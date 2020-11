Mi, 25.11.2020, 13.54 Uhr

Meghan Markle hat nach eigenen Angaben im Juli eine Fehlgeburt erlitten. In einem zutiefst persönlichen Beitrag für die "New York Times" beschrieb die 39-Jährige die tiefe Trauer nach dem Verlust ihres zweiten Kindes mit Prinz Harry. of Prince Harry and his wife Meghan Markle