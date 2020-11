Mehr Infos und Tipps

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse fürchten 41 Prozent der Deutschen, Weihnachten wegen der Corona-Krise nur im kleinen Kreis oder allein feiern zu müssen.

Und es sind viele Personen , die diese Sorge betrifft: Die Zahl der Einpersonenhaushalte hat in Niedersachsen in den vergangenen Jahren zugenommen – nach Angaben des Niedersächsischen Landesamts für Statistik leben in etwa 43 Prozent der Haushalte Alleinstehende.

Nicht wenige Menschen verbringen also jedes Jahr die Feiertage allein – sehen darin aber nicht nur Nachteile: Der scheinbare Druck sinkt, die Freiheiten werden größer. Ganz nach jeweiligem Gusto kann gekocht, das Zuhause dekoriert und das Fest gestaltet werden.

Fern ab der digitalen Hilfsmittel noch ein Tipp: Nehmen Sie sich doch wieder einmal vor, echte Weihnachtspost zu verschicken: Schreiben Sie Ihren Bekannten handschriftlich Weihnachtsgrüße oder packen Sie Päckchen. So bleiben Sie nicht nur in Kontakt, sondern auch in Erinnerung. Manche Pflegeheime nehmen übrigens ebenso Weihnachtskarten entgegen, etwa in Peine .