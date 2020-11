Sa, 28.11.2020, 09.11 Uhr

Cedro do Abaeté ist die einzige Gemeinde in Brasilien, in dem bislang kein Corona-Fall festgestellt wurde. Damit das so bleibt, fährt Flavio Rafael zweimal am Tag mit seinem Fahrrad durchs Dorf, um die Bewohner auf das richtige Verhalten im Kampf gegen die Pandemie hinzuweisen.