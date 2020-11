Dorf Fucking in Österreich will seinen Namen ändern

Tarsdorf. Das Dorf Fucking in Österreich hat genug von den ständig gestohlenen Ortsschildern. Jetzt soll der Ort einen neuen Namen bekommen.

Als Fotomotiv war das Ortsschild besonders beliebt und der ein oder andere Reisende schraubte es gleich ab und nahm es mit. Jetzt soll es bald ganz verschwinden und durch ein neues Schild mit abgeändertem Namen ersetzt werden. Denn das weltweit berühmte Dorf Fucking in Oberösterreich ändert seinen Namen.

Der Ort mit rund 100 Einwohnern, der wegen der Namensgleichheit mit einem obszönen englischen Begriff immer wieder gestohlene Ortsschilder zu beklagen hatte, heißt ab dem 1. Januar Fugging .

Auch interessant:

Davor gebe es noch einige Verwaltungsschritte, sagte die Bürgermeisterin der Muttergemeinde Tarsdorf, Andrea Holzner, am Donnerstag dem Sender „OE24“.

Dorf Fucking steht auf der Liste der lustigsten Ortsnamen

Die Entscheidung des Tarsdorfer Gemeinderats von Mitte November war Anfang der Woche an der Amtstafel der Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn veröffentlicht worden. Überlegungen der leidgeplagten Fuckinger, ihren Ortsnamen zu ändern, gab es laut Medienberichten in den vergangenen Jahren häufig.

Fünf Corona-Tips für Wanderer Fünf Corona-Tips für Wanderer

Das Dorf taucht auf internationalen Listen lustiger Ortsnamen auf, immer wieder wurden Ortsschilder gestohlen. Einige Einwohner nutzten die Aufmerksamkeit im vergangenen Herbst dagegen für symbolische Zwecke und bildeten mit Plakaten Wortspiele mit besonders drastischen Forderungen rund um das Ortsschild.

(msb/dpa)