Sie sind das wohl erfolgreichste deutsche Männer-Duo seit Modern Talking und Siegfried & Roy . Seit 20 Jahren stehen die beiden Essener Freddy März (49) und Martin Marcell (49) zusammen als Fantasy auf der Bühne und begeistern mit Schlagern wie „R.I.O.“ .

Von ihren letzten sechs Alben schafften vier es auf Platz 1, zwei auf Platz 3. Zum Telefoninterview lässt Marcell sich entschuldigen, er ist krank, Corona ist es nicht. Dennoch hat die Krise Fantasy und das ganze Team hart getroffen, wie der dreifache Vater März erklärt. Eine Tour mussten sie absagen.

„Weihnachten ist niemand gern allein“ heißt ein Lied von Ihrem neuen Album „Weiße Weihnachten mit Fantasy“ – kennen Sie das, an den Feiertagen allein zu sein?

Freddy März: Tatsächlich, ja. Es war vor ein paar Jahren, als mein Freund und ich unsere Partnerschaft eintragen lassen wollten. Wir hatten die Papiere gerade abgegeben. Mein Freund ist Kroate und Kroatien war damals noch nicht in der EU. Er musste sich dann aus bürokratischen Gründen sechs Wochen in Kroatien aufhalten und das war ausgerechnet über Weihnachten.

Es gab also einige Behörden-Hindernisse für Ihre Partnerschaft.

März: Ja leider, aber auch die haben wir gemeistert.

Waren Sie da schon geoutet?

März: In der Öffentlichkeit noch nicht. Ich hatte natürlich die Befürchtung, dass darüber alles nach draußen dringen würde. Ich wollte mein Outing schließlich selber vornehmen.

War das ein schwieriger Schritt?

März: Überhaupt nicht. Für mich selbst hatte ich mich schon geoutet, nachdem ich mich von meiner Frau getrennt hatte. Ich wollte das ja schon viel, viel früher tun, ich hatte nur noch nicht die passende Situation gefunden.

Wie war die Resonanz?

März: Viele unserer engen Fans wussten das bereits, insofern hatte ich da schon eine ganz große Schar, die hinter uns stand. Ich war aber überrascht, dass auch alle anderen Menschen das so positiv aufgenommen haben.

Homosexualität war im Schlager lange ein Tabu.

März: Ich war nach Patrick Lindner , dessen Outing vor 20 Jahren sehr unglücklich verlaufen war, einer der Ersten. Ich weiß von vielen homosexuellen Kollegen, die das bewundert haben und sich dann auch getraut haben. Es gibt aber immer noch viele, die sich nicht trauen. Das verstehe ich zwar nicht, aber es sind immer noch viele.

Woran liegt das?

März: Wahrscheinlich haben sie Angst, dass das schlecht rüberkommen könnte, weil sie sich dann sehr spät outen, nachdem sie schon jahrelang im Geschäft sind und vielleicht auch öffentlich eine Beziehung zu einer Frau hatten. Vielleicht haben sie auch gelogen. Ich habe zum Beispiel die ganze Zeit, was meine Sexualität angeht, nie gelogen. Wenn ich gefragt wurde, wieso ich keine Freundin hab, habe ich gesagt: Schauen wir mal, was passiert.

Sie sprachen Patrick Lindner an. Was ging Ihnen durch den Kopf, als er seine Homosexualität öffentlich machte?

März: Ich war da noch verheiratet und war noch nicht einmal richtig vor mir selbst geoutet, trotzdem war da eine gewisse Sorge. Es war damals noch eine ganz heikle Angelegenheit, dem Patrick wurden viele Fernsehsendungen abgesagt, und es hat viele verunsichert.

Ihre Alben landen alle auf Platz eins, aber ein großer Single-Hit fehlt Ihnen noch. Ist das Radio schwer zu knacken?

März: Ich frage mich immer, was Schlager für die Redakteure bedeutet. Auf einmal hieß es vom WDR 4: Wir spielen keinen Schlager mehr. Schlager war für die „Mein Opa hat noch den Kaiser gesehen“. Die haben sich sogar schwergetan, Helene Fischer zu spielen. Wir denken da in Deutschland zu sehr in Kategorien. Deutsch-Pop ist im Grunde auch Schlager. Helene Fischer ist auch Pop. Es macht mich wahnsinnig, darüber nachzudenken.

Seien Sie ehrlich: Die besten Schlagerfans leben im Ruhrgebiet.

März: Sagen wir so: Das Ruhrgebiet hat dem Schlager die Stange gehalten auch in Zeiten, als er nicht so populär war.