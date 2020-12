Schwerer Unfall auf der A2 bei Irxleben: Drei Verletzte

Irxleben. Laut Polizei war am Dienstag ein Kleintransporter auf einen am Stauende stehenden Lkw gekracht. Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 ist die Autobahn am Dienstagmittag bei Irxleben in Richtung Berlin voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei war am Vormittag ein Kleintransporter auf einen am Stauende stehenden Lkw (aus Niedersachsen) gekracht, danach schleuderte der Transporter nach links und stieß auf der Überholspur mit einem Pkw zusammen. Anschließend fuhr ein weiteres Auto in die Unfallstelle.

Unfall auf der A2: Feuerwehr muss Verletzte aus Autowracks befreien

Nach derzeitigen Stand wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Die Unfallopfer mussten durch die Feuerwehr aus den völlig zerstörten Autowracks befreit werden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bildete sich ein kilometerlanger Stau.