göring-Eckardt nahm Bezug auf Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am Wochenende von erheblichen Einschränkungen in den nächsten vier bis fünf Monaten gesprochen hatte. An diesem Montag wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in einer Telefonschalte darüber beraten, wie es nach dem November-Lockdown weitergehen soll.

Linke-Fraktionschef Bartsch: „Der Corona-Politik in Deutschland fehlt es an Legitimation“

2.01 Uhr: Angesichts einer drohenden Verschärfung der Corona-Maßnahmen hat die Opposition erneut eine stärkere Beteiligung der Parlamente gefordert. „Der Corona-Politik in Deutschland fehlt es an demokratischer Legitimation“, sagte der Chef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch , unserer Redaktion: „Es kann nicht sein, dass Merkel, Söder und Laschet die Corona-Politik über Monate im Hinterzimmer mehr oder weniger unter sich ausmachen.“

Eine Anfrage der Linke-Fraktion beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ergab, dass in jedem zweiten EU-Land das Parlament an der Entscheidung über die jeweiligen Corona-Maßnahmen beteiligt ist. Dazu zählen Frankreich, Österreich, aber auch Schweden und Ungarn. In Deutschland sind die Corona-Maßnahmen hingegen überwiegend von Bund und Ländern ausgehandelt und per Verordnungen durchgesetzt worden. Der Bundestag und die Länderparlamente blieben dabei außen vor.

2Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundesweit sind über 100 Schulen wegen Corona geschlossen

1.12 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie sind bundesweit derzeit 106 Schulen geschlossen. Das geht aus einer internen Statistik der Kultusministerkonferenz mit Stichtag 12. November hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Das entspricht einem Anteil von 0,4 Prozent. Zudem waren 4074 Schulen teilweise geschlossen (14 Prozent). Der Statistik zufolge sind aktuell 18.298 Schülerinnen und Schüler infiziert, 198.156 sind in Quarantäne. Vom Lehrpersonal sind 3798 Personen infiziert und 13.101 von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Corona: Die Bundesregierung will die Kontaktbeschränkungen deutlich verschärfen

0.05 Uhr: Der Corona-Gipfel mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder könnte deutlich schärfere Kontaktbeschränkungen zur Folge haben. Unter anderem sollen sich weniger Menschen verschiedener Haushalte treffen dürfen, auf private Feiern soll bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden. Zudem will der Bund die Maskenpflicht an Schulen ausweiten, bei zu kleinen Räumen sollen Klassen geteilt werden. Das geht aus dem unserer Redaktion vorliegendem Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten an diesem Montag vor.

Darin heißt es zur Begründung: „Der Verlauf der letzten Tage lässt hoffen, dass die hohe exponentielle Infektionsdynamik gestoppt werden konnte, ein Sinken der Neuinfektionszahlen ist jedoch noch nicht absehbar. Deshalb sind weitere Anstrengungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens erforderlich.“ Vorgeschlagen wird zudem ein weiteres Treffen eine Woche später, am 23. November.

Sonntag, 15. November: Bundesregierung wirbt mit Videos fürs Zuhausebleiben

Der Mitgründer des Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021. Lesen Sie dazu: Der erste Corona-Impfstoff: Ein deutsches Wunder?

Die Bundesregierung wirbt mit humorigen Videos unter dem Schlagwort „#besonderehelden“ für das Zuhausebleiben während der Pandemie. Die Clips erreichten in Windeseile fast zwei Millionen Aufrufe. Neben einer Menge Lob, erntete die Bundesregierung aber auch viel Kritik für die Videos . Der Vorwurf: Die Filmchen würden Probleme wie Häusliche Gewalt und materielle Ängste ausblenden.

Immer mehr Schüler und Lehrer infizieren sich mit dem neuartigen Coronavirus. Was spricht gegen erneute Schulschließungen – was dafür? Lesen Sie hier: Müssen Schulen wegen Corona bald wieder schließen?

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die Strategie des RKI zur Bekämpfung der Corona-Pandemie scharf kritisiert. „Ich bin davon überzeugt, dass der jetzige Weg ineffizient ist. Wir verlieren viel Zeit bei der Nachverfolgung von Einzelkontakten“, sagte Lauterbach unserer Redaktion

Samstag, 14. November: Polizei setzt bei „Querdenken“-Demo Wasserwerfer ein

In mehreren deutschen Städten sind am Samstag erneut Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Größere Demonstrationen gab es etwa in Karlsruhe und Regensburg

gab es etwa in Karlsruhe und Regensburg Bernd Salzberger beschäftigt sich als Infektiologe und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie beruflich mit Erregern wie Viren und Bakterien. Der Corona-Experte blickt im Gespräch mit unserer Redaktion positiv auf 2021. Dennoch glaubt er, dass Weihnachten in der Pandemie zum Problem werden könnte. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Infektiologe: „Werden im Dezember kein normales Leben haben“

beruflich mit Erregern wie Viren und Bakterien. Der Corona-Experte blickt im Gespräch mit unserer Redaktion positiv auf 2021. Dennoch glaubt er, dass Weihnachten in der Pandemie zum Problem werden könnte. Infektiologe: „Werden im Dezember kein normales Leben haben“ Seit knapp zwei Wochen befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown . Noch allerdings scheinen die Maßnahmen keinen großen Einfluss auf die Infektionszahlen genommen zu haben. Woran liegt das? Lesen Sie hier mehr zum Thema: Was bringt der Teil-Lockdown in Deutschland wirklich?

. Noch allerdings scheinen die Maßnahmen keinen großen Einfluss auf die Infektionszahlen genommen zu haben. Woran liegt das? Was bringt der Teil-Lockdown in Deutschland wirklich? Österreich geht am Dienstag zum zweiten Mal in der Corona-Krise für drei Wochen in den sogenannten Lockdown . Die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete die Maßnahmen bei einer Pressekonferenz in Wien

. Die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete die Maßnahmen bei einer Pressekonferenz in Wien Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland vor der am Montag geplanten Zwischenbilanz des Teil-Lockdowns auf schwierige Monate wegen der Corona-Krise eingestimmt. „Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen“, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Freitag, 13. November: Trump: Biontech-Impfstoff steht angeblich kurz vor der Zulassung

Der von Pfizer und Biontech entwickelte Corona-Impfstoff soll nach Worten des amtierenden Präsidenten Donald Trump in den USA „sehr, sehr schnell“ zugelassen werden.

entwickelte Corona-Impfstoff soll nach Worten des amtierenden Präsidenten in den USA „sehr, sehr schnell“ zugelassen werden. Vor dem Hintergrund der verschärften Corona-Lage warnt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach vor einer Fortsetzung des bisherigen Schulbetriebs . Eine Möglichkeit sei, Präsenzunterricht und Homeschooling im wöchentlichen Wechsel anzubieten.

Die dänische Regierung hat die Beschränkungen in der Nerz-Region Nordjütland wieder gelockert. Ab Montag dürfen die rund 280.000 Einwohner der sieben betroffenen Kommunen wieder über die kommunalen Grenzen fahren, nicht aber in andere Landesteile reisen.

Forscher aus Großbritannien haben in einer Studie Hinweise darauf erhalten, warum Kinder nur selten schwere Krankheitsverläufe nach Corona-Infektionen durchmachen.

Die Bundesregierung plant laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Finanzhilfen für Solo-Selbstständige. Demnach ist eine einmalige Betriebskosten-Pauschale in Höhe von 5000 Euro in Planung.

Tschechien stuft Deutschland ab Montag als Corona-Risikogebiet ein.

Forscher der Universitätsklinik Freiburg halten eine Immunität gegen das Coronavirus nach überstandener Covid-19-Erkrankung für möglich. Dies würden die Ergebnisse ihrer Studie nahelegen, sagte Dr. Christoph Neumann-Haefelin aus dem Forscherteam.

Die Bundesregierung plant, Nebenwirkungen eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 mithilfe einer App zu erfassen.

mithilfe einer App zu erfassen. Die Bundesregierung hält eine zügige Aufhebung der aktuellen Corona-Beschränkungen angesichts der Infektionslage nicht für angezeigt. Daraufhin warf AfD-Fraktionschef Alexander Gauland der Regierung vor, sie wolle die Bürger „für dumm verkaufen“. Erst würden kurzzeitig befristete Maßnahmen verhängt, dann werde deren Aufhebung nicht garantiert

der Regierung vor, sie wolle die Bürger „für dumm verkaufen“. Erst würden kurzzeitig befristete Maßnahmen verhängt, dann werde deren Aufhebung nicht garantiert Jens Spahn bezieht Stellung zu seinem Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen: „Es gibt eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts, weil wir in Heinsberg ganz zu Beginn der Pandemie schon im Februar die Erfahrung machen mussten, dass durch die Quarantäneregelung und Kontaktperson eins – das sind dann viele, in der Arztpraxis, beim Pflegedienst, im Krankenhaus – so viele in Quarantäne mussten, dass die Versorgung nicht mehr gesichert war.“

bezieht Stellung zu seinem Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen: „Es gibt eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts, weil wir in Heinsberg ganz zu Beginn der Pandemie schon im Februar die Erfahrung machen mussten, dass durch die Quarantäneregelung und Kontaktperson eins – das sind dann viele, in der Arztpraxis, beim Pflegedienst, im Krankenhaus – so viele in Quarantäne mussten, dass die Versorgung nicht mehr gesichert war.“ US-Medien berichten, dass sich ein weiterer Berater von Präsident Donald Trump mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Corey Lewandowski gehört nach Informationen der Zeitung „New York Times“ zu einer Gruppe von fünf Menschen, die sich bei einer Wahlparty im Weißen Haus am 3. November angesteckt haben könnten.

mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Corey Lewandowski gehört nach Informationen der Zeitung „New York Times“ zu einer Gruppe von fünf Menschen, die sich bei einer Wahlparty im Weißen Haus am 3. November angesteckt haben könnten. Nach der Halbzeit des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland will die Bundesregierung an den Einschränkungen absehbar festhalten. „Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Die kann es noch nicht geben.“ An diesem Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen.

am Freitag in Berlin. „Die kann es noch nicht geben.“ An diesem Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen. Wegen steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Schweden und ganz Kanada ab Sonntag als Corona-Risikogebiete eingestuft.

und ganz ab Sonntag als Corona-Risikogebiete eingestuft. Angesicht drastisch steigender Infektionszahlen haben mehrere Städte und Regionen in den USA die Corona-Maßnahmen erneut verschärft: Unter anderem gilt seit Freitag in der für ihr Nachtleben berühmt-berüchtigten Ostküstenmetropole New York eine Sperrstunde für Bars und Restaurants. In der drittgrößten Stadt Chicago rief Bürgermeisterin Lori Lightfoot die Menschen auf, das Haus nur noch in absolut notwendigen Fällen zu verlassen.

eine Sperrstunde für Bars und Restaurants. In der drittgrößten Stadt rief Bürgermeisterin Lori Lightfoot die Menschen auf, das Haus nur noch in absolut notwendigen Fällen zu verlassen. Für seinen Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen, ist Gesundheitsminister Jens Spahn scharf kritisiert worden. Jetzt präzisierte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, die Aussage seines Chefs: „Im äußersten Fall, im absoluten Ausnahmefall können auch positiv getestete Personen weiterarbeiten, aber nur bei Covid-Patienten. Wir sprechen von einem Fall, den wir absolut vermeiden wollen.“

scharf kritisiert worden. Jetzt präzisierte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, die Aussage seines Chefs: „Im äußersten Fall, im absoluten Ausnahmefall können auch positiv getestete Personen weiterarbeiten, aber nur bei Covid-Patienten. Wir sprechen von einem Fall, den wir absolut vermeiden wollen.“ Unmittelbar vor der Präsentation aktueller Regierungspläne gegen den Pflegenotstand hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz , Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

(CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot“, sagte der Vorstand der , Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei Markus Lanz diskutierten die Gäste gestern Abend über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns. CSU-Chef Markus Söder schließt Lockerungen vorerst aus.

Die Aussicht auf einen erfolgversprechenden Impfstoff in der Corona-Pandemie hat der Unternehmensführung des US-Pharmakonzerns Pfizer lukrative Aktienverkäufe ermöglicht. Pfizer-Chef Albert Bourla verkaufte am Montag, dem Tag der Bekanntmachung der vorläufigen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs, Unternehmensanteile im Wert von knapp 5,6 Millionen Dollar (rund 4,7 Millionen Euro).

hat der Unternehmensführung des US-Pharmakonzerns Pfizer lukrative Aktienverkäufe ermöglicht. Pfizer-Chef Albert Bourla verkaufte am Montag, dem Tag der Bekanntmachung der vorläufigen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs, Unternehmensanteile im Wert von knapp 5,6 Millionen Dollar (rund 4,7 Millionen Euro). In acht Monaten hat Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Firmenvorstand Sean Marett spricht im Interview über die Entstehung und Funktion des Mittels, das den Anfang des Endes der Pandemie bedeuten könnte.

Viele Geschäfte in den Innenstädten würden eine erneute Schließung wegen der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Branchenverbands HDE nicht überleben. Die Weihnachtszeit sei die mit Abstand umsatzstärkste Phase des Jahres, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur.

nach Einschätzung des Branchenverbands HDE nicht überleben. Die Weihnachtszeit sei die mit Abstand umsatzstärkste Phase des Jahres, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. Der künftige Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain hat einen „Covid-Koordinatoren“ angekündigt. Der gewählte US-Präsident Joe Biden wolle jemanden ernennen, der die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie steuere und ihn täglich unterrichte, sagte Klain dem Fernsehsender MSNBC.

angekündigt. Der gewählte US-Präsident wolle jemanden ernennen, der die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie steuere und ihn täglich unterrichte, sagte Klain dem Fernsehsender MSNBC. Mehrere Ministerpräsidenten, darunter der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und seine rheinland-pfälzische Kollegen Malu Dreyer (SPD) haben Erwartungen an neue Beschlüsse bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am kommenden Montag gedämpft.

am kommenden Montag gedämpft. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden.

erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden. Der AOK-Bundesverband warnt vor einer möglichen Verdoppelung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung , sollte die Bundesregierung bei den Corona-Hilfen für die Kassen nicht deutlich nachlegen.

Donnerstag, 12. November: Bayern verbietet Indoor-Sport – Reaktion auf Urteil zu Fitnessstudios

In Bayern müssen wegen der Corona-Pandemie ab Freitag fast alle Indoor-Sportstätten schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt.

schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. Zu Maßnahmen im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen.

will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. Zu im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wenn jedoch die Versorgung in den Krankenhäusern , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem Personal zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten.

(CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wenn jedoch die Versorgung in den , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten. Während der Corona-Pandemie boomt der Verkauf mit gefälschter Schutzkleidung, berichtet die EU-Polizeibehörde Europol. Vom Handel und Schmuggel mit gefälschten Corona-Produkten profitiert laut der Behörde vor allem das Organisierte Verbrechen. Gleichzeitig nehme dadurch die Gewalt zwischen den organisierten Verbrechergruppen zu .

Mit dem Paragrafen 28a will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer rechtlichen Grundlage fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder die Schließung von Betrieben. In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Juristen Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert.

dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder die Schließung von Betrieben. In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert. In Österreich sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen.

sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen. Schulen bleiben offen, sie werden vom Teil-Lockdown verschont – dieses Versprechen hat die Politik gegeben. Ob die Politik ihr Versprechen halten kann, ist offen – mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrkräfte befinden sich bundesweit in Quarantäne

So ist die Lage in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen Bayern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen Baden-Württemberg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen Niedersachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen Hamburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen Thüringen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen Rheinland-Pfalz: Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen Brandenburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen Sachsen-Anhalt: Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen Mecklenburg-Vorpommern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen Schleswig Holstein: Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen Saarland: Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen Sachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Hessen und Bremen machten keine Angaben, wie viele Schulen teilweise oder vollständig per Distanzunterricht lehren.

Lesen Sie hier: Corona-Krise: Tausende Schulen wieder im Ausnahmezustand

Kanzlerin Angela Merkel will keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann. Es sei entscheidend, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 50 Infektionen pro 100.000 in sieben Tagen sinke, sagte Merkel in einem Bürgerdialog auf eine entsprechende Frage.

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die vollständige Schließung von Fitnessstudios im Zuge des teilweisen Lockdowns gekippt. Die vollständige Schließung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, entschied das Gericht in einem veröffentlichten Beschluss. Die entsprechende Regelung in der bayerischen Landesverordnung sei außer Vollzug gesetzt. Rechtsmittel sind nicht möglich.

Alle weiteren Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem bisherigen News-Ticker.